দৈনিক লিপষ্টিক লগায় নেকি ? তেন্তে আপোনাৰ বাবে জানিবলগীয়া কিছু কথা

দৈনিক লিপষ্টিক লগায় নেকি ? তেন্তে আপোনাৰ বাবে জানিবলগীয়া কিছু কথা
দৈনিক লিপষ্টিক লগোৱাৰ সময়ত মনত ৰাখিবলগীয়া কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তলত উল্লেখ কৰা হ’ল-
Published : October 30, 2025 at 4:29 PM IST
মহিলাসকলে দৈনিক মেকআপ কৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰসাধন সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰে । ইয়াৰ ভিতৰত লিপষ্টিকো অন্তৰ্ভুক্ত, যিয়ে ওঁঠৰ ৰং, বৃদ্ধি, আৰু সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে । ইয়াৰ দ্বাৰা আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতো সহায় হয় । আজিকালি বজাৰত বিভিন্ন ৰঙৰ মেট, গ্ল’ছি, আৰু অন্যান্য লিপষ্টিক পোৱা যায় । ছ’চিয়েল মিডিয়াতো বহু প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিয়ে হয়তো শুনিছে যে এই লিপষ্টিকত ভিটামিন ই, এছ পি এফ, আৰু এলোভেৰা এক্সট্ৰেক্ট থাকে, যিয়ে ওঁঠ কোমল আৰু সুস্থ কৰি ৰখাত সহায় কৰে । অৱশ্যে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাসায়নিক পদাৰ্থও সন্নিবিষ্ট থাকে ।
লিপষ্টিকত যোগ কৰা কিছুমান ৰাসায়নিক পদাৰ্থ আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে ক্ষতিকাৰক হ’ব পাৰে । গতিকে, যদি আপুনি দৈনিক লিপষ্টিক লগায়, তেন্তে এজন বিশেষজ্ঞৰ পৰা সম্ভাৱ্য স্বাস্থ্যজনিত বিপদ আৰু ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ বাচি থাকিব পাৰি সেই বিষয়ে জানি লওক । দৈনিক লিপষ্টিক লগোৱাৰ সময়ত মনত ৰাখিবলগীয়া কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তলত উল্লেখ কৰা হ’ল ।
বিশেষজ্ঞৰ মতামত
নাৰায়ণা চিকিৎসালয়ৰ জ্যেষ্ঠ ডায়েটিচিয়ান পায়েল শৰ্মাই ব্যাখ্যা কৰি কয় যে, দৈনিক লিপষ্টিক দীৰ্ঘদিন আৰু উপযুক্ত যত্ন নোলোৱাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিলে স্বাস্থ্যৰ বাবে ক্ষতিকাৰক হ’ব পাৰে । আজিকালি বজাৰত বিক্ৰী হোৱা বেছিভাগ লিপষ্টিকতে সীহ, পেৰাবেন, ক্ৰ’মিয়াম, কেডমিয়াম, আৰু অন্যান্য গধুৰ ধাতুৰ দৰে ৰাসায়নিক পদাৰ্থ থাকে, যিবোৰ লাহে লাহে শৰীৰত জমা হ’লে পিচলৈ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । গোটেই দিনটো যেতিয়া লিপষ্টিক ওঁঠত থাকে তেতিয়া ইয়াৰ কিছু অংশ খাই বা পান কৰাৰ সময়ত শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে । যদি দৈনিক এনে হয় তেন্তে কিছুমান ক্ষেত্ৰত বৃক্ক, যকৃত, হৰম’ন ব্যৱস্থাত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । তদুপৰি লিপষ্টিকত থকা সুগন্ধি আৰু কৃত্ৰিম ৰং কিছুমানৰ এলাৰ্জী, ওঁঠ ক’লা হোৱা, শুকান হোৱা বা বিৰক্তিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । বাৰে বাৰে লিপষ্টিক প্ৰয়োগ কৰিলে ওঁঠৰ আৰ্দ্ৰতা কমি যায়, যাৰ ফলত ওঁঠ শুকান আৰু ফটাৰ দৰে সমস্যাই দেখা দিয়ে ।
মনত ৰাখিবলগীয়া কিছু কথা
যদি আপুনি দৈনিক লিপষ্টিক লগায় তেন্তে প্ৰাকৃতিক তেল, মোম, হাৰ্বল ৰঙেৰে তৈয়াৰী সীহবিহীন বা জৈৱিক লিপষ্টিকহে বাছি ল’বলৈ চেষ্টা কৰক । লগতে ৰাতি লিপষ্টিক আঁতৰাই লিপ বাম বা নাৰিকল তেলেৰে ওঁঠ মইশ্ব’ৰাইজ কৰক । এইদৰে আপুনি আপোনাৰ সৌন্দৰ্য বজাই ৰখাৰ লগতে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ যত্নও ল’ব পাৰিব । ইয়াৰ লগতে কেইটামান কামৰ যত্ন ল’ব লাগিব, প্ৰথমে লিপষ্টিক কিনাৰ সময়ত প্ৰকৃত আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য ব্ৰেণ্ডৰ পৰাহে কিনাটো উচিত । লগতে লিপষ্টিক বেছি সময়লৈকে লগাই নাৰাখিব । যেতিয়া আপোনাৰ ওঁঠৰ লিপষ্টিক শুকুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু ফাট মেলিবলৈ ধৰে তেতিয়া পৰিষ্কাৰ কৰি পুনৰ লগাব । ঘৰ পোৱাৰ পিছত ইয়াৰ বাবে মৃদু মেকআপ ৰিমুভাৰ বা নাৰিকল তেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে । আপোনাৰ লিপষ্টিকটো আন কাৰোবাৰ সৈতে শ্বেয়াৰ নকৰিব । মইশ্ব’ৰাইজিং বা হাৰ্বল লিপষ্টিকহে পৰাপক্ষত ব্যৱহাৰ কৰক । কিছুমান মানুহৰ ওঁঠ চেলেকি থকাৰ অভ্যাস আছে, কিন্তু এনে কৰাটো একেবাৰে উচিত নহয় কাৰণ ইয়াৰ ফলত লিপষ্টিকত থকা ৰাসায়নিক পদাৰ্থও মুখত প্ৰৱেশ কৰে । ই স্বাস্থ্যৰ বাবে ক্ষতিকাৰক হ’ব পাৰে আৰু সদায় লিপষ্টিক ক্ৰয় কৰাৰ সময়ত লিপষ্টিকত থকা সামগ্ৰীসমূহ পঢ়ি চাবলৈ নাপাহৰিব যদি তাত কোনো ক্ষতিকাৰক কেমিকেল থাকে তেন্তে তেনে লিপষ্টিক ক্ৰয় কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক ৷ মনত ৰাখিব আপুনি আপুনি সঠিক আৰু কেমিকেলমুক্ত সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিলেহে আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকিব ৷
