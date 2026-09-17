বিশ্বকৰ্মা পূজা : ১৭ নে ১৮ ছেপ্টেম্বৰত এইবাৰ পূজা পালন কৰিব ?
ভগৱান বিশ্বকৰ্মাক ‘বিশ্ব খনিকৰ’ বুলি কোৱা হয় ৷ কিন্তু এইবাৰ পূজাৰ তাৰিখত লৈ বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি হোৱা দেখা গৈছে, জানো আহক ইয়াৰ আঁৰৰ কথা...
Published : September 17, 2026 at 2:33 PM IST
বেদ-পুৰাণত উল্লেখ কৰা মতে, দেৱতাৰ অভিযন্তা বুলি খ্যাত ভগৱান বিশ্বকৰ্মাক ‘বিশ্ব খনিকৰ’ বুলি কোৱা হয় ৷ বিশ্বকৰ্মা পূজা ভাৰতৰ কৰ্ণাটক, অসম, পশ্চিম বংগ, বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড, ওৰিশা, ত্ৰিপুৰা আদি প্ৰদেশত প্ৰতিবছৰে ভাদ মাহৰ সংক্ৰান্তি বা কন্যা সংক্ৰান্তিত পালন কৰা হয় । এই উৎসৱ প্ৰায় কাৰখানা আৰু উদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহত পালন কৰা দেখা যায় ।
অৱশ্যে কিছুমান অঞ্চলত অক্টোবৰ-নবেম্বৰ মাহত দেৱালীৰ এদিন পাছত, গোৱৰ্দ্ধন পূজাৰ সৈতেও বিশ্বকৰ্মা পূজা পালন কৰা দেখা যায় । বিশ্বকৰ্মাক ভাৰতত দুটা ভিন্ন ৰূপত পূজা কৰা হয় ৷ সেয়া হ’ল -
- উত্তৰ ভাৰতত বৃদ্ধ বিশ্বকৰ্মা আৰু ৰাজহংস বাহন
- পূব ভাৰতত ডেকা ৰূপ আৰু হাতী বাহন
- বিশ্বকৰ্মাৰ জন্ম
হিন্দু শাস্ত্ৰ মতে, ভগৱান বিশ্বকৰ্মাক বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ ঐশ্বৰিক স্থপতি আৰু অভিযন্তা বুলি গণ্য কৰা হয় । ভগৱান ইন্দ্ৰৰ স্বৰ্গ, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ বাবে দ্বাৰকা নগৰ, দেৱ-দেৱীৰ বাবে বিভিন্ন অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰকে ধৰি দেৱতাৰ আকাশী বাসস্থানৰ নিৰ্মাণ বিশ্বকৰ্মাই কৰা বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ।
লোকবিশ্বাস মতে, সাগৰ মন্থনৰ পৰাই বিশ্বকৰ্মাৰ জন্ম হৈছিল । তেওঁৱেই দেৱতাৰ ঐশ্বৰিক ৰথ আৰু অস্ত্ৰও নিৰ্মাণ কৰিছিল । তেওঁৰ কাৰুকাৰ্যৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিবলৈ মানুহে অতি নিষ্ঠাৰে বিশ্বকৰ্মা পূজা উদযাপন কৰে ।
- বিশ্বকৰ্মা পূজা কিয় প্ৰতিবছৰে ১৭ ছেপ্টেম্বৰত পালন কৰা হয় ?
পৰম্পৰা অনুসৰি, প্ৰতিবছৰে ১৭ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনাই বিশ্বকৰ্মা পূজা পালন কৰা হয় ৷ কাৰণ বিশ্বকৰ্মা পূজা চন্দ্ৰৰ গতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰি সৌৰ কেলেণ্ডাৰৰ কন্যা সংক্ৰান্তিৰ দিনা পালন কৰা হয় ৷ অৰ্থাৎ ধৰ্মীয় লোকবিশ্বাস অনুসায়ী, সূৰ্যদেৱে কন্যা ৰাশিত প্ৰৱেশ কৰা ক্ষণ অৰ্থাৎ কন্যা সংক্ৰান্তিৰ আধাৰতে এই পূজাৰ শুভ মুহূৰ্ত নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় ৷ এই শুভ মুহূৰ্তটো প্ৰতি বছৰে সাধাৰণতে ১৭ ছেপ্টেম্বৰতেই পৰে । সেই হেতুকে প্ৰতিটো বৰ্ষৰ ১৭ ছেপ্টেম্বৰতেই এই পূজাভাগি পালন কৰা হয় ৷
- ১৭ নে ১৮ ছেপ্টেম্বৰত এইবাৰ পূজা পালন কৰিব ?
অন্য বৰ্ষৰ তুলনাত ২০২৬ বৰ্ষত বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ তাৰিখক লৈ পঞ্জিকাসমূহৰ মাজত সামান্য বিভিন্নতা দেখা পোৱা গৈছে ৷ সেয়ে এইবাৰ কিছু লোকে ১৭ ছেপ্টেম্বৰ আৰু আন কিছুৱে ১৮ ছেপ্টেম্বৰত পূজাৰ আয়োজন কৰা দেখা গৈছে ৷
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসায়ী ১৭ ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা ০৭:৫৮ বজাত সূৰ্যই কন্যা ৰাশিত প্ৰৱেশ কৰিছে ৷ অৰ্থাৎ কন্যা সংক্ৰান্তি আৰম্ভ হৈছে ৷ সেইবাবে ধৰ্মীয় নিয়ম অনুসায়ী বহুঠাইতে ১৭ ছেপ্টেম্বৰতেই বিশ্বকৰ্মা পূজা কৰা দেখা গৈছে ৷
কিন্তু অসমীয়া আৰু বঙালী সৌৰ কেলেণ্ডাৰ বা পঞ্জিকা, যেনে গুপ্তপ্ৰেছ পঞ্জিকাৰ গণনা অনুসায়ী, এইবাৰ ভাদ মাহৰ শেষ দিনটো অৰ্থাৎ ভাদ সংক্ৰান্তি ১৮ ছেপ্টেম্বৰতহে পৰিছে ৷ সেয়ে অসম, পশ্চিমবংগত ১৮ ছেপ্টেম্বৰতহে মূল বিশ্বকৰ্মা পূজা উদযাপন কৰা হ'ব ৷
অসমীয়া পঞ্জিকা অনুসৰি এইবাৰ ১৭ ছেপ্টেম্বৰৰ সলনি ১৮ ছেপ্টেম্বৰতহে সূৰ্যই কন্যা ৰাশিত প্ৰৱেশ কৰিব, সেয়ে অসমত এইবাৰ ১৮ ছেপ্টেম্বৰ অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰে বিশ্বখনিকৰ ভগৱান বিশ্বকৰ্মাৰ পূজা কৰা হ’ব ৷
- অসমীয়া পঞ্জিকা অনুসৰি কেতিয়া ইয়াৰ শুভ যোগ ?
অসমীয়া পঞ্জিকা অনুসৰি এইবাৰ অসমবাসীয়ে ১৮ ছেপ্টেম্বৰতহে বিশ্বকৰ্মাৰ পূজা পালন কৰিব ৷ পঞ্জিকা মতে, পুৱা ০৬:০৮ বজাৰ পৰা ০৭:৩৯ বজাৰ ভিতৰত শুভ মুহূৰ্ত পৰিছে ৷ এই সমছোৱা ধৰ্মীয় কাম-কাজৰ বাবে অত্যন্ত পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰা হৈছে ৷
ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত, পুৱা ০৯:১১ বজাৰ পৰা দুপৰীয়া ১২:১৩ বজাৰ ভিতৰতো পূজা কৰিব পাৰে । এইবাৰৰ পঞ্জিকাত এই সময়খিনিও শুভ বুলি গণ্য কৰা হৈছে ৷ আনকি হিন্দু পঞ্জিকা মতে, এইবাৰ দুপৰীয়াৰ ভাগতো পূজা কৰিব পাৰে ৷দিনৰ ১১:৪৫ বজাৰ পৰা দুপৰীয়া ১২:৩৪ বজাৰ ভিতৰতো ভগৱান বিশ্বকৰ্মাক পূজা কৰাৰ যোগ আছে ৷
বিঃদ্ৰঃ: এই বাতৰিৰ তথ্য ধৰ্মীয় বিশ্বাস আৰু সাধাৰণ তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে । এয়া ইটিভি ভাৰতৰ নিজা মতামত নহয় ।