কোনো শুভ কাম বা পূজাৰ আগত কি কৰা হয় বাবা গণেশৰ উপাসনা ?

কোনো শুভ কাম বা পূজাৰ আগত কি কৰা হয় বাবা গণেশৰ উপাসনা ?
বহুতে এইবিষয়ে জ্ঞাত নহয় যে বুধাবাৰৰ দিনটোতে কিয় গণেশৰ উপাসনা কৰা হয় ৷ আজি এই বিষয়ে জানো আহক-
Published : November 12, 2025 at 5:05 PM IST
হিন্দু ধৰ্মত সপ্তাহৰ সাত দিন বিভিন্ন দেৱতাৰ নামত উচৰ্গা কৰা হয় ৷ বুধবাৰটো বিশেষভাৱে ভগৱান গণেশৰ বাবে উৎসৰ্গিত কৰা হয় ৷ আজিৰ দিনটোত তেওঁক পূজা কৰা হয় আৰু সুখ-সমৃদ্ধিৰ বাবে তেওঁৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰা হয় ৷ গণেশ পূজা প্ৰধানকৈ গণেশ চতুৰ্থীৰ দিনা কৰা হয় ৷ এই দিনটো গণেশ বাপ্পাৰ জন্মোৎসৱ হিচাপে সমগ্ৰ দেশজুৰি অতি আড়ম্বপূৰ্ণভাৱে উদযাপন কৰা হয় ৷
ইয়াৰ উপৰিও যিকোনো পূজা বা শুভ অনুষ্ঠানৰ আগতে গণেশ ভগৱানৰ প্ৰথমে উপাসনা কৰা হয় ৷ ভগৱান গণেশক বিঘ্নহৰ্তা বুলিও জনা যায় ৷ তেওঁক পূজা কৰিলে জীৱনৰ সকলো বিপদ-আপদ আৰু বাধা দূৰ হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ৷
গণেশৰ উৎপত্তিৰ কাহিনী
শিৱ পুৰাণৰ মতে, ভাদ মাহৰ কৃষ্ণ পক্ষৰ চতুৰ্থী (অন্ধকাৰ পষেক)ত গণেশ চতুৰ্থী পালন কৰা হয় ৷ আজিৰ দিনটোতে স্নান কৰাৰ পূৰ্বে দেৱী পাৰ্বতীয়ে নিজৰ মলিৰ পৰা এটি শিশু সৃষ্টি কৰি তেওঁক দুৱাৰৰ ৰক্ষক হিচাপে নিযুক্তি দিছিল ৷
মহাদেৱে যেতিয়া প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল তেতিয়া শিশুটিয়ে তেওঁক বাধা দিছিল ৷ এই কথাত শিৱ ক্ষুব্ধ হৈ পৰে আৰু তেওঁ নিজৰ ত্ৰিশূলেৰে শিশুটিৰ শিৰচ্ছেদ কৰে ৷ এই কথা দেখি দেৱী পাৰ্বতী অতিশয় দুখী হৈ পৰে ৷ তেতিয়া মহাদেৱে ভগৱান বিষ্ণুক আদেশ দিয়ে যে তেওঁ পোৱা প্ৰথম জীৱৰ মূৰটো আনিবলৈ ৷
ইয়াৰ পিচত বিষ্ণুৱে হাতীৰ মূৰ এটা আনিছিল, যিটো ভগৱান শিৱই শিশুটিৰ শৰীৰত সংলগ্ন কৰিছিল ৷ এইদৰে গণেশক নতুন জীৱন দিয়া হ’ল ৷ তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁক ব্ৰহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বৰসহ সমষ্ট দেৱ-দেৱীয়ে আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে যে যিকোনো দেৱ-দেৱীৰ পূৰ্বে সৰ্বপ্ৰথমে গণেশৰ পূজা কৰা হ’ব ৷ গণেশ পূজাৰে আৰম্ভ কৰা যিকোনো শুভ কামে সফলতা লাভ কৰাটো নিশ্চিত বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ৷
বুধবাৰৰ তাৎপৰ্য আৰু পূজা পদ্ধতি
বুধবাৰক গণেশৰ প্ৰিয় দিন বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ এই দিনটোত যথাযথ পূজা কৰাই গণেশ বাবাক সন্তুষ্ট কৰে আৰু জীৱনৰ পৰা সকলো বিপদ-আপদ, বাধা-বিঘিনি দূৰ কৰে ৷ বুধবাৰে পুৱা সোনকালে উঠি স্নান কৰি পৰিষ্কাৰ কাপোৰ পৰিধান কৰক ৷
ভগৱান গণেশৰ মূৰ্তিক গংগা জলেৰে পৰিষ্কাৰ কৰি মন্দিৰ বা ঘৰত স্থাপন কৰক ৷ প্ৰদীপ জ্বলাই ব্ৰতৰ প্ৰতিজ্ঞা কৰক ৷ ইয়াৰ পিছত গণেশক গাখীৰ, দূৰ্ভা (সূৰ্য্যমুখী), ফুল, সেন্দুৰ অৰ্পণ কৰিব ৷ তেওঁক মোদক বা লাডু আগবঢ়াওক ৷ আৰতি (পূজা) কৰি দিনটো ভক্তিৰে নাম-কীৰ্তন কৰক ৷ ৰাতি চন্দ্ৰ দেখাৰ পিছতহে প্ৰসাদ সেৱন কৰক ৷
পূজা পদ্ধতি আৰু মন্ত্ৰ
পূজাৰ বাবে প্রয়োজনীয় সা-সামগ্রীসমূহ হ’ল- দুৰ্বা ঘাঁহ, মোদক, ফল-মূল, ফুল, গংগা পানী, পাণ, চুপাৰি, সেন্দুৰ, হালধি আৰু চন্দন কাঠ ৷ ভগৱান গণেশৰ জলাভিষেক কৰি তেওঁক দুৰ্বা ঘাঁহ আৰু মোদক আগবঢ়াওক আৰু ওম গণ গণপতায়ে নমঃ৷ ৷ মন্ত্ৰ জপ কৰক ৷
শেষত আৰতি কৰি প্ৰসাদ বিতৰণ কৰক ৷ ভগৱান গণেশৰ আশীৰ্বাদত জীৱনৰ প্ৰতিটো শুভ কাম আৰম্ভ কৰিলে সকলো বাধা দূৰ হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ৷
