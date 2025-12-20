ETV Bharat / lifestyle

বৰদিনৰ দিনা কিয় খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰি লগোৱা হয় জানেনে ? জানো আহক ইয়াৰ মহত্ব

খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰিৰ কিয় ইমান গুৰুত্ব দিয়া হয় জানেনে ? বৰদিনৰ গছৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে আজি এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে জানো আহক-

What is the story behind the Christmas tree? why is this tree so special?
বৰদিনৰ দিনা কিয় খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰি লগোৱা হয় জানেনে ? জানো আহক ইয়াৰ মহত্ব (CANVA)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 20, 2025 at 1:06 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

২৫ ডিচেম্বৰত পালন কৰা বৰদিন ৷ এই দিনটো যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মদিন হিচাপে পালন কৰা হয় ৷ কিন্তু বৰদিনত ব্যৱহাৰ কৰা খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰিডালৰ আছে বিশেষ মহত্ব ৷ এই গছজোপা জীৱনৰ ধাৰাবাহিকতাৰ প্ৰতীক হিচাপে গণ্য কৰা হয় ৷ উল্লেখ্য যে, খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ প্ৰচলনৰ আগতেই উত্তৰ ইউৰোপীয় সম্প্ৰদায়ে শীতকালত চিৰসেউজ গছক জীৱন আৰু পুনৰুজ্জীৱনৰ প্ৰতীক হিচাপে উপাসনা কৰিছিল ৷

বৰদিনৰ সময়ত গৃহ সাজ সজ্জাৰ বাবে এক দৰকাৰী আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ হৈছে খ্ৰীষ্টমাছৰ গছজোপা ৷ বৰদিনৰ গছজোপা সজাই তোলা পৰম্পৰাৰ এক অতি পুৰণি, ইয়াৰ আছে ইতিহাস ৷ কোৱা হয় যে,জাৰ্মানীৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল এই গছজোপা সজোৱাৰ পৰম্পৰা ৷ পৰিয়াল আৰু বন্ধু-বান্ধৱীয়ে বৰদিনৰ সময়ত গছজোপাৰ চাৰিওফালে গোট খায়, উপহাৰ বিনিময় কৰে আৰু ইজনে সিজনৰ লগত সময় কটায় ৷ বৰদিনৰ গছজোপাক কিয় ইমান গুৰুত্ব দিয়া হয় জানেনে ? বৰদিনৰ গছৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে জানো আহক-

খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰিৰ ইতিহাস

১৬শ শতিকাত, মাৰ্টিন লুথাৰে বৰফৰ মাজত জিলিকি থকা গছৰ ডাল দেখি ইয়াৰ সৌন্দৰ্যত মুগ্ধ হৈ ঘৰলৈ নি, তাত বন্তি জ্বলাইছিল বুলি কোৱা হয়, যাৰ পৰা এই পৰম্পৰাৰ আৰম্ভণি হয় বুলি ধাৰণা কৰে ৷ খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰি সজোৱা প্ৰথাটো প্ৰথমতে জাৰ্মানীৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল বুলি গণ্য কৰা হয়, য'ত এই গছবোৰক "ক্রিস্ৎবম" বুলি কোৱা হৈছিল ৷ পিছলৈ, এই পৰম্পৰা ইংলেণ্ডৰ ৰাণী ভিক্টৰিয়া আৰু তেওঁৰ জাৰ্মান স্বামী প্রিন্স এলবাৰ্টৰ জৰিয়তে বিশ্বজুৰি বিয়পি পৰে, যাৰ ফলত ই এক বিশ্বজনীন পৰম্পৰালৈ পৰিণত হয় ৷ তদুপৰি চীনা আৰু ইব্ৰীসকলৰ বাবে এই গছজোপাৰ স্থাপন এক প্ৰথাৰ দৰে আছিল ৷ ইতিহাসৰ তথ্য অনুসৰি ইউৰোপীয়সকল যথেষ্ট প্ৰকৃতি প্ৰেমিক আছিল তেওঁলোকৰ মাজত পূৰ্বৰে পৰা বৃক্ষ পূজা প্ৰচলিত আছিল ৷

লাহে লাহে যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মদিন উপলক্ষে এই গছজোপা সজাই তোলাৰ পৰম্পৰা আৰম্ভ হ’ল আৰু ই বৰদিনৰ গছলৈ পৰিণত হ’ল ৷ অমৰ আৰু অনন্ত জীৱনৰ প্ৰতীক হিচাপে এজোপা চিৰসেউজ গছ, যিদাল গছ বৰদিন উদযাপনৰ এক প্ৰধান অংশ বিশেষ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাটো প্ৰাচীন মিচৰীয়াসকলৰ সময়ৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বুলি প্ৰবাদ চলি আহি আছে ৷ তদুপৰি চীনা আৰু ইব্ৰীসকলৰ বাবে এই গছজোপাৰ স্থাপন এক প্ৰথাৰ দৰে আছিল ৷ ইতিহাসৰ তথ্য অনুসৰি ইউৰোপীয়সকল যথেষ্ট প্ৰকৃতি প্ৰেমিক আছিল তেওঁলোকৰ মাজত পূৰ্বৰে পৰা বৃক্ষ পূজা প্ৰচলিত আছিল ৷

বৰদিনৰ আৰম্ভণি কেনেকৈ হ’ল ?

ইংৰাজী শব্দ খ্ৰীষ্টমাছ হৈছে ‘খ্ৰীষ্টৰ মাছ’ (মাছ মানে উৎসৱ) ৰ সংক্ষিপ্ত ৰূপ ৷ ১০৩৮ চনত এই শব্দটো ক্ৰীষ্টেছমেছ আৰু ১১৩১ চনত ক্ৰীষ্টেছ-মেছ বুলি লিপিবদ্ধ হিচাপে পোৱা গৈছে ৷

২২ ডিচেম্বৰৰ মকৰ সংক্ৰান্তিৰ পিছত উত্তৰ গোলাৰ্ধত দিন ক্ৰমাৎ দিন দীঘল বা বৰ হবলৈ আৰম্ভ হয় ৷ আকৌ খ্ৰীষ্টানসকলৰ বাবে যীশুৰ জন্মদিনক সৰ্বোত্তম দিন বুলি গণ্য কৰা হয়, গতিকে এই দিনটোক বৰদিন বুলি কোৱা হয় ৷ ইংৰাজৰ শাসনকালত ইংৰাজে এই দিনটোক বিশেষ কৰি তুলিবলৈ হিন্দীত ‘বড়া দিন’ বুলি অভিহিত কৰিছিল ৷ ভাৰতীয়সকলে এই দিনটোক গুৰুত্ব দি বিশেষ দিন বুলি গণ্য কৰাৰ উদ্দেশ্যে ইংৰাজে এই উৎসৱক ভাৰতীয় ভাষাত ‘বড়া দিন’ বুলি অভিহিত কৰিছিল ৷ সেই বড়াদিন অসমীয়াত বৰদিনলৈ হ’ল ৷

ইপিনে এই চিৰসেউজ গছজোপাই যীশু খ্ৰীষ্টৰ চিৰন্তন জীৱন আৰু পবিত্ৰতাৰ প্ৰতীক ৷গছত জ্বলোৱা বন্তি বা মমবাতিতে পোহৰ আৰু আশাৰ প্ৰতীক, পোহৰ কঢ়িয়াই আনে ৷ উপহাৰ দি সজোৱা হয় গছজোপা ৷ যি স্বৰ্গীয় উপহাৰ আৰু আনন্দৰ প্ৰতীক ৷

লগতে পঢ়ক

  1. নতুন ঘৰত প্ৰৱেশ কৰা পূৰ্বে জানি লওক ২০২৬ত গৃহ প্ৰৱেশৰ শুভ মহুৰত কি কি ?
  2. ডেলুলুৰ পৰা স্লো লাভলৈকে...এই বছৰ ডেটিং জগতখনত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰা ট্ৰেণ্ডসমূহ
  3. জীৱনত ধন-সম্পত্তি, সৌভাগ্য, সফলতা বিচাৰে নেকি ? বুধবাৰৰ পূজাৰ সময়ত নাপাহৰিব এই ৫টা কথা

TAGGED:

CHRISTMAS TREE MEANING
ORIGIN OF CHRISTMAS TREE
PAGAN ROOTS CHRISTMAS TREE
খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰি
CHRISTMAS TREE HISTORY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.