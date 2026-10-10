দেৱী দুৰ্গাৰ ৯টা ৰূপৰ পূজা কৰাৰ তাৎপৰ্য কি ? কোনটো দিনত কি ৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধিব লাগে, জানি লওক...
দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মন্দিৰ আৰু ঘৰত অতি উৎসাহেৰে দেৱী দুৰ্গাৰ নটা ৰূপৰ বিশেষ পূজা কৰা হয় ৷ দেৱীৰ এই ন-ৰূপৰ বিষয়ে কিছু জানো আহক...
Published : October 10, 2026 at 1:03 PM IST
১১ অক্টোবৰ, দেওবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা শাৰদীয় নৱৰাত্ৰি ২০২৬, ১৯ অক্টোবৰলৈকে চলিব ৷ অৰ্থাৎ ন দিনীয়াকৈ পালন কৰা এই উৎসৱৰ ২০ অক্টোবৰ, মঙলবাৰে বিজয়দশমী উদযাপন কৰা হ’ব ।
‘নৱৰাত্ৰি’ শব্দটোৰ আক্ষৰিক অৰ্থ হৈছে ‘নটা ৰাতি’ । এই ন দিনত ভক্তসকলে দুৰ্গা দেৱীৰ বিভিন্ন ৰূপৰ পূজা কৰিব ৷ ভক্তসকলে উপবাস থকাৰ লগতে মন্দিৰ পৰিদৰ্শন, গৰ্বা-দণ্ডিয়া (বিশেষকৈ গুজৰাটীসকলে পালন কৰা উৎসৱ) পৰা দুৰ্গা পূজালৈকে আঞ্চলিকভাৱে উদযাপন কৰা বিভিন্ন উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
নৱৰাত্ৰি দেৱীৰ শক্তি আৰু দেৱী দুৰ্গা পূজাৰ বাবে উৎসৰ্গিত কৰা হয় । এই উৎসৱৰ আন এক প্ৰতীক হ’ল - দুষ্টক দমন, শান্তক পালন কৰা ৷ এই নৱৰাত্ৰিত দেৱীৰ বিভিন্ন ৰূপৰ পূজা-অৰ্চনা কৰা হয় ।
এই প্ৰতিবেদনত দেৱী দুৰ্গাৰ বিভিন্ন ৰূপ আৰু ইয়াৰ তাৎপৰ্যৰ বিষয়ে বিতংভাৱে জানো আহক -
১) শৈলপুত্ৰী :
নৱৰাত্ৰিৰ প্ৰথম দিনটো দেৱী শৈলপুত্ৰীৰ নামত উচৰ্গা কৰা হয় । শৈলপুত্ৰী নামৰ অৰ্থ হৈছে পৰ্বতৰ কন্যা (শৈল) । বিভিন্ন পৰম্পৰাত দেৱী দুৰ্গাক সতী, ভৱনী, পাৰ্বতী, হেমৱতী আদি নামেৰেও জনা যায় । শক্তিশালী ব্ৰহ্ম, বিষ্ণু, মহাদেৱৰ সংযুক্ত শক্তিৰ প্ৰতীক আৰু তেনেকৈয়ে পূজা কৰা হয় । কপালত অৰ্ধচন্দ্ৰ, সোঁহাতত ত্ৰিশূল আৰু বাওঁহাতে পদুম লৈ চিত্ৰিত কৰা হৈছে । তেওঁৰ বাহন নন্দী অৰ্থাৎ এটা ডাঙৰ ম’হ ৷
ৰং : নৱৰাত্ৰিৰ প্ৰথম দিনটোত দেৱী শৈলপুত্ৰীয়ে কমলা ৰঙৰ প্ৰতি বিশেষভাৱে আকৰ্ষিত হয় । এই দিনটোত ভক্তসকলে কমলা ৰং পিন্ধিব লাগে । সুখ প্ৰকাশ কৰাৰ উপৰিও এই ৰং আবেগ আৰু সফলতাৰ প্ৰতীক ।
২) ব্ৰহ্মচাৰিণী :
নৱৰাত্ৰিৰ দ্বিতীয় দিনটো দেৱী ব্ৰহ্মচাৰিণীক উৎসৰ্গা কৰা হয় । ব্ৰহ্মচাৰিণীক ত্যাগ আৰু অনুশাসনৰ দেৱী বুলি গণ্য কৰা হয় । "ব্ৰহ্মচাৰিণী"ৰ অৰ্থ হ'ল এগৰাকী স্ত্ৰী, যিয়ে ব্ৰহ্মচাৰ্য ব্ৰত পালন কৰে ৷ অৰ্থাৎ এনে এক জীৱন লয়, য’ত সংযম আৰু সাংসাৰিক সুখক ত্যাগ কৰে ৷ সেই দেৱীগৰাকীয়ে খালী ভৰিৰে চলা-ফুৰা কৰে ৷ তেওঁ সোঁহাতেৰে মালা জপ কৰে আৰু বাঁও হাতত কমণ্ডল বা কমণ্ডলম (এক ডিম্বাকাৰ পানীৰ পাত্ৰ) লৈ থাকে ৷ দেৱীয়ে নিজৰ ভক্তসকলক কৃপা, আনন্দ, শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ বিলায় ৷
ৰং : দেৱী ব্ৰহ্মচাৰিণীয়ে বিশেষভাৱে বগা ৰং ভালপায় । এই দিনটোত ভক্তসকলে বগা কাপোৰ পিন্ধিব লাগে । বগা ৰং বিশুদ্ধতা, কুমাৰীত্ব, আভ্যন্তৰীণ শান্তি আৰু সতীত্বৰ প্ৰতীক ।
৩) চন্দ্ৰঘণ্টা :
নৱৰাত্ৰিৰ তৃতীয় দিনটো ঐশ্বৰিক শক্তিৰ প্ৰকাশ দেৱী চন্দ্ৰঘণ্টাৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত কৰা হয় । দেৱীৰ এই ৰূপটোৱে পৰম শান্তি আৰু মংগল প্ৰদান কৰে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় । দেৱীৰ কপালত অৰ্ধচন্দ্ৰই শোভা বঢ়াই থকাৰ বাবেই তেওঁৰ নাম "চন্দ্ৰঘণ্টা" ৰখা হৈছে । পৌৰাণিক কাহিনী অনুসৰি ভগৱান শিৱৰ লগত বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱাৰ পাছতে দেৱীয়ে এই অৰ্ধচন্দ্ৰ পিন্ধিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল । দেৱী চন্দ্ৰঘণ্টাৰ বাহন সিংহ ৷ দেৱীৰ দহখন হাত আছে, য’ত তেওঁ দহোখন হাততে বিভিন্ন অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু পদুম ফুল ধাৰণ কৰে ।
নৱৰাত্ৰিৰ তৃতীয় দিনা ভক্তসকলে ভক্তিৰে দেৱী চন্দ্ৰঘণ্টাৰ পূজা কৰে ৷ ভক্তসকলে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ পৰা সকলো ভয় আৰু বাধা দূৰ কৰিবলৈ আৰু শান্তি, সাহস, সফলতা লাভৰ বাবে দেৱীক প্ৰাৰ্থনা কৰে ।
ৰং : দেৱী চন্দ্ৰঘণ্টাৰ প্ৰিয় ৰং ৰঙা । এই দিনটোত ভক্তসকলে ৰঙা কাপোৰ পিন্ধিব লাগে, কিয়নো এই ৰং সাহস আৰু উৎসাহৰ প্ৰতীক ।
৪) কুষ্মাণ্ড :
নৱৰাত্ৰিৰ চতুৰ্থ দিনটো দেৱী কুষ্মাণ্ডৰ নামত উৎসৰ্গা কৰা হয় । সৌৰজগতত বাস কৰা আৰু সূৰ্যৰ সমান তেজস্বী উৰ্জা বা শক্তি ৰখাৰ ক্ষমতাৰ অধিকাৰী হোৱাৰ বাবেই দেৱীৰ নামটো কুষ্মাণ্ড বুলি অভিহিত কৰা হয় ৷ এই দেৱীৰ তাৎপৰ্য হৈছে নৱৰাত্ৰি উৎসৱৰ সময়ত ভক্তসকলক সুস্বাস্থ্য, শক্তি আৰু সজীৱতা প্ৰদান কৰা ৷
পৌৰাণিক কাহিনী অনুসৰি যেতিয়া বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ অস্তিত্ব নাছিল তেতিয়া দেৱীয়ে নিজৰ মৃদু হাঁহিৰে বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডখন সৃষ্টি কৰিছিল । সেয়ে দেৱী কুষ্মাণ্ডক সৃষ্টিৰ আদি স্বৰূপ বা আদিশক্তি বোলা হয় । দেৱী কুষ্মাণ্ডক অষ্টভুজা দেৱী বুলিও জনা যায় । দেৱীৰ সাতখন হাতত ক্ৰমে কমণ্ডল, ধনু, বাণ বা কাঁড়, পদুম ফুল, অমৃত ভৰ্তি পাত্ৰ, চক্ৰ আৰু গদায়ে শোভা পায় । দেৱীৰ অষ্টম হাতত জপমালা আছে, যিয়ে সকলো সিদ্ধি আৰু ধন-সম্পত্তিৰ দান কৰে । দেৱী কুষ্মাণ্ডপ বাহন সিংহ, যি সাহস আৰু শৌৰ্যৰ প্ৰতীক ।
ৰং : দেৱী কুষ্মাণ্ডৰ প্ৰিয় ৰং ৰয়েল ব্লু । ভক্তসকলে দেৱী পূজা কৰাৰ সময়ত এই ৰঙৰ কাপোৰ পৰিধান কৰিব লাগে । এই ৰঙে জীৱনত খ্যাতি, সুখ আৰু সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনে ৷
৫) স্কন্দমাতা
স্কন্দমাতা দেৱী দুৰ্গাৰ পঞ্চম ৰূপ ৷ নৱৰাত্ৰিৰ পঞ্চম দিনা এই দেৱীক পূজা কৰা হয় । এই ৰূপত দেৱীৰ কোলাত কাৰ্তিক বহি থাকে ৷ যাৰ বাবে কাৰ্তিকক স্কন্দ বুলিও জনা যায় । দেৱীৰ এই ৰূপটো এনেধৰণ - চাৰিখন হাত, তিনিটা চকু আৰু সিংহত উঠি থাকে ৷ দেৱীৰ চাৰিখন হাতৰ ভিতৰত দুখন হাতত পদুম, বাকী এখন হাতেৰে কাৰ্তিক ধৰি থাকে আৰু আনখন হাতেৰে ভক্তত আশীৰ্বাদ দিয়ে ।
ৰং : দেৱী স্কন্দমাতাৰ প্ৰিয় ৰং হালধীয়া । এই দিনটোত ভক্তসকলে হালধীয়া ৰঙৰ কাপোৰ পৰিধান কৰিব লাগে । এই ৰঙে আনন্দ আৰু শক্তি কঢ়িয়াই আনে ।
৬) কাত্যায়নী
কাত্যায়নী দেৱী দুৰ্গাৰ ষষ্ঠ ৰূপ ৷ নৱৰাত্ৰিৰ ষষ্ঠ দিনা এই দেৱীক পূজা কৰা হয় । মহাদেৱী বা দেৱা দুৰ্গাৰ যোদ্ধা ৰূপক চিত্ৰিত কৰা হৈছে । ভদ্ৰকালি আৰু চন্দ্ৰিকা দুৰ্গাৰ আন দুটা উগ্ৰ ৰূপ । এই ৰূপত দেৱীৰ বাহন সিংহ ৷ দেৱীয়ে ওঠৰখন হাতত দেৱতাসকলে দিয়া বিভিন্ন অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ হাতত লৈ থাকে । কাত্যায়ন ঋষিয়ে দেৱী দুৰ্গাক তপস্যা কৰি তেওঁৰ কন্যা হিচাপে জন্ম ল’বলৈ বৰকৈ অনুৰোধ কৰিছিল ৷ যাৰ বাবেই এই দেৱীৰ নাম কাত্যায়নী দিয়া হয় ।
ৰং : দেৱী কাত্যায়নীয়ে সেউজীয়া ৰং ভালপায় ৷ ভক্তসকলে এই দিনটোত সেউজীয়া বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিব লাগে । এই ৰংটো নতুন অধ্যায়ৰ আৰম্ভণিৰ প্ৰতীক আৰু ইয়াক উৰ্বৰতা আৰু বিস্তাৰৰ অনুভূতি জগাই তুলিবলৈ পিন্ধা হয় ।
৭) কালৰাত্ৰি
কালৰাত্ৰি হৈছে দেৱী দুৰ্গাৰ সপ্তম আৰু অতি উগ্ৰ ৰূপ । দেৱীক অন্ধকাৰ আৰু অজ্ঞানতাৰ ধ্বংসী হিচাপে পূজা কৰা হয় । পৌৰাণিক কাহিনী অনুসৰি, ৰক্তবীজ আৰু অন্যান্য অসুৰৰ সৈতে হোৱা যুদ্ধৰ সময়ত যেতিয়া দেৱী চণ্ডীৰ ক্ৰোধে শিখৰত উপনীত হৈছিল, তেতিয়া দেৱী কালৰাত্ৰি বা মহাকালীৰ ৰূপত প্ৰকট হৈছিল ।
যদিও দেৱী কালী অজ্ঞানতা আৰু অন্ধকাৰৰ ধ্বংসৰ প্ৰতীক, তথাপিও তেওঁ নিজৰ ভক্তৰ প্ৰতি অত্যন্ত দয়ালু । দেৱীৰ দীঘল আউলি-বাউলি হৈ থকা চুলি, তেজাল ৰঙৰ চকু আৰু মুখখন সঁচাকৈয়ে এতি ভয়ংকৰ ৰূপ । দেৱীৰ এই ৰূপ যিমানেই উগ্ৰ আৰু ভয়ংকৰ নহওক কিয়, ভক্তসকলৰ বাবে দেৱীৰ এই ৰূপ অত্যন্ত কল্যাণকাৰী আৰু ভক্তসকলক দেৱীয়ে নিৰ্ভীকতা প্ৰদান কৰে ।
ৰং : দেৱী কালৰাত্ৰিৰ প্ৰিয় ৰং ধূসৰ । এই দিনটোত ভক্তসকলে এই ৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধিব লাগে । এই ৰঙে শক্তিৰ ভাৰসাম্য বজাই ৰাখে আৰু মানুহক মাটিত থিয় কৰি ৰাখে, অৰ্থাৎ নিজৰ অস্তিত্বৰ সৈতে জড়িত কৰি ৰাখে ।
৮) মহাগৌৰী
মহাগৌৰী দেৱী দুৰ্গাৰ অষ্টম ৰূপ ৷ এই ৰূপক নটা ৰূপৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সুন্দৰ বুলি গণ্য কৰা হয় । দেৱীৰ উজ্জ্বলতা মুকুতাৰ দৰে বিশুদ্ধ । দেৱী মহাগৌৰী পবিত্ৰতা, স্বচ্ছতা, সহনশীলতা আৰু শান্তিৰ প্ৰতীক ৷ দেৱীয়ে ভক্তসকলৰ ভুলবোৰ মৰিষণ কৰে ।
মহাগৌৰীৰ চাৰিখন হাত আছে । সোঁহাতেৰে দেৱীয়ে দুখ দূৰ কৰাৰ ইংগিত দিয়ে ৷ আনহাতে তলৰ বাওঁহাতখনে এপাত ত্ৰিশূল ধৰি ৰাখে । দেৱীৰ ওপৰৰ বাওঁহাতখনত সৰু ডামাৰু আৰু তলৰ বাওঁহাতখন আশীৰ্বাদ দিয়ে ৷
ৰং : দেৱী মহাগৌৰীয়ে বেঙুনীয়া ৰং ভালপায় । এই দিনটোত ভক্তসকলে এই ৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধিব লাগে । এই ৰং ধন-সম্পত্তি, ৰাজকীয় মহিমা আৰু ক্ষমতাৰ প্ৰতীক ।
৯) সিদ্ধিদাত্ৰী
দেৱী সিদ্ধিদাত্ৰী হৈছে দেৱী দুৰ্গাৰ নৱম ৰূপ । মাতা সিদ্ধিদাত্ৰীক অলৌকিক শক্তি বা সিদ্ধি প্ৰদান কৰা দেৱী বুলিও কোৱা হয় । দেৱী সিদ্ধিদাত্ৰীয়ে কেতিয়াবা পদুম আৰু কেতিয়াবা সিংহ বিৰাজমান হৈ থাকে ৷ দেৱীৰ চাৰিখন হাতত কমল, গদা, চক্ৰ আৰু শংখ থাকে ৷ দেৱীৰ শান্ত ৰূপটো প্ৰজ্ঞা আৰু আশীৰ্বাদ প্ৰদানকাৰীৰ ভূমিকাক প্ৰতিফলিত কৰে । দেৱতা আৰু মানুহ উভয়েই দেৱীক পূজা কৰে ৷ ভগৱান শিৱই দেৱী সিদ্ধিদাত্ৰীৰ পৰাই নিজৰ শক্তি লাভ কৰে বুলি কোৱা হয় ।
ৰং : ময়ুৰৰ পাখিৰ দৰে সেউজীয়া ৰঙৰ প্ৰতি দেৱী সিদ্ধিদাত্ৰী বিশেষভাৱে আকৰ্ষিত হয় । এই দিনটোত ভক্তসকলে এই ৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধিব লাগে । এই ৰঙটোৱে কেৱল সুন্দৰ আৰু মাৰ্জিত দেখা যোৱাই নহয়, নিজৰ বিনয়ী স্বভাৱ, সততা আৰু সজাগতাও প্ৰতিফলিত কৰে ।
বিঃদ্ৰঃ : এই প্ৰতিবেদনটো কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ বাবেহে লেখা হৈছে । ইটিভি ভাৰতে ইয়াৰ সঠিকতা বা নিৰ্ভৰযোগ্যতাৰ নিশ্চয়তা নিদিয়ে ।