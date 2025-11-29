ETV Bharat / lifestyle

খেলপথাৰত খেলুৱৈয়ে কিয় চ্যুইংগাম চোবাই থাকে ? খুব কম সংখ্যকেহে জানে ইয়াৰ আঁৰৰ ৰহস্য

বিশেষজ্ঞৰ মতে চ্যুইংগাম খোৱাটো কেৱল এক অভ্যাস বা টাইম পাছ নহয় বৰঞ্চ ই আমাৰ মনটোক শান্ত, মনোনিৱেশ আৰু সক্ৰিয় কৰি ৰখাৰ এক সহজ উপায় ৷

Why do players chew gum on the field? Few people know the secret behind it
খেলপথাৰত খেলুৱৈয়ে কিয় চ্যুইংগাম চোবাই থাকে ? খুব কম সংখ্যকেহে জানে ইয়াৰ আঁৰৰ ৰহস্য (ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 29, 2025 at 12:01 PM IST

5 Min Read
খেলপথাৰত খেলুৱৈসকলে চ্যুইংগাম চোবাই খোৱাটো সাধাৰণ কথা, কিন্তু আপুনি কেতিয়াবা ভাবিছেনে যে সাধাৰণ যেন লগা এই সহজ কামটোৱে তেওঁলোকৰ প্ৰদৰ্শনত কেনে প্ৰভাৱ পেলায় ? অসংখ্য গৱেষণা আৰু বিশেষজ্ঞৰ মতে চ্যুইংগাম খোৱাটো কেৱল এক অভ্যাস বা টাইম পাছ নহয় বৰঞ্চ ই আমাৰ মনটোক শান্ত, মনোনিৱেশ আৰু সক্ৰিয় কৰি ৰখাৰ এক সহজ উপায় । এই কাৰণেই কেৱল খেলুৱৈয়েই নহয়, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, চালক, আৰু কাৰ্যালয়ৰ পেছাদাৰীসকলেও চ্যুইংগামক মনোযোগ উন্নত কৰাৰ আহিলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে ।

মনক শান্ত কৰিবলৈ এটা সস্তীয়া থেৰাপী

শেহতীয়া বছৰবোৰত চ্যুইংগাম আৰু মানসিক চাপৰ মাত্ৰাৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ ওপৰত যথেষ্ট গৱেষণা কৰা হৈছে । যেতিয়া আমি এটি ছন্দত চ্যুইংগাম চোবাই চোবাই খাওঁ তেতিয়া মগজুৰ শিথিলতা আৰু আৱেগিক ভাৰসাম্যৰ সৈতে জড়িত অংশ সক্ৰিয় হৈ পৰে । অবিৰত চোবাই খোৱাৰ ক্ৰিয়াই মগজুলৈ সুৰক্ষামূলক সংকেত প্ৰেৰণ কৰে, যাৰ ফলত মানসিক চাপৰ হৰম’ন কৰ্টিছল হ্ৰাস পায় ।

এই গতিবিধিৰ ফলত মগজুলৈ তেজৰ সোঁত বৃদ্ধি পায়, যাৰ ফলত মনোযোগ আৰু একাগ্ৰতা বৃদ্ধি পায় । পদিনা বা সোৱাদযুক্ত চ্যুইংগামৰ মৃদু সুগন্ধিয়ে "গ্ৰাউণ্ডিং ইফেক্ট" প্ৰদান কৰে, যাৰ ফলত ব্যক্তিয়ে উদ্বেগজনক সময়ত অধিক সুস্থিৰ অনুভৱ কৰে । দীঘলীয়া শিক্ষণ অধিবেশন বা মনোনিৱেশ কৰা কামৰ সময়তো চ্যুইংগামই মানসিক শান্তি বজাই ৰখাত সহায় কৰিব পাৰে । এই অভ্যাসৰ ফলত ব্যক্তিগৰাকীয়ে কোনো কেফেইন বা পৰিপূৰক খাদ্যৰ প্ৰয়োজন অবিহনে মানসিক চাপ নিয়ন্ত্ৰণৰ অভিজ্ঞতা উন্নত হয় ।

চ্যুইংগামে খেলুৱৈসকলৰ প্ৰদৰ্শনত কেনেদৰে সহায় কৰে ?

  • এটা ভাইৰেল ভিডিঅ’ত ফিটনেছ প্ৰশিক্ষক গুৰজিৎ ​​কৌৰে বুজাই দিয়ে যে মেচৰ সময়ত খেলুৱৈসকলে কিয় চ্যুইংগাম চোবাই থাকে । তেওঁৰ এই তথ্যসমূহ ক্ৰীড়াৰ প্ৰদৰ্শনৰ ওপৰত কৰা গৱেষণাৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত ।
  • কৰ্টিছল কম হোৱাৰ অৰ্থ হ’ল খেলুৱৈসকলে অধিক চাপত থাকিলেও শান্ত হৈ থাকে, যিয়ে তেওঁলোকক উন্নত সিদ্ধান্ত লোৱাত সহায় কৰে ।
  • চোবাই খোৱাৰ ছন্দে মগজুৰ দ্ৰুত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সময়ৰ বাবে দায়বদ্ধ অংশ সক্ৰিয় কৰে ।
  • ইয়াৰ উপৰিও দীঘলীয়া মেচৰ সময়ত মনৰ স্থিৰ অৱস্থা বজাই ৰখাত সহায় কৰে, যাৰ ফলত মনোযোগ হ্ৰাস নহয় ।
  • নিয়ন্ত্ৰিত চোবাই খোৱাৰ গতিবেগে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ আৰু মানসিক ষ্টেমিনা অলপ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ।
  • বহু খেলুৱৈয়ে চ্যুইংগামক "ৰিদমিক এংকৰ" হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে, তেওঁলোকৰ ৰুটিন আৰু মন দুয়োটায়ে সন্তুলিত হৈ থাকে ।
  • এই কাৰণেই ফুটবল হওক, ক্ৰিকেট হওক বা বাস্কেটবল হওক, খেলৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ মুহূৰ্তত খেলুৱৈয়ে প্ৰায়ে চ্যুইংগাম চোবাই থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় ।

দৈনন্দিন জীৱনত এই অভ্যাস কেনেদৰে উপকাৰী ?

  • চ্যুইংগাম চোবোৱাটো কেৱল খেলতে সীমাৱদ্ধ নহয় । বহুতে ইয়াক নিজৰ দৈনন্দিন জীৱনত মনোনিৱেশ বজাই ৰখাৰ এক ফলপ্ৰসূ উপায় হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে ।
  • ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বিচাৰি পায় যে চ্যুইংগামে তেওঁলোকক অধ্যয়ন বা পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিৰ সময়ত ভালদৰে মনোনিৱেশ কৰাত সহায় কৰে ।
  • দীঘলীয়া ড্ৰাইভ বা গভীৰ নিশা অহা-যোৱাৰ সময়ত চ্যুইংগামে সজাগতা বজাই ৰখাত সহায় কৰে ।
  • কাৰ্যালয়ৰ পেছাদাৰীসকলে প্ৰতিবেদন, তথ্য বিশ্লেষণ, বা লিখাৰ দৰে নিৰৱ আৰু নিখুঁত কামত মনোনিৱেশ বজাই ৰাখিবলৈ গামৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ।
  • চোবাই খোৱাৰ সোৱাদ আৰু ছন্দই মনক অন্য মনস্ক হোৱাত বাধা দিয়ে আৰু উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি কৰে ।
  • এই সৰু অভ্যাসে উপস্থাপন বা ইন্টাৰভিউৰ দৰে মানসিক চাপৰ পৰিস্থিতিৰ সময়ত সুস্থিৰ আৰু শান্ত হৈ থাকিবলৈ সহায় কৰে ।

কিয় চ্যুইংগাম ফ’কাচ টুল হিচাপে জনপ্ৰিয় ?

  • চ্যুইংগামৰ ক্ৰমবৰ্ধমান জনপ্ৰিয়তাৰ এটা মূল কাৰণ আছে: ই এটা সুবিধাজনক, বহনযোগ্য আৰু তৎক্ষণাত ফলপ্ৰসূ আহিলা ।
  • দীঘলীয়া কৰ্মদিনত চোবাই খোৱাৰ ছন্দই স্থিৰতা আৰু স্থায়িত্ব বজাই ৰাখে ।
  • ব্যৱহাৰকাৰীসকলে স্পষ্টতা আৰু শান্ত মনোযোগৰ অনুভূতি অনুভৱ কৰা বুলি কয় ।
  • মানসিক ক্লান্তি বা অনিশ্চয়তাৰ সময়ত ই এক সূক্ষ্ম "গ্ৰাউণ্ডিং কৌশল" হিচাপে কাম কৰে ।
  • মানসিক চাপত বিশৃংখল খাদ্যাভ্যাস কমোৱাতো সহায় কৰে ।
  • যিহেতু ইয়াক পকেট বা বেগত সহজে কঢ়িয়াই নিব পাৰি, গতিকে মানুহে ইয়াক যিকোনো ঠাইতে—শ্ৰেণীকোঠা, অফিচ বা জিমত কোনো হেঁচা নোহোৱাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ।

চ্যুইংগাম এটা সাধাৰণ অভ্যাস যেন লাগিব পাৰে, কিন্তু ইয়াৰ মন আৰু শৰীৰ উভয়ৰে বাবে অসংখ্য উপকাৰ আছে । খেলুৱৈৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ছাত্ৰ আৰু পেছাদাৰীলৈকে সকলোৱে ইয়াক মানসিক চাপ কমোৱাৰ, মনোযোগ উন্নত কৰাৰ, মানসিক ভাৰসাম্য বজাই ৰখাৰ এক সহজ আৰু ফলপ্ৰসূ উপায় হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে । যদি আপুনিও আপোনাৰ দিনটোত অলপ শান্ত আৰু উন্নত মনোযোগ বিচাৰিছে, তেন্তে চ্যুইংগামে সহায় কৰিব পাৰে ।

