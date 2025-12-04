ঘৰতে এই পদ্ধতিৰে তৈয়াৰ কৰি খাওক মগু দাইলৰ হালোৱা

ঘৰতে এই পদ্ধতিৰে তৈয়াৰ কৰি খাওক মগু দাইলৰ হালোৱা
শীতকালত মগু দাইলৰ হালোৱা খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে সেয়ে আজিৰ এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে আমি মগু দাইলৰ হালোৱাৰ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ৰেচিপি জানো আহক-
ঘৰতে এই পদ্ধতিৰে তৈয়াৰ কৰি খাওক মগু দাইলৰ হালোৱা (CANVA)
Published : December 4, 2025 at 1:28 PM IST
শীতকালত প্ৰায়ে এটা মিঠা লোভ আনে ৷ বাহিৰৰ পৰা অস্বাস্থ্যকৰ বস্তু খোৱাৰ সলনি ঘৰতে কিছুমান সোৱাদযুক্ত ডেজাৰ্ট বনোৱাই ভাল ৷ মগু দাইলৰ হালোৱা তাৰ ভিতৰত অন্যতম ৷ মগু দাইলৰ হালোৱা বনাবলৈ কিছু কষ্টৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে, কিন্তু ইয়াৰ সোৱাদ ইমানেই আচৰিত যে এবাৰ ইয়াৰ সোৱাদ লোৱাৰ পিচত আপুনি আৰু কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে ৷ মগু দাইলৰ হালোৱাৰ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ৰেচিপি জানো আহক-
সামগ্ৰী
- ১/২ কাপ হালধীয়া মগু দাইল
- ১/২ কাপ দেশী ঘিউ
- ১/২ৰ পৰা ৩/৪ কাপ চেনি (ৰুচি অনুসৰি)
- ১ কাপ গাখীৰ বা গাখীৰ আৰু পানীৰ সংমিশ্ৰণ
- ১/২ কাপ মাৱা/খোয়া
- ১/২ চামুচ ইলাচিৰ গুড়ি
- কেইটামান কেশৰ (গৰম গাখীৰত তিয়াই) ৷
- ২ চামুচ কটা বাদাম (যেনে কাজু, কাঠবাদাম, পিষ্টা)
প্ৰস্তুতিৰ পদ্ধতি
- প্ৰথমে মগু দাইলখিনি ভালদৰে ধুই ৩ৰ পৰা ৪ ঘণ্টা বা ৰাতিটো পানীত তিয়াই ৰাখক ৷ মগু দাইল ভালদৰে ফুলি গ’লে পানীৰ পৰা চেকি লওক ৷
- এতিয়া তিয়াই থোৱা মগু দাইলখিনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত মোটাকৈ পিহি লওক, হয় পানী নিদিয়াকৈ নহয় অতি কম পানী ব্যৱহাৰ কৰি ৷ মনত ৰাখিব যে পেষ্টটো বেছি মিহি হ’ব নালাগে, বৰঞ্চ চুজিৰ দৰে অলপ দানাযুক্ত স্থায়িত্ব হ’ব লাগে ৷
- এতিয়া গধুৰ তলৰ কেৰাহী এটা লৈ তাত প্ৰায় ১/২ কাপ বিশুদ্ধ ঘিউ দি মধ্যমীয়া জুইত গৰম কৰক ৷ ঘিউ গৰম হ’লে কেৰাহীত মোটাকৈ পিহি লোৱা মগু দাইলখিনি দিব ৷ জুই কমকৈ ৰাখি মগু দাইলখিনি অনবৰতে লৰাই ভাজিব ৷ এই ষ্টেপটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ইয়াৰ বাবে প্ৰায় ১৫ৰ পৰা ২৫ মিনিট সময়ৰ প্ৰয়োজন ৷
- মগু দাইলখিনি সোণালী হালধীয়া হোৱালৈকে ৰোষ্ট কৰক আৰু যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ সুগন্ধি নোলায় বিশ্বাস কৰক ইয়াৰ সুগন্ধি সঁচাকৈ লোভনীয়, ভালদৰে ভজা হ’লে ই দানাদাৰ দেখাবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু কেৰাহীৰ কাষৰ পৰা ঘিউ পৃথক হ’বলৈ ধৰে ৷ ভালদৰে ভজা হ’লে দানাযুক্ত যেন লাগিব লাগে আৰু কেৰাহীৰ কাষৰ পৰা ঘিউ পৃথক হ’বলৈ আৰম্ভ কৰিব লাগে ৷
- এতিয়া হালোৱাখিনিত মাৱা দি লাহে লাহে ৰোষ্ট কৰি মগু দাইলত মিহলাই লওক ৷ ইয়াৰ ফলত হালোৱাখিনি ক্ৰীমযুক্ত হৈ পৰিব ৷ তাৰ পিছত জুই কমাই লাহে লাহে গৰম গাখীৰ বা গাখীৰ আৰু পানীৰ মিশ্ৰণ দিব ৷
- লগতে গৰম গাখীৰত তিয়াই থোৱা কেশৰ ডালখিনি দিব ৷ মিশ্ৰণটো দ্ৰুত আৰু অবিৰতভাৱে লৰাই থাকিব যাতে কোনো ধৰণৰ গুটি গঠন নহয় ৷ লগে লগে মগু দাইলবোৰে গাখীৰ শোষণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু ফুলি উঠিব ৷
- যেতিয়া মগু দাইলবোৰে গাখীৰ সম্পূৰ্ণৰূপে শোষণ কৰি মিশ্ৰণটো ঘন হ’বলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়া ৰুচি অনুসৰি চেনি আৰু ইলাচিৰ গুড়ি দিব ৷ চেনি দ্ৰৱীভূত হোৱাৰ লগে লগে পুডিং পুনৰ অলপ পাতল হৈ পৰিব ৷
- চেনিৰ পানী সম্পূৰ্ণৰূপে শুকাই নোযোৱালৈকে আৰু হালোৱাখিনি ডাঠ হৈ কেৰাহী নেৰালৈকে যাবলৈ ধৰালৈকে সিজাই লওক ৷ শেষত কটা বাদামখিনি দি অলপমান লৰাই দিব ৷
- হালোৱাৰ জিলিকনি আৰু সোৱাদ বৃদ্ধি কৰিবলৈ পৰিবেশনৰ আগতে ওপৰত ১ চামুচ দেশী ঘিউ ছটিয়াই ভালদৰে মিহলাই লওক ৷
- আপোনাৰ সুস্বাদু মগু দাইলৰ হালোৱা সাজু! কটা বাদামৰ সৈতে সজাই গৰমা-গৰমে পৰিবেশন কৰক ৷
লগতে পঢ়ক