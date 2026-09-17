ETV Bharat / lifestyle

বিশ্বকৰ্মা পূজা : ১৭ নে ১৮ ছেপ্টেম্বৰত এইবাৰ পূজা পালন কৰিব ?

ভগৱান বিশ্বকৰ্মাক ‘বিশ্ব খনিকৰ’ বুলি কোৱা হয় ৷ কিন্তু এইবাৰ পূজাৰ তাৰিখত লৈ বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি হোৱা দেখা গৈছে, জানো আহক ইয়াৰ আঁৰৰ কথা...

Vishwakarma Puja
ভগৱান বিশ্বকৰ্মাক ‘বিশ্ব খনিকৰ’ বুলি কোৱা হয় (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 17, 2026 at 2:33 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

বেদ-পুৰাণত উল্লেখ কৰা মতে, দেৱতাৰ অভিযন্তা বুলি খ্যাত ভগৱান বিশ্বকৰ্মাক ‘বিশ্ব খনিকৰ’ বুলি কোৱা হয় ৷ বিশ্বকৰ্মা পূজা ভাৰতৰ কৰ্ণাটক, অসম, পশ্চিম বংগ, বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড, ওৰিশা, ত্ৰিপুৰা আদি প্ৰদেশত প্ৰতিবছৰে ভাদ মাহৰ সংক্ৰান্তি বা কন্যা সংক্ৰান্তিত পালন কৰা হয় । এই উৎসৱ প্ৰায় কাৰখানা আৰু উদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহত পালন কৰা দেখা যায় ।

অৱশ্যে কিছুমান অঞ্চলত অক্টোবৰ-নবেম্বৰ মাহত দেৱালীৰ এদিন পাছত, গোৱৰ্দ্ধন পূজাৰ সৈতেও বিশ্বকৰ্মা পূজা পালন কৰা দেখা যায় । বিশ্বকৰ্মাক ভাৰতত দুটা ভিন্ন ৰূপত পূজা কৰা হয় ৷ সেয়া হ’ল -

  1. উত্তৰ ভাৰতত বৃদ্ধ বিশ্বকৰ্মা আৰু ৰাজহংস বাহন
  2. পূব ভাৰতত ডেকা ৰূপ আৰু হাতী বাহন
  • বিশ্বকৰ্মাৰ জন্ম

হিন্দু শাস্ত্ৰ মতে, ভগৱান বিশ্বকৰ্মাক বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ ঐশ্বৰিক স্থপতি আৰু অভিযন্তা বুলি গণ্য কৰা হয় । ভগৱান ইন্দ্ৰৰ স্বৰ্গ, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ বাবে দ্বাৰকা নগৰ, দেৱ-দেৱীৰ বাবে বিভিন্ন অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰকে ধৰি দেৱতাৰ আকাশী বাসস্থানৰ নিৰ্মাণ বিশ্বকৰ্মাই কৰা বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ।

লোকবিশ্বাস মতে, সাগৰ মন্থনৰ পৰাই বিশ্বকৰ্মাৰ জন্ম হৈছিল । তেওঁৱেই দেৱতাৰ ঐশ্বৰিক ৰথ আৰু অস্ত্ৰও নিৰ্মাণ কৰিছিল । তেওঁৰ কাৰুকাৰ্যৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিবলৈ মানুহে অতি নিষ্ঠাৰে বিশ্বকৰ্মা পূজা উদযাপন কৰে ।

  • বিশ্বকৰ্মা পূজা কিয় প্ৰতিবছৰে ১৭ ছেপ্টেম্বৰত পালন কৰা হয় ?

পৰম্পৰা অনুসৰি, প্ৰতিবছৰে ১৭ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনাই বিশ্বকৰ্মা পূজা পালন কৰা হয় ৷ কাৰণ বিশ্বকৰ্মা পূজা চন্দ্ৰৰ গতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰি সৌৰ কেলেণ্ডাৰৰ কন্যা সংক্ৰান্তিৰ দিনা পালন কৰা হয় ৷ অৰ্থাৎ ধৰ্মীয় লোকবিশ্বাস অনুসায়ী, সূৰ্যদেৱে কন্যা ৰাশিত প্ৰৱেশ কৰা ক্ষণ অৰ্থাৎ কন্যা সংক্ৰান্তিৰ আধাৰতে এই পূজাৰ শুভ মুহূৰ্ত নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় ৷ এই শুভ মুহূৰ্তটো প্ৰতি বছৰে সাধাৰণতে ১৭ ছেপ্টেম্বৰতেই পৰে । সেই হেতুকে প্ৰতিটো বৰ্ষৰ ১৭ ছেপ্টেম্বৰতেই এই পূজাভাগি পালন কৰা হয় ৷

  • ১৭ নে ১৮ ছেপ্টেম্বৰত এইবাৰ পূজা পালন কৰিব ?

অন্য বৰ্ষৰ তুলনাত ২০২৬ বৰ্ষত বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ তাৰিখক লৈ পঞ্জিকাসমূহৰ মাজত সামান্য বিভিন্নতা দেখা পোৱা গৈছে ৷ সেয়ে এইবাৰ কিছু লোকে ১৭ ছেপ্টেম্বৰ আৰু আন কিছুৱে ১৮ ছেপ্টেম্বৰত পূজাৰ আয়োজন কৰা দেখা গৈছে ৷

জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসায়ী ১৭ ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা ০৭:৫৮ বজাত সূৰ্যই কন্যা ৰাশিত প্ৰৱেশ কৰিছে ৷ অৰ্থাৎ কন্যা সংক্ৰান্তি আৰম্ভ হৈছে ৷ সেইবাবে ধৰ্মীয় নিয়ম অনুসায়ী বহুঠাইতে ১৭ ছেপ্টেম্বৰতেই বিশ্বকৰ্মা পূজা কৰা দেখা গৈছে ৷

কিন্তু অসমীয়া আৰু বঙালী সৌৰ কেলেণ্ডাৰ বা পঞ্জিকা, যেনে গুপ্তপ্ৰেছ পঞ্জিকাৰ গণনা অনুসায়ী, এইবাৰ ভাদ মাহৰ শেষ দিনটো অৰ্থাৎ ভাদ সংক্ৰান্তি ১৮ ছেপ্টেম্বৰতহে পৰিছে ৷ সেয়ে অসম, পশ্চিমবংগত ১৮ ছেপ্টেম্বৰতহে মূল বিশ্বকৰ্মা পূজা উদযাপন কৰা হ'ব ৷

অসমীয়া পঞ্জিকা অনুসৰি এইবাৰ ১৭ ছেপ্টেম্বৰৰ সলনি ১৮ ছেপ্টেম্বৰতহে সূৰ্যই কন্যা ৰাশিত প্ৰৱেশ কৰিব, সেয়ে অসমত এইবাৰ ১৮ ছেপ্টেম্বৰ অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰে বিশ্বখনিকৰ ভগৱান বিশ্বকৰ্মাৰ পূজা কৰা হ’ব ৷

  • অসমীয়া পঞ্জিকা অনুসৰি কেতিয়া ইয়াৰ শুভ যোগ ?

অসমীয়া পঞ্জিকা অনুসৰি এইবাৰ অসমবাসীয়ে ১৮ ছেপ্টেম্বৰতহে বিশ্বকৰ্মাৰ পূজা পালন কৰিব ৷ পঞ্জিকা মতে, পুৱা ০৬:০৮ বজাৰ পৰা ০৭:৩৯ বজাৰ ভিতৰত শুভ মুহূৰ্ত পৰিছে ৷ এই সমছোৱা ধৰ্মীয় কাম-কাজৰ বাবে অত্যন্ত পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰা হৈছে ৷

ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত, পুৱা ০৯:১১ বজাৰ পৰা দুপৰীয়া ১২:১৩ বজাৰ ভিতৰতো পূজা কৰিব পাৰে । এইবাৰৰ পঞ্জিকাত এই সময়খিনিও শুভ বুলি গণ্য কৰা হৈছে ৷ আনকি হিন্দু পঞ্জিকা মতে, এইবাৰ দুপৰীয়াৰ ভাগতো পূজা কৰিব পাৰে ৷দিনৰ ১১:৪৫ বজাৰ পৰা দুপৰীয়া ১২:৩৪ বজাৰ ভিতৰতো ভগৱান বিশ্বকৰ্মাক পূজা কৰাৰ যোগ আছে ৷

বিঃদ্ৰঃ: এই বাতৰিৰ তথ্য ধৰ্মীয় বিশ্বাস আৰু সাধাৰণ তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে । এয়া ইটিভি ভাৰতৰ নিজা মতামত নহয় ।

লগতে পঢ়ক : গণেশ চতুৰ্থী : সিদ্ধি বিনায়কৰ কিছু বিশেষ গুণ আৰু বৈশিষ্ট্যৰ কথা জানো আহক...

TAGGED:

বিশ্বকৰ্মা পূজা
বিশ্ব খনিকৰক আৰাধনা
বিশ্বকৰ্মা পূজা কেতিয়া
দেৱতাৰ অভিযন্তা কোন
VISHWAKARMA PUJA 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.