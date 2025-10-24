ঘৰতে কৰিব পৰা কেইটামান সহজ ব্যায়াম, যিয়ে বজাই ৰাখিব আপোনাৰ ফিটনেছ

ঘৰতে কৰিব পৰা কেইটামান সহজ ব্যায়াম, যিয়ে বজাই ৰাখিব আপোনাৰ ফিটনেছ
প্ৰদূষণৰ ফলত বাহিৰলৈ গৈ ব্যায়াম কৰিব পৰা নাই নেকি ? বন্ধ কোঠাতো এনেদৰে বজাই ৰাখিব পাৰে নিজৰ ফিটনেছ, এয়া লওক কেইটিমান সহজ ব্যায়াম-
Published : October 24, 2025 at 12:06 PM IST
কল্পনা কৰকচোন, পুৱা ৬ বজাত আপোনাৰ এলাৰ্ম বাজি উঠিছে আৰু আপুনি ব্যায়াম কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ সাজু, কিন্তু খিৰিকীখন খোলাৰ লগে লগে...ধোঁৱা আৰু ধূলিৰ আৱৰণে আপোনাক বাহিৰলৈ যোৱাত বাধা প্ৰদান কৰিছে ৷ হয়, এই সমস্যা বৰ্তমান প্ৰায়ভাগ চহৰতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷
এসময়ত ফিটনেছৰ মিত্ৰ বুলি গণ্য কৰা শুদ্ধ বায়ু এতিয়া প্ৰদূষণৰ বিষাক্ত বায়ুৰে ভৰি পৰিছে ৷ সেইবাবে এতিয়া আমি আৰু বাহিৰলৈ যোৱাটো উচিত নহয় নেকি বা ব্যায়াম কৰাটো উচিত নহয় নেকি ? একেবাৰে নহয়! যেতিয়া শুদ্ধ বতাহে আমাক বিফল কৰে, তেতিয়া আমি আমাৰ কোঠাৰ পৰিসীমাৰ ভিতৰতে শৰীৰ চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিব পাৰো ৷ সেয়ে আজি এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে আপুনি কিদৰে বাহিৰলৈ নোযোৱাকৈয়ে আপোনাৰ ফিটনেছ বজাই ৰাখিব পাৰে তাকেই জানো আহক-
- ঘৰৰ ভিতৰতো ব্যায়াম কৰিব পাৰি
ঘৰৰ ভিতৰত ব্যায়াম কৰাটো বাহিৰৰ দৰেই ফলপ্ৰসূ হ’ব পাৰে ৷ দামী সঁজুলিৰ প্ৰয়োজন নাই ৷ এনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ শৰীৰটোৱেই হৈছে সৰ্বোত্তম আহিলা-
শৰীৰৰ ওজনৰ প্ৰশিক্ষণ: পুছ আপ, স্কুৱেট, প্লেংক, লুংগছৰ দৰে ব্যায়ামে সমগ্ৰ শৰীৰটোক শক্তিশালী কৰে ৷ কোনো সঁজুলি নোহোৱাকৈ সহজেই সেইবোৰ কৰিব পাৰি ৷
উচ্চ তীব্ৰতাসম্পন্ন ব্যৱধান প্ৰশিক্ষণ (HIIT): মাত্ৰ ১৫-২০ মিনিটৰ HIIT প্ৰশিক্ষণে বাহিৰত জগিং কৰাতকৈ অধিক কেলৰি বাৰ্ণ কৰিব পাৰে ৷ জাম্পিং জেক আৰু বাৰ্পিছ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে আপোনাক তৎক্ষণাত শৰীৰত শক্তি লাভ কৰিব পাৰে ৷
চিৰিৰ যাদু: যদি আপোনাৰ ঘৰত চিৰি আছে, তেন্তে সেইবোৰক আপোনাৰ ‘মিনি-জিম’ বুলি গণ্য কৰক ৷ হয়, ১০-১৫ মিনিটৰ বাবে চিৰি বগাই নামি যোৱাটো এটা ডাঙৰ কাৰ্ডিঅ’ ব্যায়াম ৷
- যোগাসন আৰু ষ্ট্ৰেচিং
ফিটনেছ মানে কেৱল দৌৰাটোৱেই নুবুজায় ইয়াৰ লগতে যোগাসন আৰু ষ্ট্ৰেচিঙক আপোনাৰ ৰুটিনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিও আপুনি আচৰিত ধৰণৰ সুফল পাব পাৰে ৷
যোগাসন: ই কেৱল পেশীবোৰক ষ্ট্ৰেচিবল কৰাই নহয় বৰঞ্চ মনকো শান্ত কৰে ৷ সূৰ্য নমস্কাৰ আৰু কিছুমান সাধাৰণ আসন (যেনে তাদাসন আৰু বৃক্ষাসন) বন্ধ কোঠাতো শুদ্ধ বায়ুৰ মাজত অতি সহজে কৰিব পাৰে ৷
ষ্ট্ৰেচিং: ব্যায়ামৰ আগত আৰু পিছত ষ্ট্ৰেচিং কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব ৷ ইয়াৰ ফলত শৰীৰৰ বিষ কম হোৱাই নহয় বৰঞ্চ আঘাতৰ সম্ভাৱনাও কম হয় ৷
- আভ্যন্তৰীণ স্বাস্থ্য আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ
প্ৰদূষণৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ কেৱল ব্যায়ামেই যথেষ্ট নহয় আপুনি নিজকে ভিতৰৰ পৰাও শক্তিশালী কৰিব লাগিব ৷ ইয়াৰ বাবে আপুনি কৰিব লাগিব-
প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খোৱা: বিষাক্ত পদাৰ্থ বাহিৰ কৰিবলৈ শৰীৰক হাইড্ৰেটেড কৰি ৰাখক ৷
এন্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাদ্য গ্ৰহণ কৰা: ভিটামিন চি (যেনে নেমু, কমলা) আৰু ওমেগা-৩ (যেনে শণৰ গুটি, আখৰোট) সমৃদ্ধ খাদ্য খাদ্যত অন্তৰ্ভুক্ত কৰক ৷ ই প্ৰদূষণৰ ক্ষতিকাৰক প্ৰভাৱৰ পৰা আপোনাৰ হাওঁফাওঁক ৰক্ষা কৰে ৷
