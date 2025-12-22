ETV Bharat / lifestyle

কোন হয় ছাণ্টাক্ল’জ ? কেনেকৈ বৰদিনৰ দিনা ছাণ্টাক্ল’জে উপহাৰ দিয়াৰ পৰম্পৰা আৰম্ভ হৈছিল

শিশুৰ পৰা প্ৰাপ্তবয়স্কলৈকে সকলোৱে অপেক্ষা কৰে ছিক্ৰেট ছান্টাই তেওঁলোকৰ বাবে কোনো উপহাৰ আনিব বুলি ভাবে কিন্তু প্ৰকৃততে কোন হয় এই ছাণ্টাক্ল’জ আপুনি জানেনে ?

Who is Santa Claus? Does Santa Claus really come on Christmas night?
কোন হয় ছাণ্টাক্ল’জ ? কেনেকৈ বৰদিনৰ দিনা ছাণ্টাক্ল’জে উপহাৰ দিয়াৰ পৰম্পৰা আৰম্ভ হৈছিল (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 22, 2025 at 3:40 PM IST

3 Min Read
খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰভু যীশুৰ জন্মদিন প্ৰতি বছৰে ২৫ ডিচেম্বৰত পালন কৰা হয় ৷ এই উৎসৱ বিশ্বৰ প্ৰায়বোৰ দেশতে অতি আড়ম্বৰেৰে পালন কৰা হয় আৰু আমাৰ দেশ ভাৰততো বৰদিনত আনন্দময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে ৷ বৰদিন ধৰ্মীয় উৎসৱ হ’লেও বিভিন্ন ধৰ্মৰ লোকেও ইয়াত সম্পূৰ্ণ আনন্দৰে অংশগ্ৰহণ কৰে যিয়ে সমন্বয়ৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰে ৷ বৰদিনৰ দিনা মানুহে গীৰ্জালৈ গৈ প্ৰভু যীশুৰ সন্মুখত প্ৰাৰ্থনা কৰে, ইয়াৰ লগতে ঘৰত পাৰ্টিৰো আয়োজন কৰা হয়, ইয়াৰ বাহিৰেও আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয়টো হৈছে ছান্টাক্লজ ৷ শিশুৰ পৰা প্ৰাপ্তবয়স্কলৈকে সকলোৱে অপেক্ষা কৰে ছিক্ৰেট ছান্টাই তেওঁলোকৰ বাবে কোনো উপহাৰ আনিব ৷ পকা দাঢ়ি-চুলি আৰু শুভ্ৰ পোছাক পৰিহিত এজন বুঢ়া ৷ ছাণ্টাক্ল’জৰ চৰিত্ৰৰ বিষয়ে প্ৰাচীন কালৰপৰা বিভিন্ন ধাৰণা প্ৰচলিত আছে ৷ তেওঁক মহিলা, শিশু, দুখীয়া আদি লোকসকলক বিপদত ৰক্ষা কৰিবলৈ ঈশ্বৰে পঠিয়াইছিল বুলি ভবা হয় ৷

কোন হয় ছাণ্টাক্ল’জ ?

এটা কাহিনী অনু্সৰি ইটালীৰ মায়াবা নগৰৰ বিছপ, নিকোলাছ নামৰ এজন বৃদ্ধ ভদ্ৰলোকে চতুৰ্থ শতিকাৰ বৰদিন এটাত ৰাতি বাটলৈ ওলাই আহি সকলোকে আনন্দ দিবৰ বাবে যীশু পৃথিৱীলৈ নামি আহিছে বুলি চিঞৰি চিঞৰি কণ কণ ল’ৰা-ছোৱালীবোৰক লজেন, টফি আদি উপহাৰ বিলাই দি আৰ্শীবাদ দিছিল ৷ এই ঘটনাৰ পিছৰ পৰাই সকলোৰে মুখে মুখে কেৱল বৃদ্ধ নিকোলাছৰ কথা ৷ এইদৰেই শুভ্ৰ পোছাক আৰু মুখভৰা বগা দাঢ়িৰে বৃদ্ধ নিকোলাছ কিংবদন্তি হৈ পৰিল ৷ নিকোলাছৰ মৃত্যুৰ পাছত ধৰ্মগুৰু পোপে তেওঁক ছেইণ্ট উপাধি প্ৰদান কৰে ৷ বিছপ নিকোলাছ ছেইণ্ট নিকোলাছ নামেৰে জনাজাত হৈ পৰিল ৷ পাছত ইংৰাজীৰ St. (ছেইণ্ট) শব্দৰ পৰিবৰ্তন হৈ ছাণ্টা (Santa) হ’ল আৰু নিকোলাছৰ প্ৰথম আখৰটো হেৰাই মাথোঁন থাকিল ক্লজ (Claus); ছেইণ্ট নিকোলাছ ছাণ্টাক্ল’জ ৰূপে জনাজাত হৈ পৰিল ৷

ছাণ্টাক্ল’জক খ্ৰীষ্টমাছ ফাডাৰ বুলিও কোৱা হয় ৷ ইউৰোপ বা অন্য দেশৰ শিশুসকলে বিশ্বাস কৰে যে বৰদিনৰ ৰাতি ছাণ্টাক্ল’জ আহি তেওঁলোকৰ বাবে বিভিন্ন উপহাৰ দি থৈ যায় ৷ সেয়েহে শিশুসকলে ছিমনি, দুৱাৰমুখ আদিত নিজৰ জোতা, মোজা, মোনা আদি ওলমাই থৈ দিয়ে, যাতে খ্ৰিষ্টমাছ ফাডাৰে সেইবোৰত তেওঁলোকৰ বাবে উপহাৰ দি থৈ যাব পাৰে ৷ শিশুসকলৰ বিশ্বাস অটুট ৰাখিবলৈ তেওঁলোকৰ মাক-দেউতাকে সেইবোৰত তেওঁলোকৰ মনৰ পছন্দৰ বস্তুবোৰ সুমুৱাই থয় ৷ ইটালী, জাৰ্মানী, ফ্ৰান্স আদি দেশত ঘৰৰে এজন সদস্যই ছাণ্টাক্ল’জৰ দৰে ভেশ ধৰি বৰদিনৰ মেলত (Christmas Party) উপহাৰ বিলাই ফুৰে ৷

