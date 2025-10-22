ETV Bharat / lifestyle

'মিলেনিয়াল ডেড': সন্তান লালন-পালনৰ পৰা ঘৰুৱা দায়িত্বলৈকে এওঁলোকে লিখিছে নতুন অংশীদাৰিত্বৰ কাহিনী

৷ বৰ্তমান সময়ৰ পুৰুষসকল এতিয়া কেৱল জীৱিকাৰ বাবেই নহয়; তেওঁলোকে পৰিয়ালৰ দায়িত্বতো সমানে অংশীদাৰ হ’ব বিচাৰে, এনে ক্ষেত্ৰত পুৰুষসকলে কেনেধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয়-

The New World of the Millennial Dad: Redefining Fatherhood and Partnership in Modern Families
‘মিলেনিয়াল ডেড’: সন্তান লালন-পালনৰ পৰা ঘৰুৱা দায়িত্বলৈকে এওঁলোকে লিখিছে নতুন অংশীদাৰিত্বৰ কাহিনী (GETTY IMAGES)
October 22, 2025

পুৰুষে আৰু সকলো নিজাববীয়াকৈ চম্ভালিব পাৰিবনে ? পূৰ্বে ইয়াৰ উত্তৰ যদিও "বোধহয় নোৱাৰে" আছিলে কিন্তু কথাবোৰ এতিয়া লাহে লাহে সলনি হ’বলৈ ধৰিছে ৷ বৰ্তমান সময়ৰ পুৰুষসকল এতিয়া কেৱল জীৱিকাৰ বাবেই নহয়; তেওঁলোকে পৰিয়ালৰ দায়িত্বতো সমানে অংশীদাৰ হ’ব বিচাৰে ৷

শিশু লালন-পালনত সমানে অংশগ্ৰহণ কৰা

সন্তান লালন-পালনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঘৰুৱা কাম-কাজলৈকে তেওঁলোকে পত্নীৰ সৈতে অংশীদাৰ হয় ৷ এই নতুন মানসিকতাৰ পুৰুষক "মিলেনিয়াল ডেড" বুলি কোৱা হৈছে ৷ অংশীদাৰিত্ব আৰু সংবেদনশীলতাত বিশ্বাস কৰা এগৰাকী পিতৃ হোৱাৰ বিশ্বাস কৰে এনে পুৰুষে ৷

এজন যত্নশীল সংগীৰ ভূমিকা

শেহতীয়াকৈ ব্ৰিটেইনত চাৰিজন পিতৃৰ ওপৰত কৰা এক সমীক্ষাত চাৰিজন পিতৃৰ ভিতৰত তিনিজনে কয় যে, তেওঁলোকে সন্তানক ডাঙৰ-দীঘল কৰাৰ বোজা নিজৰ সংগীৰ সৈতে সমানে ভাগ কৰিব বিচাৰে ৷ এই পৰিৱৰ্তনে সমাজত পিতৃত্বৰ এক নতুন সংজ্ঞা গঢ় লৈ উঠিছে ৷ পিতৃসকল এতিয়া কেৱল "জীৱিকাৰ অৰ্জন কৰাজনেই" নহয়, বৰঞ্চ "যত্নশীল" আৰু "সহানুভূতিশীল" সংগী হিচাপেও নিজকে গঢ়ি তুলিব বিচাৰে ৷

মহিলাসকলেও এই বিষয়ক ইতিবাচক দৃষ্টিৰে চাইছে ৷ তেওঁলোকৰ মতে যেতিয়া কোনো সম্পৰ্কত পাৰস্পৰিক সন্মান আৰু সমৰ্থন থাকে তেতিয়া কৰ্ম, পৰিয়াল আৰু ব্যক্তিগত জীৱনৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিব পৰা যায় ৷

কৰ্মক্ষেত্ৰত এতিয়াও সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় সমালোচনাৰ

যদিও পুৰুষসকলৰ মাজত এই মানসিকতা গঢ় লৈ উঠিছে কিন্তু এই পৰিৱৰ্তন সম্পূৰ্ণৰূপে মসৃণ হৈ উঠা নাই ৷ সমীক্ষাত অংশগ্ৰহণ কৰা বহু পুৰুষে জনাইছে যে যেতিয়া তেওঁলোকে পৰিয়ালৰ কাৰণত ছুটী বিচাৰে তেতিয়া তেওঁলোকক প্ৰায়ে তেওঁলোকৰ কৰ্মস্থলীত সোধা হয়, "কিয় পত্নী নাই ?" অৰ্থাৎ পৰিয়ালৰ দায়িত্ব এতিয়াও নাৰীৰ ওপৰতে পৰে বুলি ধৰা হয় ৷ তথাপিও পুৰুষে এতিয়া এই ধাৰণাক লাহে লাহে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে ৷

শ্ৰমিক পিতৃসকলেও তেওঁলোকৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহ স্বীকাৰ কৰিছিল, শ্ৰমিক মাতৃসকলৰ দৰেই ৷ দহজনৰ ভিতৰত আঠজন পিতৃয়ে কয় যে কাম আৰু পৰিয়ালৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ মানসিক চাপে তেওঁলোকৰ মানসিক স্বাস্থ্য আৰু পাৰিবাৰিক সুখত প্ৰভাৱ পেলায় ৷ বহু পুৰুষেও স্বীকাৰ কৰিছিল যে তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰিও paternal leave লোৱা নাই, কাৰণ ইয়াক এতিয়াও সমাজ আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত পুৰুষৰ বাবে এক অসক্ষমতা হিচাপে গণ্য কৰা হয় ৷

শিশুৰ যত্নৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাৰ দৰেই সমঅধিকাৰ থাকিব লাগে

আমোদজনকভাৱে ব্ৰিটেইনৰ পুৰুষসকলে এতিয়া সমান দৰমহাযুক্ত পিতৃ-মাতৃৰ ছুটীৰ আহ্বান জনাইছে ৷ তেওঁলোকৰ মতে যদি মহিলাসকলৰ উন্নত প্ৰসূতিকালীন ছুটীৰ অধিকাৰ থাকে তেন্তে পুৰুষৰো একে বিশেষ সুবিধা থাকিব লাগে ৷ এই চিন্তাই পিতৃত্বক কেৱল দায়িত্বৰ বিষয় নহয়, সম অধিকাৰৰ বিষয় কৰি তুলিছে ৷

মহামাৰীৰ পিছত দ্ৰুত পৰিৱৰ্তন

ক’ভিড-১৯ মহামাৰীৰ পাছত এই পৰিৱৰ্তন ত্বৰান্বিত হৈছে ৷ পিতৃসকলে এতিয়া পূৰ্বতকৈ অধিক সময় শিশুৰ যত্নৰ বাবে উচৰ্গা কৰিছে ৷ পূৰ্বে এই অনুপাত ৬৫% লৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷ ব্ৰিটেইনৰ এক সমীক্ষাত প্ৰকাশ পাইছে যে ৩০-৪০ বছৰীয়া পিতৃসকলে নিজৰ সন্তানৰ দায়িত্বৰ প্ৰতি গভীৰ বুজাবুজি আৰু সহানুভূতিশীলতা গঢ়ি তুলিছে ৷ কিন্তু পৰিয়ালক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ ফলত প্ৰায়ে কৰ্মক্ষেত্ৰত সমালোচনাৰ সৃষ্টি হয় ৷

এই সকলোবোৰৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ পৰিৱৰ্তনটো হ’ল পুৰুষসকলে এতিয়া আৱেগিকভাৱে মুকলি হৈ পৰিছে ৷ তেওঁলোকৰ মতে আটাইতকৈ শক্তিশালী হ’ল পৰিয়ালৰ কাষত থিয় দিয়াসকল ৷ এই নতুন চিন্তাধাৰাই ভৱিষ্যত সমাজৰ ভেটি স্থাপন কৰিছে: এনে এখন সমাজ য’ত মাতৃত্ব আৰু পিতৃত্বক সমান বুলি গণ্য কৰা হয়, আৰু য’ত দুয়োৰে মাজত প্ৰেম আৰু দায়িত্বৰ ভাগ-বতৰা হয় ৷

MODERN PARENTING
NEW PARENTING TRENDS
WORK LIFE BALANCE
মিলেনিয়াল ডেড
MILLENNIAL DAD

