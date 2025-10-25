ETV Bharat / lifestyle

ছট পূজাৰ বাবে বিশেষ ভাৰতবৰ্ষৰ এই ৭টা ঘাট, আপুনিও কৰিব পাৰে ভ্ৰমণ

যদি আপুনি এই বছৰ কোনো বিখ্যাত ঘাটত ছট পূজাৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে এই ৭টা ঘাট আপোনাৰ বাবে সৰ্বোত্তম-

The Sacred Ghats of Chhath Puja
ছট পূজাৰ বাবে বিশেষ ভাৰতবৰ্ষৰ এই ৭টা ঘাট, আপুনিও কৰিব পাৰে ভ্ৰমণ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 25, 2025 at 4:08 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

দীপাৱলীৰ উদযাপনৰ পিছত আন এক পবিত্ৰ উৎসৱৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে ৷ হয়, আমি ছট পূজাৰ কথাই কৈছো, যিটোৱে কেৱল সূৰ্য দেৱতাৰ পূজাৰ প্ৰতীক নহয়, প্ৰকৃতি, পৰিয়াল, পৰম্পৰাৰ এক সুন্দৰ সংগমও প্ৰতিফলিত কৰে ৷ চাৰিদিনীয়া এই উৎসৱত উপবাস, গীত, গা ধোৱা, আৰু সূৰ্য উদয় আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময়ত প্ৰাৰ্থনা কৰা হয় ৷

মূলতঃ বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড, পূব উত্তৰ প্ৰদেশ, আৰু দিল্লীত উদযাপন কৰা এই উৎসৱ বৰ্তমান বহু ৰাজ্যলৈ বিয়পি পৰিছে ৷ সমগ্ৰ দেশৰ বহু ঘাট এই সময়ছোৱাত ভক্তি, সংগীত, আৰু দীপৰ জিলিকনিৰে সজীৱ হৈ উঠে ৷ যদি আপুনি এই বছৰ কোনো বিখ্যাত ঘাটত ছট পূজাৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে এই সাতখন ঠাই আপোনাৰ বাবে সৰ্বোত্তম হ’ব পাৰে-

  • সূৰ্য ঘাট, গয়া (বিহাৰ)

গয়া চহৰ সদায় ধৰ্মীয় তাৎপৰ্যৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ আহিছে, আৰু ছট পূজাৰ সময়ত ইয়াৰ সূৰ্য্য ঘাট ভক্তি সাগৰলৈ ৰূপান্তৰিত হয় ৷ ফাল্গু নদীৰ পাৰত হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই অস্ত আৰু উদয় হোৱা সূৰ্য্যক প্ৰাৰ্থনা কৰে ৷ গীতৰ জপ, শংখৰ খোলা ফুটা, জ্বলি থকা দীপৰ টিপটিপিয়াই এক অবিস্মৰণীয় দৃশ্যৰ সৃষ্টি কৰে ৷ বিশ্বাস কৰক ইয়াৰ শান্ত পৰিৱেশ, নদীৰ ওপৰত ওপঙি থকা চাকি তথা ভক্তসকলৰ সামূহিক বিশ্বাস বহুদিনলৈকে লালন-পালন কৰা হ’ব ৷

  • দীঘা ঘাট, পাটনা (বিহাৰ)

পাটনাৰ দীঘাঘাটৰ সৌন্দৰ্য আৰু বৃহৎ পৰিসৰৰ পূজা উদযাপনৰ বাবেও পৰিচিত ৷ উদীয়মান সূৰ্য্যৰ প্ৰথম ৰশ্মি যেতিয়া গংগাৰ ঢৌত পৰে আৰু সহস্ৰাধিক ভক্তই একেলগে প্ৰাৰ্থনা কৰে, তেতিয়া দৃশ্যটো সঁচাকৈয়ে মনোমোহা ৷ ইয়াত ভক্তি, ঐক্য, প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য্য একেলগে অনুভৱ কৰিব পাৰি ৷

  • কংগন ঘাট, পাটনা (বিহাৰ)

বিহাৰৰ ৰাজধানী পাটনাত কংগন ঘাটত সৰ্ববৃহৎ ছট পূজা উদযাপন কৰা হয় ৷ গংগাৰ পাৰত অৱস্থিত এই ঘাটটো পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা, শৃংখলাবদ্ধতা আৰু ভৱিষ্যৎৰ বাবে বিখ্যাত ৷ ইয়াত ভক্তৰ ভিৰ, লোকগীত, পূজা অনুষ্ঠানে ইয়াক সঁচাকৈয়ে এক ঐশ্বৰিক অভিজ্ঞতা কৰি তোলে ৷ ৰাইজৰ উদ্যম, সংগীত, ভক্তি এই উৎসৱক চাব লাগিব ৷

  • আদালাট ঘাট, বাৰাণসী (উত্তৰ প্ৰদেশ)

বিশ্বাসৰ নগৰী কাশীৰ ছট পূজাৰ এক অনন্য সোৱাদ আছে ৷ আদালাত ঘাটত গংগা আৰতি আৰু সূৰ্য পূজাৰ সংগম দেখিবলৈ পোৱা যায় ৷ ভক্তসকলে অৰ্ঘ্য আগবঢ়োৱাৰ লগে লগে সমগ্ৰ ঘাটটো " ছঠী মাইয়া"ৰ গীতেৰে গুঞ্জৰিত হয় ৷ বাৰাণসীৰ প্ৰাচীনতা আৰু ছট পূজাৰ পবিত্ৰতাৰ সমন্বয়ে এক অনন্য আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰে ৷

  • ৰবীন্দ্ৰ সৰোবৰ, কলকাতা (পশ্চিম বংগ)

ছট পূজাৰ সময়ত ভক্তিৰে জিলিকি উঠে কলকাতাৰ ৰবীন্দ্ৰ সৰোৱৰ ৷ বিহাৰ আৰু ঝাৰখণ্ডৰ পৰা অহা প্ৰব্ৰজিত সমাজ ইয়াত সমবেত হৈ পূজা কৰে ৷ শ শ দিয়াৰে সজ্জিত এই সৰোৱৰে চহৰৰ হুলস্থুলৰ মাজতো এক শান্তিৰ অনুভূতিৰ সৃষ্টি কৰে ৷ চহৰৰ মাজমজিয়াত অৱস্থিত ই এক নিস্তব্ধ, উজ্জ্বল আৰু সুসম দৃশ্য উপস্থাপন কৰে ৷

  • সুবৰ্ণৰেখা ঘাট, জামছেদপুৰ (ঝাৰখণ্ড)

প্ৰকৃতিৰ কোলাত অৱস্থিত এই ঘাটে তুলনামূলকভাৱে শান্তিপূৰ্ণ আৰু আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ সুবৰ্ণৰেখা নদীৰ পাৰত পৰিয়ালবোৰ একত্ৰিত হৈ পূজা-পাতল, দীপ জ্বলোৱা, লোকগীত গায় ৷ শান্ত নদী, দীপৰ সোণালী জিলিকনি, ভক্তিময় পৰিৱেশে ইয়াক আধ্যাত্মিক শান্তি বিচাৰি পোৱা ঠাই কৰি তুলিছে ৷

  • যমুনা ঘাট, দিল্লী

ৰাজধানী দিল্লীৰ বাসিন্দাসকলৰ বাবে যমুনা ঘাট হৈছে ছট পূজাৰ মূল কেন্দ্ৰ ৷ পৰম্পৰাগত সাজ-পোছাক পৰিধান কৰি হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই যমুনা নদীৰ পাৰত সমবেত হৈ পূজা কৰে ৷ দিল্লী চৰকাৰৰ বিশেষ ব্যৱস্থা আৰু পৰিষ্কাৰ পৰিবেশে এই উৎসৱক আৰু অধিক বিশেষ কৰি তুলিছে ৷ আধুনিক মহানগৰতো পৰম্পৰা আৰু বিশ্বাসৰ এক সুন্দৰ ভাৰসাম্য দেখা পোৱা যায় এইখন ৷

ছট পূজা কেৱল উৎসৱ নহয়, প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাস আৰু কৃতজ্ঞতাৰ গভীৰতাৰ প্ৰতীক ৷ আপুনি বিহাৰৰ ঘাটত থাকক বা দিল্লীৰ যমুনাৰ পাৰত থাকক, য’তেই মানুহে অস্ত আৰু উদয় হোৱা সূৰ্যৰ আগত প্ৰণাম কৰে, সেই একেই ভক্তি শক্তি আৰু একেই উজ্জ্বল অনুভৱ হয় ৷

লগতে পঢ়ক

  1. কেতিয়া পালন কৰা হ’ব ছট পূজা ? জানক সঠিক তাৰিখ তথা পূজা বিধি
  2. মিঠাইত কিয় লগোৱা হয় ৰূপালী ফয়েল ? কেৱল সজ্জাৰ বাবেই নহয়, মোগলৰ সৈতে জড়িত ইয়াৰ ইতিহাস
  3. কাতি বিহুৰ পৰম্পৰা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি তথা অসমৰ কৃষক সমাজত ইয়াৰ তাৎপৰ্য

TAGGED:

THE SACRED GHATS OF CHHATH PUJA
CHHATHI MAIYA
CHHATH PUJA RITUAL
CHHATH PUJA 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.