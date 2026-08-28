ETV Bharat / lifestyle

২০২৬-ৰ ৰাখীবন্ধন আৰু বছৰৰ অন্তিমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ, কি কি কৰিব লাগে আৰু নালাগে...

২০২৬ বৰ্ষৰ ২৮ আগষ্টৰ দিনা শুক্ষ ক্ষণতহে ভাতৃৰ হাতত ৰাখী পিন্ধোৱা উচিত ৷ চন্দ্ৰগ্ৰহণে ৰাখীবন্ধনৰ দিনা কেনে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, জানো আহক...

Rakhi Bandhan and the last lunar eclipse of the year, what to do and what not to do
২০২৬-ৰ ৰাখীবন্ধন আৰু বছৰৰ অন্তিমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 28, 2026 at 8:00 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

২৮ আগষ্ট, শুকুৰবাৰ, পবিত্ৰ ৰাখীবন্ধন । ভাতৃ-ভগ্নীসকলৰ বাবে ৰাখীবন্ধন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎসৱ । সেয়ে ৰাখী পিন্ধোৱা আৰু পিন্ধোতা দুয়োজনে ইয়াৰ অৰ্থ অনুভৱ কৰিব পাৰিলেহে ৰাখীবন্ধনৰ সাৰ্থকতা হয় । ৰাখীবন্ধন শব্দটো সংস্কৃত শব্দৰ পৰা আহিছে যাৰ অৰ্থ হৈছে সুৰক্ষা আৰু বন্ধন । এই উৎসৱে ভাতৃ-ভগ্নীৰ ইজনে সিজনৰ প্রতি থকা মৰম, সুৰক্ষা, আনুগত্য, যত্ন আৰু দায়বদ্ধতাক সূচায় ।

প্ৰচলিত কথা মতে, শ্ৰীকৃষ্ণই যেতিয়া শিশুপালক বধ কৰিছিল, তেতিয়া তেওঁ আঙুলিত আঘাত পাইছিল ৷ সেই সময়ত দ্ৰৌপদীয়ে নিজৰ শাড়ীৰ আচল ফালি শ্ৰীকৃষ্ণৰ আঙুলিত বান্ধি তেওঁৰ কষ্ট লঘৱ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল ৷ যাৰ বিনিময়ত শ্ৰীকৃষ্ণই গোটেই জীৱন দ্ৰৌপদীক ৰক্ষা কৰাৰ লগতে তেওঁৰ সুখ-দুখত সমভাগী হোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ৷ লোকবিশ্বাস মতে, সেই তেতিয়াৰে পৰা ৰাখীবন্ধন উৎসৱটি হিচাপে পালন কৰা হয় ৷ লাহে লাহে এই উৎসৱ ভাৰতীয় পৰম্পৰাৰ এক অংগ হৈ পৰে ৷

Rakhi Bandhan and the last lunar eclipse of the year, what to do and what not to do
পবিত্ৰ ৰাখীবন্ধন ২০২৬ (Getty Image)
  • ৰাখীবন্ধন আৰু বছৰৰ অন্তিমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ

২০২৬ বৰ্ষৰ ৰাখীবন্ধন উৎসৱৰ দিনটোতে এইবাৰ চন্দ্ৰগ্ৰহণো পৰিছে ৷ অৰ্থাৎ ২৮ আগষ্টত বছৰৰ অন্তিমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ হ’ব ৷ এতিয়া প্ৰশ্নটো হ’ল যে যিহেতু এই দিনটোত ৰাখীবন্ধনো, সেয়ে চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়ত ৰাখী বান্ধিলে কোনো অপায়-অমংগল হ’ব নেকি ?

জানিব পৰা মতে, চন্দ্ৰগ্ৰহণ ২৮ আগষ্টৰ (শুকুৰবাৰ) পুৱা ০৬:৫৩ বজাৰ পৰা দুপৰীয়া ১২:৩১ বজালৈ চলিব ৷ এই চন্দ্ৰগ্ৰহণটো এটা আংশিক চন্দ্ৰগ্ৰহণহে হ’ব ৷ কিন্তু সুভাগ্যক্ৰমে চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ বাবে ৰাখীবন্ধনৰ পবিত্ৰ ক্ষণত কোনো প্ৰভাৱ নপৰিব ৷ কাৰণ ভাৰতত এই চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ নপৰিব ৷ তথ্য মতে, উত্তৰ আমেৰিকা আৰু দক্ষিণ আমেৰিকাত এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ সম্পূৰ্ণৰূপে আৰু স্পষ্টকৈ দেখা যাব ৷

Rakhi Bandhan and the last lunar eclipse of the year, what to do and what not to do
ৰাখীবন্ধনৰ মহত্ব অধিক (Getty Image)

ভাৰতৰ লগতে বাংলাদেশ, নেপাল, শ্ৰীলংকা আদিকে ধৰি সমগ্ৰ দক্ষিণ এছিয়া, অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু এণ্টাৰ্কটিকা মহাদেশত এই গ্ৰহণ দেখা পোৱা নাযাব ৷ যিহেতু চন্দ্ৰগ্ৰহণ ভাৰত বা ইয়াৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰত পৰিস্ফূট নহ’ব, সেয়ে পূজা-পাতল কৰা বা ৰাখী বন্ধাৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াৰ কোনো প্ৰভাৱ নপৰিব ৷

  • চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়ত কি কি কৰিব আৰু কি কি নকৰিব ?

যিহেতু বছৰৰ অন্তিমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ আৰু পবিত্ৰ ৰাখী বন্ধন উৎসৱ একেটা দিনতে পৰিছে; লগতে গ্ৰহণৰ সময়ত চন্দ্ৰমা আৰু নেতিবাচক শক্তিৰ প্ৰভাৱ বাঢ়ে, আনহাতে ৰাখী বন্ধনে পবিত্ৰতা আৰু সুৰক্ষা কঢ়িয়াই আনে; সেয়ে জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কিছুমান বিশেষ নিয়ম মানি চলাটো অতি প্ৰয়োজনীয় । সেয়া হ’ল -

Rakhi Bandhan and the last lunar eclipse of the year, what to do and what not to do
ভাতৃ-ভগ্নীসকলৰ বাবে ৰাখীবন্ধন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎসৱ (Getty Image)
  • শুভ সময়তহে ৰাখী বান্ধিব ৷ ভদ্ৰা বা ৰাহু কাল, নাইবা গ্ৰহণৰ অশুভ সময় পৰীক্ষা কৰি লৈহে ভাতৃৰ হাতত ৰাখী বান্ধিব ।
  • সদায় ভাতৃৰ সোঁ হাতৰ মণিবন্ধতহে ৰাখী বান্ধিব লাগে । ৰাখী বন্ধাৰ পূৰ্বে ভাতৃৰ কপালত সেন্দূৰ আৰু চাউলৰ পবিত্ৰ ফোট লগাব ।
  • গ্ৰহণৰ সময়ত চন্দ্ৰ দেৱতাৰ মন্ত্ৰ (যেনে: ‘ॐ सोमाय नमः’) বা মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্ৰ জপ কৰিব পাৰে, মানসিক শান্তি লাভ কৰিব ।
  • পৰাপক্ষত এই পবিত্ৰ দিনটোত সম্পূৰ্ণ নিৰামিষ আৰু লঘু আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব ।
  • গ্ৰহণৰ শেষত দুখীয়া লোকক বগা ৰঙৰ বস্তু, যেনে: চাউল, গাখীৰ, চেনী বা বগা কাপোৰ আদি দান কৰিব পাৰে ৷ এনে কৰিলে গ্ৰহণৰ সময়ত অজানিতে হোৱা দোষবোৰ খণ্ডন হয় ।
  • ভগ্নীক কোনো চোকা বা তীক্ষ্ন বস্তু উপহাৰ নিদিব ৷
  • কোনো লোককে কটু বাক্য নক’ব ৷
  • গ্ৰহণৰ দিনা কোনো নতুন ব্যৱসায় বা কোনো ডাঙৰ আৰ্থিক চুক্তি নকৰিব ৷ লগতে কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ নথিটো গ্ৰহণৰ সময়ত চহী নকৰিব ৷
লগতে পঢ়ক : ৰাখীবন্ধনক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ দেশত ৩০,০০০ কোটিৰ ব্যৱসায়ৰ আশা

TAGGED:

২০২৬ ৰ ৰাখীবন্ধন
২০২৬ ৰ অন্তিমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ
ভাতৃৰ হাতত ৰাখী পিন্ধোৱা
ৰাখীবন্ধন উৎসৱ
RAKHI BANDHAN 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.