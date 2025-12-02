সামান্থা ৰুথ প্ৰভুৰ বিবাহ: চৰ্চাত মোগল-যুগীয় এটি বিশেষ আঙঠি
এই প্ৰতিবেদনত আমি অভিনেত্ৰী সামান্থা ৰুথ প্ৰভুৰ সাজপাৰৰ উপৰিও তেওঁৰ হাতৰ বিশেষ আঙঠিটোৰ বিশেষত্বৰ কথা আলোচনা কৰিম তথা যাৰ মূল্য শুনি চকু কপালত উঠিব আপোনাৰ-
Published : December 2, 2025 at 4:53 PM IST
সোমবাৰ 1 ডিচেম্বৰ তাৰিখে পৰিচালক ৰাজ নিদিমোৰুৰ সৈতে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হয় অভিনেত্ৰী সামান্থা ৰুথ প্ৰভু ৷ তেওঁৰ এই বিশেষ দিনটোৰ বাবে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে পৰিধান কৰিছিল কপাহী ৰেচমৰ চেটিন বেনাৰসী শাৰী, সোণৰ গহনা আৰু গজৰাৰে নিজৰ দক্ষিণ ভাৰতীয় লুকটি সম্পূৰ্ণ কৰিছিল ৷ কিন্তু আজিৰ এই প্ৰতিবেদনত আমি তেওঁৰ সাজপাৰৰ উপৰিও তেওঁৰ হাতত থকা বিশেষ আঙঠিটোৰ বিশেষত্বৰ কথা আলোচনা কৰিম তথা তেওঁৰ এই আঙঠিটোৰ মূল্য শুনিলে আচৰিত হৈ পৰিব আপুনি-
বিবাহৰ দিনা পৰিচালক ৰাজে সামান্থাক উপহাৰস্বৰূপ আগবঢ়ায় এটি হীৰাৰ আঙঠি আৰু যিয়ে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে ৷ হয়, সামান্থাৰ আঙঠিটো তেওঁৰ ৰঙা সাজপাৰতকৈ অধিক বিশেষ আৰু ইয়াৰ ৰয়েলিটিৰ সৈতে সংযোগ আছে ৷ তেওঁ পৰিধান কৰা হীৰাৰ আঙঠিটো কোনো সাধাৰণ হীৰা নহয়; ইয়াৰ এক অনন্য স্বকীয়তা আছে আৰু ই যথেষ্ট ব্যয়বহুল ৷ ইয়াৰ সবিশেষ জানো আহক-
বিশেষত্ব কি ?
দ্য ফ্ৰী প্ৰেছ জাৰ্নেলত প্ৰকাশিত এটা প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে, গহনা বিশেষজ্ঞ প্ৰিয়াংশু গোৱেলে ইয়াৰ বিৰল ডিজাইনটোক ২ কেৰেটৰ লজেঞ্জ প’ৰ্ট্ৰেইট কাট হীৰা হিচাপে বুলি উল্লেখ কৰে, যিটো পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ পুৰণি আৰু ক্লাছিক হীৰাবোৰৰ ভিতৰত অন্যতম ৷ এই হীৰা অতিকৈ পাতল আৰু সমতল, যাৰ ফলত ছি-থ্ৰু কাটিব পৰা যায় ৷ ইয়াৰ জটিল ডিজাইন অবিহনে আঙঠিটোৱে নিজৰ প্ৰকৃত ৰূপ লাভ কৰিব নোৱাৰে ৷ মোগল যুগত প’ৰ্ট্ৰেইট কাটিলে ক্ষুদ্ৰ চিত্ৰ আৰু ৰাজকীয় প্ৰতিকৃতি আৱৰি ৰখাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ৷ এই কাৰণেই ইয়াক প’ৰ্ট্ৰেইট কাট বুলি কোৱা হয় ৷ তেওঁ আৰু বুজাই দিয়ে যে হীৰা বেছিভাগেই গলকুণ্ডাত পোৱা গৈছিল যদিও সেই সময়ত প্ৰযুক্তি উপলব্ধ নাছিল ৷ সেয়েহে এই কাটটোৱেই আছিল আটাইতকৈ সহজ আৰু জনপ্ৰিয় ৷ এই হীৰাটোৰ ওপৰৰ অংশটো ডাঙৰ যেন লাগে আৰু ই অতি চিকচিকিয়া ৷ যদি এই হীৰাটোৰ উন্নত মানদণ্ডৰ নহয়, তেন্তে ইয়াৰ ৰূপ নিখুঁত হ’ব নোৱাৰে ৷ ইয়াৰ স্বচ্ছতাই বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ প’ৰ্ট্ৰেইট কাট হীৰাৰ ইতিহাস মোগল আৰু ৰাজপ্ৰসাদৰ সৈতে জড়িত ৷ কোৱা হয় যে এই হীৰা সম্ৰাট শ্বাহজাহানে বৰ ভাল পচন্দ কৰিছিল ৷
মূল্য কিমান ?
সামান্থাৰ প’ৰ্ট্ৰেইট কাট হীৰা আঙঠি খুবেই দামী ৷ খবৰ অনুসৰি এই আঙঠিটোৰ মূল্য প্ৰায় ১.৫ কোটি টকা বুলি অনুমান কৰা হৈছে ৷ এই হীৰা খুবেই ব্যয়বহুল, আৰু ইয়াৰ ওপৰত কৰা জটিল কামৰ এটা সুকীয়া পৰশ পোৱা যায় ৷ প্ৰতিজন শিল্পীয়ে এই আঙঠিটো তৈয়াৰ কৰিব নোৱাৰে; ইয়াৰ বাবে এজন বিশেষজ্ঞৰ প্ৰয়োজন ৷ তেতিয়াহে আঙঠিটোৱে নিজৰ নিখুঁত আকৃতি আৰু আকাৰ লাভ কৰিব পাৰে ৷ এই হীৰাটোৱে ৰাজকীয় আৰু স্বাধীন ব্যক্তিত্বৰ প্ৰতিফলন ঘটায়, যিটো সামান্থাৰ সৈতে খুবেই খাপ খাইছে ৷
ব্রাইডেল লুক
ঈশা যোগ কেন্দ্ৰৰ লিং ভৈৰৱী মন্দিৰত গোপনে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় সামান্থাই ৷ ডিজাইনাৰ অৰ্পিতা মেহতাই ডিজাইন কৰা এখন উজ্জ্বল ৰঙা, কাষ্টমাইজ কৰা ৰেচম-বানাৰসী শাৰী পৰিধান কৰা তেওঁক দেখা যায় ৷ শাৰীখনৰ সোণালী বৰ্ডাৰ আৰু বুটা কৰা ডিজাইনে ইয়াক বিশেষ কৰি তুলিছে ৷ অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে শাৰীখনৰ সৈতে সোণৰ নেকেলেচ আৰু খাৰুৰ সৈতে এক্সেচৰিজ কৰিছিল ৷ চুলিত বগা গজৰা তেওঁৰ লুকটিক বৰ্ধিত কৰি তুলিলে ৷ ইফালে দৰা ৰাজে পৰিধান কৰিছিল কুৰ্তা-পাইজামা আৰু সোণালী ৰঙৰ নেহৰুৰ জেকেট ৷ সামান্থা ৰুথ প্ৰভু আৰু ৰাজ নিদিমোৰুৰ এই গোপন কিন্তু অতি সুন্দৰ বিবাহটো কেৱল দুজন মানুহৰ মিলনেই নহয়, ই এক ঐতিহ্য আৰু আধুনিকতাৰ সুন্দৰ সংমিশ্ৰণ ৷ লিং ভৈৰৱী মন্দিৰত হোৱা এই আধ্যাত্মিক বন্ধনত সামান্থাই পিন্ধা ৰঙা বেনাৰসী শাৰীয়ে তেওঁৰ দক্ষিণ ভাৰতীয় শিপাৰ সৌন্দৰ্য্য প্ৰকাশ কৰিছিল, আনহাতে হাতত থকা মোগল যুগৰ দুৰ্লভ প’ৰ্ট্ৰেট কাট হীৰাৰ আঙঠিটোৱে তেওঁৰ জীৱনৰ নতুন অধ্যায়টোক ৰাজকীয় মৰ্যাদা প্ৰদান কৰে ৷
