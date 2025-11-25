ETV Bharat / lifestyle

"Buy Now, Pay Later"ৰ প্ৰতি কিয় আকৰ্ষিত হৈছে যুৱক-যুৱতীসকল ? সঁচাকৈয়ে ই লাভজনক নে এক ফান্দ ?

আজিৰ এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে জানো আহক যে BNPL আপোনাৰ পকেটত চাপৰ সৃষ্টি কৰে নে বাস্তৱত সঁচাকৈ ই লাভজনক-

The "Buy Now, Pay Later" Dilemma: Financial Freedom or Debt Trap?
"Buy Now, Pay Later"ৰ প্ৰতি কিয় আকৰ্ষিত হৈছে যুৱক-যুৱতীসকল ? সঁচাকৈয়ে ই লাভজনক নে এক ফান্দ ? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 25, 2025 at 12:57 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

বৰ্তমানৰ ডিজিটেল যুগত "Buy Now, Pay Later" (BNPL) সেৱা ক্ৰমান্বয়ে জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে ৷ এই বৈশিষ্ট্য ই-কমাৰ্চ ৱেবছাইট আৰু এপসমূহত আকৰ্ষণীয় অফাৰ হিচাপে উপলব্ধ থাকে, যাৰ ফলত আপুনি তৎক্ষণাত সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব পাৰে আৰু পিছত কিস্তিত ইয়াৰ বাবে ধন পৰিশোধ কৰিব পাৰে ৷

যুৱক-যুৱতীসকলে ইয়াক ক্ৰমান্বয়ে ভাল পোৱা হৈছে ৷ তৎক্ষণাত সম্পূৰ্ণ ধন পৰিশোধ কৰাৰ চিন্তা নকৰাকৈয়ে তেওঁলোকে নিজৰ ইচ্ছামতে সামগ্ৰীসমূহ সহজেই ক্ৰয় কৰিব পাৰে ৷ কিন্তু সঁচাকৈয়ে ই আমাৰ বাবে লাভজনক নে ইয়াৰ আঁৰত লুকাই আছে কোনো আৰ্থিক ফান্দ ? আহক তেন্তে আজিৰ এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে জানো যে BNPL আপোনাৰ পকেটত চাপৰ সৃষ্টি কৰে নে বাস্তৱত সঁচাকৈ ই লাভজনক-

ভৱিষ্যতৰ উপাৰ্জনৰ টকা হ’ব আগতীয়াকৈ খৰচ

BNPLৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বিপদটো হ’ল ই আপোনাক আগতীয়াকৈ ভৱিষ্যতৰ টকাক খৰচ কৰিবলৈ প্ৰেৰণা দিয়ে ৷ যেতিয়া আপুনি "এতিয়াই কিনিবলৈ" বাছি লয়, তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ বৰ্তমানৰ সঞ্চয় বা আয়ৰ পৰিৱৰ্তে ভৱিষ্যতৰ উপাৰ্জন বন্ধকত ৰাখিছে ৷ ইয়াৰ ফলত নগদ ধনৰ প্ৰবাহৰ সমস্যা হ’ব পাৰে, বিশেষকৈ যদি আপুনি একেলগে একাধিক BNPLৰ কিস্তি দিব লাগে ৷

লুকাই থকা কৰ আৰু সুত

বেছিভাগ BNPL সেৱাই প্ৰথম অৱস্থাত সুতবিহীন ধন পৰিশোধ কৰে, কিন্তু ধন পৰিশোধ কৰাত পলম হ’লে তেওঁলোকে ডাঙৰ জৰিমনা, ​লেট ফিচ আৰু অন্যান্য উচ্চ সুতৰ হাৰ আৰোপ কৰিব পাৰে ৷ বহু গ্ৰাহকে এই চৰ্তসমূহৰ বিষয়ে অজ্ঞাত হোৱাৰ ফলত অজানিতে ঋণৰ জালত পৰে ৷

অত্যধিক খৰচ কৰাৰ অভ্যাস

BNPLৰ সুবিধাই বজাৰ কৰাটো সহজ কৰি তোলে, যাৰ ফলত মানুহে প্ৰকৃততে প্ৰয়োজনতকৈ অধিক খৰচ কৰে ৷ "পিছত ধন দিব"ৰ ধাৰণাটোৱে মানসিকভাৱে খৰচ হ্ৰাস কৰে, যাৰ ফলত অপচয়মূলক খৰচ বৃদ্ধি পায় ৷ এই অভ্যাসে দীৰ্ঘকালীনভাৱে আৰ্থিক সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷

ক্ৰেডিট স্ক’ৰৰ ওপৰত প্ৰভাৱ

বহু BNPL কোম্পানীয়ে এতিয়া গ্ৰাহকৰ ক্ৰেডিট স্ক’ৰ পৰীক্ষা কৰে ৷ সময়মতে ধন পৰিশোধ নকৰাটোৱে আপোনাৰ ক্ৰেডিট স্ক’ৰত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷ ক্ৰেডিট স্ক’ৰ বেয়া হ’লে ভৱিষ্যতে ঋণ বা ক্ৰেডিট কাৰ্ড পোৱাৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস পাব পাৰে ৷

সঞ্চয়ৰ অভ্যাসৰ অভাৱ

BNPL সেৱাই তৎক্ষণাত ক্ৰয়ৰ বিকল্প প্ৰদান কৰে, যাৰ ফলত মানুহে বাজেট আৰু সঞ্চয় কৰাৰ অভ্যাস হেৰুৱাব পাৰে ৷ ইয়াৰ ফলত ভৱিষ্যতে বৃহৎ আৰ্থিক লক্ষ্য, যেনে ঘৰ ক্ৰয় কৰা বা সঞ্চয় কৰাটো কঠিন হ’ব পাৰে ৷

Buy Now, Pay Later” (BNPL) সেৱা নিঃসন্দেহে এটা আকৰ্ষণীয় আৰু সুবিধাজনক বিকল্প যিয়ে তৎক্ষণাত আপোনাৰ পচন্দৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাৰ সপোন পূৰণ কৰে ৷ কিন্তু ইয়াৰ আঁৰত লুকাই আছে এক সূক্ষ্ম আৰ্থিক ফান্দ – যিটোৱে অজানিতে আপোনাক ঋণৰ চক্ৰত পেলাব পাৰে ৷ কিন্তু BNPL আপোনাৰ বাবে লাভজনক হ’ব পাৰে যদিহে –

  • আপুনি সম্পূৰ্ণ সচেতন আৰু নিয়ন্ত্ৰিতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰে
  • কেৱল প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ বাবেহে লয়
  • প্ৰতিটো কিস্তি সময়মতে পৰিশোধ কৰিব পাৰে বুলি নিশ্চিত হ’লে
  • একেলগে একাধিক BNPL একাউণ্ট নচলালে
  • লুকাই থকা জৰিমনা আৰু চৰ্তসমূহ ভালদৰে পঢ়ি বুজি লয়

কিন্তু বাস্তৱত বেছিভাগ যুৱক-যুৱতীয়ে এই নিয়ম মানি নচলে ৷ ফলত “Buy Now, Pay Later”ৰ মানসিকতাই মানুহক অত্যধিক খৰচ কৰিবলৈ আগ্ৰহী কৰে যাৰ ফলত ঋণৰ বোজা আৰু ক্ৰ ক্ৰেডিট স্ক’ৰৰ ক্ষতিৰ দৰে সমস্যাত ভৱিষ্যতে ভুগিবলগীয়া হয় ৷

শেষ কথা: BNPL আপোনাৰ বাবে কোনো শত্ৰু নহয়, কিন্তু ই এটা ধাৰালো অস্ত্ৰৰ দৰে – সাৱধানে ব্যৱহাৰ কৰিলে উপকাৰী, অসাৱধান হ’লে নিজৰেই লোকচান হ’ব পাৰে ৷ গতিকে পৰৱৰ্তী বাৰ যেতিয়া “No Cost EMI” বা “Pay in 3/6 installments”ৰ চিকচিকিয়া বাটনত হাত দিবলৈ মন যায়, তেতিয়া এবাৰ নিজকে সুধিব –

“মই সঁচাকৈয়ে এতিয়াই এইটো কিনিব লাগেনে, নে মই কেৱল ‘পিছত দিম’ বুলি ভাবি নিজকে ঠগিছো ?”আপোনাৰ ভৱিষ্যতৰ আৰ্থিক স্বাধীনতা আজিৰ এটা সিদ্ধান্তৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ৷ সাৱধানে বাছি লওক!

লগতে পঢ়ক

  1. আপুনি সকলো সময়তে ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰে নেকি ? এয়া হ’ব পাৰে কাৰণ
  2. পুৰুষ নে মহিলা ? কোন হয় তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তিৰ অধিকাৰী
  3. মানসিক স্বাস্থ্য হ’ব উন্নত, দৈনন্দিন জীৱনৰ অংশ কৰি লওক এইসমূহ অভ্যাসক

TAGGED:

FINANCIAL TRAP
BUY NOW PAY LATER BENEFITS
BUY NOW PAY LATER DISADVANTAGES
এতিয়া কিনি পিছত পৰিশোধ কৰা
BNPL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

নুৰানং জলপ্ৰপাত: ইতিহাস, পৰম্পৰা আৰু পৰ্যটনৰ মেটমৰা সম্ভাৰ

প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ

আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল

একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন... আপুনিও জানি থওক কেনেকৈ তিলতিলকৈ ধ্বংস হৈ গৈছিল অসমৰ প্ৰথম চেনিকলটো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.