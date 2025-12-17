ETV Bharat / lifestyle

ধন-সম্পত্তি নহয়, পুৰুষৰ এই গুণসমূহেও নাৰীক কৰে আকৰ্ষিত

বহু নাৰী আছে যিয়ে এগৰাকী ধনৱান পুৰুষৰ সৈতে সম্পৰ্ক কৰিব বিচাৰে তাৰ বিপৰীতে কিছুমান এনে নাৰীও আছে যিয়ে কিছুমান বিশেষ গুণ থকা পুৰুষকহে পচন্দ কৰে-

ধন-সম্পত্তি নহয়, পুৰুষৰ এই গুণসমূহেও নাৰীক কৰে আকৰ্ষিত (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 17, 2025 at 5:07 PM IST

4 Min Read
আজিকালি সম্পৰ্ক ভালে ৰখাটো সহজ নহয় ৷ সম্পৰ্ক এটাক সফল কৰিবলৈ হ’লে ইজনে আনজনৰ প্ৰতি অনুভৱ থকাটোৱেই যথেষ্ট নহয়, কিন্তু সম্পৰ্কটোক দীৰ্ঘম্যাদীভাৱে লৈ সদায় শক্তিশালী কৰি ৰাখিবলৈ বহুতো উত্থান-পতন অতিক্ৰম কৰিব লাগে আৰু এই সময়ছোৱাত সংগীয়ে ইজনে আনজনক ভাল পাব লাগে আনৰ লগত জড়িত বহু কথা জানিবলৈ আৰু বুজিবলৈ ৷ এনে পৰিস্থিতিত যদি আপুনি কাৰোবাক ভাল পায় বা বিবাহিত, তেন্তে জানি লওক আপোনাৰ মানুহজনীয়ে আপোনাৰ পৰা কি আশা কৰিব পাৰে ৷

প্ৰেমৰ পিছত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা

সম্পৰ্কটোক আগুৱাই নিয়া আৰু সুদৃঢ় কৰি ৰখাৰ উপৰিও সন্মানেই আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ প্ৰতিগৰাকী পত্নী বা প্ৰেমিকাই আশা কৰে যে তেওঁৰ সংগীয়ে সন্মান দিব ৷ ইয়াত অতি সৰু সৰু কথাবোৰ মনত ৰাখিব লাগে, যেনে ব্যক্তিগত কথাবোৰ আনৰ লগত ভাগ নকৰা ৷ আনৰ আগত নিজৰ সংগীৰ লগত জোৰেৰে বা খঙেৰে কথা নাপাতিব ৷

সংগীৰ পৰা আৱেগিক সমৰ্থন বিচাৰে

মহিলাসকলে নিজৰ সংগীৰ পৰা আৱেগিক সমৰ্থন আশা কৰে ৷ যেনেকৈ দৈনন্দিন কথা-বতৰা, সুখ-দুখ আপোনাৰ সংগীৰ সৈতে ভাগ-বতৰা কৰা ৷ সহজ ভাষাত ক’বলৈ গ’লে মহিলাসকলে তেওঁলোকৰ সংগীত এনে এজন বন্ধু বিচাৰে যাৰ লগত তেওঁলোকে সকলো কথা মুকলিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু যিয়ে সকলো সময়তে তেওঁক সমৰ্থন কৰে ৷

অংশীদাৰৰ সময় বিচাৰে

ছোৱালীয়ে নিজৰ সংগীৰ সময় বিচাৰে, ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আপুনি তেওঁলোকক দামী ঠাইলৈ লৈ যাব লাগে ৷ তেওঁলোকে মাত্ৰ বিচাৰে যে এনেকুৱা এটা সময় হওক য’ত স্বামী আৰু তেওঁ একেলগে বহুত কথা পাতিব পাৰে ৷ লং ড্ৰাইভত যাব পাৰে ৷ আনকি সৰু সৰু বস্তু যেনে- চাহ খোৱা, ফুচকা বা আইচক্ৰীম একেলগে খোৱাটোও মহিলাৰ বাবে যথেষ্ট ৷

যিয়ে আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰে

পুৰুষৰ দৰে বেছিভাগ মহিলাইও কাম কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে আশা কৰে যে তেওঁলোকৰ সংগীয়ে তেওঁলোকক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব ৷ প্ৰায়ে দেখা যায় যে বহু সময়ত ছোৱালীয়ে কেৱল বিয়া হোৱাৰ বাবেই সপোন আৰু চাকৰি এৰিবলগীয়া হয় আৰু তেওঁলোকৰ সংগীয়ে ভাল নাপায় যে তেওঁৰ পত্নীয়ে কোনো কাম কৰাটো ৷ পুৰুষৰ দৰে বেছিভাগ মহিলাইও কাম কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে আশা কৰে যে তেওঁলোকৰ সংগীয়ে তেওঁলোকক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব ৷ প্ৰায়ে দেখা যায় যে বহু সময়ত ছোৱালীয়ে কেৱল বিয়া হোৱাৰ বাবেই সপোন আৰু চাকৰি এৰিবলগীয়া হয় আৰু তেওঁলোকৰ সংগীয়ে ভাল নাপায় যে তেওঁৰ পত্নীয়ে কোনো কাম কৰাটো ৷ যদি আপুনি সেই পুৰুষসকলৰ মাজৰ এনে এজন হয় যিয়ে নাৰীক আগবাঢ়ি যাবলৈ সমৰ্থন কৰে, তেন্তে আপোনাৰ সম্পৰ্কটো বৰ ভাল হ’ব ৷ যদি আপুনি সেই পুৰুষসকলৰ মাজৰ এনে এজন হয় যিয়ে নাৰীক আগবাঢ়ি যাবলৈ সমৰ্থন কৰে, তেন্তে আপোনাৰ সম্পৰ্কটো বৰ ভাল হ’ব ৷

ঘৰুৱা দায়িত্ব ভাগ কৰক

এগৰাকী মহিলাই কেতিয়াও ঘৰৰ কামৰ পৰা কোনো সময় ছুটী নাপায় আৰু কাম কৰি থাকিলেও ঘৰত অধিক দায়িত্ব থাকে ৷ এনে পৰিস্থিতিত মহিলাসকলে বিচাৰে যে তেওঁলোকৰ সংগীয়ে তেওঁলোকক ঘৰুৱা দায়িত্বত অধিক বা সমানে নহ’লেও অলপ হ’লেও সহায় কৰক ৷

সংগীয়ে সময় দিয়া

প্ৰত্যেকগৰাকী নাৰীয়ে নিজৰ সংগীৰ সময় বিচাৰে, ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আপুনি তেওঁলোকক দামী ঠাইলৈ লৈ যাব লাগে ৷ তেওঁলোকে মাত্ৰ বিচাৰে যে এনেকুৱা এটা সময় হওক য'ত স্বামী আৰু তেওঁ একেলগে বহুত কথা পাতিব পাৰে ৷ লং ড্ৰাইভত যাব পাৰে ৷ আনকি সৰু সৰু বস্তু যেনে- চাহ খোৱা, ফুচকা বা আইচক্ৰীম একেলগে খোৱাটোও মহিলাৰ বাবে যথেষ্ট ৷

