ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত মহিলাৰ মেজাজৰ পৰিৱৰ্তন কিয় হয় ? ইয়াৰ কাৰণ আৰু প্ৰতিকাৰ কি ?

ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত মহিলাৰ মেজাজৰ পৰিৱৰ্তন কিয় হয় ? ইয়াৰ কাৰণ আৰু প্ৰতিকাৰ কি ?
Published : December 2, 2025 at 5:22 PM IST
প্ৰতি মাহৰ নিৰ্দিষ্ট দিনত মহিলাসকলে কিছু পৰিৱৰ্তন অনুভৱ কৰে । তেতিয়াই তেওঁলোকৰ মাহেকীয়া আৰম্ভ হয় । কেতিয়াবা পেটৰ বিষ, কেতিয়াবা খিংখিঙীয়া অনুভৱ কৰা । দৰাচলতে ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত মহিলাৰ মেজাজ যথেষ্ঠ সলনি হয়, যেনে হঠাতে খং উঠা, চকুলো বা অস্থিৰতা অনুভৱ কৰা । এইবোৰক ‘মুড ছুইং’ বুলি কোৱা হয় ৷ সাধাৰণতে এইটো ঋতুস্ৰাৱৰ পূৰ্বে হোৱা লক্ষণ বা ঋতুস্ৰাৱৰ পূৰ্বে হোৱা চিনড্ৰম (PMS)ৰ অংশ ৷
মেজাজৰ পৰিৱৰ্তন কিয় হয় ?
মাহেকীয়াৰ আগতে আৰু মাহেকীয়াৰ সময়ত মেজাজৰ পৰিৱৰ্তনৰ মূল কাৰণ উল্লেখ কৰা হ’ল…
১) ইষ্ট্ৰজেন হৰম’ন হ্ৰাস : ঋতুস্ৰাৱৰ ঠিক আগতে ইষ্ট্ৰজেনৰ মাত্ৰা দ্ৰুতগতিত কমি যায় । ইষ্ট্ৰজেনে মগজুৰ চেৰ’টনিনৰ মাত্ৰাত প্ৰভাৱ পেলায় (যিটোৱে ভাল মেজাজ বজাই ৰখাত সহায় কৰে), যাৰ ফলত মেজাজ বেয়া হয় ৷
২) প্ৰজেষ্টেৰন হৰম’নৰ পৰিৱৰ্তন: ঋতুস্ৰাৱৰ আগতে প্ৰজেষ্টেৰন হৰম’নটোও হঠাতে কমি যায় । এই হৰম’নটো শান্তিৰ অনুভূতিৰ লগত জড়িত । ইয়াৰ অভাৱত উদ্বিগ্নতা বা অস্থিৰতা বৃদ্ধি পায় ৷
৩) চেৰ’টনিন হ্ৰাসৰ প্ৰভাৱ: চেৰ’টনিন হৈছে এবিধ গুৰুত্বপূৰ্ণ স্নায়ুসংবহনকাৰী যিয়ে মেজাজ, নিদ্ৰা আৰু ভোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে । যেতিয়া হৰম’নৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে ইয়াৰ মাত্ৰা কমি যায় তেতিয়া হতাশা আৰু খিংখিঙীয়াতা দেখা দিয়ে ৷
৪) পিএমএছ বা পিএমডিডি: বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে মেজাজৰ পৰিৱৰ্তন পিএমএছৰ এটা অংশ। কিন্তু গুৰুতৰ ক্ষেত্ৰত ই প্ৰিমেনষ্ট্ৰুৱেল ডিছফ’ৰিক ডিছঅৰ্ডাৰ (PMDD) হ’ব পাৰে, যাৰ বাবে চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হয় ৷
৫) শৰীৰৰ ভাগৰ আৰু বিষ: মাহেকীয়াৰ সময়ত ক্ৰেম্প, মূৰৰ বিষ, ক্লান্তিৰ ফলত মেজাজৰ পৰিৱৰ্তন আৰু বেছিকৈ হ’ব পাৰে । শাৰীৰিক অস্বস্তিয়ে মানসিক চাপৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷
৬) ষ্ট্ৰেছ হৰম’ন (Cortisol) বৃদ্ধি: শৰীৰত হৰম’নৰ ভাৰসাম্যহীনতাই ষ্ট্ৰেছ হৰম’ন কৰ্টিছলৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত উদ্বেগ আৰু অস্থিৰতা বৃদ্ধি পায় ৷
৭) ৰক্ত শৰ্কৰাৰ তাৰতম্য: বহু মহিলাৰ মাহেকীয়াৰ আগতে মিঠাই খোৱাৰ প্ৰৱণতা বাঢ়ি যায় । তেজত শৰ্কৰাৰ তাৰতম্যই প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷
৮) নিদ্ৰাৰ অভাৱ: যেতিয়া হৰম’নৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে নিদ্ৰাত ব্যাঘাত বা অনিদ্ৰা হয় তেতিয়া মেজাজ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো কঠিন হৈ পৰে ৷
৯) থাইৰয়ড বা অন্যান্য স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা: কিছুমান ক্ষেত্ৰত থাইৰয়ড বা আন এণ্ডক্ৰাইন গ্ৰন্থিৰ সমস্যাৰ বাবে এই হৰম’নৰ উঠা-নমা আৰু বেছিকৈ বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷
মেজাজৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ বাবে টিপছ-
এই সমস্যাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ যিকোনো মহিলাই ল’ব পৰা কিছুমান পদক্ষেপ-
- নিয়মিতভাৱে ব্যায়াম কৰক: এৰোবিক ব্যায়াম বা যোগাসন কৰক । ই এণ্ড’ৰ্ফিন হৰম’ন নিৰ্গত কৰে, যিয়ে আপোনাক ভাল মেজাজত ৰাখে ৷
- স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্যাভ্যাস: প্ৰচেছড খাদ্য, অতিৰিক্ত নিমখ আৰু চেনি পৰিহাৰ কৰক । ফল-মূল, শাক-পাচলি আৰু গোটা শস্য বেছিকৈ খাব লাগে ৷
- কেফেইন আৰু মদ্যপান কম কৰক: মাহেকীয়াৰ আগতে চাহ, কফি, মদ্যপান সীমিত কৰক, কিয়নো এইবোৰে উদ্বেগ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ৷
- পৰ্যাপ্ত টোপনি: প্ৰতি নিশা ৭-৮ ঘণ্টা নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে টোপনি যাব লাগে ৷
- পানী খোৱা: পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পানী খাই শৰীৰক হাইড্ৰেটেড কৰি ৰাখক ৷
- মানসিক চাপ ব্যৱস্থাপনা: ধ্যান, গভীৰ উশাহ-নিশাহৰ ব্যায়াম বা প্ৰিয় চখৰ জৰিয়তে মানসিক চাপ কমাব লাগে ৷
- ভিটামিন পৰিপূৰক: চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাৰ পিছত ভিটামিন বি ৬, মেগনেছিয়াম, বা কেলচিয়ামৰ পৰিপূৰক গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ৷
- ডায়েৰী লিখা: আপোনাৰ মেজাজৰ পৰিৱৰ্তন আৰু লক্ষণসমূহ ডায়েৰীত লিখি থওক, যাতে আপুনি সমস্যাটো বুজিব পাৰে ৷
- পেছাদাৰী সহায়: যদি মেজাজৰ পৰিৱৰ্তন ইমানেই তীব্ৰ যে ই আপোনাৰ দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰভাৱ পেলাইছে (পিএমডিডিৰ এটা লক্ষণ) তেন্তে মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ বা স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ লওক ।
উৎস
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9341030/
