আমাৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লোৱা চিকিৎসকসকল নিজেই অতি অসুস্থ, গৱেষণাত পোহৰলৈ আহিল আচৰিত তথ্য
কেৱল আমাৰ দেশতে নহয়, সমগ্ৰ বিশ্বতে চিকিৎসকে স্বাস্থ্যসেৱা আগবঢ়ায়, কিন্তু গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লোৱা চিকিৎসকসকল নিজেই দিনকদিনে অসুস্থ
Published : December 19, 2025 at 2:38 PM IST
মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ সুৰক্ষাৰ বাবে দিনে নিশাই কাম কৰা চিকিৎসকসকল এতিয়া নিজেই বিভিন্ন ৰোগৰ সৈতে যুঁজিছে ৷ শেহতীয়াকৈ সমগ্ৰ দেশৰ চিকিৎসকৰ ওপৰত কৰা এক অধ্যয়নত তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাৰ এখন ছবি পোহৰলৈ আহিছে, যিয়ে চিকিৎসা জগতখনক চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছে ৷ প্ৰতিবেদন অনুসৰি এই অধ্যয়নত জড়িত প্ৰায় প্ৰতিজন দ্বিতীয় চিকিৎসক উচ্চ ৰক্তচাপত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে ইয়াৰে প্ৰায় এক চতুৰ্থাংশ ডায়েবেটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত ৷ ২০২৫ চনৰ মাৰ্চৰ পৰা জুন মাহৰ ভিতৰত এই অধ্যয়নত ২৬৫ জন চিকিৎসকে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ৷ এই সমীক্ষাত দিল্লী, উত্তৰ প্ৰদেশ, ৰাজস্থান, মহাৰাষ্ট্ৰ, ঝাৰখণ্ড, বিহাৰ, গুজৰাটৰ দৰে ৰাজ্যৰ চিকিৎসকসকলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল ৷
গৱেষণাৰ পৰা কি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ?
জাৰ্নেল অৱ মিড-হেল্থত প্ৰকাশিত এই গৱেষণাই কেইবাটাও তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে ৷ এই তথ্যত প্ৰকাশ পাইছে যে ৪৭.৯ শতাংশ চিকিৎসকৰ ৰক্তচাপ স্বাভাৱিক মাত্ৰাতকৈ বেছি ৷ চিন্তনীয় কথাটো হ’ল যে এই চিকিৎসকসকলৰ মাত্ৰ ৬৩ শতাংশইহে ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ ইয়াৰ উপৰিও ২১.৫ শতাংশ চিকিৎসকে থাইৰয়ডৰ সমস্যাত ভুগিছিল, ৪৩ শতাংশই উচ্চ কলেষ্টেৰল আৰু ১১.৭ শতাংশ চিকিৎসকৰ হৃদযন্ত্ৰৰ সমস্যা আছিল ৷ এই গৱেষণাৰ নেতৃত্ব দিছিল আগ্ৰাৰ এছ এন মেডিকেল কলেজৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ অধ্যাপক ডাঃ প্ৰভাত আগৰৱালে ৷ কলকাতাৰ স্কুল অৱ ট্ৰপিকেল মেডিচিন আৰু ধনবাদৰ ডায়েবেটিছ এণ্ড হাৰ্ট ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰেও এই অধ্যয়নত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল ৷ বহু অভিজ্ঞ চিকিৎসক আৰু বিশেষজ্ঞ এই গৱেষণাৰ লগত জড়িত আছিল ৷
কিহৰ বাবে সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে ?
বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, সঘনাই নাইট শ্বিফট, অত্যধিক কামৰ চাপ, মানসিক চাপ, সময়মতে খাব নোৱাৰা, টোপনিৰ অভাৱ আদিয়েই চিকিৎসকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাৰ প্ৰধান কাৰক ৷ চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত দুয়োটা খণ্ডতে কৰ্মৰত চিকিৎসকসকল এই ভাবুকিৰ পৰা মুক্ত নহয় ৷ প্ৰতিবেদনত চৰকাৰক চিকিৎসকৰ বাবে নিয়মীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা, কৰ্মক্ষেত্ৰৰ সুস্থতা কাৰ্যসূচী, মানসিক স্বাস্থ্য নিৰীক্ষণ বাধ্যতামূলক কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ গৱেষকসকলে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে যদি চিকিৎসকসকল নিজেই অসুস্থ হৈ থাকে তেন্তে ইয়াৰ প্ৰভাৱ দেশৰ স্বাস্থ্যসেৱা ব্যৱস্থাত পৰিব ৷ গৱেষণাৰ সৈতে জড়িত এজন বিশেষজ্ঞই কয় যে, "এয়া কেৱল ব্যক্তিগত সমস্যা নহয়, স্বাস্থ্য সুৰক্ষাৰ এক গুৰুতৰ সমস্যা ৷ যদি চিকিৎসকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটে তেন্তে সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটোৱেই প্ৰভাৱিত হ'ব ৷"
প্ৰতিবেদনৰ পৰা মূল পৰিসংখ্যা
- উচ্চ ৰক্তচাপ: ১২৭ জন চিকিৎসক (৪৭.৯ শতাংশ)
- ডায়েবেটিছ: ৬১ জন চিকিৎসক (২৩ শতাংশ)
- থাইৰয়ডৰ সমস্যা: ৫৭ জন চিকিৎসক (২১.৫ শতাংশ)
- বেয়া কলেষ্টেৰল বৃদ্ধি: ১১৪ জন চিকিৎসক (৪৩ শতাংশ)
- হৃদৰোগ: ৩১ জন চিকিৎসক (১১.৭ শতাংশ)
এই গৱেষণাৰ পৰা ওলোৱা পৰিসংখ্যা যথেষ্ট আচৰিত ৷ ইয়াৰ উপৰিও প্ৰকাশ পাইছে যে ৩০.২ শতাংশ চিকিৎসকে মাজে মাজে মদ্যপান কৰে, আৰু ৪.৯ শতাংশই দৈনিক ধূমপান কৰে ৷
