ব্যস্ততাৰ মাজতো কিদৰে ৰশ্মিকা মাণ্ডন্নাই বজাই ৰাখে নিজৰ ফিটনেছ, জানো আহক
ফিটনেছৰ বাবে পৰিচিত ৰশ্মিকা মাণ্ডন্না । সেয়ে আজি আমি তেওঁৰ ফিটনেছৰ গোপন ৰহস্য এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে জানো আহক-
Published : November 15, 2025 at 3:41 PM IST
চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগটো বাহিৰৰ পৰা যিমানেই গ্লেমাৰাছ যেন নালাগক কিয়, ভিতৰৰ পৰাও ইয়াৰ বাবে ঠিক তেনেকুৱাই কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু অনুশাসনৰ প্ৰয়োজন । বেক-টু-বেক শ্বুট, প্ৰচাৰ, ভ্ৰমণ, আৰু ব্ৰেণ্ড ইভেণ্টৰ মাজত ফিটনেছ বজাই ৰখাটো সহজ নহয় । কিন্তু এই ভাৰসাম্য নিখুঁতভাৱে গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হোৱা কেইগৰাকীমান অভিনেত্ৰীৰ ভিতৰত অন্যতম এগৰাকী অভিনেত্ৰী হৈছে ৰশ্মিকা মাণ্ডন্না । তেন্তে আজি আমি তেওঁৰ ফিটনেছৰ গোপন ৰহস্য এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে জানো আহক-
ৰশ্মিকাৰ ৱৰ্কআউট ৰুটিন কেৱল এটা ব্যায়ামৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নহয় । তেওঁ ফিটনেছৰ দিশত বিভিন্ন ধৰণৰ ৱৰ্কআউট ট্ৰাই কৰে । সপ্তাহত চাৰিদিন তেওঁ বিভিন্ন ৱৰ্কআউট কৰে, কেতিয়াবা কিকবক্সিং আৰু নৃত্য কৰে, কেতিয়াবা সাঁতোৰা, স্পিনিং বা যোগাসন কৰে । কাৰ্ডিঅ’ৰ বাবে তেওঁ ব্ৰিস্ক ৱাকিং কৰে, আনহাতে শক্তি প্ৰশিক্ষণত লেণ্ডমাইন ডেডলিফ্ট, পুছ-আপ, চিন-আপ, আৰু স্নেচৰ দৰে বহু-জইণ্ট মুভমেণ্ট অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় ৷
ফিটনেছ বজাই ৰাখিবলৈ কি কৰে ৰশ্মিকাই ?
ৰশ্মিকাই কয় যে, উত্তেজনা অবিহনে ফিটনেছ টিকি থাকিব নোৱাৰি । সেয়েহে বিৰক্তিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ তেওঁ অহৰহ ৱৰ্কআউটৰ ৰুটিন সলনি কৰি থাকিব লাগে । কেতিয়াবা যোগাসনৰ দ্বাৰা শৰীৰটো টানি লয় আৰু কেতিয়াবা কিকবক্সিঙৰ সহায়ত ঘাম এটা কাম কৰে ৷
ৰশ্মিকাই বিশ্বাস কৰে যে, ফিটনেছ কেৱল ৱৰ্কআউটৰ কথা নহয়; সঠিক খাদ্য আৰু জলসিঞ্চনো অতি প্ৰয়োজনীয় । তেওঁ দিনটো আৰম্ভ কৰে ডাঙৰ গিলাচ পানীৰে, কেতিয়াবা আপেল চাইডাৰ ভিনেগাৰ মিহলাই তেওঁৰ বিপাকীয় ক্ৰিয়াক উত্তেজিত কৰি ৰাখে । তেওঁৰ খাদ্য বেছিভাগেই নিৰামিষ আৰু নিৰামিষ । তেওঁৰ এলাৰ্জী হোৱা খাদ্য যেনে বিলাহী, বেল পেপাৰ, তিঁয়হ, আলু আদিৰ পৰা তেওঁ আঁতৰি থাকে ৷
দুপৰীয়াৰ আহাৰত তেওঁ লঘু আৰু পুষ্টিকৰ খাদ্য পছন্দ কৰে, যিটো দক্ষিণ ভাৰতীয় খাদ্যৰে গঠিত, কিন্তু প্ৰায়ে চাউল এৰি দিয়ে । ৰাতিৰ আহাৰ সাধাৰণতে লঘু, কেতিয়াবা চূপ বা ফল । যদি তেওঁৰ সন্ধিয়াৰ আহাৰ খাবলৈ মন যায়, তেন্তে তেওঁ জাংক ফুডৰ পৰিৱৰ্তে মিঠা আলু, শুকান ফল বা বীজ আদি খাবলৈ বেছিকৈ পছন্দ কৰে ৷
দীঘলীয়া শ্বুটিং সূচীত শক্তি বজাই ৰাখিবলৈ ৰশ্মিকাই প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খায়। গোটেই দিনটো ৮ৰ পৰা ১০ গিলাচ পানী সেৱন কৰে আৰু সদায় লগত পানীৰ বটল এটা লৈ ফুৰে। তেওঁ কয় যে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পানী নাখালে কেৱল ছালতে নহয়, পেশীবোৰো ভাগৰুৱা হৈ পৰে । শ্বুটিঙৰ সময়তো তেওঁ নিজকে নাৰিকল পানী বা নেমুৰ পানীৰে হাইড্ৰেটেড কৰি ৰাখে ৷
ৰশ্মিকাৰ ফিটনেছ যাত্ৰাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শক্তি হৈছে ধাৰাবাহিকতা আৰু অভিযোজন ক্ষমতা । তেওঁৰ সূচী যিমানেই ব্যস্ত নহওক কিয়, তেওঁ সদায় ৱৰ্কআউট কৰিবলৈ সময় পায় । জিমলৈ যাব নোৱাৰিলে হোটেলৰ কোঠাত ষ্ট্ৰেচিং বা মবিলিটি এক্সাৰচাইজ কৰে । তেওঁৰ বাবে ফিটনেছ কেৱল শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ কথা নহয়, মানসিক ভাৰসাম্যৰ কথাও ৷
ৰশ্মিকাই বিশ্বাস কৰে যে, ফিটনেছ কেৱল ওজন কমোৱাই নহয়, ভিতৰৰ পৰা নিজকে শক্তিশালী কৰাটোহে । তেওঁৰ বাবে ফেশ্বন নম্বৰত ফিট হোৱাতকৈ ফিট হৈ থকাটোৱেই বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷
