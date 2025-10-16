ETV Bharat / lifestyle

KBCৰ ভাইৰেল শিশু প্ৰতিযোগী: অত্যধিক আত্মবিশ্বাস নে ৰোগৰ চিকাৰ ?

কি হয় ছিক্স পকেট চিণ্ড্ৰম ? KBCৰ ভাইৰেল শিশু প্ৰতিযোগীটিও আছিল নেকি ইয়াৰ ভুক্তভোগী ? কেনেকৈ ভাৰতলৈ আহিল এই চীনা ৰোগ-

What Is Six Pocket Syndrome? Understanding the Chinese Disease and Its Possible Link to the Viral KBC Child in India
KBCৰ ভাইৰেল শিশু প্ৰতিযোগী: অত্যধিক আত্মবিশ্বাস নে ৰোগৰ চিকাৰ ? (INSTAGRAM)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 16, 2025 at 1:13 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

দীপশিখা তালুকদাৰ

কৌন বানেগা কোটিপতি ছিজন ১৭ (KBC 17)ৰ এটা খণ্ডই বিগত দুদিন ধৰি ছ’চিয়েল মিডিয়াত আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ ইয়াৰ আঁৰৰ কাৰণ গুজৰাটৰ ১০ বছৰীয়া ইশিত ভাট ৷ শিশু প্ৰতিযোগী হিচাপে তেওঁ এই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিছিল ৷ অমিতাভ বচ্চনৰ সন্মুখত বহি আত্মবিশ্বাসেৰে ভৰা এইজন যুৱ প্ৰতিযোগী ৷ কিন্তু এই আত্মবিশ্বাসেৰে বিগ বিক যিদৰে ব্যৱহাৰ কৰিছিল, ইণ্টাৰনেটত তেওঁক ৰাতিটোৰ ভিতৰতে "ভাৰতৰ আটাইতকৈ অপছন্দৰ এটি ল’ৰা" কৰি তুলিছিল ৷

ইশিত ভাট এগৰাকী পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ৷ কেবিচিত তেওঁ যি আত্মবিশ্বাস আৰু গতিৰে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছিল, সেইটোৱে সকলো দৰ্শকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল যদিও তেওঁৰ কথা কোৱা ধৰণক বহুতে অপছন্দ কৰিছিল ৷ ইয়াৰ পিছত বহুতে তেওঁক ট্ৰল কৰিবলৈ ধৰিলে ৷

'অভাৰকনফিডেন্ট কিড'ৰ ভাইৰেল এপিচ'ড

শ্ব’টোত ইশিতৰ খৰখেদা আৰু উৎসাহী সুৰে বহু দৰ্শকক বিৰক্ত কৰিছিল ৷ প্ৰথমে তেওঁ অমিতাভ বচ্চনক অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী ক’লে যে তেওঁ সকলো নিয়ম জানে আৰু সেইবোৰ পুনৰাবৃত্তি নকৰিবলৈ, কিন্তু পোনে পোনে প্ৰশ্নবোৰৰ ওচৰলৈ যাবলৈ ক’লে ৷ কেৱল সেয়াই নহয়, যেতিয়া প্ৰশ্নবোৰ পৰ্দাত প্ৰদৰ্শন কৰাৰ সময় আহিল, তেতিয়া তেওঁ আনকি কৈছিল, "মোক সোনকালে বিকল্পবোৰ দেখুৱাওক ৷"

আত্মবিশ্বাসৰ প্ৰতিমূৰ্তি ইশিতে প্ৰথম চাৰিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ অতি অহংকাৰীভাৱে দিছিল ৷ কিন্তু ইশিতৰ "স্পীড ৰাণ" অৱশেষত পঞ্চম প্ৰশ্নটোৰ লগে লগে স্তব্ধ হৈ পৰিল ৷ অমিতাভ বচ্চনে তেওঁক সুধিলে, "বাল্মিকী ৰামায়ণৰ প্ৰথম অধ্যায়ৰ নাম কি ?" পূর্বে বিকল্পবোৰো নোচোৱাকৈয়ে সকলো প্রশ্নৰ উত্তৰ দিয়া ইশিত ইয়াতেই যেন থমকি ৰ’বলগীয়া হ’ল ৷ প্ৰথমে তেওঁ বিকল্পবোৰ চাবলৈ দাবী জনায় ৷ বিকল্পসমূহ আছিল-

A: বাল্যকাণ্ড

B: অযোধ্যাকাণ্ড

C: কিষ্কিন্ধাকাণ্ড

D: যুদ্ধকাণ্ড...

কিন্তু ইশিত তো ইশিত আছিল... আত্মবিশ্বাসেৰে ভৰা... সি আকৌ এবাৰো নভবাকৈ উত্তৰ দিলে ৷ "অপচন বি..." অমিতাভে যেতিয়া তেওঁক তেওঁৰ উত্তৰটো পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ কয়, তেতিয়া তেওঁ উত্তৰ দিয়ে, "ছাৰ, ইয়াত চাৰিটা লক কৰক কিন্তু লক কৰক ৷" ইয়াৰ পিছত যিটো হ’ল সেয়া আছিল ভুল উত্তৰ, আৰু ইছিটক খালী হাতেৰে শ্ব’টোৰ পৰা বাহিৰ কৰা হ’ল ৷

ছ’চিয়েল মিডিয়াত বহু ইউজাৰে ইছিটক ট্ৰ’ল কৰি খালী হাতৰ বিদায়ত আনন্দ প্ৰকাশ কৰে ৷ কোনোৱে শিশুটিক ট্ৰ’ল কৰিছিল, আন কোনোৱে যুক্তি দিছিল যে দোষ শিশুটিৰ নহয়, তেওঁৰ লালন-পালনৰ ওপৰতহে আছে ৷

এজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে লিখিছে, "এটা অতি আৰামদায়ক অন্ত! দোষ শিশুটিৰ নহয়, পিতৃ-মাতৃৰ ৷ যদি আপুনি আপোনাৰ সন্তানক নম্ৰতা আৰু ধৈৰ্য্য শিকাব নোৱাৰে, তেন্তে তেওঁলোক এইদৰে অতি আত্মবিশ্বাসী হৈ পৰে ৷"

"ছিক্স পকেট চিণ্ড্ৰম" কাৰণ নেকি ?

এই বিতৰ্কৰ মাজতে ছ’চিয়েল মিডিয়াত এটা নতুন শব্দ ট্ৰেণ্ডিং হ’বলৈ ধৰিলে: “ছিক্স পকেট চিণ্ড্ৰম” ৷ এজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে দাবী কৰিছিল যে ইশিত ভাটৰ এই আচৰণ এই মানসিক আৰু সামাজিক অৱস্থাৰ ফল ৷

ছিক্স পকেট চিণ্ড্ৰম মানে কি ?

মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ জ্যোৎস্না সিঙে এই সন্দৰ্ভত বিৱৰি কয় যে, "ছিক্স পকেট চিণ্ড্ৰম" বুলিলে এনে এক সামাজিক পৰিস্থিতি বুজোৱা হয় য'ত এটা অকলশৰীয়া সন্তানক ছয়জন উপাৰ্জনকাৰীয়ে ডাঙৰ-দীঘল কৰে: দুজন পিতৃ-মাতৃ, পিতৃৰ ফালৰ ককা-আইতা আৰু দুজন মাতৃৰ ফালৰ ককা-আইতা ৷

এই ধৰণৰ পৰিয়ালৰ গাঁথনিৰ প্ৰথম উন্মেষ ঘটিছিল চীনৰ "এক শিশু নীতি"ৰ সময়ত ৷ তাত থকা পৰিয়ালৰ গাঁথনিটোক "4-2-1 মডেল" বুলি কোৱা হৈছিল, অৰ্থাৎ চাৰিগৰাকী ককা-আইতা, দুজন পিতৃ-মাতৃ আৰু এটি সন্তান ৷

এই গাঁথনিত শিশুটি পৰিয়ালৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰে ৷ পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যই সেই শিশুটিৰ সৈতে থকা নিজৰ প্ৰতিটো হেঁপাহ পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে যেনে খেলা-ধূলা কৰা, কাপোৰ, প্ৰিয় খাদ্য আৰু শিশুটিৰ প্ৰতিটো সৰু সৰু ইচ্ছা পলম নকৰাকৈ পূৰণ হয় ৷ ফলত শিশুটিৰ ধৈৰ্য হেৰুৱাই আত্মকেন্দ্ৰিকতা আৰু সংবেদনহীনতাৰ দৰে প্ৰৱণতা গঢ় লৈ উঠে ৷ উদাহৰণস্বৰূপে যেতিয়া শিশুটিয়ে কোনো বস্তু ল’বলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে তেতিয়া পিতৃ-মাতৃ তথা পৰিয়ালৰ সদস্যই তাক অনতি পলমে ক্ৰয় কৰি দিয়ে ৷

চীনত ইয়াক ‘Little Emperor Syndrome’ বুলিও কোৱা হয়-যিসকল শিশুৱে তৎক্ষণাত সকলো বিচাৰে আৰু "NO" শুনিবলৈ অভ্যস্ত নহয় ৷

ভাৰতত কেনেকৈ আহিল এই ট্ৰেণ্ড ?

ভাৰতৰ নগৰীয়া আৰু প্ৰাথমিক পৰিয়ালতো এই ধাৰা লাহে লাহে বৃদ্ধি পাইছে ৷ প্ৰায়ে এটা বা দুটা সন্তান জন্ম দিয়াৰ ফলত সমগ্ৰ পৰিয়ালটোৱে বিশেষকৈ পিতৃ-মাতৃ দুয়োৰে ফালৰ ককা-আইতা আৰু পিতৃ-মাতৃয়ে নিজৰ সকলো মৰম আৰু সম্পদ সেই এটা সন্তানৰ ওপৰত উজাৰি দিয়ে যাৰ ফলত শিশুটি অহৰহ মনোযোগ আৰু বিশেষাধিকাৰ লাভ কৰাত অভ্যস্ত হৈ পৰে সেয়ে নম্ৰতা আৰু সহনশীলতাৰ অভাৱ হ’বলৈ ধৰে ৷

ছ’চিয়েল মিডিয়াত বহু লোকে আঙুলিয়াই দিয়ে যে ইশিত ভাট ইয়াৰ উদাহৰণ ৷ তেওঁলোকে কয়, "শিশুটিৰ কোনো দোষ নাই, বৰঞ্চ এনে এক সমাজৰ ফলাফল যিয়ে কেৱল শিশুক অত্যধিক আদৰ-যত্ন আৰু তেওঁৰ সকলো ইচ্ছা পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে ৷"

উৎস

https://conference.nber.org/confer/2011/CE11/Cameron_Erkal_Gangadharan_Meng.pdf?utm_source=chatgpt.com

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23306438/

https://www.abc.net.au/news/2018-02-03/the-struggles-and-benefits-of-chinas-little-emperor-generation/9323300

লগতে পঢ়ক

  1. এগৰাকী পত্নীয়ে স্বামীৰ পৰা কি বিচাৰে ? জানেনে বাৰু আপুনি ?
  2. অক্ষয় তনয়াৰ পৰা চাইবাৰ অপৰাধীয়ে বিচাৰিলে নগ্ন ছবি! ডিজিটেল যুগত আপোনাৰ সন্তানটিক কিদৰে ৰাখিব সুৰক্ষিত ?
  3. ঘৰতে থাকিবলৈ পছন্দ কৰে জেন-জিয়ে, সপ্তাহত কেৱল ৪৯ মিনিটহে কটায় বাহিৰত, কাৰণ কি জানেনে ?

TAGGED:

KBC CHILD VIRAL VIDEO
CHINESE DISEASE IN INDIA
OVERSMART BOY IN KBC
ছিক্স পকেট চিণ্ড্ৰম কি হয়
SIX POCKET SYNDROME

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.