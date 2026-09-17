বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ তাৎপৰ্য: কিয় পালন কৰা হয় বিশ্বকৰ্মা পূজা

বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ তাৎপৰ্য: কিয় পালন কৰা হয় বিশ্বকৰ্মা পূজা
হিন্দু ধৰ্মত বিশ্বকৰ্মাক বিশ্বৰ নিৰ্মাতা আৰু দেৱতাসকলৰ খনিকৰ বা স্থপতি বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ।
Published : September 17, 2026 at 3:14 PM IST
শুকুৰবাৰে বিশ্বৰ খনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা ৷ অৰ্থাৎ যান্ত্ৰিক বিদ্যা আৰু নিৰ্মাণৰ দেৱতা ভগৱান বিশ্বকৰ্মাৰ আৰাধনাৰ দিন ৷ বিশ্বকৰ্মাক হিন্দু ধৰ্মত বিশ্বৰ নিৰ্মাতা তথা স্থাপত্যৰ দেৱতা বুলি গণ্য কৰা হয় ৷
প্ৰতিবছৰে ভাদ মাহৰ সংক্ৰান্তি বা কন্যা সংক্ৰান্তিৰ দিনা বিশ্বকৰ্মা পূজা পালন কৰা হয় । এই দিনটোত গ্ৰহৰ ৰজা সূৰ্যই সিংহ ৰাশি এৰি কন্যা ৰাশিত প্ৰৱেশ কৰে, যাৰ বাবে ইয়াক কন্যা সংক্ৰান্তি বুলিও কোৱা হয় ৷
সাধাৰণতে অসম, পশ্চিমবংগ, বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড, ওড়িশা, ত্ৰিপুৰা, উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু কৰ্ণাটকত বিশ্বকৰ্মা পূজা পালন কৰা হয় ৷ ভাৰতৰ লগতে নেপালতো বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকৰ্মাৰ পূজা ডাঙৰ উৎসৱ হিচাপে পালন কৰা হয় ৷
প্ৰতি বছৰে ১৭ ছেপ্টেম্বৰত বিশ্বকৰ্মা পূজা পালন কৰা হয় ৷ কিন্তু কেতিয়াবা তিথি অনুসৰি ১৮ ছেপ্টেম্বৰতো বিশ্বকৰ্মা পূজা পালন কৰা হয় ৷ এইবছৰ ১৮ ছেপ্টেম্বৰত অসমত বিশ্বকৰ্মাৰ পূজা পালন কৰা হ’ব ৷ কিন্তু ভাৰতৰ কিছুমান ৰাজ্যত ১৭ ছেপ্টেম্বৰতো বিশ্বকৰ্মাৰ পূজা পালন কৰা হৈছে ৷
কৰ্মত ব্যৱহৃত আহিলাবোৰক ভগৱান বিশ্বকৰ্মাৰ সৃষ্টিশীল শক্তি আৰু কাৰুকাৰ্যৰ মাধ্যম বুলি গণ্য কৰা হয় । আমি দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰা অধিকাংশ সামগ্ৰী যেনে বাহন, ফ্ৰীজ, ৱাচিং মেচিন, ৰেফ্ৰিজেৰেটৰ আদি সকলো বিশ্বকৰ্মাৰ কাৰিকৰী বিদ্যাৰেই প্ৰতিফলন বুলি ধৰা হয় । সেয়ে এই দিনটোত মেচিন, সঁজুলি, যান-বাহন চাফা কৰি পূজা কৰা হয় । ভগৱান বিশ্বকৰ্মাক পূজা কৰিলে কৰ্মৰ বাধা দূৰ হয় আৰু সফলতা আৰু সমৃদ্ধিৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰে বুলি বিশ্বাস আছে ।
সেয়েহে বিশ্বকৰ্মা পূজা কাৰখানা, ঔদ্যোগিক স্থানসমূহত প্ৰধানকৈ পালন কৰা হয় । হিন্দু ধৰ্মত বিশ্বকৰ্মাক বিশ্বৰ নিৰ্মাতা আৰু দেৱতাসকলৰ খনিকৰ বা স্থপতি বুলি বিশ্বাস কৰা হয় । এই দিনটোত মূলতঃ কাৰিকৰী কৰ্মী, অভিযন্তা, শিল্প বিশেষজ্ঞ, মেকানিক আৰু শ্ৰমিকসকলে নিজৰ ব্যৱহাৰ কৰা যন্ত্ৰ-পাতি, সঁজুলি আৰু বাহনসমূহ পূজা কৰে ।
সেয়ে এই উৎসৱ প্ৰায় কাৰখানা আৰু ঔদ্যোগিক স্থানসমূহত পালন কৰা হয় । ইয়াৰ উপৰি বিদ্যালয়, দোকান-পোহাৰ, ৰাজহুৱা বজাৰ বা স্থান আৰু ঘৰতো বিশ্বকৰ্মাক স্থাপন কৰি পূজা কৰা হয় ৷
ধৰ্মীয় বিশ্বাস অনুসৰি ভগৱান বিশ্বকৰ্মাই দেৱতাসকলৰ বাবে বহুতো নগৰ, ৰাজপ্ৰাসাদ, ঐশ্বৰিক সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰিছিল । তেওঁ ৰাৱণৰ সোণৰ লংকা, ইন্দ্ৰপুৰী, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ দ্বাৰকা নগৰ আদি বিস্ময়কৰ গঠন নিৰ্মাণ কৰিছিল । পুষ্পক বিমানো ভগৱান বিশ্বকৰ্মাৰ লগত জড়িত বুলি বিস্বাস কৰা হয় । সেয়েহে তেওঁক নিৰ্মাণ, স্থাপত্য, কাৰুকাৰ্য, কাৰিকৰী দক্ষতাৰ প্ৰতীক হিচাপে গণ্য কৰা হয় ।
বিঃদ্ৰঃ: এই বাতৰিৰ তথ্য ধৰ্মীয় বিশ্বাস আৰু সাধাৰণ তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে । এয়া ইটিভি ভাৰতৰ নিজা মতামত নহয় ।
লগতে পঢ়ক : বিশ্বকৰ্মা পূজা : ১৭ নে ১৮ ছেপ্টেম্বৰত এইবাৰ পূজা পালন কৰিব ?