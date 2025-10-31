ETV Bharat / lifestyle

মাহেকীয়াৰ সময়ত অসহনীয় বিষ হয় নেকি ? তেন্তে অনুসৰণ কৰিব পাৰে বিশেষজ্ঞই দিয়া এই উপায়

ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত যিসকল মহিলাই পেটৰ বিষত ভোগে তেওঁলোকে বিষয় পৰা উপক্ষম পাবলৈ কৰিব লাগিব এইকেইটা কাম-

Soothing Relief: Effective Home Remedies for Menstrual Cramps and Abdominal Pain
মাহেকীয়াৰ সময়ত অসহনীয় বিষ হয় নেকি ? তেন্তে অনুসৰণ কৰিব পাৰে বিশেষজ্ঞই দিয়া এই উপায় (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 31, 2025

5 Min Read
পাঠকসকল, আজি আমি মহিলাৰ ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ছোৱাত হোৱা পেটৰ বিষ কেনেকৈ নিয়ত্ৰণ কৰিব পাৰো, কি কি খাব লাগে, কেনেকৈ প্ৰস্তুতি চলাব লাগে, কি কি কাম কৰিব লাগে আদি কথাবোৰ আলোচনা কৰিম ৷ যিবোৰ কৰিলে কোনো চাইড এফেক্ট নহয়, সকলো মহিলাই ঘৰতে এই কামবোৰ কৰিব পাৰে আৰু কোনো খৰচ নহয় ৷ ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত পেটৰ বিষ সকলো মহিলাৰ নহয় ৷ কিছুমানৰ মূৰৰ বিষ, ভৰিব বিষ, তপিনা বিষ, পিঠিৰ তলত বিষ হয় বা কিছুমানৰ একোৱেই নহয় আৰু কিছুমানৰ ঋতুস্ৰাৱ খুব আৰামদায়ক হ’ব পাৰে ৷ কিন্তু বহু মহিলাই ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ছোৱাত ভোগে পেটৰ বিষত ৷ গতিকে আমি পেটৰ বিষৰ বিষয়েই আলোচনা কৰিম ৷

ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত যিসকল মহিলাই পেটৰ বিষত ভোগে তেওঁলোকে বিষয় পৰা উপক্ষম পাবলৈ কৰিব লাগিব এইকেইটা কাম-

১ ৷ এইমছ হাস্পতালৰ স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ আৰ মীনাক্ষীয়ে কয় যে, যেতিয়াই আপোনাৰ অনুভৱ হ’ব যে আপোনাৰ পেটৰ বিষ হৈছে তেতিয়াই আপুনি এটা হট ৱাটাৰ বেগ ল’ব ৷ হট ৱাটাৰ বেগটো আপোনাৰ পেটৰ যিটো অংশত বিষ অনুভৱ হৈছে সেই অংশত লগাই দিব ৷ ১০ পৰা ১৫ পোন্ধৰ মিনিট আপোনালোকে সেই হট ৱাটাৰ বেগটো বিষোৱা অংশত লগাই থলে বিষৰ পৰা যথেষ্ট উপক্ষম পাব ৷ আপোনালোকক জনাই দিও যে এটা হট ৱাটৰ বেগৰ দাম যথেষ্ট কম ৷ কম অনলাইত ১৫০-২০০ টকাৰ ভিতৰত পাই যাব ৷ বা ফাৰ্মাচিতো একেই দামত পাই যাব ৷

২ ৷ হট ৱাটাৰ বেগৰ হেক দিয়াৰ পাছতে আপোনালোকে ওপৰলৈ মুখ কৰি বিচনাত বা মাটিত শুই দিব ৷ গোটেই শৰীৰটো ঢিলা কৰি এৰি দিব ৷ এনেদৰে একমিনিট সময় শুবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ আকৌ এক মিনিট সময় আপোনালোকে তেনেকৈ তললৈ পেট কৰি আৰামেৰে শুই দিব ৷

৩ ৷ তাৰ পাছতে ওপৰলৈ মুখ কৰি শুই ভৰিকেইটা চোফা বা চকিত তুলি এক মিনিট সময় ৰিলেক্স কৰিব ৷ তাৰ পাছতে আপোনালোকে আপোনাৰ বিষ হোৱা অংশত মিঠাতেল, তিল তেল আদিৰ দুখন হাতেৰে খুব লাহেকৈ মাছাজ কৰিব লাগিব ৷

৪ ৷ এই কামখিনি কৰাৰ পাছতে আপুনি একাপ চাহ খাব লাগিব ৷ এই চাহকাপ আপুনি নিজেই প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব ৷ এই চাহকাপত ব্যৱহাৰ কৰিব লগীয়া বস্তুকেইটা হ’ল- আদা, জিৰা, চফ আৰু ডালচেনি ৷ চাহকাপ বনাই গৰমে গৰমে খাব ৷

এই গোটেই কাম যদি আপোনালোকে ৰাতিপুৱা এবাৰ কৰে আৰু আবেলি এবাৰ কৰে তেতিয়া আপোনালোকে পেটৰ বিষ বহুখিনি উপক্ষম পাইছে ৷ লগতে আপোনালোকক জনাও যে আপোনালোকে ভাত খোৱাৰ পাছত প্ৰতিদিনে পাৰিলে ৰঙাগুটি ভাজি চফৰ দৰে খাবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ এই সমস্যাটোৰ পৰা স্থায়ীভাৱে উপক্ষম পাবলৈ আপোনালোকে কিছুমান ব্যায়াম কৰিব লাগিব ৷ বল খেলা, দৌৰা, ঘৰুৱা কামবোৰ কৰি থাকিলেও এই সমস্যাটোৰ পৰা সমাধান পাব ৷

ইয়াৰ উপৰিও মাহেকীয়াৰ দিনত কিছুমান খাদ্যও আপোনাৰ আপোনাৰ দৈনন্দিন খাদ্য তালিকাত অন্তৰ্ভূক্ত কৰিলে সুফল পাব পাৰে যাৰ ভিতৰত আছে-

  • কাঠবাদাম

আন দিনৰ লগতে মাহেকীয়াৰ দিনকেইটাটো প্ৰতিদিনে এমুঠি কাঠবাদাম খাবলৈ ল'ব ৷ কাঠবাদামৰ পৰা শৰীৰে ভিটামিন বি৬, প্ৰ'টিন, আঁহ আৰু আন বহুতো খনিজ প্ৰাপ্ত কৰে ৷ যাৰ ফলত মাহেকীয়াৰ সময়ত লাগতিয়াল পুষ্টি লাভ কৰি শৰীৰটোক সুস্থ কৰি ৰাখে ৷ ৷

  • নেমু বা আমলখিৰ ৰস

এই দিনকেইটাত চাহ, ঠাণ্ডা পানীয় খোৱাৰ সলনি এগিলাচ আমলখি ৰস বা নেমুৰ ৰস খাব ৷ ই শৰীৰক ভিটামিন চি প্ৰদান কৰে, যি আইৰণ আৰু খনিজ পদাৰ্থ শোষণ কৰাত অধিক সহায় কৰে ৷

  • দৈ বা বাটাৰমিল্ক

প্ৰতিদিনে এটা বাটি দৈ বা এগিলাচ বাটাৰমিল্কে শৰীৰৰ ভাল বেক্টেৰিয়া বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে ৷ ই শৰীৰক ভিটামিন বি আৰু কেলচিয়াম প্ৰদান কৰাত সহায় কৰে, যি ঋতুস্ৰাৱৰ বিষ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত অধিক সহায় কৰে ৷

  • প্ৰতিদিনে এবিধ সতেজ ফল

আমি দৈনিক কমেও এটা সতেজ ফল খাব লাগে ৷ কল হওঁক বা মধুৰিআম হওঁক, আমি পুষ্টিগত লাভালাভ প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ এটা ঋতুগত ফল খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়া উচিত ৷

  • খেজুৰ-ক'লা কিচমিচ

খেজুৰ বা ক'লা কিচমিচ খোৱাটোৱে ঋতুস্ৰাৱৰ বিষৰ লক্ষণবোৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে ৷ ই মাহেকীয়াৰ দিনকেইটাত শৰীৰটোক সুস্থিৰ কৰি ৰখাত সহায় কৰে ৷

  • ৰাগিৰ লাৰু

এই দিনকেইটাত বিস্কুট খোৱাৰ পৰিৱৰ্তে ৰাগিৰ লাড়ু খাব ৷ এটা ৰাগিৰ লাড়ুয়ে আপোনাৰ শৰীৰক লাগতিয়াল কেলচিয়াম, আইৰণ, ভিটামিন বি আৰু প্ৰ'টিনৰ দৈনিক পালি প্ৰদান কৰিব ৷ যাৰ ফলত পেটৰ বিষ হ্ৰাস আৰু শৰীৰটো সক্ৰিয় হৈ থাকিব ৷

