ETV Bharat / lifestyle

বিশ্বকৰ্মা পূজা ২০২৬ : কেনেদৰে কৰিব পূজাভাগ ?

বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে দেশৰ কেবাজনো শীৰ্ষ ৰাজনৈতিক নেতায়ো সামাজিক মাধ্যমযোগে শুভেচ্ছা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে ৷

Vishwakarma Puja 2026
বিশ্বকৰ্মা পূজা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 17, 2026 at 4:21 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

বিশ্বকৰ্মা পূজা ২০২৬ ৷ এইবাৰ ‘বিশ্ব খনিকৰ’ৰ পূজা ১৭ ছেপ্টেম্বৰ নে ১৮ ছেপ্টেম্বৰত কৰা হ’ব তাক লৈ বিভিন্ন মতবিৰোধ দেখা গৈছে ৷ অৱশ্য তাৰে মাজতে কিছুৱে ১৭ ছেপ্টেম্বৰত আৰু আন কিছুৱে ১৮ ছেপ্টেম্বৰত পূজাৰ আয়োজন কৰা দেখা গৈছে ৷

ভাৰতৰ, বিশেষকৈ পূব ভাৰতত অধিকাংশই বৃহস্পতিবাৰে (১৭ ছেপ্টেম্বৰ) অতি আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে উদযাপন কৰা হৈছে । হিন্দু শাস্ত্ৰত ভগৱান বিশ্বকৰ্মাক সৃষ্টি আৰু স্থাপত্যৰ দেৱতা বুলি গণ্য কৰা হয় । এই দিনটোতে ভক্তসকলে নিজ নিজ ক্ষেত্ৰত প্ৰগতি আৰু সমৃদ্ধিৰ বাবে বিধিগতভাৱে বিশ্বকৰ্মাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি পূজা-অৰ্চনা কৰে ।

লক্ষ্ণৌৰ জ্যোতিষী ড৹ উমাশংকৰ মিশ্ৰই ব্যাখ্যা কৰে যে বিশ্বকৰ্মা পূজা হিন্দু ধৰ্মৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎসৱ । ইয়াক বিশ্বকৰ্মা জয়ন্তী আৰু বিশ্বকৰ্মা দিৱস বুলিও জনা যায় । এই দিৱসত বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ ঐশ্বৰিক স্থপতি ভগৱান বিশ্বকৰ্মালৈ উৎসৰ্গিত কৰা হৈছে । আজিৰ দিনটোত মানুহে নিজৰ বাহন, যন্ত্ৰ, সঁজুলি, অংশ, দোকান ইত্যাদি পূজা কৰে ৷ লগতে ঘৰতো বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে ।

লক্ষ্ণৌৰ জ্যোতিষী ড৹ উমাশংকৰ মিশ্ৰই ইটিভি ভাৰতৰ আগত কয় যে জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসায়ী ১৭ ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা ০৭:৫৮ বজাত সূৰ্যই কন্যা ৰাশিত প্ৰৱেশ কৰিছে ৷ অৰ্থাৎ কন্যা সংক্ৰান্তি আৰম্ভ হৈছে ৷ সেইবাবে ধৰ্মীয় নিয়ম অনুসায়ী ১৭ ছেপ্টেম্বৰতেই বিশ্বকৰ্মা পূজা কৰা হৈছে ৷

  • বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ নিয়ম -

জ্যোতিষীজনে উল্লেখ কৰা মতে, প্ৰথমে কৰ্মস্থলী পৰিষ্কাৰ কৰি সজাই ল’ব লাগে । পূজা কৰাৰ আগতে সকলো সা-সৰঞ্জাম ফুলেৰে সজাই ল’ব লাগে । তাৰ পাছত সঁজুলিত কুমকুম বা সেন্দূৰৰ ফোট লগাই ভগৱান বিশ্বকৰ্মাৰ কাষত ৰাখি সঠিকভাৱে পূজা কৰিব লাগে ।

পূজাৰ সময়ত যাতে কোনো ধৰণৰ অশান্তিৰ সৃষ্টি নহয়, তাৰ প্ৰতিও লক্ষ্য দিব লাগে । ভগৱান বিশ্বকৰ্মাৰ আশীৰ্বাদ পাবলৈ মিঠাই, ফলমূল আৰু অন্যান্য প্ৰসাদ আগবঢ়াব লাগে । লগতে ভগৱান বিশ্বকৰ্মাৰ বৈদিক মন্ত্ৰ জপ, দুখীয়াক সহায় কৰিলে পূজাৰ সুফল পোৱা যায় । পূজাৰ শেষত ভগৱান বিশ্বকৰ্মাৰ কাষত মূৰ দোৱাই এই সময়খিনিত অজানিতে হোৱা যিকোনো ভুলৰ বাবে ক্ষমা খুজিব লাগে ।

  • সনাতন ধৰ্মত বিশেষ গুৰুত্ব -

সনাতন ধৰ্মত উপবাসে থকাৰো এক তাৎপৰ্য আছে । আচলতে, প্ৰতিটো পূজাৰ বিশেষ তাৎপৰ্য থাকে ৷ এইবাৰ ১৭ ছেপ্টেম্বৰত বিশ্বকৰ্মা উদযাপন কৰা হৈছে । এই শুভ দিনটোত সকলো কাৰ্যালয়, কাৰখানা, দোকান, ঘৰ ইত্যাদি পূজা কৰা হয় । পূজাৰ পূৰ্বে উপবাসে থাকি, তাৰ পাছত বিধিগতভাৱে পূজা কৰিলে সুফল পোৱা যায় বুলি লোক বিশ্বাস আছে ৷

  • বিশ্বকৰ্মা পূজা ২০২৬ৰ শুভেচ্ছা বাৰ্তা-

বিশ্বকৰ্মা পূজা ২০২৬ উপলক্ষে পুৱাই কেবাগৰাকীও বিশেষ লোকে সামাজিক মাধ্যমযোগে শুভেচ্ছা প্ৰেৰণ কৰিছে ৷

বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই এক্সত বিশ্বকৰ্মা পূজা ২০২৬ উপলক্ষে দেশবাসীক উদ্দেশ্য প্ৰধামন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শুভেচ্ছা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে ৷ পোষ্টটোত তেওঁ লিখে -

ভগৱান বিশ্বকৰ্মা জয়ন্তীৰ শুভ ক্ষণত আপোনালোক সকলোকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো । ঐশ্বৰিক শিল্পৰ সৈতে জড়িত এই শুভ অনুষ্ঠানত সমগ্ৰ দেশৰ নিৰ্মাণকাৰ্যত নিয়োজিত শিল্পী আৰু দক্ষ সহকৰ্মীসকলক বিশেষ শুভেচ্ছা জনাইছো । এখন উন্নত আৰু স্বাৱলম্বী ভাৰতৰ সংকল্প বাস্তৱায়িত কৰাত আপোনাৰ দক্ষতা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ... ৷

-নৰেন্দ্ৰ মোদী, প্ৰধানমন্ত্ৰী ৷

আনহাতে, বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙেও এক্সযোগে শুভেচ্ছা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে ৷ তেওঁ এক্সৰ এটা পোষ্টত লিখে-

ভগৱান বিশ্বকৰ্মা জয়ন্তীৰ পবিত্ৰ উপলক্ষে সকলোলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা । আজি দেশৰ সকলো শিল্পী, শ্ৰমিক, শিপিনীক প্ৰণাম জনাইছো, যিসকলৰ দক্ষতা, কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু সৃষ্টিশীলতাই উন্নত ভাৰতৰ সৃষ্টিৰ বাবে নিৰন্তৰ গতি প্ৰদান কৰি আহিছে ।

-ৰাজনাথ সিং, কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৷

ইফালে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনেও এক্সত বিশ্বকৰ্মা পূজা ২০২৬ উপলক্ষে দেশবাসীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ৷ তেওঁ এক্সৰ পোষ্টটোত লিখে -

সৃষ্টি, কাৰুকাৰ্য আৰু নিৰ্মাণ দক্ষতাৰ অধ্যক্ষ দেৱতা ভগৱান বিশ্বকৰ্মাৰ জন্ম জয়ন্তীৰ পবিত্ৰ উপলক্ষে সকলো দেশবাসীলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা... ৷

- নীতিন নবীন, বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি

লগতে পঢ়ক : বিশ্বকৰ্মা পূজা : ১৭ নে ১৮ ছেপ্টেম্বৰত এইবাৰ পূজা পালন কৰিব ?

লগতে পঢ়ক : বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ তাৎপৰ্য: কিয় পালন কৰা হয় বিশ্বকৰ্মা পূজা

TAGGED:

বিশ্বকৰ্মা পূজা
বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ শুভেচ্ছা বাৰ্তা
বিশ্ব খনিকৰৰ পূজা
ইটিভি ভাৰত অসম
VISHWAKARMA PUJA 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.