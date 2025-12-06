ETV Bharat / lifestyle

টেটুৰ কৰিলে ছালৰ কৰ্কট ৰোগ হ’ব পাৰে নেকি ? কি কয় গৱেষণাই

ছুইডেনৰ এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষণাত দাবী কৰা হৈছে যে টেটুৰ দ্বাৰা ছালৰ কৰ্কট ৰোগৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় পঢ়ক সৱিশেষ...

Tattoos and Melanoma
টেটুৰ কৰিলে ছালৰ কৰ্কট ৰোগ হ'ব পাৰে নেকি ? কি কয় গৱেষণাই
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 6, 2025 at 5:06 PM IST

4 Min Read
সম্প্ৰতি বহুলোকৰ মাজত বিশেষকৈ যুৱচামৰ মাজত টেটু কৰাৰ প্ৰৱণতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে ৷ একপ্ৰকাৰে টেটু ফেশ্বনৰে অংশ হৈ পৰিছে ৷ সাধাৰণতে টেটুৱে শৰীৰৰ কোনো ক্ষতি নকৰে যদিও ইয়াৰ ফলত HIVৰ সম্ভাৱনাও বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ৷ অৱশ্যে এতিয়া এক অধ্যয়নত টেটু সন্দৰ্ভত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে ৷ ছুইডেনৰ এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষণাত দাবী কৰা হৈছে যে টেটুৰ দ্বাৰা ছালৰ কৰ্কট ৰোগৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় ৷ এই গৱেষণাত লগতে টেটু কৰাসকলৰ মেলানোমা হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি বুলিও দাবী কৰা হৈছে ৷

এই গৱেষণাত মেলানোমা ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ থকা ২০ৰ পৰা ৬০ বছৰ বয়সৰ ২৮৮০ জন লোকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল ৷ গৱেষণাত প্ৰকাশ পোৱা তথ্য মতে যিসকল লোকে ১০ বছৰতকৈ অধিক সময় টেটু কৰি আছে, তেওঁলোকৰ বাবে এই বিপদ অধিক হৈ পৰে ৷

গৱেষণাৰ মতে, যেতিয়া টেটুৰ চিয়াঁহী ছালত সোমোৱাই হয়, তেতিয়া ছালে এই চিয়াঁহীক বাহিৰৰ পদাৰ্থ হিচাপে গ্ৰহণ কৰে আৰু ছালৰ ওপৰত আক্ৰমণ হোৱা বুলি বিশ্বাস কৰে ৷ ইয়াৰ ফলত ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা সক্ৰিয় হয় আৰু ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা কোষে চিয়াঁহীৰ ৰংবোৰক আগুৰি ধৰে ৷

ইয়াৰ উপৰিও এই চিয়াঁহী লিম্ফ ন’ডত উপনীত হয় ৷ চিয়াঁহীত কিছুমান বিশেষ ৰাসায়নিক পদাৰ্থও থাকে, এই পদাৰ্থসমূহক কাৰ্চিনোজেনিক বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ দীৰ্ঘদিন ৰ’দত থাকিলে ছালৰ কৰ্কট ৰোগৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷

টেটুৰ ফলত কেন্সাৰ হয় নেকি ?

এই গৱেষণাৰ পৰা টেটু আৰু ছালৰ কৰ্কট ৰোগৰ মাজত কোনো প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত লোৱা হোৱা নাই যদিও ইয়াৰ ফলত ছালৰ কৰ্কট ৰোগৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷ গতিকে টেটু কৰাসকলে আতংকিত হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই ৷ কিন্তু টেটু কৰাৰ পূৰ্বে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে ৷

দেহৰ সঠিক স্থানতহে টেটু কৰক ৷ টেটুৰ পিছত বিশেষকৈ সূৰ্যৰ পোহৰৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে সেই ঠাইখিনি কাপোৰেৰে ঢাকি বা ছানস্ক্ৰীণ লগাই নিজৰ ছালৰ সঠিক যত্ন লওক ৷ যদি ছালৰ ৰং সলনি হয় বা টেটু কৰা ঠাইৰ ওচৰত খজুৱতি হয়, তেতিয়া চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক ৷ এই বিষয়ত কেতিয়াও গাফিলতি নকৰিব ৷

টেটু কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চিন্তাৰ প্ৰয়োজন আছেনে ?

গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে, টেটু কৰা লোকসকল আতংকিত হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ৷ এই গৱেষণাই সজাগতা আৰু সাৱধানতা বৃদ্ধিৰ দিশত সহায় কৰিছে কৰে ৷ টেটু কৰা অংশটো ৰ’দত ঢাকি ৰখা উচিত আৰু কোনো লক্ষণ দেখা পালে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় ৷

টেটু কৰাৰ সময়ত ল’বলগীয়া সাৱধানতা-

টেটু কৰাটো এটা বেদনাদায়ক প্ৰক্ৰিয়া বুলি গণ্য কৰা হয় যদিও চিকিৎসকে কয় যে, টেটু কৰাৰ আগতে কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ ইয়াৰ ফলত গুৰুতৰ তেজৰ সংক্ৰমণ, চেপ্চিছ বা আনকি এইচ আই ভি/এইডছৰ আশংকাও বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷ টেটু হ’ল ছালৰ ওপৰৰ তৰপত বিন্ধি থকা ৰঞ্জক পদাৰ্থ সুমুৱাই ছালত সৃষ্টি কৰা ডিজাইন ৷ এই কাম কৰিবলৈ এজন টেটু শিল্পীয়ে চিলাই মেচিনৰ দৰে হাতেৰে চলোৱা এটি মেচিন ব্যৱহাৰ কৰে, য’ত এটা বা ততোধিক চিয়াঁহীৰে ভৰা বেজীৰে বাৰে বাৰে ছালত খুচি টেটু ডিজাইন কৰা হয় ৷ এই প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত ৰক্তক্ষৰণ আৰু কিছু বিষ হয় ৷ চিকিৎসকৰ মতে টেটু বনোৱাৰ ফলত তলত দিয়া জটিলতাসমূহে দেখা দিব পাৰে-

  • ছালৰ সংক্ৰমণ
  • এলাৰ্জী
  • ছালৰ প্ৰদাহ
  • এম আৰ আইৰ সময়ত ফুলা বা বিষ হোৱা
  • তেজৰ সংক্ৰমণ, হেপাটাইটিছ বি আৰু হেপাটাইটিছ চি

উৎস

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11899245/

