মিঠাইত কিয় লগোৱা হয় ৰূপালী ফয়েল ? কেৱল সজ্জাৰ বাবেই নহয়, মোগলৰ সৈতে জড়িত ইয়াৰ ইতিহাস

মিঠাইৰ ওপৰত খাব পৰা ৰূপালী ফয়েল প্ৰয়োগ কৰাৰ পৰম্পৰা কিয় আৰম্ভ হৈছিল আৰু আজিও কিয় চলি আছে এই পৰম্পৰা জানো আহক-

মিঠাইত কিয় লগোৱা হয় ৰূপালী ফয়েল ? কেৱল সজ্জাৰ বাবেই নহয়, মোগলৰ সৈতে জড়িত ইয়াৰ ইতিহাস (ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 23, 2025 at 3:54 PM IST

6 Min Read
উৎসৱৰ বতৰত ভাৰতীয় মিঠাইৰ দোকান এখনত সোমাওঁতে কাজু কাটলি, বৰফি, লাডুৰ জিলিকি থকা কাউণ্টাৰবোৰে সোণালী আৰু ৰূপালী ফয়েল লগাই আমাক ক্ৰয় কৰিবৰ বাবে আকৰ্ষিত কৰে ৷ কিন্তু আপুনি জানেনে যে এই মিঠাইবোৰৰ ওপৰত ৰূপ বা সোণৰ খাব পৰা ৰূপালী ফয়েল কেৱল সজ্জাৰ বাবে নহয়, শতিকা পুৰণি পৰম্পৰা, ইতিহাস আৰু বিশ্বাসৰ প্ৰতীক ?

হয়, মিঠাইৰ ওপৰত সোণ বা খাব পৰা ৰূপালী ফয়েল কেৱল সজ্জাৰ বাবেই নহয়; ইয়াৰ আঁৰত বহু কাৰণেই লুকাই আছে ৷ মিঠাইৰ ওপৰত খাব পৰা ৰূপালী ফয়েল প্ৰয়োগ কৰাৰ পৰম্পৰা কিয় আৰম্ভ হৈছিল আৰু আজিও কিয় এই পৰম্পৰা চলি আছে জানো আহক-

খাব পৰা ৰূপালী ফয়েল দৰাচলতে হয় কি ?

ৰূপালী ফয়েল হ’ল ৰূপৰ অতি মিহি তৰপ, যিটো মিঠাই, বিশেষকৈ কাজু কাটলি, বেছন বৰ্ফী, আৰু অন্য মিঠাই বনোৱাৰ পিছত প্ৰয়োগ কৰা হয় ৷ মিঠাইত খাব পৰা ৰূপালী ফয়েল বোৰ দেখিলে খুবেই সুস্বাদু যেন লাগে, যাৰ ফলত সকলোৰে জিভাৰ পানী পৰে ৷ মিঠাইৰ উপৰিও এই ৰূপালী ফয়েল সজ্জাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, পাণত দিয়া মিঠা চুপাৰী, পেকেটত মুখৰোচক ইলাচি, খেজুৰ, আৰু চ্যাৱনপ্ৰাছৰ ওপৰত আৱৰণ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷

খাব পৰা ৰূপালী ফয়েল কিয় ব্যৱহৃত হয় ?

ৰূপালী ফয়েলত এন্টিবেক্টেৰিয়েল গুণ আছে যিয়ে মিঠাইক দীৰ্ঘ সময়লৈকে নষ্ট হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰে ৷ ৰূপালী ফয়েলৰ এই গুণৰ বাবেই মিঠাইত খাব পৰা ৰূপালী ফয়েল প্ৰয়োগ কৰাৰ প্ৰথাৰ সূচনা হৈছিল ৷ আজিকালি ইয়াক সজ্জাৰ বাবেও ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰ এন্টিমাইক্ৰ’বিয়াল গুণে মিঠাইৰ ওপৰত বেক্টেৰিয়াৰ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস কৰে, যাৰ ফলত খাদ্য বিষক্ৰিয়া ৰোধ হয় ৷

খাব পৰা ৰূপালী ফয়েল কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰা হয় ?

খাব পৰা ৰূপালী ফয়েল তৈয়াৰ কৰিবলৈ চামৰা ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷ ৰূপালী ফয়েল চামৰাত ৰাখি তাৰ পিছত বিশেষ হাতুৰীৰে বহু সময় পিটি পিটি পাতল কৰি লোৱা হয় ৷ এই প্ৰক্ৰিয়াই ৰূপৰ এটা পাতল স্বীটৰ দৰে স্তৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে ৷ এই পাতল স্তৰটোক ৰূপালী ফয়েল বা ইংৰাজীত Edible silver leaf বোলা হয় ৷ ইয়াৰ পিছত ইয়াক উলিয়াই, কাগজত পেক কৰি, বজাৰত বিক্ৰী কৰা হয় ৷ পশুৰ ছালৰ পৰা তৈয়াৰী খাব পৰা ৰূপালী ফয়েল এতিয়া পূজা, উপবাস আদিত ব্যৱহাৰৰ উপযোগী নহয়, যাৰ বাবে খাব পৰা ৰূপালী ফয়েল বনোৱাৰ বাবে যিকোনো জন্তুৰ অংশ ব্যৱহাৰ কৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে ৷ আগতে জন্তুৰ ছাল ব্যৱহাৰ কৰি খাব পৰা ৰূপালী ফয়েল তৈয়াৰ কৰা হৈছিল, যাৰ বাবে মানুহে আপত্তি কৰিছিল ৷ সেয়েহে এতিয়া জাৰ্মান বাটাৰ পেপাৰ বা বিশেষভাৱে নিৰ্মিত ক’লা কাগজ নামৰ শ্বীটবোৰ ইয়াক বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷ আজিকালি মেচিনৰ সহায়ত খাব পৰা ৰূপালী ফয়েল তৈয়াৰ কৰা হৈছে, যাৰ ফলত ইয়াক পূজা, আদিত ব্যৱহাৰৰ উপযোগী কৰি তোলা হৈছে ৷

খাব পৰা ৰূপালী ফয়েল কিমান গ্ৰহণযোগ্য় ?

আধুনিক বিজ্ঞানৰ মতে, খাব পৰা সোণ আৰু ৰূপ বিষাক্ত পদাৰ্থমুক্ত হয় আৰু শৰীৰে ইয়াক গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ৷ ভাৰতীয় খাদ্য সুৰক্ষা আৰু মানদণ্ড কৰ্তৃপক্ষৰ (FSSAI) নিয়ম অনুসৰি-

  • খাব পৰা ৰূপালী ফয়েলৰ বিশুদ্ধতা ৯৯.৯% হ’ব লাগিব ৷
  • ইয়াত নিকেল, সীহ, তাম আদি গধুৰ ধাতু থাকিব নালাগিব ৷
  • কেৱল প্ৰমাণিত নিৰ্মাতাইহে খাব পৰা ৰূপালী ফয়েল নিৰ্মাণ আৰু বিক্ৰী কৰিব পাৰিব ৷
  • গতিকে মিঠাইত প্ৰয়োগ কৰা ৰূপালী ফয়েল সম্পূৰ্ণ নিৰাপদ, যদিহে ই কোনো প্ৰামাণিক উৎসৰ পৰা আহিছে ৷

খাব পৰা ৰূপালী ফয়েল প্ৰয়োগ কৰাৰ পৰম্পৰাগত কাৰণ

  • ৰয়েল কিচেনৰ পৰা কমন হোমলৈকে- খাব পৰা ৰূপালী ফয়েলৰ কাহিনী আৰম্ভ হয় মোগল দৰবাৰৰ পৰা ৷ তাত খাদ্য কেৱল ৰুচিৰ প্ৰতীক নাছিল, ৰাজত্বৰ প্ৰতীকো আছিল ৷ পাৰ্চী প্ৰভাৱে ভাৰতলৈ সোণ-খাব পৰা ৰূপালী ফয়েল প্ৰয়োগ কৰাৰ পৰম্পৰা আনিছিল আৰু মোগলে ইয়াক আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰিছিল ৷ লাহে লাহে এই পৰম্পৰা সাধাৰণ ঘৰলৈ ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰাটো আৰু মিঠাইত এই ৰূপালী ফয়েল প্ৰয়োগ কৰাটো উৎসৱ আৰু বিশেষ অনুষ্ঠানৰ অংশ হৈ পৰিল ৷
  • আয়ুৰ্বেদিক মূল্যবোধ আৰু স্বাস্থ্য উপকাৰিতা- আয়ুৰ্বেদত ৰূপালী শীতল আৰু বেক্টেৰিয়া বিৰোধী গুণৰ বাবে জনাজাত ৷ শৰীৰৰ তাপ কমোৱাত ই সহায়ক বুলি বিবেচিত হয় ৷ সোণক শক্তি আৰু ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰা উপাদান বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ এই কাৰণেই প্ৰাচীন কালত মিঠাইত খাব পৰা ৰূপালী ফয়েল প্ৰয়োগ কৰাটো কেৱল সৌন্দৰ্য্যৰ লগত নহয়, স্বাস্থ্যৰ লগতো জড়িত আছিল ৷
  • ধৰ্মীয় বিশ্বাস আৰু পবিত্ৰতাৰ প্ৰতীক - ভাৰতীয় সংস্কৃতিত ৰূপ আৰু সোণক পবিত্ৰতা আৰু সমৃদ্ধিৰ প্ৰতীক বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ দীপাৱলী আৰু জন্মাষ্টমীৰ দৰে উৎসৱত অলংকৃত মিঠাই দেৱতাক প্ৰসাদ হিচাপে আগবঢ়োৱা হয় ৷ ৰূপালী জিলিকনি পোহৰ আৰু উদাৰতাৰ প্ৰতীক, আনহাতে সোণৰ সৈতে দেৱী লক্ষ্মী আৰু সমৃদ্ধিৰ সম্পৰ্ক আছে ৷
  • সামাজিক প্ৰতিপত্তি আৰু উদযাপনৰ এক প্ৰতীক - আধুনিক যুগতো সজ্জিত মিঠাইক প্ৰতিপত্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ চিন বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ মিঠাইৰ দোকানত সাধাৰণ মিঠাইতকৈ সজ্জিত মিঠাইৰ দাম বেছি ৷ বিয়া আৰু উৎসৱত উপহাৰ দিয়াটো বিশেষ ইংগিত হিচাপে গণ্য কৰা হয়, যিটো বিশেষ অনুষ্ঠানৰ প্ৰতীক ৷

আজিও অটুত আছে ৰূপালী ফয়েলৰ জিলিকনি

সময়ৰ লগে লগে মিঠাইৰ ৰূপ সলনি হৈছে যদিও সজ্জাৰ পৰম্পৰা এতিয়াও আছে ৷ ই এতিয়া কেৱল বৰফি বা কাজু কাটলিত সীমাবদ্ধ নহয়, বহু ডেজাৰ্ট, কেক, ককটেইল আদিতো ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷

