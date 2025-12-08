ETV Bharat / lifestyle

শীতকালত কাঁহ-চৰ্দিৰ দৰে ৰোগক দূৰত ৰাখিবলৈ আমি কেনেধৰণৰ খাদ্য় খোৱা উচিত ?

শীতকালত ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা দুৰ্বল হোৱাৰ ফলত বিভিন্ন ৰোগে দেখা দিয়ে সেয়ে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ বাবে শীতকালত কেনেধৰণৰ খাদ্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে জানো আহক-

Top Winter Superfoods for Solid Immunity powe, Doctor-Approved Indian Diet
শীতকালত কাঁহ-চৰ্দিৰ দৰে ৰোগক দূৰত ৰাখিবলৈ আমি কেনেধৰণৰ খাদ্য় খোৱা উচিত ? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 8, 2025 at 5:16 PM IST

4 Min Read
শীতকালত অধিক স্বাস্থ্যসেৱাৰ প্ৰয়োজন ৷ কম উষ্ণতাৰ বাবে বেক্টেৰিয়া আৰু ভাইৰাছে ৰোগ বিয়পায় ৷ গতিকে ভিতৰৰ পৰা শক্তিশালী শৰীৰ বজাই ৰখাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ আয়ুৰ্বেদে কিছুমান বিশেষ খাদ্যক ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ ঔষধ হিচাপে গণ্য কৰে আৰু সেইবোৰ আপোনাৰ শীতকালীন খাদ্যত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাটো বাঞ্ছনীয় ৷ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ বাবে শীতকালীন খাদ্যত কি কি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে জানো আহক-

Harvard medical schoolৰ মতে, শীতকালত পালেং, মেথি আদিৰ দৰে সেউজীয়া পাতৰ শাক-পাচলি প্ৰচুৰ পৰিমাণে খাব লাগে । এই শাক-পাচলিবোৰ ভিটামিন চিৰ এক উত্তম উৎস যিয়ে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে । ইয়াত ভিটামিন কে থাকে যিয়ে তেজ গোট মৰাত বাধা দিয়ে আৰু চকুৰ দৃষ্টিশক্তিৰ বাবে অপৰিহাৰ্য ভিটামিন এ থাকে । এই শাক-পাচলিবোৰ এন্টিঅক্সিডেন্টৰ ভাল উৎস যিয়ে শীতকালত আপোনাৰ ছালত আৰ্দ্ৰতা বজাই ৰাখে, যাৰ ফলত আপোনাৰ ছালখন শুকান আৰু অনুজ্জ্বল যেন নালাগে ।

  • আমলখি

আমলখিত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন চি থাকে আৰু শীতকালীন সাধাৰণ সমস্যা যেনে চৰ্দি আৰু কাহ প্ৰতিৰোধ কৰাত সহায় কৰে ৷ ই শৰীৰৰ ৰোগৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰে আৰু পাচনতন্ত্ৰ সুস্থ কৰি ৰাখে ৷ শীতকালত ছাল শুকান হ’ব পাৰে, আৰু আমলাই ইয়াক প্ৰাকৃতিক গ্লো দিয়াত সহায় কৰে ৷ দৈনিক এক আমলখি বা এচামুচ আমলখিৰ গুড়ি কুহুমীয়া পানীৰ সৈতে সেৱন কৰিলে গোটেই শীতকালটো সতেজ অনুভৱ কৰিব ৷

  • অশ্বগন্ধা

আয়ুৰ্বেদত অশ্বগন্ধাক অতি উপকাৰী বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ শীতকালত শক্তি আৰু ষ্টেমিনা বজাই ৰখাৰ বাবে অশ্বগন্ধা অতি উপকাৰী ৷ ই মানসিক চাপ আৰু উদ্বেগ হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে, টোপনিৰ মান উন্নত কৰে, শৰীৰক গৰম কৰি ৰাখে ৷ অশ্বগন্ধা গুড়ি কুহুমীয়া গাখীৰৰ লগত খাব পাৰে ৷ গৰ্ভৱতী মহিলাই খাদ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ আগতে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল’ব লাগে ৷

  • তুলসী আৰু আদা

তুলসী আৰু আদাৰ সংমিশ্ৰণ শীতকালৰ বাবে ঔষধ ৷ তুলসীৰ এন্টিবেক্টেৰিয়েল আৰু এন্টিভাইৰেল গুণ আছে যিয়ে সংক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াত সহায় কৰে ৷ আদাই শৰীৰক উষ্ণ কৰি ৰাখে আৰু পাচনত সহায় কৰে ৷ শীতকালত তুলসী আৰু আদাৰ চাহে ডিঙিৰ বিষ আৰু কাহৰ পৰা উপশম কৰাই নহয় শৰীৰৰ বিষমুক্ত কৰে ৷ তুলসীৰ পাত আৰু আদাৰ পৰা তৈয়াৰী কাঢ়াও খাব পাৰে ৷

  • তিল

তিলৰ গুটিক শীতকালীন ছুপাৰফুড বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ প্ৰটিন, কেলচিয়াম, আইৰণ, জিংক আদি প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায় ৷ তিলৰ গুটিয়ে শৰীৰ গৰম কৰি ৰাখে আৰু হাড় মজবুত কৰে ৷ শীতকালীন লাড়ু বা শাক-পাচলিত তিল ব্যৱহাৰ কৰাটো উপকাৰী ৷ দৈনিক এচামুচ ক’লা তিল খোৱাটোও আপোনাৰ ছাল আৰু চুলিৰ বাবে উপকাৰী ৷

  • হালধি

হালধিত কাৰকুমিন নামৰ শক্তিশালী এন্টি-ইনফ্লেমেটৰী আৰু এন্টিঅক্সিডেন্ট থাকে ৷ গাঁঠিৰ বিষ, ফুলা, শৰীৰৰ যিকোনো ধৰণৰ সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধৰ বাবে হলুদ অতি প্ৰয়োজনীয় ৷ প্ৰতি নিশা শোৱাৰ আগতে হালধি গাখীৰ খোৱাটোৱে ভাল টোপনি অহাত সহায় কৰাই নহয়, ৰোগৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত শৰীৰৰ ক্ষমতাও মজবুত কৰে ৷

  • প্ৰ’বায়’টিক খাদ্য

দৈ আৰু মাখনৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা খাদ্যই আন্ত্ৰিক স্বাস্থ্যৰ উন্নতি সাধন কৰিব পাৰে, যিটো শক্তিশালী ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাৰ সৈতে জড়িত ৷

  • নহৰু

ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰা গুণৰ বাবে বিখ্যাত নহৰু বিভিন্ন খাদ্যত যোগ কৰিব পাৰি আৰু কেঁচাকৈ খালে ই বিশেষভাৱে উপকাৰী ৷

উৎস

https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/how-to-boost-your-immune-system

