ঘৰতে কৰিব পৰা কেইটামান সহজ ব্যায়াম, যিয়ে বজাই ৰাখিব আপোনাৰ ফিটনেছ

প্ৰদূষণৰ ফলত বাহিৰলৈ গৈ ব্যায়াম কৰিব পৰা নাই নেকি ? বন্ধ কোঠাতো এনেদৰে বজাই ৰাখিব পাৰে নিজৰ ফিটনেছ, এয়া লওক কেইটিমান সহজ ব্যায়াম-

TOXIC AIR
ঘৰতে কৰিব পৰা কেইটামান সহজ ব্যায়াম, যিয়ে বজাই ৰাখিব আপোনাৰ ফিটনেছ (GETTY IMAGES)
Published : October 24, 2025 at 12:06 PM IST

কল্পনা কৰকচোন, পুৱা ৬ বজাত আপোনাৰ এলাৰ্ম বাজি উঠিছে আৰু আপুনি ব্যায়াম কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ সাজু, কিন্তু খিৰিকীখন খোলাৰ লগে লগে...ধোঁৱা আৰু ধূলিৰ আৱৰণে আপোনাক বাহিৰলৈ যোৱাত বাধা প্ৰদান কৰিছে ৷ হয়, এই সমস্যা বৰ্তমান প্ৰায়ভাগ চহৰতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷

এসময়ত ফিটনেছৰ মিত্ৰ বুলি গণ্য কৰা শুদ্ধ বায়ু এতিয়া প্ৰদূষণৰ বিষাক্ত বায়ুৰে ভৰি পৰিছে ৷ সেইবাবে এতিয়া আমি আৰু বাহিৰলৈ যোৱাটো উচিত নহয় নেকি বা ব্যায়াম কৰাটো উচিত নহয় নেকি ? একেবাৰে নহয়! যেতিয়া শুদ্ধ বতাহে আমাক বিফল কৰে, তেতিয়া আমি আমাৰ কোঠাৰ পৰিসীমাৰ ভিতৰতে শৰীৰ চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিব পাৰো ৷ সেয়ে আজি এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে আপুনি কিদৰে বাহিৰলৈ নোযোৱাকৈয়ে আপোনাৰ ফিটনেছ বজাই ৰাখিব পাৰে তাকেই জানো আহক-

TOXIC AIR
  • ঘৰৰ ভিতৰতো ব্যায়াম কৰিব পাৰি

ঘৰৰ ভিতৰত ব্যায়াম কৰাটো বাহিৰৰ দৰেই ফলপ্ৰসূ হ’ব পাৰে ৷ দামী সঁজুলিৰ প্ৰয়োজন নাই ৷ এনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ শৰীৰটোৱেই হৈছে সৰ্বোত্তম আহিলা-

শৰীৰৰ ওজনৰ প্ৰশিক্ষণ: পুছ আপ, স্কুৱেট, প্লেংক, লুংগছৰ দৰে ব্যায়ামে সমগ্ৰ শৰীৰটোক শক্তিশালী কৰে ৷ কোনো সঁজুলি নোহোৱাকৈ সহজেই সেইবোৰ কৰিব পাৰি ৷

উচ্চ তীব্ৰতাসম্পন্ন ব্যৱধান প্ৰশিক্ষণ (HIIT): মাত্ৰ ১৫-২০ মিনিটৰ HIIT প্ৰশিক্ষণে বাহিৰত জগিং কৰাতকৈ অধিক কেলৰি বাৰ্ণ কৰিব পাৰে ৷ জাম্পিং জেক আৰু বাৰ্পিছ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে আপোনাক তৎক্ষণাত শৰীৰত শক্তি লাভ কৰিব পাৰে ৷

চিৰিৰ যাদু: যদি আপোনাৰ ঘৰত চিৰি আছে, তেন্তে সেইবোৰক আপোনাৰ ‘মিনি-জিম’ বুলি গণ্য কৰক ৷ হয়, ১০-১৫ মিনিটৰ বাবে চিৰি বগাই নামি যোৱাটো এটা ডাঙৰ কাৰ্ডিঅ’ ব্যায়াম ৷

TOXIC AIR
  • যোগাসন আৰু ষ্ট্ৰেচিং

ফিটনেছ মানে কেৱল দৌৰাটোৱেই নুবুজায় ইয়াৰ লগতে যোগাসন আৰু ষ্ট্ৰেচিঙক আপোনাৰ ৰুটিনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিও আপুনি আচৰিত ধৰণৰ সুফল পাব পাৰে ৷

যোগাসন: ই কেৱল পেশীবোৰক ষ্ট্ৰেচিবল কৰাই নহয় বৰঞ্চ মনকো শান্ত কৰে ৷ সূৰ্য নমস্কাৰ আৰু কিছুমান সাধাৰণ আসন (যেনে তাদাসন আৰু বৃক্ষাসন) বন্ধ কোঠাতো শুদ্ধ বায়ুৰ মাজত অতি সহজে কৰিব পাৰে ৷

ষ্ট্ৰেচিং: ব্যায়ামৰ আগত আৰু পিছত ষ্ট্ৰেচিং কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব ৷ ইয়াৰ ফলত শৰীৰৰ বিষ কম হোৱাই নহয় বৰঞ্চ আঘাতৰ সম্ভাৱনাও কম হয় ৷

  • আভ্যন্তৰীণ স্বাস্থ্য আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ

প্ৰদূষণৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ কেৱল ব্যায়ামেই যথেষ্ট নহয় আপুনি নিজকে ভিতৰৰ পৰাও শক্তিশালী কৰিব লাগিব ৷ ইয়াৰ বাবে আপুনি কৰিব লাগিব-

TOXIC AIR
প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খোৱা: বিষাক্ত পদাৰ্থ বাহিৰ কৰিবলৈ শৰীৰক হাইড্ৰেটেড কৰি ৰাখক ৷

এন্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাদ্য গ্ৰহণ কৰা: ভিটামিন চি (যেনে নেমু, কমলা) আৰু ওমেগা-৩ (যেনে শণৰ গুটি, আখৰোট) সমৃদ্ধ খাদ্য খাদ্যত অন্তৰ্ভুক্ত কৰক ৷ ই প্ৰদূষণৰ ক্ষতিকাৰক প্ৰভাৱৰ পৰা আপোনাৰ হাওঁফাওঁক ৰক্ষা কৰে ৷

