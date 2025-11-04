ৰ’দত বহি ৰবাব টেঙাৰ জুতি লৈ ভাল পায় নেকি ? তেন্তে এই প্ৰতিবেদন আপোনাৰ বাবে

ৰ’দত বহি ৰবাব টেঙাৰ জুতি লৈ ভাল পায় নেকি ? তেন্তে এই প্ৰতিবেদন আপোনাৰ বাবে
শীতৰ আগমনৰ লগে লগে প্ৰায়ভাগ অসমীয়াৰে ৰ’দত বহি ৰবাব টেঙাৰ জুতি লোৱাৰ হেপাঁহ বাঢ়ি যায় ৷ কিন্তু ইয়াৰ মাজৰ বহুলোকে নাজানে যে ইয়াৰ উপকাৰিতা কিমান-
লাহে লাহে শীত নামিছে, শীতৰ আগমনৰ লগে লগে দুপৰীয়াৰ ভাগত অসমৰ গাঁও-চহৰ সকলোতেই সুলভ ৰবাব টেঙাৰ জুতি লৈ ৰ’দত বহি টেঙা খোৱাৰ দৃশ্য ৷ ৰবাব টেঙাৰ নাম শুনিলেই বহুজনৰ মুখত পানী আহে ৷ কেৱল ৰুচিৰ বাবেহে নহয়, ৰবাব টেঙাৰ আছে বহু স্বাস্থ্য উপকাৰিতাও ৷ যিহেতু শীতৰ আগমনৰ লগে লগে চৌপাশ শুকান হ’ব ধৰিছে, পথাৰত ধান সোণোৱালী হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৷ লাহে লাহে কৃষক সকলে সোণগুটি ভঁৰাললৈ আদৰিবলৈ আনিবলৈ সাজু হ'ব ৷ এই সময়তেই পকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৰবাব টেঙা ৷ কাতি বিহু আৰু লক্ষ্মী পূজাৰ পিছতেই মানুহে ৰবাব টেঙা খোৱা আৰম্ভ কৰে ৷ পথাৰত কাম কৰি থকা দাৱনীসকলে ৰ’দত বহি একেলগে ৰবাব টেঙা খোৱাৰ মজা উপভোগ কৰে ৷
এতিয়া বজাৰতো উপলভ্য হৈছে ৰবাব টেঙা ৷ ৰবাব টেঙাৰ সোৱাদ যেনেদৰে আছে ঠিক তেনেদৰে ইয়াৰ স্বাস্থ্যগুণো অনন্য ৷ জেষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ প্ৰাণকান্ত ভট্টাচাৰ্যই কয় যে ৰবাব টেঙা শৰীৰৰ বাবে এক অত্যন্ত উপকাৰী ফল ৷ ইয়াত ভিটামিন C প্ৰচুৰ পৰিমাণে থকাৰ বাবে ই ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে ৷ ৰবাব টেঙাত পটাছিয়াম, মেগনেছিয়াম, ভিটামিন চি, আঁহ আদি থকাৰ বাবে উচ্চ ৰক্তচাপ, কলেষ্টৰেল আৰু মেদবহুলতাৰ সমস্যাত উপকাৰী ৷
ইতিমধ্যে বজাৰতো উপলব্ধ হোৱা ৰবাব টেঙাৰ জুতি কোনোৱে কোনোৱে ল'লেই ৷ ৰবাব টেঙা খোৱাৰ সোৱাদ যেনেদৰে মজা, ঠিক তেনেদৰে ৰবাব টেঙা খালে আমাৰ শৰীৰৰ বাবেও যথেষ্ট উপকাৰী হয় ৷ ৰবাব টেঙাৰ উপকাৰী গুণৰ বিষয়ে জেষ্ঠ চিকিৎস্যক ডাঃ ডেইজী নাথে কয় যে ৰবাব টেঙা এবিধ শৰীৰৰ বাবে এক উপকাৰী ফল ৷ ৰবাব টেঙা খালে শৰীৰৰ বহু ৰোগৰ নিৰাময় হ'ব পাৰে ৷ ৰবাব টেঙাত ভিটামিন চি থকা বাবে শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে ৷ বতৰ সলনি হোৱাৰ সময়ছোৱাত হোৱা কাহ, জ্বৰ, এলাৰ্জিজনিত সমস্যাৰ পৰাই বচাই ৰাখে ৰবাব টেঙাই ৷ হজমশক্তি বৃদ্ধি কৰা, ভোক বঢ়োৱা, পেট খোলোচা কৰাতৰবাব টেঙাই সহায় কৰে ৷ কৃমি পেলুৰ সমস্যাত ভুগী থকা সকলৰ বাবে ৰবাব টেঙা যথেষ্ট উপকাৰী ৷ সৰু ল’ৰা-ছোৱালীৰ কৃমি পেলুৰ সমস্যাত পৰিলে ৰবাব টেঙা খুৱালে সুফল পোৱা যায় ৷ উচ্চ ৰক্তচাপ, কলেষ্টৰেল আৰু মেদবহুলতাৰ সমস্যা থকা সকলৰ বাবে ৰবাব টেঙা উপকাৰী ৷
ৰবাব টেঙাৰ অন্য উপকাৰিতাসমূহ
- হজমী শক্তি বৃদ্ধি কৰে আৰু ভোক বঢ়ায়, পেট খোলোচা কৰে ৷
- অৰ্শ্ব ৰোগীৰ বাবেও ৰবাব টেঙা উপকাৰী। কাৰণ ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে আঁহ থাকে ৷
- মূত্ৰজনন (Diuretic) হোৱাৰ বাবে প্ৰস্ৰাৱৰ বেক্টেৰিয়াজনিত সংক্ৰমণ বা প্ৰস্ৰাৱ জ্বলা-পোৰা কৰা আদি বিভিন্ন সমস্যাত উপকাৰী ৷
- পটাছিয়াম, মেগনেছিয়াম, ভিটামিন চি, আঁ হ আদি থকাৰ বাবে উচ্চ ৰক্তচাপ, কলেষ্টৰেল আৰু মেদবহুলতাৰ সমস্যাত উপকাৰী ৷
- হাড়ৰ গঠন মজবুত কৰাত সহায় কৰে । অষ্টিঅপ’ৰ’ছিছ সমস্যাত ভোগা লোকৰ বাবেও ই উপকাৰী ৷
- অকালতে পৰা বয়সৰ চাপ কম কৰাতো ই সহায় কৰে । ই একপ্ৰকাৰৰ বডী দিতক্স বা শৰীৰ শোধনকাৰক হিচাপে কাম কৰে । ইয়াত থকা এণ্টিঅক্সিডেণ্টে অকালতে অহা বয়সৰ চাপ ৰোধ কৰে ৷
- ভিটামিন চি থকা বাবে শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে । বতৰ সলনি হোৱাৰ সময়ত হোৱা কাহ, জ্বৰ, এলাৰ্জিজনিত সমস্যাৰ পৰাই বচাই ৰাখে ৷
- দাঁতৰ সুস্বাস্থ্যৰ বাবেও ই সহায়ক । কাৰণ প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন চি আছে । দাঁতৰ আলুৰ পৰা তেজ ওলোৱা সমস্যাত (gums bleeding) ৰবাব টেঙা খালে সুফল পোৱা যায়
- শালমনৰ সমস্যা থকা ছালৰ গৰাকীয়ে ৰবাব টেঙা খোৱা উচিত । ই ছালৰ অতিৰিক্ত তৈলাক্ত ভাব কম কৰে । ক’লা দাগ, হাইপাৰপিগমেণ্টেশ্যন আদি সমস্যাও কম কৰে । ছালৰ কমনীয়তা বৃদ্ধিতো ই সহায় কৰে ৷
- ৰক্তহীনতা বা এনিমিয়া ৰোগতো উপকাৰী ৷
- সৰু ল’ৰা-ছোৱালীৰ কৃমি পেলুৰ সমস্যাত ৰবাব টেঙা খুৱালে সুফল পোৱা যায় ৷
- চুলিৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনত ৰবাব টেঙা উপকাৰী । ভিটামিন এ, ভিটামিন বি কমপেহ্লক্স , ভিটামিন চি, জিংক আদি থকাৰ বাবে চুলিৰ বাবে ভাল । উফিৰ সমস্যাও কম কৰাত সহায় কৰে ৷
- সুন্দৰ স্বাস্থ্য, উজ্জ্বল চুলিৰ কামনা কৰাসকলে ৰবাব টেঙা জাতীয় টেঙা ফল সেৱন কৰা উচিত ৷
