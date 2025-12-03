ETV Bharat / lifestyle

আপুনিও ‘ৰীলছ’ আৰু ‘মিম’ৰ দ্বাৰা খবৰ পঢ়ে মেকি ? এই অভ্যাসে আপোনাক কেনেকৈ বিপথে পৰিচালিত কৰিব পাৰে

যদি আপুনি আপোনাৰ বেছিভাগ বাতৰি কোনো ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মৰ পৰা পায় তেন্তে আপুনি সাৱধান হোৱা উচিত ৷ এনে কৰি আপুনি বিপদৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে-

The Hidden Dangers of Consuming News from Social Media
আপুনিও ‘ৰীলছ’ আৰু ‘মিম’ৰ দ্বাৰা খবৰ পঢ়ে মেকি ? এই অভ্যাসে আপোনাক কেনেকৈ বিপথে পৰিচালিত কৰিব পাৰে (ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 3, 2025 at 5:07 PM IST

আজিৰ দিনত আমাৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো তথ্য ৩০ ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে এটা Reelত বন্দী কৰিব পাৰি ৷ বৰ্তমান সময়ত কেৱল যুৱক-যুৱতীসকলেই নহয় বৰঞ্চ বয়সস্থ লোকসকলো সামাজিক মাধ্যমৰ প্ৰতি আসক্ত হৈ পৰিছে আৰু বিশেষ কথাটো হ’ল যে সকলোৱে এতিয়া বেছি টেলিভিচনতকৈ সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে নিমিষতে সকলো খবৰ জানিবলৈ বেছি আগ্ৰহী হৈ পৰিছে ৷ যাৰ ফলত আধা বা ওপৰা-ওপৰিকৈ খবৰ পঢ়ি বা সঠিক তথ্য গ্ৰহণ নকৰাকৈ তৎক্ষণাত নিজৰ মন্তব্য সামাজিক মাধ্যমযোগে জনসাধাৰণে শ্বেয়াৰ কৰে যাৰ ফলত সমাজত কেতিয়াবা ইয়াৰ ফলত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰে ৷

এটা সময় আছিল যেতিয়া সকলোৱে টিভিৰ জৰিয়তে বা বাতৰি কাকতৰ জৰিয়তে সকলো খবৰ লাভ কৰিছিল কিন্তু এতিয়া সকলোৱে টিভি চেনেল বা বাতৰি কাকততকৈ ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মক অধিক পছন্দ কৰে ৷ ৰীলছ, গল্প, মিম, পোষ্টৰ জৰিয়তে পৃথিৱীৰ লগত খোজ মিলাবলৈ অধিক সুবিধাজনক হৈ পৰিছে ৷ অৱশ্যে ইয়াৰ কিছু অসুবিধাও হ’ব পাৰে ৷

হয়, যদি আপুনি আপোনাৰ বেছিভাগ বাতৰি কোনো ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মৰ পৰা পায় তেন্তে আপুনি সাৱধান হোৱা উচিত ৷ তেনে কৰিলে কিছু অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ ছ’চিয়েল মিডিয়াত বাতৰি খোৱাৰ অসুবিধাসমূহৰ বিষয়ে জানো আহক-

ওপৰা-ওপৰিকৈ খবৰ জনা আৰু প্ৰসংগহীনতা

ছ’চিয়েল মিডিয়া নিজৰ স্বভাৱতে দৃশ্যমান, চুটি আৰু তৎক্ষণাত বিষয়বস্তুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ৷ আনকি ডাঙৰ ডাঙৰ পৰিঘটনাবোৰকো ৬০ ছেকেণ্ডৰ ৰিল বা এটা ছবিত ঘনীভূত কৰিলে প্ৰায়ে বিষয়টোৰ বিশ্লেষণ বা ঐতিহাসিক প্ৰসংগক আওকাণ কৰা হয় ৷ যুৱ পাঠকে অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে তলৰ পৰা বুজা যায়, কিন্তু ইয়াৰ পটভূমি, কাৰণ আৰু দীৰ্ঘম্যাদী প্ৰভাৱৰ বিষয়ে বুজাৰ অভাৱ ৷ এই অসম্পূৰ্ণ তথ্যই ভুল ধাৰণা গঢ়ি তুলিব পাৰে ৷ প্লেটফৰ্মসমূহে আপোনাক কেৱল আপুনি পচন্দ কৰা অনুসৰিহে তথ্য প্ৰদান কৰে ফলতঃ আপোনাৰ চিন্তাধাৰা একপক্ষীয় হৈ পৰে ।

ভুৱা বাতৰি আৰু ভুল তথ্যৰ বিপদ

ছ’চিয়েল মিডিয়াত কন্টেন্ট ক্ৰিয়েটৰসকল প্ৰায়ে সাংবাদিকতাৰ মানদণ্ড বা তথ্য পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা বান্ধ খাই নাথাকে ৷ ভুৱা বা বিভ্ৰান্তিকৰ তথ্য সহজেই ঝলমলীয়া গ্রাফিক্স আৰু চাঞ্চল্যকৰ শিৰোনামৰ আঁৰত ভাইৰেল হৈ পৰে ৷ এলগৰিদমসমূহে গ্ৰাহকৰ পছন্দৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বিষয়বস্তু প্ৰদৰ্শন কৰে, এটা "ইকো চেম্বাৰ" সৃষ্টি কৰে, য'ত একে ধৰণৰ বিষয়বস্তু বাৰে বাৰে প্ৰদৰ্শিত হয় ৷ যুৱক-যুৱতীসকলে মাত্ৰ এটা ধৰণৰ মতামতহে দেখে, যিয়ে তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰাক সীমিত কৰি বিভ্ৰান্তিৰ সন্মুখীন হ’বলৈ অধিক দুৰ্বল কৰি তুলিব পাৰে ৷

মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত প্ৰভাৱ

সঘনাই নেতিবাচক বা পক্ষপাতিত্বমূলক বাতৰিৰ সন্মুখীন হ’লে যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত উদ্বেগ, হতাশা আৰু বিভ্ৰান্তিৰ অনুভৱ হ’ব পাৰে ৷

তথ্যৰ ভাৰসাম্যহীনতা

ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা বাতৰিয়ে প্ৰায়ে মনোৰঞ্জন, চেলিব্ৰিটি, আৰু নিচ আগ্ৰহৰ বিষয়সমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ৷ ইয়াৰ ফলত যুৱক-যুৱতীসকলৰ তথ্যৰ ভাৰসাম্য বিঘ্নিত হ’ব পাৰে ৷ অৰ্থাৎ তেওঁলোকে একে ধৰণৰ বাতৰিৰ সন্মুখীন হৈ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ বহু বিষয় এৰি থৈ যায় ৷

ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা বাতৰি পোৱাটো ঠিকেই আছে, কিন্তু সেয়া আপোনাৰ একমাত্ৰ উৎস হ’ব নালাগে ৷ ছ’চিয়েল মিডিয়াত দেখা যিকোনো বস্তু বিশ্বাস কৰাৰ আগতে নিৰ্ভৰযোগ্য উৎসৰ সৈতে পৰীক্ষা কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ কেৱল তলৰ পৰা পোৱা তথ্যই নহয়, বিষয়সমূহৰ ওপৰত গভীৰ বুজাবুজি গঢ়ি তুলিবলৈ বাতৰি কাকত পঢ়াটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷

সমাধান

  • একাধিক উৎসৰ পৰা (বাতৰি কাকত, টিভি, বিশ্বাসযোগ্য ৱেবছাইট) বাতৰি পঢ়ক ।
  • তথ্য-পৰীক্ষা কৰা ৱেবছাইটসমূহ ব্যৱহাৰ কৰক ।
  • ছ'চিয়েল মিডিয়াত বৈচিত্ৰময় "ফ'লৰ'" তালিকা গঢ়ি তোলক ।
  • আৱেগিকভাৱে শ্বেয়াৰ কৰাৰ আগতে দহবাৰ ভাবি আৰু পৰীক্ষা কৰিহে শ্বেয়াৰ কৰিব ।

শেষত এই কথাই ক’ব পাৰি যে, ছ’চিয়েল মিডিয়া হৈছে এক তথ্যৰ উৎস হ’ব পাৰে, কিন্তু ই যদি একমাত্ৰ উৎস হৈ পৰে তেন্তে ই সমাজৰ বাবে বিষাক্ত হৈ পৰে । সজাগ হওক যাতে আপুনি এজন অৱগত নাগৰিক হৈ থাকে, খং বা বিভ্ৰান্তিৰ ভুক্তভোগী নহয় ।

