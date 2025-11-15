জিম-ব্যায়াম কৰাৰ কিমান সময় আগত আৰু কি খাদ্য খাব লাগে জানক বিশেষজ্ঞৰ পৰাই

জিম-ব্যায়াম কৰাৰ কিমান সময় আগত আৰু কি খাদ্য খাব লাগে জানক বিশেষজ্ঞৰ পৰাই
জিম বা ব্যায়াম কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে কি খাব লাগে আৰু কিমান সময় পূৰ্বে খাব লাগে এই বিষয়ে আজি বিশেষজ্ঞৰ পৰাই জানো আহক-
Published : November 15, 2025 at 2:48 PM IST
আমি সকলোৱে জানো যে আজি আমাৰ আধুনিক জীৱনশৈলী আৰু ভুল খাদ্যাভ্যাসৰ বাবে বিভিন্ন ৰোগৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ কিন্তু মন দিলে এইবোৰ ৰোগ বৃদ্ধিৰ আন এটা ডাঙৰ কাৰণ হ’ল কোনো ধৰণৰ শাৰীৰিক ক্ৰিয়া-কলাপ নকৰা আৰু ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি একে ঠাইতে বহি থকা ৷ আমাৰ সুস্থ জীৱনৰ বাবে ব্যায়াম বা জিম অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ সেয়েহে আজিকালি মানুহে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অতি সতৰ্ক হ’বলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৷ বহুতে ঘৰতে ৱৰ্কআউট বা মৰ্নিং ৱাক কৰিবলৈ যায়, আনহাতে কিছুমানে জিমলৈ গৈ ব্যায়াম কৰিবলৈ ভাল পায় ৷ ইয়াৰ ফলত ওজন কমোৱা আৰু ফিট হৈ থকাত সহায় হয় ৷
দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা ওজন আজিকালি বহুতৰে চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে । অস্বাস্থ্যকৰ খাদ্যাভ্যাস আৰু দুৰ্বল জীৱনশৈলীৰ ফলত মেদবহুলতা হয়, যিয়ে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্বত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলোৱাই নহয়, সময়ৰ লগে লগে গুৰুতৰ ৰোগৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । এনে পৰিস্থিতিত বহুতে ওজন কমাবলৈ আৰু ফিট হ’বলৈ জিমৰ আশ্ৰয় লয় । অৱশ্যে ইয়াতো ৱৰ্কআউট কৰাটো কঠিন হৈ পৰে । যদি আপুনি এই সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে, বা জিমত ৱৰ্কআউট কৰাৰ সময়ত ভাগৰ আৰু দুৰ্বলতা বৃদ্ধি পায়, তেন্তে আপোনাৰ খাদ্য আৰু খাদ্য খোৱাৰ সময় ইয়াৰ অৰিহণা যোগোৱা কাৰক হ’ব পাৰে ।
জিম বা ব্যায়াম কৰাৰ সময়ত খাদ্যৰ প্ৰতিও যত্ন লোৱাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ কাৰণ এই কাম নকৰিলে বিশেষকৈ জিমলৈ যোৱাসকলে বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হ’ব পাৰে ৷ যেনে ৱৰ্কআউট কৰি থাকোঁতে ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰা ৷ ইয়াৰ আঁৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কাৰণ হ’ব পাৰে খাদ্যাভ্যাস ৷ ব্যায়ামৰ আগতে আমি যি খাওঁ তাৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ আমাৰ ৱৰ্কআউটত পৰে ৷ গতিকে ব্যায়ামৰ সময়ত আমাৰ শৰীৰত শক্তি প্ৰদান কৰা এনে বস্তু খাব লাগে ৷ ৱৰ্কআউটৰ সময়ত খাদ্যৰ যত্ন লোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ৷ এনে পৰিস্থিতিত বহুতে জিম বা ব্যায়াম কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে কি খাব লাগে আৰু কিমান সময় পূৰ্বে খাব লাগে ইয়াক লৈ খেলিমেলিত পৰে ৷ এই বিষয়ে আজি ফিটনেছ বিশেষজ্ঞ নম্ৰতা পুৰোহিতৰ পৰাই আজি জানো আহক-
জিমলৈ যোৱাৰ কিমান সময় পূৰ্বে খাদ্য খাব লাগে ?
ফিটনেছ বিশেষজ্ঞ নম্ৰতা পুৰোহিতে পৰামৰ্শ দিয়ে যে, আপোনাৰ মূল খাদ্য আৰু আপোনাৰ ৱৰ্কআউটৰ মাজত কমেও ৩ৰ পৰা ৪ ঘণ্টা সময় থাকিব লাগে । যদি আপুনি সম্পূৰ্ণ খাদ্য খাইছে, তেন্তে নিশ্চিত হওক যে আপুনি যিকোনো ব্যায়াম কমেও ৩ৰ পৰা ৪ ঘণ্টাৰ পিছতহে কৰা উচিত । খাদ্য খোৱাৰ লগে লগে ৱৰ্কআউট কৰিলে আপুনি অধিক এলেহুৱা অনুভৱ কৰিব পাৰে আৰু অধিক সোনকালে ভাগৰুৱা হ’ব পাৰে । কিন্তু যদি আপুনি অতি ভোক অনুভৱ কৰিছে তেন্তে জিমলৈ যোৱাৰ ১ৰ পৰা ২ ঘণ্টা আগতে সৰু সৰু আহাৰ খাব পাৰে ।
ব্যায়াম বা জিমলৈ যোৱাৰ আগতে কি খাব লাগে ?
ফিটনেছ বিশেষজ্ঞ নম্ৰতা পুৰোহিতে কয় যে, আমি ব্যায়ামৰ এঘণ্টা আগতে কাৰ্বহাইড্ৰেটযুক্ত খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ ৷ ইয়াত আপুনি কাৰ্ব সমৃদ্ধ বস্তু যেনে ওটছ আৰু কলৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ৷ যদি আপুনি ১ ঘণ্টাৰ ব্যৱধান দিব নোৱাৰে তেন্তে আপেলৰ দৰে কম কাৰ্বনযুক্ত খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ৷ এনে কৰিলে আমাৰ শৰীৰে ৱৰ্কআউটৰ সময়ত শক্তি লাভ কৰিব ৷
কাৰ্বহাইড্ৰেট হৈছে এক প্ৰকাৰৰ মাইক্ৰ’ নিউট্ৰিয়েণ্ট যিটো শৰীৰৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ ই আপোনাৰ শৰীৰত গ্লুক’জক শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ কাম কৰে ৷ কিন্তু অত্যধিক কাৰ্ব সেৱনৰ ফলত ওজন বৃদ্ধি পাব পাৰে আৰু ইয়াৰ অভাৱত শৰীৰত দুৰ্বলতা আহিব পাৰে ৷ গতিকে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ শৰীৰৰ গঠন আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি ইয়াৰ খোৱাৰ ভিন্ন হয় ৷
জিমৰ আগত আৰু ব্যায়ামৰ সময়ত শৰীৰক হাইড্ৰেড কৰি ৰখাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ৷ এই সময়ছোৱাত যদি আপোনাৰ শৰীৰত পানী কম থাকে তেন্তে ই শৰীৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷ গতিকে ব্যায়ামৰ আধা ঘণ্টা আগতে এগিলাচ পানী খাব পাৰে ৷ ব্যায়াম কৰাৰ সময়তো পানী সেৱন কৰিব পাৰে ৷
