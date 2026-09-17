বিশ্বকৰ্মা পূজা ২০২৬ : কেনেদৰে কৰিব পূজাভাগ ?
বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে দেশৰ কেবাজনো শীৰ্ষ ৰাজনৈতিক নেতায়ো সামাজিক মাধ্যমযোগে শুভেচ্ছা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে ৷
Published : September 17, 2026 at 4:21 PM IST
বিশ্বকৰ্মা পূজা ২০২৬ ৷ এইবাৰ ‘বিশ্ব খনিকৰ’ৰ পূজা ১৭ ছেপ্টেম্বৰ নে ১৮ ছেপ্টেম্বৰত কৰা হ’ব তাক লৈ বিভিন্ন মতবিৰোধ দেখা গৈছে ৷ অৱশ্য তাৰে মাজতে কিছুৱে ১৭ ছেপ্টেম্বৰত আৰু আন কিছুৱে ১৮ ছেপ্টেম্বৰত পূজাৰ আয়োজন কৰা দেখা গৈছে ৷
ভাৰতৰ, বিশেষকৈ পূব ভাৰতত অধিকাংশই বৃহস্পতিবাৰে (১৭ ছেপ্টেম্বৰ) অতি আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে উদযাপন কৰা হৈছে । হিন্দু শাস্ত্ৰত ভগৱান বিশ্বকৰ্মাক সৃষ্টি আৰু স্থাপত্যৰ দেৱতা বুলি গণ্য কৰা হয় । এই দিনটোতে ভক্তসকলে নিজ নিজ ক্ষেত্ৰত প্ৰগতি আৰু সমৃদ্ধিৰ বাবে বিধিগতভাৱে বিশ্বকৰ্মাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি পূজা-অৰ্চনা কৰে ।
লক্ষ্ণৌৰ জ্যোতিষী ড৹ উমাশংকৰ মিশ্ৰই ব্যাখ্যা কৰে যে বিশ্বকৰ্মা পূজা হিন্দু ধৰ্মৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎসৱ । ইয়াক বিশ্বকৰ্মা জয়ন্তী আৰু বিশ্বকৰ্মা দিৱস বুলিও জনা যায় । এই দিৱসত বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ ঐশ্বৰিক স্থপতি ভগৱান বিশ্বকৰ্মালৈ উৎসৰ্গিত কৰা হৈছে । আজিৰ দিনটোত মানুহে নিজৰ বাহন, যন্ত্ৰ, সঁজুলি, অংশ, দোকান ইত্যাদি পূজা কৰে ৷ লগতে ঘৰতো বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে ।
লক্ষ্ণৌৰ জ্যোতিষী ড৹ উমাশংকৰ মিশ্ৰই ইটিভি ভাৰতৰ আগত কয় যে জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসায়ী ১৭ ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা ০৭:৫৮ বজাত সূৰ্যই কন্যা ৰাশিত প্ৰৱেশ কৰিছে ৷ অৰ্থাৎ কন্যা সংক্ৰান্তি আৰম্ভ হৈছে ৷ সেইবাবে ধৰ্মীয় নিয়ম অনুসায়ী ১৭ ছেপ্টেম্বৰতেই বিশ্বকৰ্মা পূজা কৰা হৈছে ৷
- বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ নিয়ম -
জ্যোতিষীজনে উল্লেখ কৰা মতে, প্ৰথমে কৰ্মস্থলী পৰিষ্কাৰ কৰি সজাই ল’ব লাগে । পূজা কৰাৰ আগতে সকলো সা-সৰঞ্জাম ফুলেৰে সজাই ল’ব লাগে । তাৰ পাছত সঁজুলিত কুমকুম বা সেন্দূৰৰ ফোট লগাই ভগৱান বিশ্বকৰ্মাৰ কাষত ৰাখি সঠিকভাৱে পূজা কৰিব লাগে ।
পূজাৰ সময়ত যাতে কোনো ধৰণৰ অশান্তিৰ সৃষ্টি নহয়, তাৰ প্ৰতিও লক্ষ্য দিব লাগে । ভগৱান বিশ্বকৰ্মাৰ আশীৰ্বাদ পাবলৈ মিঠাই, ফলমূল আৰু অন্যান্য প্ৰসাদ আগবঢ়াব লাগে । লগতে ভগৱান বিশ্বকৰ্মাৰ বৈদিক মন্ত্ৰ জপ, দুখীয়াক সহায় কৰিলে পূজাৰ সুফল পোৱা যায় । পূজাৰ শেষত ভগৱান বিশ্বকৰ্মাৰ কাষত মূৰ দোৱাই এই সময়খিনিত অজানিতে হোৱা যিকোনো ভুলৰ বাবে ক্ষমা খুজিব লাগে ।
- সনাতন ধৰ্মত বিশেষ গুৰুত্ব -
সনাতন ধৰ্মত উপবাসে থকাৰো এক তাৎপৰ্য আছে । আচলতে, প্ৰতিটো পূজাৰ বিশেষ তাৎপৰ্য থাকে ৷ এইবাৰ ১৭ ছেপ্টেম্বৰত বিশ্বকৰ্মা উদযাপন কৰা হৈছে । এই শুভ দিনটোত সকলো কাৰ্যালয়, কাৰখানা, দোকান, ঘৰ ইত্যাদি পূজা কৰা হয় । পূজাৰ পূৰ্বে উপবাসে থাকি, তাৰ পাছত বিধিগতভাৱে পূজা কৰিলে সুফল পোৱা যায় বুলি লোক বিশ্বাস আছে ৷
- বিশ্বকৰ্মা পূজা ২০২৬ৰ শুভেচ্ছা বাৰ্তা-
বিশ্বকৰ্মা পূজা ২০২৬ উপলক্ষে পুৱাই কেবাগৰাকীও বিশেষ লোকে সামাজিক মাধ্যমযোগে শুভেচ্ছা প্ৰেৰণ কৰিছে ৷
বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই এক্সত বিশ্বকৰ্মা পূজা ২০২৬ উপলক্ষে দেশবাসীক উদ্দেশ্য প্ৰধামন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শুভেচ্ছা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে ৷ পোষ্টটোত তেওঁ লিখে -
आप सभी को भगवान विश्वकर्मा जयंती की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।— Narendra Modi (@narendramodi) September 17, 2026
देवशिल्पी से जुड़े इस दिव्य अवसर पर निर्माण कार्यों में जुटे देशभर के शिल्पकारों एवं हुनरमंद साथियों को मेरा विशेष अभिनंदन।
आपका कौशल एवं परिश्रम विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में अत्यंत महत्वपूर्ण… pic.twitter.com/wiw8Ek9dpq
ভগৱান বিশ্বকৰ্মা জয়ন্তীৰ শুভ ক্ষণত আপোনালোক সকলোকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো । ঐশ্বৰিক শিল্পৰ সৈতে জড়িত এই শুভ অনুষ্ঠানত সমগ্ৰ দেশৰ নিৰ্মাণকাৰ্যত নিয়োজিত শিল্পী আৰু দক্ষ সহকৰ্মীসকলক বিশেষ শুভেচ্ছা জনাইছো । এখন উন্নত আৰু স্বাৱলম্বী ভাৰতৰ সংকল্প বাস্তৱায়িত কৰাত আপোনাৰ দক্ষতা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ... ৷
আনহাতে, বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙেও এক্সযোগে শুভেচ্ছা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে ৷ তেওঁ এক্সৰ এটা পোষ্টত লিখে-
आप सभी को भगवान विश्वकर्मा जयंती के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ।— Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 17, 2026
आज मैं देश के सभी शिल्पकारों, श्रमिकों और कारीगरों को नमन करता हूँ, जिनका कौशल, परिश्रम और सृजनशीलता आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण को निरंतर गति प्रदान कर रही है।
भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना है कि…
ভগৱান বিশ্বকৰ্মা জয়ন্তীৰ পবিত্ৰ উপলক্ষে সকলোলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা । আজি দেশৰ সকলো শিল্পী, শ্ৰমিক, শিপিনীক প্ৰণাম জনাইছো, যিসকলৰ দক্ষতা, কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু সৃষ্টিশীলতাই উন্নত ভাৰতৰ সৃষ্টিৰ বাবে নিৰন্তৰ গতি প্ৰদান কৰি আহিছে ।
-ৰাজনাথ সিং, কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৷
ইফালে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনেও এক্সত বিশ্বকৰ্মা পূজা ২০২৬ উপলক্ষে দেশবাসীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ৷ তেওঁ এক্সৰ পোষ্টটোত লিখে -
सृजन, शिल्प और निर्माण-कौशल के अधिष्ठाता भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती के पावन अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ।— Nitin Nabin (@NitinNabin) September 17, 2026
भारतीय परंपरा में भगवान विश्वकर्मा जी को रचनात्मकता और निर्माण की दिव्य शक्ति का प्रतीक माना गया है। यह अवसर हमारे शिल्पकारों, कारीगरों, अभियंताओं एवं… pic.twitter.com/ROYcL4Cm7z
সৃষ্টি, কাৰুকাৰ্য আৰু নিৰ্মাণ দক্ষতাৰ অধ্যক্ষ দেৱতা ভগৱান বিশ্বকৰ্মাৰ জন্ম জয়ন্তীৰ পবিত্ৰ উপলক্ষে সকলো দেশবাসীলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা... ৷