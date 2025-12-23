ETV Bharat / lifestyle

জন্মৰ তাৰিখ অনুসৰি জানক কেনেকুৱা হ'ব ২০২৬ বৰ্ষটো

২০২৬ বৰ্ষটো সংখ্যাৰ দিশেৰে কেনেকুৱা হ'ব ? জন্মৰ তাৰিখ অনুসৰি কেনে হ'ব ২০২৬?বছৰটো ভালে যাবলৈ কি কৰিব, এই সন্দৰ্ভত জনালে জ্যোতিষী ড৹ পৰশ মণি শৰ্মাই-

জন্মৰ তাৰিখ অনুসৰি জানক কেনেকুৱা হ'ব ২০২৬ বৰ্ষটো
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 23, 2025

যদি সংখ্যাৰ দিশৰ পৰা ২০২৬ বৰ্ষটো চোৱা যায় তেন্তে ২+০+২+৬=১০ অৰ্থাৎ নম্বৰ ১ৰ বছৰ ৷ আনহাতে ১ মানে উত্থান আৰু ০ মানে পতন, যাৰ বাবে বছৰটোত অকমান উত্থান-পতন দেখুৱাই আছে ৷ কিন্তু ২০২৬ বৰ্ষটো যিহেতু ১ নম্বৰৰ বছৰ, আৰু ১ নম্বৰ মানে সূৰ্য্য সেয়ে সকলো ক্ষেত্ৰতে ধনাত্মক দেখাই ৷ সেয়ে আগন্তুক বর্ষত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত নতুন চিন্তাধাৰা, নতুন সুযোগ জীৱনলৈ আহিব ৷ আনহাতে সমগ্র বিশ্বজুৰি AI বহুত উত্থান হ'ব, লগতে সৌৰশক্তিও বৃদ্ধি হ'ব ৷ চিকিৎসা-বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত বহুত নতুন প্ৰযুক্তি বিদ্যাৰ উদ্ভৱ হ'ব যাৰ ফলত স্বাস্থ্যখণ্ডৰো বহুত বেছি উন্নতি হ'ব ৷ আনহাতে যিহেতু সূৰ্যৰ বছৰ যাৰ বাবে সূৰ্য্যৰ উত্তাপটো অকমান বৃদ্ধি হ'ব ৷ লগতে মানুহৰ মানুহত অহংভাৱ বৃদ্ধি হ’ব পাৰে, সেয়ে যিমান পাৰে নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব পৰিলে ভাল ৷

জন্মৰ তাৰিখ অনুসৰি কেনে হ’ব ২০২৬

যিকোনো ইংৰাজী মাহৰ ১,১০,১৯, আৰু ২৮ তাৰিখে জন্মগ্ৰহণ কৰা ব্যক্তিসকলৰ বাবে বা যিকোনো ইংৰাজী মাহৰ ২,১১,২০ আৰু ২৯ তাৰিখে জন্মগ্ৰহণ কৰা ব্যক্তিসকলৰ বাবে আৰু যিকোনো ইংৰাজী মাহৰ ৪,১৩, ২২ আৰু ৩১ তাৰিখে জন্মগ্ৰহণ কৰা ব্যক্তিসকলৰ বাবে লগতে ৭,১৬ আৰু ২৫ তাৰিখে, ৯,১৮ আৰু ২৭ জন্মগ্ৰহণ কৰা ব্যক্তিসকলৰ বাবে আগন্তুক বৰ্ষটো খুৱেই এটা ভাল সময় ৷ আনহাতে জুলাইৰ ২৪ তাৰিখৰ পৰা আগষ্টৰ ২৩ তাৰিখলৈকে জন্মগ্ৰহণ কৰা লোকসকলৰ বাবেও ভাল ৷

জন্মৰ তাৰিখ অনুসৰি জানক কেনেকুৱা হ'ব ২০২৬ বৰ্ষটো (ETV Bharat Assam)

জন্মৰ তাৰিখৰ মূল্যাংক অনুসৰি কেনে হ'ব ২০২৫ বৰ্ষৰ ?

  • ১,১০,১৯,আৰু ২৮ তাৰিখত জন্ম হোৱা লোক সকলৰ ১ মূল্যাংক হয় ৷ ১ মূল্যাংকই সূৰ্যক বুজাই ৷ এই মূল্যাংক লোক সকলৰ বাবে ২০২৬ বৰ্ষটো খুৱ বেছি ভাল হ'ব ৷ এওঁলোকৰ জীৱনলৈ নতুন সুযোগ আহিব, কোনোবাই যদি সন্তানৰ পৰিকল্পনা কৰিছে সন্তান হ'ব ৷ লগতে নতুনকৈ যদি কিবা ব্যৱসায়ৰ পৰিকল্পনা কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবেও ভাল ৷
  • ২,১১,২০, আৰু ২৯ তাৰিখত জন্ম হোৱা লোক সকলৰ ২ মূল্যাংক হয় ৷ ২ মূল্যাংকই চন্দ্ৰক বুজাই ৷ এই নম্বৰৰ লোকক সকলক ২০২৬ বর্ষটো বিবাহৰ বাবে খুব এটা ভাল সময় ৷ লগতে এওলোকৰ চৰকাৰী চাকৰি হোৱা খুব বেছি সম্ভৱনা আছে ৷
  • ৩,১২,২১ আৰু ৩০ তাৰিখত জন্ম হোৱা লোক সকলৰ ৩ মূল্যাংক হয় ৷ ৩ মূল্যাংকৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে ২০২৬ বর্ষতো খুৱ বেছি সহজ নহব ৷ এই নম্বৰৰ ব্যক্তিসকলৰ ভুল বুজা-বুজি হোৱাৰ খুব সম্ভৱনা আছে ৷ খাদ্য আৰু বাক্যত নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিব পৰিলে ভাল ৷লগতে সম্পর্কত সাৱধান থাকোতে ভাল ৷
  • ৪,১৩,২২ আৰু ৩১ তাৰিখত জন্ম হোৱা লোক সকলৰ ৪ মূল্যাংক হয় ৷ ৪ মূল্যাংকৰ বাবে শেহতীয়া দুটা বছৰ খুৱ বেয়া গৈছিল কিন্তু এই বছৰটো তেওঁলোকৰ বাবে ভাল ৷ আগৰ আধৰুৱা কামবোৰ পূৰণ হ'ব, বিত্তীয় ভাবে উন্নতি লাভ কৰিব ৷ সম্পত্তিৰ যোগ আছে লগতে তেওঁলোকৰ সম্পর্কত বহুত বেছি উন্নতি দেখাইছে ৷
  • ৫,১৪,আৰু ২৩ তাৰিখত জন্ম হোৱা লোক সকলৰ ৫ মূল্যাংক হয় ৷ ৫ মূল্যাংকৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত বছৰটো ঠিকেই থাকে চলি যাব ৷ খুব বেছি ভালো নহয়-বেয়াও নহয় ৷ সন্তান তথা বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত বছৰটো খুৱ বেছি ভাল ৷
  • ৬,১৫ আৰু ২৪ তাৰিখত জন্ম হোৱা লোক সকলৰ ৬ মূল্যাংক হয় ৷ ৬ মূল্যাংকৰ লোকসকলে লোকক সহায় কৰিবলৈ গৈ ক্ষতিগ্ৰস্তও হব পাৰে ৷ গতিকে লোকক সহায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অকমান সাৱধান হব লাগিব ৷ লগতে সম্পত্তিক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত অকমান সাৱধান হব পাৰিলে ভাল হব ৷
  • ৭,১৬ আৰু ২৫ তাৰিখত জন্ম হোৱা লোক সকলৰ ৭ মূল্যাংক হয় ৷ ৭ মূল্যাংকৰ লোকসকলৰ বাবে এইখিনি এটা ভাল সময় ৷ নিজৰ ওপৰত যদি বিশ্বাস ৰাখি কাম কৰে তেন্তে এই বছৰটো খুবেই বেছি ভাল হব ৷
  • ৮,১৭ আৰু ২৬ তাৰিখত জন্ম হোৱা লোকসকলৰ ৮ মূল্যাংক হয় ৷ ৮ মূল্যাংকৰ লোক সকলৰ বাবে ২০২৬ বর্ষটো অকমান কঠিন হব লগতে বহুত বেছি প্ৰত্যাহ্বান দেখুৱাইছে ৷ গতিকে এওঁলোকে অকমান সংগ্ৰাম আৰু কষ্ট কৰিব লাগিব ৷ ভগৱান তথা নিজৰ কৰ্মৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি আগবাঢ়ি গলে ভাল হব ৷
  • ৯,১৮ আৰু ২৭ তাৰিখত জন্ম হোৱা লোক সকলৰ ৯ মূল্যাংক হয় ৷ এই বৰ্ষতো ৯ মূল্যাংক লোকসকলৰ বাবে ভাল হব ৷

বছৰটো ভালে যাবলৈ কি কৰিব ?

১) সূৰ্য প্ৰণাম ৷ পুৱা ৭বজাৰ পূৰ্বে উঠি যদি তামৰ পাত্ৰত কুমকোম, চাউল আৰু চেনী মিহলি কৰি সূৰ্য্য প্ৰণাম কৰিব পাৰে ভাল ফল লাভ কৰিব

২) ঘৰৰ পূৱ দিশত যদি উদিত সূৰ্য্যৰ ফটো ৰাখিব পাৰে ভাল ৷

৩) ২০২৬ চনটোত কমলা, হালধীয়া আৰু সোণালী ৰং ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিলে ভাল ৷

৪) পিতৃ বা পিতৃস্থানীয় ব্যক্তিক সেৱা কৰিব পাৰিলে ভাল ৷

