কিয় শিশুৰ শৰীৰত দেখা দিয়ে বৃক্কৰ ৰোগ, প্ৰতিকাৰ কি ?

কিয় শিশুৰ শৰীৰত দেখা দিয়ে বৃক্কৰ ৰোগ, প্ৰতিকাৰ কি ?
শিশুৰ বৃক্ক ভালে ৰাখিবলৈ কেনেধৰণৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰোৱা উচিত ? শিশুৰ ক্ষেত্ৰত বৃক্কৰোগৰ লক্ষণ কি ? জনালে জনালে বৃক্ক ৰোগ বিশেষজ্ঞই ।
Published : February 20, 2026 at 6:57 PM IST
গুৱাহাটী : বৰ্তমান সময়ত বয়সীয়াল লোকসকলৰ সমান্তৰালকৈ শিশুসকলৰ দেহটো বৃক্কজনিত বিভিন্ন সমস্যা বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । বৃক্কজনিত কিছুমান সমস্যা শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত খুব কম বয়স অৰ্থাৎ ২ ৰ পৰা ১০ বছৰৰ বয়সৰ ভিতৰৰ দেখা যায়, যাক নেফ্ৰোটিক চিণ্ড্ৰম বুলি কোৱা হয় ।
ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ লাভ কৰিব পৰিত্ৰাণ ? শিশুক সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ কি কি খাদ্য খুৱাব লাগে ? কিয় শিশুৰ ক্ষেত্ৰতো বৃদ্ধি পাইছে বৃক্কজনিত সমস্য়া ? সকলো জনালে বৃক্ক ৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ তনু ৰেখা হাজৰিকাই ।
নেফ্ৰোটিক চিণ্ড্ৰমৰ লক্ষণ কি ?
যদি কোনো এগৰাকী শিশুৰ দেহত এই সমস্যা হয় তেন্তে হাত-ভৰিবোৰ ফুলি যাব । যদিহে সময়মতে ইয়াৰ চিকিৎসা কৰা হয় তেন্তে ঔষধৰ দ্বাৰাই এই সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিব পৰা যাব ।
এই সমস্যাসমূহ কিয় বৃদ্ধি পাইছে ?
চিকিৎসকে জনোৱা অনুসৰি শিশুৰ দেহত কিছুমান সমস্যা কম বয়সতে হোৱাৰ এটা মূল কাৰণ হৈছে অপৰিবৰ্তীত জীৱনশৈলী । জাংক ফুডৰ প্ৰতি শিশুসকলৰ আকৰ্ষণ বৃদ্ধি পাইছে, অভিভাৱকসকলেও শিশুসকলক এনেধৰণৰ খাদ্য অতি কম বয়সৰ পৰাই খাবলৈ দিয়ে । যিয়ে শিশুসকলৰ দেহত অপকাৰ সাধন কৰে ।
সমান্তৰালভাৱে মোবাইলৰ প্ৰতি শিশুসকলৰ আকৰ্ষণ বৃদ্ধি হৈছে । সমনীয়া বা বাহিৰলৈ ওলাই গৈ খেলাৰ পৰিবৰ্তে ম'বাইলতে ব্যস্ত হৈ থকা দেখা যায় । বাহিৰৰ কাৰ্যকলাপসমূহ কমি যোৱাৰ ফলত পানীখোৱাৰ অভ্যাসটোও কমি গৈছে । যাৰ ফলত আজি কালি শিশুসকলৰ দেহটো পাথৰ হোৱা দেখা গৈছে । আনহাতে মেদবহুলতাৰ বাবেও শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত অতি কম বয়সতে উচ্চ ৰক্তচাপ, ডায়েবেটিচ আদিকে ধৰি বিভিন্ন ৰোগ হোৱা দেখা যায় । যিয়ে বৃক্কটো প্ৰভাৱ পেলাই ।
চকু ফুলা বৃক্কৰোগৰ লক্ষণ নেকি ?
চকু ফুলাও বৃক্ক ৰোগৰে এটা লক্ষণ । চকু ফুলাৰ সমান্তৰালকৈ ভৰিৰ পতা ফুলা, প্ৰস্ৰাৱত ফেন যোৱা এই ৰোগৰ লক্ষণ ।
শিশুৰ দৈনিক কিমান গ্ৰাম প্ৰ'টিনযুক্ত খাদ্য খুৱাব লাগে ?
মাছ-মাংসৰ পৰা আহৰণ কৰা প্ৰ'টিনতকৈ শাক-পাচলিৰ পৰা আহৰণ কৰা প্ৰ'টিন আমাৰ শৰীৰৰ বাবে বেছি উপকাৰী । শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰটিন যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয়, প্ৰতিগৰাকী শিশুক শৰীৰৰ ওজনৰ প্ৰতি কেজি হিচাপত ১ গ্ৰাম দৈনিক প্ৰ'টিনযুক্ত খাদ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ।
অৰ্থাৎ যদি ২০ কেজি ওজনৰ যদি শিশুটো হয় তেন্তে ২০ গ্ৰাম প্ৰ'টিন দিব পৰা যায় । উল্লেখ্য যে, শিশুসকলক এই ৰোগৰ পৰা বচাই ৰাখিবলৈ হ'লে ডাঙৰৰ দৰে খাদ্যত নিমখ আৰু চেনীৰ কম পৰিমাণে দিব লাগে । দৈনিক ফল-মূল খাবলৈ দিব লাগে । পানী খাবলৈ দিব লাগে ।