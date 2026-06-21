ETV Bharat / lifestyle

প্ৰেম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য়, আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কেনে যাব এই সপ্তাহটো... জানিবলৈ পঢ়ক সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল

ৰাশিচক্ৰ মতে সপ্তাহটো কেনে যাব আপোনাৰ ? কি কি সফলতা আৰু কি কি বাধাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে আপুনি ? চাওক সবিশেষ-

weekly horoscope
শিক্ষা, স্বাস্থ্য়, আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কেনে যাব এই সপ্তাহটো. (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 21, 2026 at 7:47 AM IST

15 Min Read
Choose ETV Bharat
  • মেষ ৰাশি : মেষ ৰাশিৰ জাতক/ জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটোৱে মিশ্ৰিত ফলাফল কঢ়িয়াই আনিব ৷ য’ত উত্থান-পতন দেখা যাব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি পেট বা বুকুৰ কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ৷ সেয়েহে সঠিক যত্ন আৰু সময়মতে মনোযোগ দিয়াটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত এই সময়ছোৱা যথেষ্ট অনুকূল হ’ব যেন লাগিছে আৰু আপুনি কোনো ডাঙৰ বিনিয়োগ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰে ৷ অৱশ্যে, আগবাঢ়ি যোৱাৰ আগতে অভিজ্ঞ লোকৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো অপৰিহাৰ্য । ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায় বিস্তাৰৰ পৰিকল্পনা আৰু ভৱিষ্যতৰ উন্নয়নৰ কৌশল সম্পৰ্কে তেওঁলোকৰ অংশীদাৰৰ সৈতে আলোচনা কৰিব পাৰে । চাকৰিয়ালসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত মানসিক চাপৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, যাৰ বাবে ধৈৰ্য্য আৰু সংযম বজাই ৰখাৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে । দাম্পত্য জীৱনত আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ কোনো ইংগিত বা কথাই আপোনাৰ হৃদয়ক গভীৰভাৱে স্পৰ্শ কৰিব পাৰে ৷ যাৰ ফলত আপোনাৰ আৱেগিক বন্ধন অধিক সুদৃঢ় হ’ব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এই সময়ছোৱা শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট উৎসাহদায়ক হ’ব ৷ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱাসকলে সমগ্ৰ সপ্তাহটোত নিৰন্তৰ প্ৰয়াস আৰু নিষ্ঠাৰ মাধ্যমেৰে সাফল্য অৰ্জন কৰিব পাৰিব ।
  • বৃষ ৰাশি : বৃষ ৰাশিৰ জাতক/ জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো সুস্থিৰ আৰু অনুকূল হৈ থাকিব । স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত, চকুৰ কোনো সমস্যা অৱহেলা কৰা উচিত নহয়, কিয়নো সময়মতে লোৱা যত্নই ভৱিষ্যতে জটিলতা প্ৰতিৰোধ কৰাত সহায় কৰিব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, এই সময়ছোৱা ইতিবাচক হ’ব যেন লাগিছে ৷ আপুনি নিজৰ প্ৰয়াসৰ ফলত আৰ্থিক লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনাৰ সামগ্ৰিক সুস্থিৰতা উন্নত হ'ব পাৰে । চাকৰিয়ালসকলে কঠিন পৰিশ্ৰমৰ জৰিয়তে অগ্ৰগতি লাভ কৰিব আৰু আপুনি নিজৰ কামত যিমান অধিক প্ৰয়াস কৰিব, সিমানেই ভাল ফলাফল লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায় বিস্তাৰৰ পৰিকল্পনা কৰিবলৈ অংশীদাৰৰ সৈতে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে ৷ কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সাৱধানে থকা উচিত আৰু যিকোনো ধৰণৰ প্ৰতাৰণা বা বিপদাশংকাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত । শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো সুফলদায়ক হ’ব, কিয়নো পঢ়া-শুনাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আগ্ৰহ আৰু একাগ্ৰতা বৃদ্ধি হ’ব । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত, আপোনাৰ সংগীৰ ওচৰত আপুনি নিজৰ অনুভূতিসমূহ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত আৱেগিক বন্ধন অধিক সুদৃঢ় হ’ব । বৈবাহিক জীৱন শান্তিপূৰ্ণ হৈ থাকিব আৰু আপুনি সকলো পৰিস্থিতিতে নিজৰ জীৱনসংগীৰ পক্ষত থাকিব ৷ তেওঁলোকৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন আৰু বুজাবুজি আগবঢ়াব । পঢ়া-শুনাত তেওঁলোকৰ মনোযোগ অটুট হৈ থকা বাবে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱাসকলে গোটেই সপ্তাহটোত নিৰন্তৰ প্ৰয়াস আৰু নিষ্ঠাৰ মাধ্যমেৰে সাফল্য অৰ্জন কৰিব পাৰে।
  • মিথুন ৰাশি : মিথুন ৰাশিৰ জাতক/ জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহত সতৰ্কতা আৰু সজাগতাৰ প্ৰয়োজন । স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি সঠিকভাৱে নিজৰ যত্ন লোৱা উচিত আৰু মানসিক চাপৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত, কিয়নো ই আপোনাৰ সামগ্ৰিক সুস্থতাত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, আপোনাৰ স্থিতি সবল হৈ থাকিব আৰু আপুনি ধনৰ অভাৱৰ সন্মুখীন নহ’ব, যাৰ ফলত আপোনাৰ জীৱনলৈ স্বাচ্ছন্দ্য আৰু সুস্থিৰতা আহিব । চাকৰিয়ালসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধি হ’ব পাৰে আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ প্ৰয়াসে সাফল্যৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিব । ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ ব্যৱসায়িক উদ্যমসমূহৰ ক্ষেত্ৰত অতিৰিক্ত আত্মবিশ্বাসৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত, কিয়নো তেনে কৰিলে ভুল বা আৰ্থিক লোকচান হ’ব পাৰে। প্ৰেম সম্পৰ্কত পাৰস্পৰিক আস্থা বজাই ৰখাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷ অন্যথা ভুল বুজাবুজিয়ে গুৰুতৰ সমস্যা সৃষ্টি কৰিব পাৰে । বৈবাহিক জীৱনৰ উন্নতি হ’ব, কিয়নো চলি থকা সমস্যাবোৰ লাহে লাহে আঁতৰি যাব, যাৰ ফলত আপোনালোকৰ গাৰ্হস্থ্য জীৱনলৈ শান্তি আৰু সম্প্ৰীতিৰ আগমন হ’ব। শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ পঢ়া-শুনাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে আৰু সেয়েহে তেওঁলোক একাগ্ৰ হৈ থকা উচিত । এই সময়ছোৱাত বাধাসমূহ অতিক্ৰম কৰি ক্ৰমাগত শৈক্ষিক অগ্ৰগতি বজাই ৰাখিবলৈ অতিৰিক্ত প্ৰয়াস আৰু মনোযোগৰ প্ৰয়োজন হ’ব ।
  • কর্কট ৰাশি : কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক/ জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো ক্ৰমাগত অগ্ৰগতিৰ সৈতে সাধাৰণত অনুকূল হ’ব । স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি সাৱধানে থকাটো প্ৰয়োজনীয়, কিয়নো মূৰৰ বিষ বা পেটৰ কোনো সমস্যাই আপোনাক অসুবিধাত পেলাব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত এই সময়ছোৱা যথেষ্ট সবল যেন লাগিছে আৰু আয় বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আছে, যাৰ ফলত আপোনাৰ সামগ্ৰিক জীৱন ধাৰণৰ মান উন্নত হ’ব । কোনো ধৰণৰ ডাঙৰ দুশ্চিন্তা নকৰাকৈ আপুনি নিজৰ ইচ্ছামতে ধন ব্যয় কৰিব পাৰিব । ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ ব্যৱসায়সমূহ সাৰ্থকভাৱে পৰিচালনা আৰু সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ নতুন মানুহৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিব লাগিব। চাকৰিয়ালসকলে নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত সুখী আৰু সন্তুষ্টবোধ কৰিব । প্ৰেম সম্পৰ্ক ইতিবাচক হৈ থাকিব আৰু পূৰ্বৰ যিকোনো সমস্যাৰ লাহে লাহে মীমাংসা হ’ব, যাৰ ফলত আপুনি মানসিক সকাহ অনুভৱ কৰিব । কোনো সমস্যা উদ্ভৱ হ’লে বিবাহিত লোকসকলে পৰিপক্কতাৰে পৰিস্থিতি চম্ভালা উচিত । শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সময়ছোৱা অনুকূল যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজৰ পঢ়া-শুনাত গুৰুত্বসহকাৰে মনোনিৱেশ কৰে তেওঁলোকে নিজৰ শৈক্ষিক সাধনাত অগ্ৰগতি আৰু সাফল্য অৰ্জন কৰিব ৷
  • সিংহ ৰাশি : সিংহ ৰাশিৰ জাতক/ জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো সামগ্ৰিকভাৱে অনুকূল হ’ব । প্ৰেম সম্পৰ্কত জড়িত থকাসকলে মিশ্ৰিত আৱেগ অনুভৱ কৰিব পাৰে, মাজে মাজে মতানৈক্য হ’লেও পাৰস্পৰিক স্নেহ আৰু বন্ধন অটুট থাকিব। বিবাহিত লোকসকলে তেওঁলোকৰ গাৰ্হস্থ্য জীৱনত সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখিব, যদিও জীৱনসংগীৰ সৈতে সৰু-সুৰা মতানৈক্য হ’ব পাৰে আৰু সেইবোৰ তৎক্ষণাত নিষ্পত্তি কৰিব লাগে।চাকৰিয়ালসকলে তেওঁলোকৰ কামত ক্ষীপ্ৰ অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পাব আৰু নিজৰ কাম উপভোগ কৰিব, যাৰ ফলত তেওঁলোকে অত্যন্ত ভাল ফলাফল প্ৰদান কৰিব যিটোৱে তেওঁলোকৰ ঊৰ্ধ্বতন বিষয়াসকলক প্ৰভাৱিত কৰিব। এই সময়ছোৱাত ব্যৱসায়ীসকলে নতুন কিবা এটা শিকিব পাৰে, যিটো ভৱিষ্যতৰ বৃদ্ধি আৰু উন্নয়নৰ বাবে সুফলদায়ক হ’ব পাৰে। গুৰুত্বপূৰ্ণ কামবোৰ সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰাত ভাগ্যই আপোনাক সহায় কৰিব। শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনা কৰাটো উপভোগ কৰিব আৰু শিকাৰ কাৰ্যত নিয়োজিত হৈ থাকিব। অৱশ্যে, স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি সতৰ্ক হৈ থকা উচিত আৰু গাফিলতি কৰাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত। ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনাৰ বাবে সময় অনুকূল হ’ব পাৰে বিশেষকৈ সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে, যাৰ ফলত ইতিবাচক অভিজ্ঞতা আৰু নতুন সুযোগ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে।
  • কন্যা ৰাশি : কন্যা ৰাশিৰ জাতক/ জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহে মধ্যমীয়া অথচ সুস্থিৰ ফলাফল কঢ়িয়াই আনিব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি সাৱধানে থাকিব লাগিব, কিয়নো অৱহেলা কৰিলে গুৰুতৰ সমস্যা হ’ব পাৰে। সুশৃংখল জীৱনযাপন কৰিলে আৰু সঠিকভাৱে নিজৰ যত্ন ল’লে আপুনি জটিলতাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰিব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, আপোনাৰ পৰিস্থিতি উন্নত হ’ব আৰু অতীতৰ আৰ্থিক সমস্যাসমূহৰ সমাধান হ'ব পাৰে, যাৰ ফলত আপুনি সকাহ আৰু সুস্থিৰতা অনুভৱ কৰিব । আপোনাৰ আয় স্থিৰ হৈ থাকিব, যাৰ ফলত আপোনাৰ আৱশ্যকতাসমূহ সহজে পূৰণ হৈ থাকিব । ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ ব্যৱসায়ৰ সম্প্ৰসাৰণ বা উন্নতিৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা আৰু পৰিকল্পনাত কৰিব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলে উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতি লাভ কৰাৰ আৰু নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত কিছু প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি হ’ব পাৰে, যদিও অৰ্থবহ উপহাৰ দিয়াৰ দৰে সুবিবেচনাপূৰ্ণ কামৰ জৰিয়তে আপুনি নিজৰ অনুভূতি প্ৰকাশ কৰিলে আপোনালোকৰ সম্পৰ্ক অধিক সুদৃঢ় হ’ব পাৰে। বিবাহিত লোকসকেল জীৱনসংগীৰ সৈতে লগলাগি ঘৰতে নতুন কিবা এটা আৰম্ভ কৰিব পাৰে। শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক সাফল্য নিশ্চিত কৰিবলৈ একাগ্ৰতা তথা ধাৰাবাহিকতা বজাই ৰাখিব লাগিব।
  • তুলা ৰাশি : তুলা ৰাশিৰ জাতক/ জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো সাধাৰণতে সুস্থিৰ হৈ থাকিব । স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি সাৱধানে থাকিব লাগিব, কিয়নো গাফিলতিৰ ফলত আপোনাৰ শাৰীৰিক অৱস্থাৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে । এই সময়ছোৱাত সুষম খাদ্যাভ্যাস বজাই ৰখা আৰু এটা সঠিক ৰুটিন মানি চলাটো অপৰিহাৰ্য। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত এই সময়ছোৱা যথেষ্ট অনুকূল হ’ব যেন লাগিছে আৰু আপুনি সম্পত্তি বা মাটি-বাৰী (ৰিয়েল এষ্টেট) সংক্ৰান্ত বিষয়সমূহৰ পৰা লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰে। কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱসায়ীসকলৰ মনত নতুন ধাৰণা বা পৰিকল্পনা উদয় হ’ব পাৰে, যিবোৰ দীৰ্ঘম্যাদত অত্যন্ত লাভজনক হ’ব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ ক্ষেত্ৰত ঊৰ্ধ্বতন বিষয়াসকলৰ দৃষ্টিত তেওঁলোকৰ সুনাম আৰু স্বীকৃতি বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আছে। অৱশ্যে, ব্যক্তিগত সম্পৰ্কত কিছু উদ্বেগ সৃষ্টি হ’ব পাৰে আৰু তুচ্ছ কথাত সংগীৰ সৈতে আপোনাৰ মতানৈক্য হ’ব পাৰে। বৈবাহিক জীৱনত সতৰ্ক হৈ থকা আৰু জীৱনসংগীৰ সৈতে অযথা তৰ্ক পৰা বিৰত থকাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো অত্যন্ত অনুকূল হ’ব আৰু তেওঁলোকে নিজৰ কঠিন পৰিশ্ৰমৰ ইতিবাচক ফলাফল লাভ কৰাৰ আৰু শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত সাফল্য অৰ্জনৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
  • বৃশ্চিক ৰাশি : বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক/ জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহত কিছু প্ৰত্যাহ্বান আহিব পাৰে, বিশেষকৈ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত। যিকোনো ধৰণৰ জটিলতাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আপুনি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ সঠিকভাৱে যত্ন লোৱা উচিত আৰু খাদ্যাভ্যাসত অনুশাসন বজাই ৰখা উচিত । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপুনি সাৱধানে থাকিব লাগিব, কিয়নো অসাৱধানতাৰ ফলত আপোনাৰ আৰ্থিক সুস্থিৰতা বিপন্ন হ’ব পাৰে। সঠিক পৰিকল্পনা কৰিলে আৰু ব্যয় নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিলে আপুনি উপকৃত হ’ব । ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এই সময়ছোৱা অত্যন্ত অনুকূল হ’ব আৰু নতুন অংশীদাৰৰ সহায়ত আপুনি সফলতাৰে এটা নতুন ব্যৱসায়িক উদ্যম আৰম্ভ কৰিব পাৰে । চাকৰিয়ালসকলৰ বাবে এয়া এক গতানুগতিক সময় হ’ব, য’ত কোনো ডাঙৰ পৰিৱৰ্তনৰ সম্ভাৱনা দেখা নাযায় । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি উৎসাহ আৰু মানসিক সংযোগ অনুভৱ কৰিব, যি আপোনাক সুখী কৰি তুলিব। বৈবাহিক জীৱনটো সুখপ্ৰদ হৈ থাকিব আৰু আপুনি নিজৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সময় উপভোগ কৰিব। শিক্ষাৰ্থীসকলক পঢ়া-শুনাত অতিৰিক্ত প্ৰয়াস কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে, কিয়নো শৈক্ষিক সাফল্য নিৰ্ভৰ কৰিব নিৰন্তৰ কঠিন পৰিশ্ৰম, নিয়মানুৱৰ্তিতা আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈ আকাংক্ষিত ফলাফল লাভ কৰাৰ দৃঢ় সংকল্পৰ ওপৰত।
  • ধনু ৰাশি : ধনু ৰাশিৰ জাতক/ জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো সামগ্ৰিকভাৱে অনুকূল হ’ব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি সঠিক যত্ন লোৱা উচিত আৰু পেটৰ সমস্যাক আওকাণ কৰাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত, কিয়নো সময়মতে এই বিষয়ত মনোযোগ দিলে জটিলতাৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰিব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত এই সময়ছোৱা সবল হ’ব যেন লাগিছে আপোনাৰ হাতত যথেষ্ট ধন থাকিব আৰু আয় আৰু ব্যয়ৰ প্ৰবাহ স্থিৰ হৈ থাকিব। ব্যৱসায় আৰু কেৰিয়াৰৰ সংক্ৰান্তীয় বিষয়ত আপুনি কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ল’ব পাৰে, যিটো আপোনাৰ অগ্ৰগতি আৰু উন্নতি লাভৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ক হ’ব। চাকৰিয়ালসকলে তেওঁলোকৰ ঊৰ্ধ্বতন বিষয়াসকলৰ পৰা সন্মান আৰু প্ৰশংসা লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি হ’ব। প্ৰেম সম্পৰ্কত সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখিবলৈ নিজৰ সংগীৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়া আৰু ভুল বুজাবুজিবোৰ ক্ষিপ্ৰতাৰে সমাধান কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। বৈবাহিক জীৱন সহযোগিতাপূৰ্ণ হৈ থাকিব আৰু আপোনাৰ জীৱনসংগী প্ৰতিটো পৰিস্থিতিত আপোনাৰ পক্ষত থাকিব। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এই সময়ছোৱা মধ্যমীয়া হ’ব, কিন্তু শৈক্ষিক জীৱনত সাফল্য অৰ্জন কৰিবলৈ তেওঁলোকে পঢ়া-শুনাত অত্যন্ত গুৰুত্বসহকাৰে মনোনিৱেশ কৰিব লাগিব আৰু নেতিবাচক প্ৰভাৱ বা কুসংগৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগিব।
  • মকৰ ৰাশি : মকৰ ৰাশিৰ জাতক/ জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটোৱে মিশ্ৰিত ফলাফল কঢ়িয়াই আনিব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি সাৱধানে থাকিব লাগিব, কিয়নো গাফিলতিৰ ফলত জটিলতা সৃষ্টি হ’ব পাৰে, সেয়েহে সঠিক যত্ন আৰু সময়মতে মনোযোগ দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ অৱস্থা সুস্থিৰ হৈ থাকিব, যদিও আপুনি আকাংক্ষিত আৰ্থিক লাভ অৰ্জন কৰিবলৈ কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব। ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ অংশীদাৰসকলৰ সৈতে সহযোগিতা কৰা উচিত আৰু তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় সফলতাৰে বিস্তাৰ কৰিবলৈ সুচিন্তিত কৌশল প্ৰণয়ন কৰা উচিত। চাকৰি সলনিৰ কথা চিন্তা কৰি থকা চাকৰিয়ালসকলক উপযুক্ত সময়ৰ বাবে অপেক্ষা কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে। প্ৰেম সম্পৰ্ক ইতিবাচক হৈ থাকিব আৰু আপুনি আপোনাৰ সংগীক উপহাৰ দিয়াৰ দৰে সুবিবেচনাপূৰ্ণ কামৰ জৰিয়তে নিজৰ অনুভূতি প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব। বৈবাহিক জীৱন অত্যন্ত অনুকূল হ’ব আৰু আপুনি নিজৰ জীৱনসংগীৰ বাবে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব আৰু মানসিক তৃপ্তি লাভ কৰিব। এই সপ্তাহটো শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে সুফলদায়ক হ’ব আৰু তেওঁলোকে নিৰন্তৰ প্ৰয়াস আৰু নিষ্ঠাৰ মাধ্যমেৰে পৰীক্ষাত উৎকৃষ্ট ফলাফল লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে।
  • কুম্ভ ৰাশি : কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক/ জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটোৱে মিশ্ৰিত ফলাফল কঢ়িয়াই আনিব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত, আপুনি সজাগ হৈ থকা উচিত আৰু জটিলতাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সৰু-সুৰা সমস্যাবোৰ ক্ষিপ্ৰতাৰে সমাধান কৰা উচিত। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত এই সময়ছোৱা অনুকূল হ’ব যেন লাগিছে আৰু বিনিয়োগৰ বাবে এয়া এক শুভ সময়, কিয়নো আয় বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনাই আপোনাৰ সুস্থিৰতা উন্নত কৰিব। ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়সমূহ সঠিক পথত পৰিচালিত কৰাৰ সুযোগ পাব পাৰে, যাৰ ফলত বৃদ্ধি আৰু সাফল্য অৰ্জন কৰিব পাৰিব। চাকৰিয়ালসকলৰ জীৱনত ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন অহাৰ সম্ভাৱনা আছে, ইয়াৰ ভিতৰত কৰ্মক্ষেত্ৰত পদোন্নতিৰ সুযোগো অন্তৰ্ভুক্ত। প্ৰেম সম্পৰ্ক সুখপ্ৰদ হৈ থাকিব, আৰু আপুনি নিজৰ সংগীৰ সৈতে ফুৰিবলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনালোকৰ বন্ধন সুদৃঢ় হ’ব। বিবাহিত লোকসকলে পাৰিবাৰিক সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখিবলৈ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সময় কটোৱাত মনোনিৱেশ কৰা উচিত। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো অনুকূল হ’ব, কিন্তু তেওঁলোকে পঢ়া-শুনাৰ ক্ষেত্ৰত সহজ পথ বা শ্বৰ্টকাট লোৱাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত, কিয়নো সাৰ্থক শৈক্ষিক অগ্ৰগতি আৰু দীৰ্ঘম্যাদী সাফল্য অৰ্জনৰ বাবে নিৰন্তৰ প্ৰয়াস আৰু নিয়মানুৱৰ্তিতা অপৰিহাৰ্য ।
  • মীন ৰাশি : মীন ৰাশিৰ জাতক/ জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটোৱে মিশ্ৰিত পৰিণাম কঢ়িয়াই আনিব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি সতৰ্ক হৈ থকা উচিত, কিয়নো ছালৰ তলত পিণ্ড (লাম্প) বা সৰু-সুৰা শাৰীৰিক সমস্যাই দেখা দিব পাৰে আৰু সেইবোৰ আওকাণ কৰা উচিত নহয়। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত এই সময়ছোৱা সুস্থিৰ হ’ব যেন লাগিছে যদিও ক্ৰমবৰ্ধমান ব্যয়ে কিছু চাপ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, যাৰ বাবে সতৰ্ক ব্যৱস্থাপনাৰ প্ৰয়োজন হ’ব। ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এই সময়খিনি অত্যন্ত অনুকূল হ’ব, তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়সমূহ সফলভাৱে সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বন্ধু-বান্ধৱ আৰু পৰিয়ালৰ সহায় লাভ কৰিব। চাকৰিয়ালসকলে তেওঁলোকৰ সহকৰ্মীসকলক সহায় কৰিব পাৰে, যিয়ে দলীয় কামৰ দক্ষতা আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰৰ সমন্বয় সুদৃঢ় কৰিব। প্ৰেম সম্পৰ্ক ইতিবাচক হৈ থাকিব আৰু আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ সংগীৰ মাজত হোৱা ভুল বুজাবুজি নিষ্পত্তি হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনালোকৰ জীৱনলৈ সুখৰ আগমন হ’ব। বৈবাহিক জীৱনো সুস্থিৰ হৈ থাকিব আৰু আপুনি আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ বৃদ্ধি আৰু অগ্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো সুফলদায়ক হ’ব আৰু পঢ়া-শুনাত তেওঁলোকৰ মনোযোগ বৃদ্ধি হ’ব, যদিও উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকাসকল কিছু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ লক্ষ্যৰ প্ৰতি নিষ্ঠপূৰ্ণ হৈ থকা উচিত ।

TAGGED:

মেষ ৰাশি
বৃষ ৰাশি
মিথুন ৰাশি
কর্কট ৰাশি
WEEKLY HOROSCOPE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.