শুই থকাৰ সময়ত হাৰ্ট এটেকৰ পৰা বাচিবলৈ মানি চলক ১৯ ছেকেণ্ডৰ এই নিয়ম

বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে ১৯ ছেকেণ্ডৰ এই নিয়ম পালন কৰিলে আপোনাৰ টোপনি ভাল হোৱাই নহয়, হৃদযন্ত্ৰও শক্তিশালী হয় । সবিশেষ এই প্ৰতিবেদনত ।

শুই থকাৰ সময়ত হাৰ্ট এটেকৰ পৰা বাচিবলৈ মানি চলক ১৯ ছেকেণ্ডৰ এই নিয়ম (GETTY IMAGES AND CANVA)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 20, 2026 at 7:54 PM IST

4 Min Read
হাৰ্ট এটেক কেতিয়া হ’ব কোনেও নাজানে যদিও ইয়াক প্ৰতিৰোধৰ বহু উপায় আছে । বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে শুই থকাৰ সময়তো হাৰ্ট এটেক হ’ব পাৰে । হাৰ্ট এটেক আৰু ষ্ট্ৰোক প্ৰতিৰোধৰ বাবে নিয়মীয়াকৈ পৰীক্ষা কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় । গতিকে, এই লেখাটোত, শুই থকাৰ সময়ত হাৰ্ট এটেক প্ৰতিৰোধ কৰাৰ উপায়ৰ বিষয়ে জানো আহক...

টোপনিৰ সময়ত, শৰীৰে জিৰণি লৈ থকাৰ সময়তো হৃদযন্ত্ৰই কাম কৰি থাকে । বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে টোপনিৰ সময়ত সাধাৰণতে ৰক্তচাপ আৰু হৃদস্পন্দন লেহেমীয়া হয় । কিন্তু কেতিয়াবা ধমনী বন্ধ হোৱা, উচ্চ ৰক্তচাপ, অনিয়মিত হৃদস্পন্দন আদি সমস্যাই টোপনিৰ সময়ত হাৰ্ট এটেকৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ।

তদুপৰি কোৱা হয় যে টোপনিৰ বিকাৰ যেনে টোপনিৰ বিকাৰত ভুগি থকা লোকসকলে টোপনিৰ সময়ত উশাহ-নিশাহত বাধাৰ বাবে হৃদযন্ত্ৰৰ ওপৰত চাপ বৃদ্ধি পাব পাৰে, যাৰ ফলত হাৰ্ট এটেক হ’ব পাৰে ।

এই পদ্ধতিসমূহ চেষ্টা কৰিলে হাৰ্ট এটেকৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি:

  • উশাহ-নিশাহ : বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে শোৱাৰ আগতে লাহে লাহে গভীৰ উশাহ ল’লে মন আৰু শৰীৰ শান্ত হয়, মানসিক চাপ কমি যায় আৰু হৃদস্পন্দন কমি যায় । ইয়াৰ ফলত ৰক্তচাপ কম হয়, হৃদযন্ত্ৰলৈ অক্সিজেনৰ সোঁত উন্নত হয় আৰু টোপনিৰ সুবিধা হয় । নিয়মিতভাৱে গভীৰ উশাহ-নিশাহ ল’লেও হৃদস্পন্দন অনিয়মিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম হ’ব পাৰে ।
  • কেনেকৈ অনুশীলন কৰিব: বিশেষজ্ঞসকলে শোৱাৰ আগতে গভীৰ উশাহ লোৱাৰ ব্যায়াম, যেনে ডায়েফ্ৰামমেটিক শ্বাস-প্ৰশ্বাস বা ৪-৭-৮ নিয়মৰ পৰামৰ্শ দিয়ে । অৰ্থাৎ ৪ ছেকেণ্ডৰ বাবে উশাহ লোৱা, ৭ ছেকেণ্ড ধৰি ৰখা আৰু ৮ ছেকেণ্ড উশাহ এৰি দিয়া । ক্লিভলেণ্ড ক্লিনিকৰ এক অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে নিয়মিতভাৱে এই নিয়ম পালন কৰিলে হৃদস্পন্দন আৰু ৰক্তচাপ হ্ৰাস পাব পাৰে । বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে শুই থকা অৱস্থাত হাৰ্ট এটেক ৰোধ কৰাৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ উপায় আছে । তেওঁলোকে কয় যে ইয়াৰ বাবে সাধাৰণতে জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তন আৰু খাদ্যাভ্যাসৰ দৰে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা হয়, যাৰ ফলত হাৰ্ট এটেকৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস পাব পাৰে ।
  • সুষম খাদ্য: বিশেষজ্ঞসকলে ফল-মূল, শাক-পাচলি, গোটা শস্য, কণী, মাংস আৰু কম চৰ্বিযুক্ত দুগ্ধজাত সামগ্ৰী খাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে । নিমখ, চেচুৰেটেড ফেট, ট্ৰেন্স ফেট, চেনি কম কৰিবলৈও পৰামৰ্শ দিয়ে ।
  • নিয়মীয়া ব্যায়াম : বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে নিয়মীয়া ব্যায়ামে ওজন নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত, ৰক্তচাপ কমোৱা, কলেষ্টেৰল হ্ৰাস কৰা, ৰক্ত সঞ্চালন উন্নত কৰাত সহায় কৰিব পাৰে । তেওঁলোকে দৈনিক কমেও ৩০ মিনিট মধ্যমীয়া ব্যায়াম কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে, যেনে খোজ কঢ়া, চাইকেল চলোৱা বা সাঁতোৰ ।
  • মানসিক চাপ হ্ৰাস কৰক: বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে যোগাসন, ধ্যান আৰু উশাহ-নিশাহৰ ব্যায়ামৰ দ্বাৰা মানসিক চাপ নিয়ন্ত্ৰণত সহায়ক হ’ব পাৰে, কাৰণ দীৰ্ঘদিনীয়া মানসিক চাপে হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ।
  • পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে টোপনি মাৰক : বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে টোপনিৰ অভাৱ বা টোপনিৰ বিকাৰ যেনে টোপনিৰ বিকাৰে হাৰ্ট এটেকৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰে । তেওঁলোকে প্ৰতি নিশা ৭ৰ পৰা ৮ ঘণ্টা জিৰণি লোৱাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে । প্ৰতিদিনে একে সময়তে শুবলৈ আৰু সাৰ পাবলৈ চেষ্টা কৰিবলৈও পৰামৰ্শ দিয়ে । স্লিপ ফাউণ্ডেচনৰ এক অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে যিসকল লোকে নিশা সাত ঘণ্টাতকৈ কম শুই থাকে তেওঁলোকৰ হাৰ্ট এটেক হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি ।
  • ধূমপান আৰু সুৰাপান পৰিহাৰ কৰক: বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে ধূমপান হাৰ্ট এটেকৰ অন্যতম প্ৰধান কাৰণ । ধূমপান এৰিলে হৃদৰোগৰ সম্ভাৱনা বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পায় । MayoClinic.com ত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ধঁপাতত থকা ৰাসায়নিক পদাৰ্থই হৃদযন্ত্ৰ আৰু ৰক্তবাহী নলীৰ ক্ষতি কৰে আৰু চিগাৰেটৰ ধোঁৱাই তেজত অক্সিজেনৰ মাত্ৰা হ্ৰাস কৰে, যাৰ ফলত ৰক্তচাপ আৰু হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি পায় । বিশেষজ্ঞসকলে সকীয়াই দিয়ে যে অত্যধিক সুৰাপানে ৰক্তচাপ বৃদ্ধি কৰে, যাৰ ফলত হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ষতি হ’ব পাৰে ।

(বি.দ্ৰ: ইয়াত দিয়া সকলো স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় তথ্য আৰু পৰামৰ্শ কেৱল সজাগতাৰ উদ্দেশ্যে । এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, আৰু চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে । এই নিৰ্দেশনাসমূহ পালন কৰাৰ আগতে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটোৱেই উত্তম ।)

সম্পাদকৰ পচন্দ

