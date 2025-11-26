প্ৰতি বছৰে কিয় পালন কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় দুগ্ধ দিৱস ? এই দিনটোৰ বিশেষত্ব কি ?

প্ৰতি বছৰে কিয় পালন কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় দুগ্ধ দিৱস ? এই দিনটোৰ বিশেষত্ব কি ?
প্ৰতি বছৰে ২৬ নৱেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰীয় দুগ্ধ দিৱস পালন কৰা হয় । ২০২৫ চনত এই দিনটো বুধবাৰে পালন কৰা হৈছে-
Published : November 26, 2025 at 11:09 AM IST
গাখীৰক পুষ্টিৰ উত্তম আৰু প্ৰাকৃতিক উৎস বুলি গণ্য কৰা হয় । শৈশৱৰ পৰা বৃদ্ধাৱস্থালৈকে গাখীৰে আমাৰ স্বাস্থ্য বজাই ৰখাত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । ইয়াত উপস্থিত থকা কেলচিয়াম, ফছফৰাছ, প্ৰটিন, আৰু প্ৰয়োজনীয় ভিটামিনসমূহে হাড়ক শক্তিশালী কৰাই নহয়, মানসিক ক্ষমতা, ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা আৰু হৃদৰোগ উন্নত কৰে । এই গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদানক উজ্জ্বল কৰি তুলিবলৈ আৰু নিয়মীয়াকৈ গাখীৰ খোৱাৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে মানুহক সচেতন কৰিবলৈ প্ৰতি বছৰে ৰাষ্ট্ৰীয় দুগ্ধ দিৱস (ৰাষ্ট্ৰীয় দুগ্ধ দিৱস ২০২৫) পালন কৰা হয় ।
ৰাষ্ট্ৰীয় দুগ্ধ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় ?
প্ৰতি বছৰে ২৬ নৱেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰীয় দুগ্ধ দিৱস পালন কৰা হয় । ২০২৫ চনত এই দিনটো বুধবাৰে পালন কৰা হৈছে । এই তাৰিখে ভাৰতৰ দুগ্ধ খণ্ডৰ ইতিহাসৰ পৰা এক বিশেষ স্মৃতি কঢ়িয়াই আনে ।
আমি কিয় ৰাষ্ট্ৰীয় দুগ্ধ দিৱস পালন কৰো ?
ড° ভাৰ্গেজ কুৰিয়েনৰ জন্মদিন উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰীয় দুগ্ধ দিৱস স্থাপন কৰা হৈছিল ৷ ড° কুৰিয়েনক ভাৰতৰ শ্বেত বিপ্লৱৰ পিতৃ হিচাপে গণ্য কৰা হয় । আমেৰিকাৰ পৰা উভতি অহাৰ পিছত তেওঁ দুগ্ধ খণ্ডত কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু কৃষকৰ বাবে এক সংগঠিত আৰু লাভজনক গাঁথনি গঢ়ি তোলাৰ সংকল্প লয় ।
তেওঁৰ এই পদক্ষেপৰ ফলত কাইৰা জিলা সমবায় দুগ্ধ উৎপাদক সংঘ লিমিটেড স্থাপন হয় আৰু পিছলৈ বিখ্যাত ব্ৰেণ্ড আমুললৈ বিকশিত হয় । তেওঁৰ নেতৃত্বত অপাৰেচন ফ্লাড আৰম্ভ কৰা হয়, যিয়ে ভাৰতত দুগ্ধ উৎপাদন আৰু বিতৰণৰ পৰিৱৰ্তন ঘটালে ।
এই অভিযানৰ তিনিটা পৰ্যায়ত সমগ্ৰ দেশতে এক শক্তিশালী দুগ্ধ গ্ৰীডৰ সৃষ্টি হৈছিল, যাৰ ফলত লাখ লাখ কৃষকৰ উচিত মূল্য নিশ্চিত হৈছিল আৰু দেশখনে দুগ্ধ উৎপাদনত স্বাৱলম্বী হ’বলৈ সক্ষম হৈছিল । ২০১৪ চনত ৰাষ্ট্ৰীয় দুগ্ধ উন্নয়ন ব’ৰ্ড, ভাৰতীয় দুগ্ধ ফেডাৰেচন আৰু দেশৰ ২২ টা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ দুগ্ধ সংঘই যৌথভাৱে সিদ্ধান্ত লৈছিল যে ডাঃ কুৰিয়ানৰ অৱদানৰ স্মৃতিত প্ৰতি বছৰে ২৬ নৱেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰীয় দুগ্ধ দিৱস পালন কৰা হ’ব ।
ৰাষ্ট্ৰীয় দুগ্ধ দিৱসৰ তাৎপৰ্য
গাখীৰ কেৱল আমাৰ খাদ্যাভ্যাসৰ এক অপৰিহাৰ্য অংগ নহয়, ই দেশৰ অৰ্থনীতি আৰু গ্ৰাম্য জীৱিকাৰ মেৰুদণ্ড । ভাৰত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ দুগ্ধ উৎপাদক দেশৰ ভিতৰত অন্যতম, আৰু লাখ লাখ পৰিয়াল উপাৰ্জনৰ বাবে দুগ্ধজাত সামগ্ৰীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ।
ইয়াক উদযাপনৰ উদ্দেশ্য কি ?
- গাখীৰ আৰু দুগ্ধজাত সামগ্ৰীৰ পুষ্টিকৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে মানুহক সচেতন কৰিবলৈ
- দুগ্ধ উদ্যোগত কৃষকৰ অৱদানক স্বীকৃতি দি
- ড° ভাৰ্গেজ কুৰিয়েনৰ উল্লেখযোগ্য কৰ্মৰাজিৰ কথা স্মৰণ কৰি
- দেশত স্বাস্থ্যসন্মত আৰু পুষ্টিকৰ খাদ্যাভ্যাসক প্ৰসাৰিত কৰা
ৰাষ্ট্ৰীয় দুগ্ধ দিৱস কেৱল কেলেণ্ডাৰৰ তাৰিখ নহয়, ই ভাৰতৰ দুগ্ধ বিপ্লৱ, কৃষকৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম, আৰু জাতিটোৰ পুষ্টি সুৰক্ষাৰ প্ৰতীক । এই দিনটোৱে আমাক সোঁৱৰাই দিয়ে যে সৰু সৰু প্ৰচেষ্টাইও—যেনে দৈনিক গাখীৰ খোৱাৰ দৰে—কেৱল আমাৰ স্বাস্থ্যই নহয়, কৃষকৰ জীৱিকাও শক্তিশালী কৰিব পাৰে ।
লগতে পঢ়ক