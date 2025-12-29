১ জানুৱাৰীৰ দিনাই কিয় উদযাপন কৰা হয় নৱবৰ্ষ ? ইয়াৰ আঁৰত আছে বহু কাৰণ...

১ জানুৱাৰীৰ দিনাই কিয় উদযাপন কৰা হয় নৱবৰ্ষ ? ইয়াৰ আঁৰত আছে বহু কাৰণ...
প্ৰতি বছৰে ১ জানুৱাৰীত নৱবৰ্ষক আদৰণি জনোৱা হয়, মানুহে ইজনে সিজনক নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনায় ৷ কিন্তু এই পৰম্পৰা কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল জানেনে ?
কিন্তু এই পৰম্পৰা কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল জানেনে ?এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত বহু তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ৷ কোৱা হয় যে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ২০০০ চনৰ পৰাই মেছ'পটেমিয়ানসকলে নতুন বছৰ উদযাপন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ৷ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক পুষ্প ৰঞ্জনে লিখিছে যে বিভিন্ন দেশ আৰু অঞ্চলত নৱবৰ্ষৰ সময় ভিন্ন আছিল ৷ উদাহৰণস্বৰূপে, বেবিলনীয়াসকলে চন্দ্ৰ দেখাৰ পিছত নৱবৰ্ষ (আকিতু) পালন কৰিছিল ৷
ইফালে অচিৰীয়াসকলে ছেপ্টেম্বৰৰ মাজভাগত চন্দ্ৰ দেখা পাই নৱবৰ্ষক আদৰি লৈছিল ৷ পাৰস্য, ইজিপ্ত আৰু ফিনিচিয়ানসকলে ২১ ছেপ্টেম্বৰত নৱবৰ্ষৰ দিৱস পালন কৰে ৷ ২১ ডিচেম্বৰত গ্ৰীকসকলে নৱবৰ্ষৰ দিৱস পালন কৰে ৷ ৰোমান ৰিপাব্লিকৰ কেলেণ্ডাৰ আৰম্ভ হৈছিল ১ মাৰ্চৰ পৰা ৷
১ জানুৱাৰীত কিয় উদযাপন কৰা হয় নৱবৰ্ষ ?
খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ৪৫ চনৰ পৰাই ৰোমান সাম্ৰাজ্যত এটা কেলেণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ হৈছিল ৷ ৰোমান সম্ৰাট নুমা পম্পিলিয়াছৰ ৰাজত্বকালত এই পঞ্জিকাত ১০ মাহ, বছৰত ৩১০ দিন আৰু ৮ সপ্তাহ আছিল ৷ পিছত নুমাই কেলেণ্ডাৰ সংশোধন কৰি জানুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম মাহ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰে ৷ ১৫৮২ চনত গ্ৰেগৰিয়ান কেলেণ্ডাৰ প্ৰৱৰ্তনৰ পৰাই ১ জানুৱাৰীত নৱবৰ্ষ দিৱস উদযাপনৰ প্ৰথা আৰম্ভ হয় ৷ ১ জানুৱাৰীৰ নৱবৰ্ষ উদযাপন খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ১৫৩ চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল ৷ তাৰ পিছত এই নিয়ম ৰৈ যায় ৷ তাৰ পাছত মধ্যযুগীয় খ্ৰীষ্টান প্ৰধান ইউৰোপ আৰু এংলো-চেক্সন ব্ৰিটেইনৰ প্ৰভাৱৰ বাবে ২৫ ডিচেম্বৰৰ পৰা নতুন বছৰ উদযাপন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷
এনেকৈয়ে জানুৱাৰী মাহ হৈ পৰিল বছৰৰ প্ৰথম মাহ
১৫৮২ চনৰ আগতে মাৰ্চ মাহত অৰ্থাৎ বসন্তৰ বতৰত নতুন বছৰ আৰম্ভ হৈছিল যদিও নুমাৰ সিদ্ধান্তৰ পিছত জানুৱাৰী মাহৰ পৰা বছৰটো আৰম্ভ হৈছিল ৷ মাৰ্চ মাহৰ নামকৰণ কৰা হৈছিল ৰোমান দেৱতা মংগল, যুদ্ধৰ দেৱতাৰ নামেৰে ৷ জানুৱাৰী মাহটো ৰোমান দেৱতা জানুছৰ নামৰ পৰা উদ্ভৱ হৈছে, যাৰ দুটা মুখ আছিল; আগফালৰটোৱে আৰম্ভণি আৰু পিছফালৰটোৱে শেষক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল ৷ নুমাই বছৰটো আৰম্ভ কৰিবলৈ আৰম্ভণিৰ দেৱতা জানুছক বাছি লৈছিল, যাৰ ফলত জানুৱাৰী মাহটো প্ৰথম মাহ হৈ পৰিছিল ৷ সেয়ে ১৫৮২ চনত ৰোমান কেথলিক গীৰ্জাই জৰ্জিয়ান কেলেণ্ডাৰ গ্ৰহণ কৰি নৱবৰ্ষক ১ জানুৱাৰী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰে ৷ স্কটলেণ্ডে ১৬৬০ চনত, ১৭০০ চনত জাৰ্মানী আৰু ডেনমাৰ্ক, ১৭৫২ চনত ইংলেণ্ড আৰু ১৯১৮ চনত ৰাছিয়াত অনুসৰণ কৰে ৷ ইংৰাজ শাসনৰ সময়ত ভাৰতত এই পৰম্পৰা আৰম্ভ হৈছিল ৷
গ্ৰেগৰিয়ান কেলেণ্ডাৰ কেনেকৈ সৃষ্টি কৰা হৈছিল ?
যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ ছয়কুৰি বছৰ আগতে ৰোমান সম্ৰাট জুলিয়াছ ছিজাৰে নতুন হিচাপৰ আধাৰত নতুন কেলেণ্ডাৰ তৈয়াৰ কৰিছিল ৷ ছিজাৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা ছিজাৰে ১ জানুৱাৰীৰ পৰা নতুন বছৰ আৰম্ভ হ’ব বুলি ঘোষণা কৰে ৷ পৃথিৱীখন সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা ঘূৰি থাকে ৷ জানুৱাৰী আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহ যোগ কৰিলে সৌৰ গণনাৰ লগত মিল নাছিল ৷ তাৰ পিছত জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানীসকলে এই বিষয়ত বিস্তৃত গৱেষণা কৰে ৷
যিকোনো কেলেণ্ডাৰ সৌৰ বা চন্দ্ৰ চক্ৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তৈয়াৰ কৰা হয় ৷ চন্দ্ৰচক্ৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তৈয়াৰ কৰা কেলেণ্ডাৰত ৩৫৪ দিন, সৌৰচক্ৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তৈয়াৰ কৰা কেলেণ্ডাৰত ৩৬৫ দিন থাকে ৷ গ্ৰেগৰিয়ান কেলেণ্ডাৰ সৌৰচক্ৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তৈয়াৰ কৰা হৈছে ৷ বেছিভাগ দেশেই গ্ৰেগৰিয়ান কেলেণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰে ৷
