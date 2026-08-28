ETV Bharat / lifestyle

ৰাখীবন্ধনৰ শুভ সময় কি ? কোন সময়ত ৰাখী বান্ধিলে পাব সুফল

২০২৬ বৰ্ষত ২৮ আগষ্টত ৰাখীবন্ধন পালন কৰা হ’ব । এইবাৰ ৰাখীৰ ওপৰত ভদ্ৰা বা ৰাহুৰ ছাঁ নপৰে ।

Raksha Bandhan 2026: When is Shubh muhurat to tie Rakhi?
ৰাখীবন্ধন পালন (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 28, 2026 at 8:01 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

২৮ আগষ্ট, শুকুৰবাৰে সমগ্ৰ দেশতে পবিত্ৰ ৰাখীবন্ধন উৎসৱ উদযাপন কৰা হ’ব । সাধাৰণতে অসমবাসীয়ে এই উৎসৱটো পালন নকৰে ৷ কাৰণ এই উৎসৱটো অসমীয়া সংস্কৃতিৰ অন্তৰ্গত নহয় ৷ এয়া বহিঃৰাজ্যৰ এক পৰ্ব ৷ তথাপিও আজি-কালি বহুতে বহিঃৰাজ্যৰ এই পৰম্পৰাক আকোৱালি লোৱা দেখা যায় ৷

এই পবিত্ৰ উৎসৱৰ মহৎ হৈছে ভায়েক বা ককায়েকৰ হাতত ভনীয়েক বা বায়েকে ৰাখী পিন্ধাই তেওঁলোকৰ সুখ আৰু সমৃদ্ধিৰ কামনা কৰে । এগৰাকী ভনীয়েকে ভাতৃৰ কপালত সেন্দুৰ আৰু চাউলৰ ফোঁট লগাই তেওঁৰ স্বাস্থ্য আৰু সমৃদ্ধিৰ বাবে হাতত ৰাখী পিন্ধায় ৷ ভাতৃয়ে ইয়াৰ বিনিময়ত ভগ্নীকক উপহাৰ দিয়ে আৰু চিৰদিন ৰক্ষা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ৷ ৰাখীবন্ধনে ভাই-ভনীৰ মাজৰ সম্পৰ্ক আৰু মজবুত কৰে ৷

এইবাৰ ৰাখীবন্ধনৰ দিনা ভদ্ৰা বা ৰাহু অনুপস্থিত থাকিব, যাৰ ফলত ভগ্নীসকলে শুভ সময়ত ৰাখী বান্ধিব পাৰিব । দৰাচলতে শাস্ত্ৰ মতে, ভদ্ৰা কালত কোনো ধৰণৰ শুভ কাম কৰা নহয় ৷ প্ৰতি বছৰে ভদ্ৰা কালত ভগ্নীসকলে ভাতৃৰ লগত ৰাখী নিপিন্ধাই । অৱশ্যে এইবাৰ ৰখীবন্ধনৰ দিনা ভদ্ৰা কাল বা বা ৰাহু কাল নাথাকিব ৷

  • শুভ সময় কেতিয়া ?

আচাৰ্য বিজয় কুমাৰে ব্যাখ্যা কৰে যে কেলেণ্ডাৰ অনুসৰি, "২০২৬ চনত শাওণ মাহৰ (হিন্দী কেলেণ্ডাৰ মতে) শুক্ল পক্ষৰ পূৰ্ণিমাৰ দিনা ২৭ আগষ্টৰ দুপৰীয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈ ২৮ আগষ্টৰ দুপৰীয়া ইয়াৰ শুভ সময় শেষ হ'ব । উদয় তিথিৰ মতে, ২৮ আগষ্ট শুকুৰবাৰে পালন কৰা হ'ব ৰখীবন্ধনৰ শুভ উৎসৱ ।’’

Raksha Bandhan 2026: When is Shubh muhurat to tie Rakhi?
ৰাখীবন্ধন পালন (ETV Bharat GFX)

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘ৰাখীবন্ধনৰ পূৰ্ণিমা তিথি ২৭ আগষ্টৰ পুৱা ৯:০৭ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব আৰু ২৮ আগষ্টৰ পুৱা ৯:৪৯ বজাত শেষ হ’ব । ২৮ আগষ্টত ৰাখী বান্ধিবলৈ আটাইতকৈ শুভ সময় হ’ব পুৱা ৫:৫৭ বজাৰ পৰা পুৱা ৯:৪৮ বজাৰ ভিতৰত । এই সময়খিনিত যদি কোনোবা ভগ্নীয়ে ভায়েকৰ হাতত ৰাখী বান্ধিব নোৱাৰে তেন্তে অভিজিৎ মুহুৰ্তৰ সময়তো ৰাখী বান্ধিব পাৰিব । সেইদিনা দিনৰ ১১:৫৬ বজাৰ পৰা নিশা ১২:৪৮ বজালৈ হ’ব অভিজিৎ মুহুৰ্ত ।’’

ৰাখীবন্ধনৰ দিনা ভাই-ভনীসকলে গা-ধুই পৰিষ্কাৰ কাপোৰ পিন্ধিব লাগে । তাৰ পাছত পূজাৰ কাঁহী এখন প্ৰস্তুত কৰি তাত কুমকুম বা সেন্দূৰ, চাউল, ফুল, এটা চাকি, ধূপ, মিঠাই আৰু এডাল ৰাখী ৰাখিব লাগে । প্ৰথমে ভগৱানক পূজা কৰক । ভাইটিৰ কপালত সেন্দূৰ আৰু চাউলৰ ফোট লগাব । তাৰ পাছত আৰতি কৰক আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ৰক্ষাসূত্ৰ মন্ত্ৰ জপ কৰি ভাইটিৰ হাতত ৰাখী বান্ধক ৷

ৰাখী কেৱল এডাল সূতা নহয়; ই ভাই-ভনীৰ মাজৰ মৰম, আস্থা আৰু ইজনে সিজনক ৰক্ষা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ প্ৰতীক । আচাৰ্য বিজয় কুমাৰৰ মতে, এই সময়ত "যেন বদ্ধো বলী ৰাজা দানবেন্দ্রো মহাবলঃ । তেন ত্বামপি বধ্যামি ৰক্ষে মা চল মা চল ॥" মন্ত্ৰো জপ কৰিব লাগে । ৰাখী বান্ধি দিয়াৰ পাছত ভাই-ভনীসকলে ইজনে সিজনৰ সুখ, স্বাস্থ্য, সফলতাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰা উচিত ।

  • ভদ্ৰাকাল এইবাৰ কিমান দিন থাকিব ?

এইবাৰ ২৭ আগষ্টৰ পুৱা ৯:০৮ বজাৰ পৰা নিশা ৯:৩২ বজালৈকে হ’ব ভদ্ৰাকাল । অৱশ্যে ২৮ আগষ্টৰ ৰাখীবন্ধন ভদ্ৰামুক্ত হ’ব । ভদ্ৰাকালৰ সময়ত যিকোনো শুভ সময়ৰ আৰম্ভণি বা অন্ত হোৱাটো অশুভ বুলি গণ্য কৰা হয় । সেয়ে ভদ্ৰাকাল চাইহে কোনো কাৰ্য বা উৎসৱ পালন কৰা উচিত ৷

  • ভদ্ৰা কোন ?

আচাৰ্য দীপ কুমাৰে ব্যাখ্যা কৰে, "ভদ্ৰাই তিনি লোকতে বিচৰণ কৰে ৷ যেতিয়া তেওঁ মৰ্ত্যলোকত অৰ্থাৎ পৃথিৱীত থাকে তেতিয়া সকলো কামৰ বাধা আহি পৰে বুলি গণ্য কৰা হয় । যেতিয়া চন্দ্ৰই কৰ্কট, সিংহ, কুম্ভ বা মীন ৰাশিৰ ৰাশিত বিচৰণ কৰে, তেতিয়া ভদ্ৰা পৃথিৱীত আছে বুলি ধৰা হয় । এই সময়ত সকলো কাম নিষিদ্ধ কৰা হয় ৷ শাস্ত্ৰ মতে, ভদ্ৰাৰ জন্ম হৈছিল দানৱক শেষ কৰিবলৈ । ভদ্ৰা ভগৱান সূৰ্য আৰু তেওঁৰ পত্নী ছায়াৰ কন্যা ৷ তেওঁ শনি দেৱৰ ভগ্নী ।

আচাৰ্য দীপ কুমাৰে কয় যে হিন্দু পঞ্জিকাত প্ৰধানকৈ পাঁচটা অংশ আছে আৰু সেইবোৰ হ’ল তিথি, যুদ্ধ, যোগ, নক্ষত্ৰ, কৰণ । ইয়াৰ ভিতৰত কৰণ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ । ই তিথিৰ আধা অংশ । ১১ টা কৰণ আছে আৰু সেইবোৰক স্থাৱৰ আৰু স্থাৱৰ বুলি ভাগ কৰা হৈছে । হিন্দী ভাষাত উচ্চাৰিত এই বল, বালৱ, কৌলৱ, তেতীল, গণ, বাণিজ আৰু ৱিষ্ঠী (बल, बालव, कौलव, तेतील, गण, वाणिज और विष्टि) চলনশীল কৰণত গণনা কৰা হয় । শকুনি, চতুষপদ, নাগ আৰু কিস্তাঘুন স্থাৱৰ কৰণত আছে । এই ১১টা কৰণৰ ভিতৰত সপ্তম কৰণ বিষ্ঠীৰ নাম ভদ্ৰা আৰু ই সদায় গতিশীল ।"

লগতে পঢ়ক : ৰাখীবন্ধনক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ দেশত ৩০,০০০ কোটিৰ ব্যৱসায়ৰ আশা

TAGGED:

ৰাখীবন্ধন 2026
ৰাখীবন্ধনৰ শুভ সময়
ভাই ভনীৰ মাজৰ সম্পৰ্ক
ভদ্ৰা কাল
RAKSHA BANDHAN 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.