কেতিয়াবা ভাবি চাইছেনে বাতৰি কাকতত কিয় থাকে চাৰিটা ৰঙীন বিন্দু ?

কেতিয়াবা ভাবি চাইছেনে বাতৰি কাকতত কিয় থাকে চাৰিটা ৰঙীন বিন্দু ?
বাতৰি কাকতত চাৰিটা ৰঙৰ বিন্দু থাকে, ইয়াক CMYK কালাৰ মোড বোলা হয় ৷ ইয়াৰ অৰ্থ কি জানো আহক ?
Published : December 6, 2025 at 5:24 PM IST
প্ৰতিখন বাতৰি কাকতৰ পৃষ্ঠাৰ তলত প্ৰায় ৪টাকৈ ৰঙীন বিন্দু দেখা যায় ৷ ইমান ডাঙৰ বাতৰি কাকতখনত এই সৰু বিন্দু দিয়াৰ নিয়ম বাতৰি কাকততে আছে ৷ এই বিন্দুৰ চাৰিটা ৰঙেৰে বাতৰি কাকতৰ শিৰোণাম লিখা হয়!ইয়াক CMYK কালাৰ মোড বোলা হয় ৷ ইয়াৰ অৰ্থ কি জানো আহক ?
এই বিন্দুবোৰে বাতৰি কাকতত সঠিক ৰঙৰ আৰ্হি সৃষ্টি কৰিবলৈ মাৰ্কাৰ হিচাপে কাম কৰে ৷ শৈশৱত আমাক শিকাইছিল যে ৰঙা, হালধীয়া আৰু নীলা এনেকুৱা ৰং যিবোৰ আমি আন ৰঙৰ সহায়ত সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰো ৷ এইবোৰক প্ৰাথমিক ৰং বোলা হয় ৷
কিন্তু এই তিনিটা ৰঙৰ সহায়ত আমি নিশ্চিতভাৱে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং সৃষ্টি কৰিব পাৰো ৷ যিকোনো দুটা প্ৰাথমিক ৰং সমান পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰিলে তৃতীয় এটা ৰং গঠন হয়, যাক গৌণ ৰং বোলা হয় ৷ উদাহৰণস্বৰূপে- ৰঙা + হালধীয়া = কমলা, হালধীয়া + নীলা = সেউজীয়া, ৰঙা + নীলা = বেঙুনীয়া ইত্যাদি ৷
এতিয়া প্ৰাথমিক ৰঙৰ আৰ্হি প্ৰিন্টাৰতো ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷ মাত্ৰ আৰু এটা ৰং ক’লা ইয়াত যোগ কৰা হৈছে ৷ CMYK ত C মানে Cyan, আৰু সহজ ভাষাত ইয়াৰ অৰ্থ নীলা ৷ M মানে মেজেন্টা, অৰ্থাৎ গোলাপী, Y মানে হালধীয়া আৰু K মানে ক’লা ৷ বাতৰি কাকতৰ পৰা আলোচনী, ভিজিটিং কাৰ্ড, ফ্লেক্স বেনাৰ আৰু সকলো চৰকাৰী চিঠি, সকলোবোৰ ৪টা ৰঙেৰে ছপা হয় ৷
এই চাৰিটা ৰং সঠিক অনুপাতত ৰাখি যিকোনো ৰং সৃষ্টি কৰিব পাৰি ৷ ফটো এখন ছপাবলৈ এই সকলোবোৰ ৰঙীন প্লেট এটা পৃষ্ঠাত পৃথকে পৃথকে ৰখা হয় আৰু ছপা কৰাৰ সময়ত একে শাৰীতে থাকে ৷
কেতিয়াবা বাতৰি কাকতৰ ছবিবোৰ যদি ধোঁৱা ধোঁৱা দেখা যায়, তেন্তে ইয়াৰ অৰ্থ হ’ল এই চাৰিটা ৰঙৰ প্লেটবোৰ ওপৰা-ওপৰিকৈ সোমাই গৈছে ৷ ইয়াৰ অৰ্থ হ’ল যদি কোনো ৰঙৰ বিন্দু আন এটা ৰঙৰ বিন্দুৰ ওপৰত পৰে, তেন্তে বুজিব যে সেই পৃষ্ঠাত ছপা কৰা ছবিবোৰৰ ৰংবোৰো বেয়া আৰু দাগী হ’ব ৷
কিতাপ ছপা কৰাৰ সময়তো CMYK চিহ্ন থাকে যদিও পৃষ্ঠা কাটি থাকোঁতে আঁতৰাই পেলোৱা হয় ৷ এই ৰঙৰ ধৰণটো ব্ৰ’চাৰ আৰু ভিজিটিং কাৰ্ডতো ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷ ঈগল প্ৰিন্টিং ইনকৰ্পৰেশ্যন কোম্পানীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ১৯০৬ চনত চিএমৱাইকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল ৷
প্ৰতিখন বাতৰি কাকতৰ পৃষ্ঠাৰ তলত থকা চাৰিটা ৰঙীন বিন্দু (সাধাৰণতে নীলা, গোলাপী, হালধীয়া আৰু ক’লা) কোনো ডিজাইন বা সজ্জা নহয় ৷ এইবোৰ হৈছে CMYK কালাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন মাৰ্ক ৷
C = Cyan (নীলা)
M = Magenta (গোলাপী)
Y = Yellow (হালধীয়া)
K = Key/Black (ক’লা)
এই চাৰিটা ৰঙৰ সঠিক অনুপাতত মিশ্ৰণ কৰিলে প্ৰায় সকলো ৰং সৃষ্টি কৰিব পাৰি ৷ বাতৰি কাকত, আলোচনী, ফ্লেক্স, ভিজিটিং কাৰ্ড, চৰকাৰী চিঠি – সকলোতে এই একেই চাৰিটা ৰঙৰে ছপা হয় ৷ এই বিন্দুবোৰৰ কাম:ছপা কৰাৰ সময়ত চাৰিখন পৃথক ৰঙৰ প্লেট (plate) যাতে ঠিক ঠাইতে মিলি যায়, তাৰ বাবে মাৰ্কাৰ হিচাপে কাম কৰে ৷ যদি এই বিন্দুবোৰ ওপৰা-ওপৰিকৈ পৰে বা স্থানচ্যুত হয়, তেন্তে ছবি আৰু ৰং ধোঁৱা-ধোঁৱা বা দাগী হৈ পৰে ৷
এই CMYK পদ্ধতি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ১৯০৬ চনত Eagle Printing Ink Companyয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছিল ৷ মুঠতে: এই সৰু চাৰিটা বিন্দুৱেই হৈছে বাতৰি কাকতৰ ৰঙীন ছবি-লিখনি সুন্দৰ আৰু সঠিকভাৱে ছপা হোৱাৰ “গোপন চাবিকাঠি”!
লগতে পঢ়ক