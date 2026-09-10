গণপতি বাপ্পা মৌৰিয়া : গণেশ চতুৰ্থীত সুস্বাদু আৰু স্বাস্থ্যকৰ প্ৰসাদ বনাওক, ৰেচিপি জানো আহক...

গণপতি বাপ্পা মৌৰিয়া : গণেশ চতুৰ্থীত সুস্বাদু আৰু স্বাস্থ্যকৰ প্ৰসাদ বনাওক, ৰেচিপি জানো আহক...
গণেশ চতুৰ্থী ২০২৬ : এই বিনায়ক চতুৰ্থীত পৰম্পৰাগত প্ৰসাদৰ সলনি সুস্বাদু, স্বাস্থ্যকৰ ভোগ প্ৰস্তুত কৰক ৷
Published : September 10, 2026 at 4:58 PM IST
হিন্দু ধৰ্মত ভগৱান শ্ৰীগণেশক ‘লম্বোদৰা’ বুলিও জনা যায় । এই নামটোৱে তেওঁৰ খাদ্যৰ প্ৰতি থকা প্ৰেম আৰু ভোকক প্ৰতিফলিত কৰে । সেয়ে গণেশ বাবাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ তেওঁৰ প্ৰিয় খাদ্যবোৰ সদায় ভোগ হিচাবে আগবঢ়োৱা হয় । মান্যতা অনুসৰি, এনে কৰিলে ভগৱান গণেশে আনন্দ লাভ কৰে ৷
যদি আপুনি এই বছৰ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন লোৱাৰ লগতে ভগৱান গণেশক সন্তুষ্ট কৰিব বিচাৰে, তেন্তে সাধাৰণ ভোগৰ পৰিৱৰ্তে নতুন কিবা এটা চেষ্টা কৰিব পাৰে । এই নতুন ৰেচিপিবোৰ কেৱল সুস্বাদু নহয়, স্বাস্থ্যকৰ আৰু সহজে প্ৰস্তুত কৰিব পৰা যায় ।
এই খাদ্যবোৰৰ ৰেচিপিবোৰ জানো আহক -
- সুস্বাদু মোদক :-
ভগৱান গণেশে চাউলৰ গুৰি, গুড় আৰু নাৰিকলেৰে তৈয়াৰী এই পুষ্টিকৰ মোদক ভাল পায় । চেনিৰ সলনি গুড় ব্যৱহাৰ কৰিলে এই মোদক আৰু বেছি স্বাস্থ্যকৰ হয়, কিয়নো গুৰৰ পৰা প্ৰস্তুত হোৱা খাদ্যই ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে আৰু প্ৰয়োজনীয় পুষ্টিকৰ উপাদান প্ৰদান কৰে । গুড়ত নাৰিকল যোগ কৰিলেও ইয়াৰ পুষ্টিৰ মাত্ৰা দুগুণ হয় । এনে খাদ্য খালে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ৷
এই ভোগ এটুপিও তেল ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি । ইয়াৰ বাবে একাপ চাউলৰ গুৰি, একাপ ৰুকি লোৱা নাৰিকল, আধা কাপ গুৰ, এচামুচ ইলাচিৰ গুড়ি আৰু এচামুচ ঘিউৰ প্ৰয়োজন হয় । বাকী মোদক প্ৰস্তুত কৰা পদ্ধতি একেই ।
চেনিৰ সলনি গুড় ব্যৱহাৰ কৰিলে আইৰণৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পায় ৷ যিহেতু মোদক ভাপত দি প্ৰস্তুত কৰা হয়, গতিকে এই খাদ্য চৰ্বিমুক্ত হয় । অৰ্থাৎ স্বাস্থ্যৰ বাবে ই উত্তম খাদ্য হয় ৷
- মাল্টিগ্ৰেইন লাড়ু :-
বিভিন্ন ধৰণৰ শস্য মিহলাই লাড়ু বনোৱা আৰু সেই লাড়ুক প্ৰসাদ হিচাবে ভগৱানক আগবঢ়োৱাটো এটা ভাল ধাৰণা । এই লাড়ুবোৰ কেৱল সুস্বাদু নহয়, স্বাস্থ্যৰ বাবেও অতি উপকাৰী হয় ।
ওটছ, ৰাগি আৰু তিচি (Flaxseeds) গুটিৰ মিশ্ৰণৰ পৰা তৈয়াৰী লাড়ু বিশেষভাৱে পুষ্টিকৰ ৷ কাৰণ ইয়াত আঁহ, আইৰণ, ওমেগা-৩, ফেটি এচিড প্ৰচুৰ পৰিমাণে থাকে । এই সামগ্ৰীৰে প্ৰস্তুত কৰা লাড়ু বনাবলৈ আধা কাপ ঘেঁহুৰ আটা, এক চতুৰ্থাংশ কাপ ওটছ আৰু এক চতুৰ্থ কাপ ৰাগী আটাৰ প্ৰয়োজন হ’ব ।
ইয়াৰ উপৰিও ডাঙৰ চামুচেৰে দুচামুচ তিচি পাউদাৰ, আধা কাপ গুৰ আৰু দুচামুচ ঘিউৰ প্ৰয়োজন হ’ব । সঠিক উপাদান সঠিক অনুপাতত ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰস্তুত কৰিলে সুস্বাদু লাড়ু পোৱা যাব ।
প্ৰথমে ওটছ আৰু তিচি শুকানকৈ অলপ ৰোষ্ট বা তাৱাত গৰম কৰি লওক ৷ তাৰ পাছত সেইখিনি কিছু খহতীয়াকৈ পিহি লওক । এটা বাটিত পিহি লোৱা ওটচ, তিচি, ৰাগী আটা, ঘেঁহুৰ আটা আৰু বেচন একেলগে এটা বাতিত মিহলি কৰি লওক । তাৰ পাছত গুড়ৰ গুড়ি বা খেজুৰৰ পেষ্ট (স্বাস্থ্যকৰ বিকল্পৰ বাবে) দিব ।
এই মিশ্ৰণটো বিশুদ্ধ ঘিউ, কাটি থোৱা বাদাম আৰু ইলাচিৰ গুড়িৰ সৈতে ভালদৰে মিহলাই লওক ৷ তাৰ পাছত ঘূৰণীয়া লাড়ুৰ আকৃতি দিয়ক । ইয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ বাবে সুস্বাদু লাড়ু প্ৰস্তুত হৈ যাব ।
- ফলৰ পঞ্চামৃত :-
সাধাৰণতে পঞ্চামৃত ভগৱানৰ প্ৰসাদ হিচাপে আগবঢ়াবলৈ প্ৰস্তুত কৰা হয় । গাখীৰ, মৌ, দৈ, ঘিউ, চেনি মিহলাই ইয়াক তৈয়াৰ কৰা হয় । কিন্তু যদি আপুনি সোৱাদ আৰু স্বাস্থ্যৰ উপকাৰী ভোগ বনাব বিচাৰে, তেন্তে তলৰ পদ্ধতিটো চেষ্টা কৰিব পাৰে ।
মিশ্ৰণটোত কিছু ফলৰ টুকুৰা দি চেনিৰ সলনি মৌ ব্যৱহাৰ কৰক । ইয়াৰ দ্বাৰা অধিক এণ্টিঅক্সিডেণ্ট আৰু ভিটামিন পোৱা যাব । এই ৰেচিপিৰ বাবে একাপ দৈ, দুচামুচ মৌ, এক চামুচ ঘিউ আৰু আধা কাপ ফল ব্যৱহাৰ কৰক । কল, আপেল, ডালিমৰ সংমিশ্ৰণ সৰ্বোত্তম হয় ।
সংমিশ্ৰণটোত এচামুচ চিয়া গুটি (Chia seed) দিলে আৰু ভাল হয় । ফলৰ পৰা প্ৰাকৃতিক চেনি পোৱা যায় । প্ৰথমে ফলবোৰ মৃশ্ৰণ তৈয়াৰ কৰি লওক, তাৰ পাছত পঞ্চমৃতৰ লগত মিহলাই দিয়ক । এনে কৰি ফলৰ পঞ্চমৃত প্ৰস্তুত কৰিব পৰা যায় ৷
- জৱাৰ আৰু মাখানাৰ পায়স :-
সাধাৰণতে পায়স বনাবলৈ চাউল ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷ কিন্তু চাউলৰ সলনি জৱাৰ (Juwar) ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় । জৱাৰৰ পৰা প্ৰস্তুত পায়স অতি স্বাস্থ্যকৰ হয় ৷ যদি এই পায়সত মাখানা যোগ কৰা হয় তেন্তে ই অধিক সুস্বাদু হয় । যিহেতু দুয়োটা উপাদানতে গ্লুটেন নাথাকে, গতিকে ডায়েবেটিছ ৰোগীয়েও কোনো সমস্যা নোহোৱাকৈ এই খাদ্য উপভোগ কৰিব পাৰে ।
মাখানাত প্ৰচুৰ পৰিমাণে কেলচিয়াম থাকে আৰু ই আঁহযুক্ত হোৱাৰ বাবে হৃদযন্ত্ৰৰ বাবেও এই খাদ্য উপকাৰী হয় । এই খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আধা কাপ জৱাৰ, এক চতুৰ্থাংশ কাপ মখানা, একাপ বাদামৰ গাখীৰ, এক চতুৰ্থাংশ কাপ গুৰ আৰু আধা চামুচ ইলাচি গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰাটো ভাল । কেৱল চাউলৰ ঠাইত জৱাৰ আৰু মখানা দিব । বাকী ৰেচিপিটো একেই ৷ প্ৰথমে মখানাখিনি ভালদৰে শুকাই আছে নে নাই সেইটো নিশ্চিত কৰি ল’ব, কিয়নো ইয়াৰ ফলত পায়সখিনি কোমল আৰু ভাল হয় ।
- মাখানা নাৰিকল পানীৰ লাচ্ছী :-
যদি আপুনি প্ৰ’টিন, ফাইবাৰ আৰু স্বাস্থ্যকৰ চৰ্বি সকলো একেটা পানীয়তে বিচাৰে তেন্তে আপুনি মাখানা নাৰিকল পানীৰ লাচ্ছী এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে ৷ এই লাচ্ছী নাৰিকল পানীৰে তৈয়াৰ কৰা হয়, যিয়ে আপোনাক গোটেই দিনটো হাইড্ৰেটেড কৰি ৰখাত সহায় কৰে ।
মাখানা যোগ কৰিলে ই আৰু অধিক সুস্বাদু আৰু পুষ্টিকৰ হয় ৷ লগতে ই হজম শক্তিও বঢ়ায় ৷ এই ৰেচিপিৰ বাবে একাপ নাৰিকল পানী, এক চতুৰ্থাংশ কাপ তিয়াই থোৱা মাখানা, এক চামুচ চিয়া গুটি, এক চামুচ মৌ আৰু অকনমান কেশৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে । কেৱল নাৰিকলৰ পানী ভাল হোৱাটো নিশ্চিত কৰক ।
এইদৰে বিনায়ক চতুৰ্থীৰ দিনা পুষ্টিকৰ পানীয় প্ৰস্তুত কৰি স্বাস্থ্যকৰ পানীয় আৰু প্ৰসাদ উপভোগ কৰিব পাৰে ।