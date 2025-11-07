কেৱল মহিলাই নহয় পুৰুষৰ বাবেও সমানে জৰুৰী যৌনাংগৰ পৰিস্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা-জানক কাৰণ

কেৱল মহিলাই নহয় পুৰুষৰ বাবেও সমানে জৰুৰী যৌনাংগৰ পৰিস্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা-জানক কাৰণ
নেচনেল লাইব্ৰেৰী অৱ মেডিচিনত প্ৰকাশিত এক অধ্যয়নত কোৱা হৈছে যে, মহিলাৰ দৰেই পুৰুষৰ বাবেও গুপ্তাংগ পৰিস্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰখাটো অতি প্ৰয়োজনীয়-
Published : November 7, 2025 at 2:41 PM IST
পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা আৰু বিশেষকৈ ব্যক্তিগত অংগৰ পৰিস্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাতকৈ পুৰুষক অধিক অসাৱধান বুলি কোৱা হয় । কেইবাদিনো একেটা আণ্ডাৰৱেৰ পিন্ধা পুৰুষে নিজৰ বিপদ মাতি আনে । কিন্তু মহিলাৰ দৰেই পুৰুষৰ বাবেও গুপ্তাংগ পৰিস্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰখাটো অতি প্ৰয়োজনীয় । যদিও সাধাৰণতে ইয়াৰ সঠিক যত্ন লোৱা নহয় । এই বিষয়টো নেচনেল লাইব্ৰেৰী অৱ মেডিচিনত প্ৰকাশিত এক অধ্যয়নত উত্থাপন কৰা হৈছে ৷ পুৰুষে নিজৰ গুপ্তাংগৰ পৰিস্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰাখিবলৈ কি কি ব্যৱস্থা ল’ব লাগে জানো আহক-
পুৰুষৰ যৌনাংগ পৰিস্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ?
ছালৰ বিশেষজ্ঞ ডাঃ অৰ্চনা লোখাণ্ডে কৈছে যে, পুৰুষৰ প্ৰজনন তন্ত্ৰত বাহ্যিক আৰু আভ্যন্তৰীণ দুয়োটা গঠন থাকে যিবোৰ প্ৰস্ৰাৱ, যৌন কাৰ্য্যকলাপ আৰু শুক্ৰাণু উৎপাদনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় । বাহিৰৰ অংশটো অণ্ডকোষ আৰু লিংগৰে গঠিত ৷ প্ৰস্ৰাৱৰ সংক্ৰমণ (UTI), যৌন সংক্ৰামক ৰোগ (STD) আৰু অন্যান্য বেক্টেৰিয়াৰ সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধৰ বাবে গুপ্তাংগ পৰিস্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰখাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। কেৱল যৌন স্বাস্থ্যৰ বাবেই নহয়, সামগ্ৰিক স্বাস্থ্যৰ বাবেও ই গুৰুত্বপূৰ্ণ । ব্যক্তিগত অংগৰ পৰিস্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰাখিলে যৌনাংগৰ ছালখন সুস্থ হৈ থাকে, খজুৱতি ৰোধ কৰে আৰু লগতে সংক্ৰমণ ৰোধ কৰে ৷
কি কি বস্তুৰ ফলত সংক্ৰমণ হয় ?
প্ৰায়ে দেখা যায় যে, যিসকল পুৰুষে নিজৰ ব্যক্তিগত অংশ পৰিস্কাৰ-পৰিচ্ছন্ন কৰি নাৰাখে তেনে পুৰুষৰ বহু ধৰণৰ সংক্ৰমণ হোৱাৰ আশংকা থাকে ৷ ইয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সাধাৰণ হ’ল ভেঁকুৰৰ সংক্ৰমণ, যাৰ ফলত খজুৱতি আৰু ফোঁহাৰ দৰে সমস্যাই দেখা দিয়ে ৷ ইয়াৰ বাহিৰেও ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত ই দ্ৰুতগতিত বিয়পে ৷ ভালদৰে চাফ-চিকুনতা বজাই নাৰাখিলে পুৰুষৰ গুপ্তাংগতো মলি আৰু বেক্টেৰিয়া জমা হ’ব পাৰে ৷ মলি ৰখাৰ ফলত বেক্টেৰিয়াৰ সংক্ৰমণৰ সম্ভাৱনাও বৃদ্ধি পায় ৷
পুৰুষৰ ব্যক্তিগত অংগ পৰিস্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা ?
- নিয়মীয়াকৈ চাফ-চিকুণ কৰা: প্ৰতিদিনে মৃদু, চাবোন আৰু পানীৰে ব্যক্তিগত অংশ ধোৱাৰ অভ্যাস বজাই ৰাখক । পৰিস্কাৰ টাৱেলেৰে এই অংশবোৰ শুকুৱাই আৰ্দ্ৰতা ৰোধ কৰাত সহায়ক হয় ৷
দিনটোত এবাৰ হ’লেও অংশবোৰ ধুব লাগে । যদি বহুত মলি থাকে তেন্তে বেছিকৈ ধুব লাগে । অণ্ডকোষ আৰু লিংগৰ চাৰিওফালে পৰিষ্কাৰ কৰিব ৷
- কপাহী কাপোৰ: কপাহৰ পৰা তৈয়াৰী আণ্ডাৰৱেৰ ব্যৱহাৰ কৰিব। ইয়াৰ ফলত আৰ্দ্ৰতা নাথাকে আৰু ব্যক্তিগত অংশৰ চাৰিওফালে থকা অংশ শুকান হৈ থাকে । অত্যধিক আৰ্দ্ৰতা বা ঘাম জমা হ’লে সংক্ৰমণ হ’ব পাৰে ৷
- নিৰাপদ যৌন সম্পৰ্ক: যৌন সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাৰ সময়ত সদায় কণ্ডম আৰু লুব্ৰিকেণ্টৰ দৰে সুৰক্ষা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে । যৌন সম্পৰ্কৰ আগতে আৰু পিছত সদায় যৌনাংগ পৰিষ্কাৰ কৰাটো উচিত । ই কেৱল পুৰুষৰ বাবেই নহয় তেওঁলোকৰ সংগীৰ বাবেও ভাল, যিয়ে যৌন সংক্ৰমণৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ৷
- প্ৰস্ৰাৱ কৰাৰ সময়ত: ব্যক্তিগত অংশ স্পৰ্শ কৰাৰ আগতে হাত ধুব লাগে আৰু প্ৰস্ৰাৱ কৰাৰ পিছত ব্যক্তিগত অংশ ভালদৰে ধুব লাগে ৷
এণ্ড্ৰোলজিষ্ট ডাঃ ৰমেশ কাপুৰে কয় যে, যদি পুৰুষসকলে তেওঁলোকৰ যৌনাংগ সঠিকভাৱে পৰিষ্কাৰ নকৰে, তেন্তে তেওঁলোকৰ ছালৰ সমস্যা যেনে ৰিংৱৰ্ম, স্কেবি আৰু আন বহুতো প্ৰকাৰৰ সংক্ৰমণৰ আশংকা অধিক হয় । সামগ্ৰিক স্বাস্থ্যত প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ লগতে এনে ৰোগ বা সংক্ৰমণে এগৰাকী ব্যক্তিৰ যৌন জীৱনকো প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে ।
ডাঃ কাপুৰে উল্লেখ কৰিছে যে সাধাৰণতে, পুৰুষসকলে যৌনাংগৰ এলেকা কেনেদৰে পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে বেছি নাজানে আৰু কিছুমান পুৰুষে অঞ্চলটো পৰিষ্কাৰ কৰাটো প্ৰয়োজনীয় বুলি নাভাৱে । বিশেষকৈ গ্ৰীষ্মকালত যৌনাংগৰ পৰিচ্ছন্নতা অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰে কিয়নো ইয়াৰ চাৰিওফালে অত্যাধিক ঘাম ওলোৱা দেখা যায় । ইয়াৰ ফলত বিশেষকৈ পিউববোৰত পুনৰ সংক্ৰমণ আৰু ৰোগৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় ।
কেনেদৰে পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগে তাৰ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰি বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে কয় যে যৌনাংগৰ ওপৰৰ ছাল লাহে লাহে কোমল হাতেৰে আঁতৰ কৰিব লাগে আৰু ঠাইখিনি কুহুমীয়া পানীৰে ধুব লাগে । ইয়াক চাফা কৰিবলৈ চাবোন ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে । বাকী অংশবোৰো অতি সাৱধানেৰে ধুব, কিয়নো সেইবোৰ অতি সংবেদনশীল আৰু সহজে আঘাত প্ৰাপ্ত হ'ব পাৰে ।
তেওঁ দিয়া আৰু কিছুমান পৰামৰ্শ তলত উল্লেখ কৰা হ'ল :
- যৌনাংগৰ চাৰিওফালে আৰু পিউবিক অঞ্চলত ঘাম ওলোৱাৰ ফলত ই লেতেৰা হয় আৰু বিভিন্ন বীজাণু বৃদ্ধি পায় । সেয়েহে, নিয়মীয়াকৈ সৰু কেঁচি, ট্ৰিমাৰ বা ৰেজৰেৰে আপোনাৰ যৌনাংগৰ চুলি কাটি দিয়ক ।
- হেয়াৰ ৰিম'ভেল বা চুলি আঁতৰোৱা ক্ৰীম ব্যৱহাৰ নকৰিব, কিয়নো সেইবোৰত কিছুমান ৰাসায়নিক পদাৰ্থ থাকে আৰু সেইবোৰে সংবেদনশীল ছালক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব পাৰে ।
- কিছুমান চাবোনেৰে যৌনাংগৰ চাৰিওফালৰ ছাল পৰিষ্কাৰ নকৰিব । কাৰণ সেইবোৰত শক্তিশালী ৰাসায়নিক পদাৰ্থ থাকে । ইয়াৰ সলনি প্ৰাকৃতিক আৰু সাধাৰণ চাবোন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যিবোৰত সামান্য বা কোনো ৰাসায়নিক পদাৰ্থ নাথাকে ।
- এলেকাটো ধোৱাৰ পিছত, পৰিষ্কাৰ টাৱেল বা কপাহৰ কাপোৰেৰে শুকুৱাব । দুখন পৃথক টাৱেল ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক, এখন যৌনাংগৰ বাবে আৰু আনখন গোটেই শৰীৰৰ বাবে ।
- পেচাব কৰাৰ পাছত প্ৰতিবাৰেই যৌনাঙ্গটো ধুব লাগে (Wash the penis every time after urinating)।
- সদায়ে পৰিষ্কাৰ আৰু ধোৱা অন্তৰ্বাস পিন্ধক (Always wear clean and washed underwear)।
- টান আণ্ডাৰৱেৰ বা অন্তৰ্বাস নিপিন্ধিব । যিমান দূৰ সম্ভৱ কপাহেৰে তৈয়াৰী আৰামদায়ক অন্তৰ্বাস পিন্ধক ।
- যদি যৌনাংগৰ চাৰিওফালৰ ছাল শুকাবলৈ আৰম্ভ কৰে, কম ৰাসায়নিক পদাৰ্থ থকা নো-ফ্ৰেগ্ৰেঞ্চ অইল বা ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰক ।
- যৌন সম্ভোগৰ পূৰ্বে আৰু পিছত যৌনাঙ্গ পৰিষ্কাৰ কৰিব ।
ডাঃ কাপুৰে উল্লেখ কৰা মতে যৌনাংগ নিয়মীয়াকৈ পৰিষ্কাৰ কৰাৰ পাছতো যদি গোন্ধ, বিষ বা খজুৱতিৰ দৰে সমস্যাবোৰে দেখা দিয়ে লগে লগে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওঁক । যদি আপুনি এনে সমস্যাবোৰ উপেক্ষা কৰে, সেইবোৰৰ ফলত গুৰুতৰ সংক্ৰমণ হ'ব পাৰে ।
উৎস
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6456332/
লগতে পঢ়ক