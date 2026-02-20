শুই থকাৰ সময়ত হাৰ্ট এটেকৰ পৰা বাচিবলৈ মানি চলক ১৯ ছেকেণ্ডৰ এই নিয়ম

শুই থকাৰ সময়ত হাৰ্ট এটেকৰ পৰা বাচিবলৈ মানি চলক ১৯ ছেকেণ্ডৰ এই নিয়ম
বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে ১৯ ছেকেণ্ডৰ এই নিয়ম পালন কৰিলে আপোনাৰ টোপনি ভাল হোৱাই নহয়, হৃদযন্ত্ৰও শক্তিশালী হয় । সবিশেষ এই প্ৰতিবেদনত ।
Published : February 20, 2026 at 7:54 PM IST
হাৰ্ট এটেক কেতিয়া হ’ব কোনেও নাজানে যদিও ইয়াক প্ৰতিৰোধৰ বহু উপায় আছে । বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে শুই থকাৰ সময়তো হাৰ্ট এটেক হ’ব পাৰে । হাৰ্ট এটেক আৰু ষ্ট্ৰোক প্ৰতিৰোধৰ বাবে নিয়মীয়াকৈ পৰীক্ষা কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় । গতিকে, এই লেখাটোত, শুই থকাৰ সময়ত হাৰ্ট এটেক প্ৰতিৰোধ কৰাৰ উপায়ৰ বিষয়ে জানো আহক...
টোপনিৰ সময়ত, শৰীৰে জিৰণি লৈ থকাৰ সময়তো হৃদযন্ত্ৰই কাম কৰি থাকে । বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে টোপনিৰ সময়ত সাধাৰণতে ৰক্তচাপ আৰু হৃদস্পন্দন লেহেমীয়া হয় । কিন্তু কেতিয়াবা ধমনী বন্ধ হোৱা, উচ্চ ৰক্তচাপ, অনিয়মিত হৃদস্পন্দন আদি সমস্যাই টোপনিৰ সময়ত হাৰ্ট এটেকৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ।
তদুপৰি কোৱা হয় যে টোপনিৰ বিকাৰ যেনে টোপনিৰ বিকাৰত ভুগি থকা লোকসকলে টোপনিৰ সময়ত উশাহ-নিশাহত বাধাৰ বাবে হৃদযন্ত্ৰৰ ওপৰত চাপ বৃদ্ধি পাব পাৰে, যাৰ ফলত হাৰ্ট এটেক হ’ব পাৰে ।
এই পদ্ধতিসমূহ চেষ্টা কৰিলে হাৰ্ট এটেকৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি:
- উশাহ-নিশাহ : বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে শোৱাৰ আগতে লাহে লাহে গভীৰ উশাহ ল’লে মন আৰু শৰীৰ শান্ত হয়, মানসিক চাপ কমি যায় আৰু হৃদস্পন্দন কমি যায় । ইয়াৰ ফলত ৰক্তচাপ কম হয়, হৃদযন্ত্ৰলৈ অক্সিজেনৰ সোঁত উন্নত হয় আৰু টোপনিৰ সুবিধা হয় । নিয়মিতভাৱে গভীৰ উশাহ-নিশাহ ল’লেও হৃদস্পন্দন অনিয়মিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম হ’ব পাৰে ।
- কেনেকৈ অনুশীলন কৰিব: বিশেষজ্ঞসকলে শোৱাৰ আগতে গভীৰ উশাহ লোৱাৰ ব্যায়াম, যেনে ডায়েফ্ৰামমেটিক শ্বাস-প্ৰশ্বাস বা ৪-৭-৮ নিয়মৰ পৰামৰ্শ দিয়ে । অৰ্থাৎ ৪ ছেকেণ্ডৰ বাবে উশাহ লোৱা, ৭ ছেকেণ্ড ধৰি ৰখা আৰু ৮ ছেকেণ্ড উশাহ এৰি দিয়া । ক্লিভলেণ্ড ক্লিনিকৰ এক অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে নিয়মিতভাৱে এই নিয়ম পালন কৰিলে হৃদস্পন্দন আৰু ৰক্তচাপ হ্ৰাস পাব পাৰে । বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে শুই থকা অৱস্থাত হাৰ্ট এটেক ৰোধ কৰাৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ উপায় আছে । তেওঁলোকে কয় যে ইয়াৰ বাবে সাধাৰণতে জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তন আৰু খাদ্যাভ্যাসৰ দৰে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা হয়, যাৰ ফলত হাৰ্ট এটেকৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস পাব পাৰে ।
- সুষম খাদ্য: বিশেষজ্ঞসকলে ফল-মূল, শাক-পাচলি, গোটা শস্য, কণী, মাংস আৰু কম চৰ্বিযুক্ত দুগ্ধজাত সামগ্ৰী খাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে । নিমখ, চেচুৰেটেড ফেট, ট্ৰেন্স ফেট, চেনি কম কৰিবলৈও পৰামৰ্শ দিয়ে ।
- নিয়মীয়া ব্যায়াম : বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে নিয়মীয়া ব্যায়ামে ওজন নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত, ৰক্তচাপ কমোৱা, কলেষ্টেৰল হ্ৰাস কৰা, ৰক্ত সঞ্চালন উন্নত কৰাত সহায় কৰিব পাৰে । তেওঁলোকে দৈনিক কমেও ৩০ মিনিট মধ্যমীয়া ব্যায়াম কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে, যেনে খোজ কঢ়া, চাইকেল চলোৱা বা সাঁতোৰ ।
- মানসিক চাপ হ্ৰাস কৰক: বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে যোগাসন, ধ্যান আৰু উশাহ-নিশাহৰ ব্যায়ামৰ দ্বাৰা মানসিক চাপ নিয়ন্ত্ৰণত সহায়ক হ’ব পাৰে, কাৰণ দীৰ্ঘদিনীয়া মানসিক চাপে হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ।
- পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে টোপনি মাৰক : বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে টোপনিৰ অভাৱ বা টোপনিৰ বিকাৰ যেনে টোপনিৰ বিকাৰে হাৰ্ট এটেকৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰে । তেওঁলোকে প্ৰতি নিশা ৭ৰ পৰা ৮ ঘণ্টা জিৰণি লোৱাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে । প্ৰতিদিনে একে সময়তে শুবলৈ আৰু সাৰ পাবলৈ চেষ্টা কৰিবলৈও পৰামৰ্শ দিয়ে । স্লিপ ফাউণ্ডেচনৰ এক অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে যিসকল লোকে নিশা সাত ঘণ্টাতকৈ কম শুই থাকে তেওঁলোকৰ হাৰ্ট এটেক হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি ।
- ধূমপান আৰু সুৰাপান পৰিহাৰ কৰক: বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে ধূমপান হাৰ্ট এটেকৰ অন্যতম প্ৰধান কাৰণ । ধূমপান এৰিলে হৃদৰোগৰ সম্ভাৱনা বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পায় । MayoClinic.com ত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ধঁপাতত থকা ৰাসায়নিক পদাৰ্থই হৃদযন্ত্ৰ আৰু ৰক্তবাহী নলীৰ ক্ষতি কৰে আৰু চিগাৰেটৰ ধোঁৱাই তেজত অক্সিজেনৰ মাত্ৰা হ্ৰাস কৰে, যাৰ ফলত ৰক্তচাপ আৰু হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি পায় । বিশেষজ্ঞসকলে সকীয়াই দিয়ে যে অত্যধিক সুৰাপানে ৰক্তচাপ বৃদ্ধি কৰে, যাৰ ফলত হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ষতি হ’ব পাৰে ।
(বি.দ্ৰ: ইয়াত দিয়া সকলো স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় তথ্য আৰু পৰামৰ্শ কেৱল সজাগতাৰ উদ্দেশ্যে । এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, আৰু চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে । এই নিৰ্দেশনাসমূহ পালন কৰাৰ আগতে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটোৱেই উত্তম ।)