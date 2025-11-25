শীতকালতো তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব সুস্বাদু দৈ...জানি লওক পদ্ধতি

শীতকালতো তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব সুস্বাদু দৈ...জানি লওক পদ্ধতি
Published : November 25, 2025 at 5:23 PM IST
গ্ৰীষ্মকালেই হওক বা কঠোৰ শীতকালেই হওক, খাদ্যপ্ৰেমীসকলে প্ৰতিটো আহাৰ গ্ৰহণৰ লগে লগে দৈ উপভোগ কৰে ৷ বেছিভাগ মানুহেই ক্ৰয় কৰা দৈতকৈ ঘৰতে বনোৱা দৈহে বেছি পছন্দ কৰে ৷ গ্ৰীষ্মকালত দৈ সহজে চেট হয় যদিও শীতকালত ঠাণ্ডা উষ্ণতাই গাখীৰত থকা বেক্টেৰিয়া সক্ৰিয় হোৱাত বাধা দিয়ে, যাৰ ফলত দৈ চেট হোৱাত অসুবিধা হয় ৷ গতিকে, যদি আপুনি শীতকালত সুস্বাদু, ডাঠ দৈ বনাব বিচাৰে তেন্তে এই টিপছবোৰ বিবেচনা কৰক ৷ শীতকালত ঘন দৈ স্থাপনৰ বাবে সঠিক পদ্ধতি শিকিব...
এইটোৱেই হৈছে দৈ তৈয়াৰ কৰাৰ শুদ্ধ উপায়
এটা পাত্ৰত গাখীৰ ভালদৰে উতলাই লওক ৷ তাৰ পিছত, ঠাণ্ডা হোৱা বা কুহুমীয়া হোৱালৈকে আঁতৰাই ৰাখক ৷ দুচামুচ দৈ দি মিহলাই লওক ৷ ৫ৰ পৰা ৬ ঘণ্টালৈকে পাত্ৰটো অবিচলিত কৰি ৰাখিলে দৈ চেট হৈ যাব ৷ সাধাৰণতে দৈ এই ধৰণে সহজে চেট হয়, কিন্তু শীতকালত, সেয়া সম্ভৱ নহয়, গতিকে ঠাণ্ডাত দৈ স্থাপন কৰাৰ সময়ত এইবোৰ কথা মনত ৰাখিব...
সাধাৰণতে দৈ চেট হ’বলৈ কোঠাৰ উষ্ণতা ৩৭ৰ পৰা ৪৫ ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত হ’ব লাগে ৷ কিন্তু শীতকালত উষ্ণতা এই স্তৰত উপনীত নহয় ৷ গতিকে সেই তাপ উৎপন্ন কৰিবলৈ আমি বাহিৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লাগিব ৷দৈ বনাবলৈ গাখীৰ ভালদৰে উতলাই তাৰ পিছত কুহুমীয়া হ’বলৈ দিব ৷ গাখীৰত ষ্টাৰ্টাৰ কালচাৰৰ দুচামুচ দি লৰচৰ নকৰাকৈ পাত্ৰটো ঢাকি ৮ৰ পৰা ১০ ঘণ্টা গৰম ঠাইত থৈ দিব ৷উষ্ণতা বেছি কম হ’লে পাত্ৰটো গৰম কাপোৰেৰে বা ডাঠ কাপোৰেৰে মেৰিয়াই দি দৈক ঠাণ্ডাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব লাগে ৷ লগতে বতাহ যাতে সোমাব নোৱাৰে তাৰ বাবে ঢাকনিখন বন্ধ কৰি দিব লাগে ৷ ষ্টাৰ্টাৰ কালচাৰটো বেছি পুৰণি হোৱাটো নিশ্চিত কৰক, কিয়নো ইয়াৰ ফলত দৈ টেঙা হৈ পৰিব ৷শীতকালত পাত্ৰটো গৰম ঠাইত, ঠাণ্ডা বতাহৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব লাগে ৷ তেতিয়াহে দৈ চেট হ’ব ৷
শীতকালত আপোনাৰ অভেনটো ১৮০ ডিগ্ৰীত এমিনিট বা দুমিনিটৰ বাবে গৰম কৰক ৷ তাৰ পিছত দৈ থকা পাত্ৰটো অভেনত ৬ৰ পৰা ৭ ঘণ্টা, বা ৰাতিটো ৰাখিব ৷ ইয়াৰ ফলত ৰাতিপুৱাৰ ভিতৰত দৈ চেট হোৱাটো নিশ্চিত হ’ব ৷দৈৰ পাত্ৰটো পাকঘৰৰ ভাতৰ পাত্ৰৰ ভিতৰত ৰাখিলে গৰম হৈ থাকিব আৰু দৈ চেট হৈ যাব ৷ কিন্তু পাত্ৰটো ভালদৰে ঢাকি ৰাখিব লাগে ৷একেদৰে থাৰ্মোকলৰ পাত্ৰত দৈ সংৰক্ষণ কৰিলে অলপ গৰম হৈ থাকিব ৷ ইয়াৰ ফলত দৈ ছেট হোৱাত সহায়ক হ’ব ৷ তদুপৰি দৈ ইনচুলেটেড পাত্ৰত সংৰক্ষণ কৰাটোও এটা ভাল ধাৰণা ৷
দৈ ডাঠ, গাঢ় আৰু সোৱাদযুক্ত কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা দৈ একে মানৰ হ’ব লাগিব ৷ তেতিয়াহে এইটো সম্ভৱ হ’ব ৷একেদৰে দৈ বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা গাখীৰ ভাল মানৰ হ’ব লাগিব ৷ গাখীৰত যদি বেছি পানী থাকে বা বেছি পাতল হয়, তেন্তে আমি যিমানেই সাৱধান নহওঁক কিয়, চেট নহ’ব ৷ গাখীৰত দৈ দিয়াৰ আগতে তাৰ ভিতৰত আঙুলি সুমুৱাই কুহুমীয়া হয় নে নহয় সেইটো নিশ্চিতভাৱে পৰীক্ষা কৰক ৷ ভুলতে গৰম গাখীৰত দৈ যোগ কৰিলে ইমান ডাঠ বা সোৱাদযুক্ত নহ’ব ৷ তদুপৰি দৈটো অলপ আঠাযুক্ত আৰু পানীৰ দৰে দেখাব পাৰে ৷মনত ৰাখিব যে সিজোৱা গাখীৰ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত দৈ যোগ কৰিলে চাৰিওফালৰ পৰিৱেশ বেছি ঠাণ্ডা হ’লে বিশেষ উপকাৰ নহ’ব ৷
