জীৱনত লাভ সফলতা কৰিবলৈ নিতৌ পুৱা কৰক এই কাম...সন্তুষ্ট হ’ব মা লক্ষ্মী
জ্যোতিষশাস্ত্ৰই পুৱাই ধনাত্মক শক্তিৰ জাগ্ৰত কৰিবলৈ আৰু দেৱী লক্ষ্মীক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ কিছু ব্যৱস্থাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে, এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে গোটেই দিনটো সুকলমে চলিব
জ্যোতিষ শাস্ত্ৰই পুৱাই মনত ধনাত্মক শক্তি বৃদ্ধি কৰিবলৈ আৰু দেৱী লক্ষ্মীক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ কিছু ব্যৱস্থাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে ৷ এই ব্যৱস্থাসমূহ পালন কৰিলে এটা সফল দিন নিশ্চিত হয় ৷ সকলোৱে নিজৰ দিনটোৰ আৰম্ভণিতে দেৱী লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদ কামনা কৰে, যাতে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো দিন আৰামত আৰু কোনো ডাঙৰ সমস্যা নোহোৱাকৈ পাৰ হয় ৷ জ্যোতিষ শাস্ত্ৰই পুৱাই ধনাত্মক শক্তিৰ জাগ্ৰত কৰিবলৈ আৰু দেৱী লক্ষ্মীক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ কিছু ব্যৱস্থাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে ৷ যদি এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় তেন্তে গোটেই দিনটো সুকলমে চলিব ৷
- পুৱা সাৰ পোৱাৰ লগে লগে দুয়োখন হাতৰ তলুৱালৈ চাব
জ্যোতিষশাস্ত্ৰবিদ কে.এন. ৰাওৱে কয় যে, যদি আপুনি আপোনাৰ দিনটোৰ ভাল আৰম্ভণি বিচাৰে তেন্তে প্ৰথমতে হাতৰ তলুৱা দুটা সংযোগ কৰা উচিত ৷ জ্যোতিষশাস্ত্ৰত লক্ষ্মী দেৱী, সৰস্বতী দেৱী আৰু ব্ৰহ্মা ভগৱান ব্যক্তিৰ তলুৱাত বাস কৰে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ৷ হাতৰ তলুৱা ঘঁহি এই মন্ত্ৰ জপ কৰক- “কৰগ্ৰে বসতে লক্ষ্মী, কৰমাধ্য সৰস্বতী, কৰমুলে স্থিতো ব্ৰহ্ম প্ৰভাতে কৰ্দৰ্শনম ৷”
- মা বসুমতীলৈ প্ৰণাম
পুৱা হাতৰ তলুৱা দৰ্শন কৰাৰ পিছত বিচনাৰ পৰা নমাৰ আগতে মা বসুমতীক স্পৰ্শ কৰক ৷ এই প্ৰথাই গোটেই দিনটো ইতিবাচকতা বজাই ৰাখে আৰু এটা সফল দিন নিশ্চিত কৰে ৷
- পুৱা সূৰ্য দেৱতাক পানী আগবঢ়াওক
শাস্ত্ৰত উল্লেখ আছে যে যি ব্যক্তিয়ে প্ৰতিদিনে সূৰ্য উদয়ৰ আগতে সাৰ পাই নিজৰ দৈনন্দিন কাম-কাজ সম্পূৰ্ণ কৰে, তাৰ পিছত গা ধুই তামৰ পাত্ৰত ভগৱান সূৰ্যক পানী আগবঢ়ায়, তেওঁৰ দিনটো ভাল হ’ব ৷ সূৰ্য দেৱতাক পানী আগবঢ়াওঁতে চাউল, সেন্দূৰ, ফুল নিশ্চয়কৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে ৷
- তুলসী পূজা
ভগৱান সূৰ্যক পানী আগবঢ়োৱাৰ পিছত আপোনাৰ চোতালত থকা তুলসী গছত পানী আগবঢ়াওক আৰু “ওম নমো ভাগৱতে বাসুদেৱায়” মন্ত্ৰ জপ কৰক ৷ প্ৰতিদিনে পুৱা এনে কৰিলে দেৱী লক্ষ্মী আৰু ভগৱান বিষ্ণুৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিব ৷
- পুৱা নিমখ পানীৰে ঘৰ মচিব
বাস্তুশাস্ত্ৰৰ মতে, সময়ে সময়ে ঋণাত্মক শক্তি আপোনাৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে ৷ সেয়ে প্ৰতিদিনে পুৱা পানীত নিমখ দি ঘৰ মচিব লাগে ৷ ইয়াৰ ফলত ৰাতিটোৰ ভিতৰতে জমা হোৱা নেতিবাচক শক্তি নাইকিয়া হ’ব, যাৰ ফলত শান্তিপূৰ্ণ আৰু সুখৰ দিনটো নিশ্চিত হ’ব ৷
প্ৰতিদিনে পুৱা এই সৰল কিন্তু শক্তিশালী জ্যোতিষ ও বাস্তুশাস্ত্ৰীয় নিয়মসমূহ পালন কৰিলে আপোনাৰ জীৱনত এক অপূৰ্ব ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন আহিব ৷ হাতৰ তলুৱা দৰ্শনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মা লক্ষ্মী, সৰস্বতী আৰু ব্ৰহ্মাৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰা, মা বসুমতীক প্ৰণাম জনোৱা, সূৰ্যদেৱক জল দিয়া, তুলসী পূজা কৰা আৰু নিমখৰ পানীৰে ঘৰ মচি ঘৰৰ নেতিবাচক শক্তি দূৰ কৰা—এই সকলোবোৰ কাৰ্যই দেৱী লক্ষ্মীক সন্তুষ্ট কৰে আৰু আপোনাৰ দিনটোক সমৃদ্ধি, শান্তি আৰু সফলতাৰে ভৰি তোলে ৷
এই অভ্যাসসমূহ কেৱল ধৰ্মীয় নিয়ম নহয়, এইবোৰ হৈছে এক প্ৰকাৰৰ মানসিক শৃঙ্খলা আৰু ইতিবাচকতাৰ সাধনা যিয়ে গোটেই দিনটোৰ বাবে আপোনাৰ মন-প্ৰাণক উজ্জীৱিত কৰি ৰাখে ৷ যেতিয়া দিনৰ প্ৰথম কেইটামান মুহূৰ্ততে আপুনি কৃতজ্ঞতা, শ্ৰদ্ধা আৰু পৱিত্ৰতাৰে আৰম্ভ কৰে, তেতিয়া দেৱী লক্ষ্মীৰ কৃপা আপোনাৰ ঘৰত স্থায়ীভাৱে বাস কৰে আৰু ধন, সৌভাগ্য আৰু সমৃদ্ধিৰ দুৱাৰ সদায় মুকলি হৈ থাকে ৷ সেয়েহে, প্ৰতিদিনে পুৱা উঠি এই সৰু সৰু নিয়মবোৰ আন্তৰিকতাৰে পালন কৰক—দেখিব আপোনাৰ জীৱন কিদৰে সোণৰ দৰে উজ্জ্বল আৰু সুখময় হৈ পৰে ৷
ॐ শ্ৰীং মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ
জয় মা লক্ষ্মী!
