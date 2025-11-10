গৰম পানীত তিয়াই ৰখাৰ অভ্যাস আপোনাৰ শৰীৰৰ বাবে কিমান উপকাৰী জানেনে ?
প্ৰতিদিনে মাত্ৰ ১৫ মিনিটৰ বাবে ভৰি গৰম পানীত তিয়াই ৰখাৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে জানো আহক-
Published : November 10, 2025 at 12:13 PM IST
আমাৰ শৰীৰৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা, সৰু সৰু পদক্ষেপেও ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে ৷ তেনে এটা সহজ, অথচ অতি উপকাৰী (Benefits of Soaking Feet) সমাধান হ’ল প্ৰতিদিনে মাত্ৰ ১৫ মিনিটৰ বাবে ভৰি দুখন গৰম পানীত তিয়াই ৰখা ৷ এইটো এটা জাপানীজ কৌশল যিয়ে আপোনাৰ ভৰি দুখন শিথিল কৰাই নহয়, সামগ্ৰিক স্বাস্থ্য বজাই ৰখাতো সহায় কৰে ৷ প্ৰতিদিনে মাত্ৰ ১৫ মিনিটৰ বাবে ভৰি গৰম পানীত তিয়াই ৰখাৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে জানো আহক-
মানসিক চাপ হ্ৰাস হোৱা আৰু ভাল নিদ্ৰা
দ্ৰুতগতিত চলি থকা জীৱনত মানসিক চাপ এটা সাধাৰণ সমস্যা হৈ পৰিছে ৷ ভৰি দুখন গৰম পানীত তিয়াই থ’লে পেশী আৰু স্নায়ু শিথিল হয় ৷ ইয়াৰ ফলত ৰক্ত সঞ্চালন উন্নত হয় আৰু মন শান্ত হয় ৷ শোৱাৰ আগতে এই কাম কৰিলে অনিদ্ৰা লাঘৱ কৰাত সহায়ক হয় আৰু গভীৰ, শান্তিপূৰ্ণ টোপনিৰ প্ৰসাৰ ঘটিব পাৰে ৷
তেজৰ চলাচলৰ উন্নতি
ভৰি দুখন গৰম পানীত তিয়াই ৰাখিলে শৰীৰৰ তলৰ অংশৰ ৰক্তবাহী নলীবোৰ প্ৰসাৰিত হয়, যাৰ ফলত তেজৰ সোঁত বৃদ্ধি পায় ৷ ৰক্ত সঞ্চালন উন্নত হোৱাৰ অৰ্থ হ’ল শৰীৰৰ সকলো অংশলৈ অক্সিজেন আৰু পুষ্টিকৰ পদাৰ্থ সঠিকভাৱে প্ৰেৰণ কৰা, যিটো সামগ্ৰিক স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী ৷
মূৰৰ বিষ আৰু মাইগ্ৰেইনৰ পৰা সকাহ
তেজৰ চলাচল বেয়া বা শৰীৰৰ তাপৰ ভাৰসাম্যহীনতাৰ বাবে মূৰৰ বিষ হয় ৷ ভৰি দুখন গৰম পানীত তিয়াই ৰাখিলে শৰীৰৰ তাপ ভৰিয়ে টানি লয় ৷ যাৰ ফলত মূৰৰ তাপ কমি যায় আৰু মূৰৰ বিষৰ পৰা তৎক্ষণাত সকাহ পোৱা যায় ৷ মাইগ্ৰেইনৰ বিষ কমোৱাতো ই সহায়ক ৷
পেশীৰ বিষ আৰু জঠৰতাৰ পৰা উপশম
দিনটোৰ ভাগৰুৱা, থিয় হৈ, বা দীৰ্ঘ সময় খোজ কঢ়াৰ পিছত ভৰিৰ বিষ আৰু জঠৰতা অনুভৱ কৰাটো স্বাভাৱিক ৷ এই বিষ আৰু ভাগৰ দূৰ কৰাৰ বাবে গৰম পানী ৰামবাণ স্বৰূপ ৷ ই পেশীবোৰ শিথিল কৰি শান্ত কৰে ৷
চৰ্দি আৰু চাইনাছৰ বাবে উপকাৰী
শীতকালীন বতৰ বা শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত কোঠাত বহি থকাৰ ফলত জ্বৰ-চৰ্দি হয় ৷ এনে পৰিস্থিতিত ভৰি দুখন গৰম পানীত তিয়াই থোৱাটো অতি উপকাৰী ৷ ই শৰীৰক ভিতৰৰ পৰা উষ্ণ কৰি তোলে আৰু ভিৰ কমোৱাত সহায় কৰে, চৰ্দি আৰু চাইনাছৰ পৰা সকাহ দিয়ে ৷
ভৰিৰ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা আৰু ছালৰ বাবে উপকাৰী
এই পদ্ধতিয়ে ভৰি দুখন ভালদৰে পৰিষ্কাৰ কৰে ৷ গৰম পানীয়ে ছিদ্ৰবোৰ মুকলি কৰি দিয়ে, যাৰ ফলত মলি আৰু বেক্টেৰিয়া সহজে ওলাই যায় ৷ ইয়াৰ ফলত ভেঁকুৰৰ সংক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস পায় ৷ ইয়াৰ উপৰিও ফাটি যোৱা আৰু শুকান গোৰোহাৰ পৰা উপশম পায় ৷
এই প্ৰতিকাৰ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব ?
- বাল্টি বা টাব এটাত যথেষ্ট গৰম পানী ভৰাই ভৰি দুখন আৰামত ডুবাই ৰাখিব ৷ পানী ইমান গৰম হ’ব নালাগে যে ইয়াৰ ফলত জ্বলা-পোৰা হয় ৷
- পানীখিনত এপচম নিমখ (Epsom Salt) দি দুয়োখন ভৰি তাত ডুবাই দিব ৷ ১৫ মিনিটমান বহিব ৷
- ১৫ মিনিটৰ পিছত ভৰি দুখন আঁতৰাই পৰিষ্কাৰ টাৱেলেৰে শুকুৱাই লওক ৷
উৎস
https://health.clevelandclinic.org/foot-soak-types-benefits
