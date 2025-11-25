"Buy Now, Pay Later"ৰ প্ৰতি কিয় আকৰ্ষিত হৈছে যুৱক-যুৱতীসকল ? সঁচাকৈয়ে ই লাভজনক নে এক ফান্দ ?
আজিৰ এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে জানো আহক যে BNPL আপোনাৰ পকেটত চাপৰ সৃষ্টি কৰে নে বাস্তৱত সঁচাকৈ ই লাভজনক-
Published : November 25, 2025 at 12:57 PM IST
বৰ্তমানৰ ডিজিটেল যুগত "Buy Now, Pay Later" (BNPL) সেৱা ক্ৰমান্বয়ে জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে ৷ এই বৈশিষ্ট্য ই-কমাৰ্চ ৱেবছাইট আৰু এপসমূহত আকৰ্ষণীয় অফাৰ হিচাপে উপলব্ধ থাকে, যাৰ ফলত আপুনি তৎক্ষণাত সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব পাৰে আৰু পিছত কিস্তিত ইয়াৰ বাবে ধন পৰিশোধ কৰিব পাৰে ৷
যুৱক-যুৱতীসকলে ইয়াক ক্ৰমান্বয়ে ভাল পোৱা হৈছে ৷ তৎক্ষণাত সম্পূৰ্ণ ধন পৰিশোধ কৰাৰ চিন্তা নকৰাকৈয়ে তেওঁলোকে নিজৰ ইচ্ছামতে সামগ্ৰীসমূহ সহজেই ক্ৰয় কৰিব পাৰে ৷ কিন্তু সঁচাকৈয়ে ই আমাৰ বাবে লাভজনক নে ইয়াৰ আঁৰত লুকাই আছে কোনো আৰ্থিক ফান্দ ? আহক তেন্তে আজিৰ এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে জানো যে BNPL আপোনাৰ পকেটত চাপৰ সৃষ্টি কৰে নে বাস্তৱত সঁচাকৈ ই লাভজনক-
ভৱিষ্যতৰ উপাৰ্জনৰ টকা হ’ব আগতীয়াকৈ খৰচ
BNPLৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বিপদটো হ’ল ই আপোনাক আগতীয়াকৈ ভৱিষ্যতৰ টকাক খৰচ কৰিবলৈ প্ৰেৰণা দিয়ে ৷ যেতিয়া আপুনি "এতিয়াই কিনিবলৈ" বাছি লয়, তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ বৰ্তমানৰ সঞ্চয় বা আয়ৰ পৰিৱৰ্তে ভৱিষ্যতৰ উপাৰ্জন বন্ধকত ৰাখিছে ৷ ইয়াৰ ফলত নগদ ধনৰ প্ৰবাহৰ সমস্যা হ’ব পাৰে, বিশেষকৈ যদি আপুনি একেলগে একাধিক BNPLৰ কিস্তি দিব লাগে ৷
লুকাই থকা কৰ আৰু সুত
বেছিভাগ BNPL সেৱাই প্ৰথম অৱস্থাত সুতবিহীন ধন পৰিশোধ কৰে, কিন্তু ধন পৰিশোধ কৰাত পলম হ’লে তেওঁলোকে ডাঙৰ জৰিমনা, লেট ফিচ আৰু অন্যান্য উচ্চ সুতৰ হাৰ আৰোপ কৰিব পাৰে ৷ বহু গ্ৰাহকে এই চৰ্তসমূহৰ বিষয়ে অজ্ঞাত হোৱাৰ ফলত অজানিতে ঋণৰ জালত পৰে ৷
অত্যধিক খৰচ কৰাৰ অভ্যাস
BNPLৰ সুবিধাই বজাৰ কৰাটো সহজ কৰি তোলে, যাৰ ফলত মানুহে প্ৰকৃততে প্ৰয়োজনতকৈ অধিক খৰচ কৰে ৷ "পিছত ধন দিব"ৰ ধাৰণাটোৱে মানসিকভাৱে খৰচ হ্ৰাস কৰে, যাৰ ফলত অপচয়মূলক খৰচ বৃদ্ধি পায় ৷ এই অভ্যাসে দীৰ্ঘকালীনভাৱে আৰ্থিক সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷
ক্ৰেডিট স্ক’ৰৰ ওপৰত প্ৰভাৱ
বহু BNPL কোম্পানীয়ে এতিয়া গ্ৰাহকৰ ক্ৰেডিট স্ক’ৰ পৰীক্ষা কৰে ৷ সময়মতে ধন পৰিশোধ নকৰাটোৱে আপোনাৰ ক্ৰেডিট স্ক’ৰত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷ ক্ৰেডিট স্ক’ৰ বেয়া হ’লে ভৱিষ্যতে ঋণ বা ক্ৰেডিট কাৰ্ড পোৱাৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস পাব পাৰে ৷
সঞ্চয়ৰ অভ্যাসৰ অভাৱ
BNPL সেৱাই তৎক্ষণাত ক্ৰয়ৰ বিকল্প প্ৰদান কৰে, যাৰ ফলত মানুহে বাজেট আৰু সঞ্চয় কৰাৰ অভ্যাস হেৰুৱাব পাৰে ৷ ইয়াৰ ফলত ভৱিষ্যতে বৃহৎ আৰ্থিক লক্ষ্য, যেনে ঘৰ ক্ৰয় কৰা বা সঞ্চয় কৰাটো কঠিন হ’ব পাৰে ৷
“Buy Now, Pay Later” (BNPL) সেৱা নিঃসন্দেহে এটা আকৰ্ষণীয় আৰু সুবিধাজনক বিকল্প যিয়ে তৎক্ষণাত আপোনাৰ পচন্দৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাৰ সপোন পূৰণ কৰে ৷ কিন্তু ইয়াৰ আঁৰত লুকাই আছে এক সূক্ষ্ম আৰ্থিক ফান্দ – যিটোৱে অজানিতে আপোনাক ঋণৰ চক্ৰত পেলাব পাৰে ৷ কিন্তু BNPL আপোনাৰ বাবে লাভজনক হ’ব পাৰে যদিহে –
- আপুনি সম্পূৰ্ণ সচেতন আৰু নিয়ন্ত্ৰিতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰে
- কেৱল প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ বাবেহে লয়
- প্ৰতিটো কিস্তি সময়মতে পৰিশোধ কৰিব পাৰে বুলি নিশ্চিত হ’লে
- একেলগে একাধিক BNPL একাউণ্ট নচলালে
- লুকাই থকা জৰিমনা আৰু চৰ্তসমূহ ভালদৰে পঢ়ি বুজি লয়
কিন্তু বাস্তৱত বেছিভাগ যুৱক-যুৱতীয়ে এই নিয়ম মানি নচলে ৷ ফলত “Buy Now, Pay Later”ৰ মানসিকতাই মানুহক অত্যধিক খৰচ কৰিবলৈ আগ্ৰহী কৰে যাৰ ফলত ঋণৰ বোজা আৰু ক্ৰ ক্ৰেডিট স্ক’ৰৰ ক্ষতিৰ দৰে সমস্যাত ভৱিষ্যতে ভুগিবলগীয়া হয় ৷
শেষ কথা: BNPL আপোনাৰ বাবে কোনো শত্ৰু নহয়, কিন্তু ই এটা ধাৰালো অস্ত্ৰৰ দৰে – সাৱধানে ব্যৱহাৰ কৰিলে উপকাৰী, অসাৱধান হ’লে নিজৰেই লোকচান হ’ব পাৰে ৷ গতিকে পৰৱৰ্তী বাৰ যেতিয়া “No Cost EMI” বা “Pay in 3/6 installments”ৰ চিকচিকিয়া বাটনত হাত দিবলৈ মন যায়, তেতিয়া এবাৰ নিজকে সুধিব –
“মই সঁচাকৈয়ে এতিয়াই এইটো কিনিব লাগেনে, নে মই কেৱল ‘পিছত দিম’ বুলি ভাবি নিজকে ঠগিছো ?”আপোনাৰ ভৱিষ্যতৰ আৰ্থিক স্বাধীনতা আজিৰ এটা সিদ্ধান্তৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ৷ সাৱধানে বাছি লওক!
