২০২৬-ৰ ৰাখীবন্ধন আৰু বছৰৰ অন্তিমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ, কি কি কৰিব লাগে আৰু নালাগে...
২০২৬ বৰ্ষৰ ২৮ আগষ্টৰ দিনা শুক্ষ ক্ষণতহে ভাতৃৰ হাতত ৰাখী পিন্ধোৱা উচিত ৷ চন্দ্ৰগ্ৰহণে ৰাখীবন্ধনৰ দিনা কেনে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, জানো আহক...
Published : August 28, 2026 at 8:00 AM IST
২৮ আগষ্ট, শুকুৰবাৰ, পবিত্ৰ ৰাখীবন্ধন । ভাতৃ-ভগ্নীসকলৰ বাবে ৰাখীবন্ধন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎসৱ । সেয়ে ৰাখী পিন্ধোৱা আৰু পিন্ধোতা দুয়োজনে ইয়াৰ অৰ্থ অনুভৱ কৰিব পাৰিলেহে ৰাখীবন্ধনৰ সাৰ্থকতা হয় । ৰাখীবন্ধন শব্দটো সংস্কৃত শব্দৰ পৰা আহিছে যাৰ অৰ্থ হৈছে সুৰক্ষা আৰু বন্ধন । এই উৎসৱে ভাতৃ-ভগ্নীৰ ইজনে সিজনৰ প্রতি থকা মৰম, সুৰক্ষা, আনুগত্য, যত্ন আৰু দায়বদ্ধতাক সূচায় ।
প্ৰচলিত কথা মতে, শ্ৰীকৃষ্ণই যেতিয়া শিশুপালক বধ কৰিছিল, তেতিয়া তেওঁ আঙুলিত আঘাত পাইছিল ৷ সেই সময়ত দ্ৰৌপদীয়ে নিজৰ শাড়ীৰ আচল ফালি শ্ৰীকৃষ্ণৰ আঙুলিত বান্ধি তেওঁৰ কষ্ট লঘৱ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল ৷ যাৰ বিনিময়ত শ্ৰীকৃষ্ণই গোটেই জীৱন দ্ৰৌপদীক ৰক্ষা কৰাৰ লগতে তেওঁৰ সুখ-দুখত সমভাগী হোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ৷ লোকবিশ্বাস মতে, সেই তেতিয়াৰে পৰা ৰাখীবন্ধন উৎসৱটি হিচাপে পালন কৰা হয় ৷ লাহে লাহে এই উৎসৱ ভাৰতীয় পৰম্পৰাৰ এক অংগ হৈ পৰে ৷
- ৰাখীবন্ধন আৰু বছৰৰ অন্তিমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ
২০২৬ বৰ্ষৰ ৰাখীবন্ধন উৎসৱৰ দিনটোতে এইবাৰ চন্দ্ৰগ্ৰহণো পৰিছে ৷ অৰ্থাৎ ২৮ আগষ্টত বছৰৰ অন্তিমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ হ’ব ৷ এতিয়া প্ৰশ্নটো হ’ল যে যিহেতু এই দিনটোত ৰাখীবন্ধনো, সেয়ে চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়ত ৰাখী বান্ধিলে কোনো অপায়-অমংগল হ’ব নেকি ?
জানিব পৰা মতে, চন্দ্ৰগ্ৰহণ ২৮ আগষ্টৰ (শুকুৰবাৰ) পুৱা ০৬:৫৩ বজাৰ পৰা দুপৰীয়া ১২:৩১ বজালৈ চলিব ৷ এই চন্দ্ৰগ্ৰহণটো এটা আংশিক চন্দ্ৰগ্ৰহণহে হ’ব ৷ কিন্তু সুভাগ্যক্ৰমে চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ বাবে ৰাখীবন্ধনৰ পবিত্ৰ ক্ষণত কোনো প্ৰভাৱ নপৰিব ৷ কাৰণ ভাৰতত এই চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ নপৰিব ৷ তথ্য মতে, উত্তৰ আমেৰিকা আৰু দক্ষিণ আমেৰিকাত এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ সম্পূৰ্ণৰূপে আৰু স্পষ্টকৈ দেখা যাব ৷
ভাৰতৰ লগতে বাংলাদেশ, নেপাল, শ্ৰীলংকা আদিকে ধৰি সমগ্ৰ দক্ষিণ এছিয়া, অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু এণ্টাৰ্কটিকা মহাদেশত এই গ্ৰহণ দেখা পোৱা নাযাব ৷ যিহেতু চন্দ্ৰগ্ৰহণ ভাৰত বা ইয়াৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰত পৰিস্ফূট নহ’ব, সেয়ে পূজা-পাতল কৰা বা ৰাখী বন্ধাৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াৰ কোনো প্ৰভাৱ নপৰিব ৷
- চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়ত কি কি কৰিব আৰু কি কি নকৰিব ?
যিহেতু বছৰৰ অন্তিমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ আৰু পবিত্ৰ ৰাখী বন্ধন উৎসৱ একেটা দিনতে পৰিছে; লগতে গ্ৰহণৰ সময়ত চন্দ্ৰমা আৰু নেতিবাচক শক্তিৰ প্ৰভাৱ বাঢ়ে, আনহাতে ৰাখী বন্ধনে পবিত্ৰতা আৰু সুৰক্ষা কঢ়িয়াই আনে; সেয়ে জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কিছুমান বিশেষ নিয়ম মানি চলাটো অতি প্ৰয়োজনীয় । সেয়া হ’ল -
- শুভ সময়তহে ৰাখী বান্ধিব ৷ ভদ্ৰা বা ৰাহু কাল, নাইবা গ্ৰহণৰ অশুভ সময় পৰীক্ষা কৰি লৈহে ভাতৃৰ হাতত ৰাখী বান্ধিব ।
- সদায় ভাতৃৰ সোঁ হাতৰ মণিবন্ধতহে ৰাখী বান্ধিব লাগে । ৰাখী বন্ধাৰ পূৰ্বে ভাতৃৰ কপালত সেন্দূৰ আৰু চাউলৰ পবিত্ৰ ফোট লগাব ।
- গ্ৰহণৰ সময়ত চন্দ্ৰ দেৱতাৰ মন্ত্ৰ (যেনে: ‘ॐ सोमाय नमः’) বা মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্ৰ জপ কৰিব পাৰে, মানসিক শান্তি লাভ কৰিব ।
- পৰাপক্ষত এই পবিত্ৰ দিনটোত সম্পূৰ্ণ নিৰামিষ আৰু লঘু আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব ।
- গ্ৰহণৰ শেষত দুখীয়া লোকক বগা ৰঙৰ বস্তু, যেনে: চাউল, গাখীৰ, চেনী বা বগা কাপোৰ আদি দান কৰিব পাৰে ৷ এনে কৰিলে গ্ৰহণৰ সময়ত অজানিতে হোৱা দোষবোৰ খণ্ডন হয় ।
- ভগ্নীক কোনো চোকা বা তীক্ষ্ন বস্তু উপহাৰ নিদিব ৷
- কোনো লোককে কটু বাক্য নক’ব ৷
- গ্ৰহণৰ দিনা কোনো নতুন ব্যৱসায় বা কোনো ডাঙৰ আৰ্থিক চুক্তি নকৰিব ৷ লগতে কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ নথিটো গ্ৰহণৰ সময়ত চহী নকৰিব ৷