নিমিষতে তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব বেচন ব্ৰেড টোষ্টৰ এই সহজ ৰেচিপি, শিশুৰ টিফিনৰ বাবেও হ’ব উত্তম

নিমিষতে তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব বেচন ব্ৰেড টোষ্টৰ এই সহজ ৰেচিপি, শিশুৰ টিফিনৰ বাবেও হ’ব উত্তম
ব্যস্ততাৰে ভৰা আপোনাৰ দিনটোৰ আৰম্ভণি আপুনি যদি কোনো সোৱাদযুক্ত খাদ্যৰ সৈতে কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে এই বেচন ব্ৰেড টোষ্টৰ ৰেচিপি আপোনাৰ বাবে উপযুক্ত হ’ব পাৰে-
Published : November 21, 2025 at 7:29 AM IST
পুৱাৰ আৰম্ভণিতে স্বাস্থ্যসন্মত আৰু সোৱাদযুক্ত ব্ৰেকফাষ্টে গোটেই দিনটো শক্তি আৰু মেজাজ দুয়োটা বজাই ৰখাত সহায় কৰে । "ব্ৰেড বেচন টোষ্ট" হৈছে মিনিটৰ ভিতৰতে ৰেডি হোৱা ব্ৰেকফাষ্ট খাবলৈ খুবেই সুস্বাদু হয় ।
বিশেষকৈ যিসকলে কৰ্মস্থলী, কলেজ, বা স্কুললৈ যাবলৈ খৰখেদা কৰে কিন্তু স্বাস্থ্যৰ সৈতে কোনো ল’ৰা-ধেমালি কৰিব নিবিচাৰে তেওঁলোকৰ বাবে এই ৰেচিপিটো একেবাৰে উপযুক্ত । বেচনত প্ৰচুৰ পৰিমাণে প্ৰ’টিন আৰু আঁহ থাকে আৰু পাওৰুটিয়ে তৎক্ষণাত আমাৰ শৰীৰত শক্তি প্ৰদান কৰে । গতিকে আহক এই ৰেচিপিক দুটা বেলেগ বেলেগ ধৰণেৰে কিদৰে সহজভাৱে তৈয়াৰ কৰিব পাৰি তাকেই জানি লওক-
টাৱাত মছমছীয়া বেচন ব্ৰেড টোষ্ট তৈয়াৰ কৰাৰ পদ্ধতি
সামগ্ৰীসমূহ
- বেচন – ১ কাপ
- ব্ৰেডৰ টুকুৰা – ৪ৰ পৰা ৬টা
- পিঁয়াজ – ১ (মিহিকৈ কাটি লোৱা)
- বিলাহী – ১ (মিহিকৈ কাটি লোৱা)
- কেঁচা জলকীয়া – ১ (মিহিকৈ কাটি লোৱা)
- আদা – ১/২ চামুচ (গ্ৰেটেড)
- ধনীয়া পাত – ২ চামুচ
- হালধি – ১/৪ চামুচ
- ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি – ১/২ চামুচ
- নিমখ – সোৱাদ অনুসৰি
- পানী – ১/২ কাপ (বেটাৰ বনোৱাৰ বাবে)
- তেল – ভাজিবৰ বাবে
প্ৰস্তুত কৰাৰ পদ্ধতি
- প্ৰথমে এটা বাটিত বেচনখিনি লৈ তাত মিহিকৈ কটা সকলো পাচলি আৰু মছলা দি ভালদৰে মিহলাই লওক ।
- এতিয়া অলপ অলপকৈ পানী দি বেটাৰটো প্ৰস্তুত কৰক (বেটাৰটো বেছি পাতল বা বেছি ডাঠ হ’ব নালাগে)।
- এই বেটাৰত ত্ৰিভূজ আকাৰত কটা ব্ৰেডৰ টুকুৰাকেইটা ডুবাই লৈ বা চামুচেৰে দুয়োফালে লগাকৈ সমানে ঘোলখিনি লাগিবলৈ দিয়ক ।
- ননষ্টিক কেৰাহী এখনত অকনমান তেল (পচন্দ অনুসৰি যিকনো তেল দিব পাৰে) দি তাৰ ওপৰত ৰুটিখন থৈ কম জুইত লাহে লাহে দুয়োফালে সোণালী বৰণৰ হোৱালৈকে ভাজি লওক ।
- গৰম চাটনি বা টমেটো চচৰ সৈতে পৰিবেশন কৰক ।
এয়াৰ ফ্ৰাইয়াৰ বা টোষ্টাৰতো বেচন ব্ৰেড টোষ্ট
সামগ্ৰীসমূহ
- বেচন – ১ কাপ
- ব্ৰেডৰ টুকুৰা – ৪ৰ পৰা ৬টা
- পিঁয়াজ – ১ (মিহিকৈ কাটি লোৱা)
- বিলাহী – ১ (মিহিকৈ কাটি লোৱা)
- কেঁচা জলকীয়া – ১ (মিহিকৈ কাটি লোৱা)
- আদা – ১/২ চামুচ (গ্ৰেটেড)
- ধনীয়া পাত – ২ চামুচ
- হালধি – ১/৪ চামুচ
- ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি – ১/২ চামুচ
- নিমখ – সোৱাদ অনুসৰি
- পানী – ১/২ কাপ (বেটাৰ বনোৱাৰ বাবে)
- তেল – ভাজিবৰ বাবে
পদ্ধতি
- পূৰ্বৰ দৰেই বেচন আৰু পাচলি আৰু মছলা দি ভালদৰে মিহলাই বেটাৰ প্ৰস্তুত কৰি লওক ।
- এই বেটাৰত ত্ৰিভূজ আকাৰত কটা ব্ৰেডৰ টুকুৰাকেইটা ডুবাই লৈ বা চামুচেৰে দুয়োফালে লগাকৈ সমানে ঘোলখিনি লাগিবলৈ দিয়ক ।
- এয়াৰ ফ্ৰাইয়াৰটো ১৮০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছত ৫ মিনিটৰ বাবে আগতিয়াকৈ প্ৰিহিট কৰি লওক ।
- এতিয়া বেচনৰে আৱৰণ দিয়া পাওৰুটিৰ টুকুৰাবোৰ ট্ৰে এখনত থৈ ৭-৮ মিনিট বেক কৰক, মছমছীয়া আৰু সোণালী বৰণৰ হোৱালৈকে অপেক্ষা কৰক । টোষ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে এফালে বেচন লগাই টোষ্ট কৰক । পিছত ওলোটাই ঘোলখিনি আনফালে লগাই লওক
- ভজা নোহোৱালৈকৈ মছমছীয়া টোষ্টবোৰ ৰেডি হৈ গৈছে । ধনীয়াৰ চাটনি বা দৈৰ লগত গৰমা-গৰমে পৰিবেশন কৰক ।
কিটিপসমূহ
সোৱাদ বৃদ্ধি কৰিবলৈ বেচনৰ বেটাৰত পনিৰৰ টুকুৰা, পালেং বা কুটি লোৱা গাজৰ আদিও দিব পাৰে । এইটো শিশুৰ টিফিন বা দেওবাৰৰ ব্ৰাঞ্চৰ বাবে এটা উত্তম বিকল্প । যদি আপুনি ভাৱে বগা পাওৰুটি আপোনাৰ বাবে এক স্বাস্থ্যকৰ নহয় তেন্তে ইয়াৰ ঠাইত আপুনি মাল্টিগ্ৰেইন ব্ৰাউন ব্ৰেডো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ৷
