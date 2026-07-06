অষ্টম শ্ৰেণীৰ হোমৱৰ্কৰ বহীখনে কেনেকৈ এইগৰাকী ছোৱালীক বিশ্ববিখ্যাত কৰিলে ?
এটা সাধাৰণ স্কুল প্ৰজেক্টৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় গৌৰৱ হৈ পৰিল প্ৰকৃতি মাল্লা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 6, 2026 at 6:49 PM IST
হায়দৰাবাদ: অষ্টম শ্ৰেণীৰ গৃহকাৰ্যৰ বহীখনে এইগৰাকী ছোৱালীক কেনেকৈ বিশ্ববিখ্যাত কৰিলে ? কি আছিল ইয়াৰ ৰহস্য ? যদি আপোনাক সোধা হয় যে স্কুলৰ প্ৰজেক্ট কৰাৰ আপোনাৰ এটা বিশেষ স্মৃতি কি, তেন্তে বেছিভাগৰে উত্তৰ হ’ব—প্ৰজেক্ট জমা দিয়াৰ আগৰাতিৰ সেই পৰিৱেশ ! শেষ মুহূৰ্তত খৰখেদাকৈ কৰা লিখা-মেলা আৰু এটা সময়ৰ পিছত নিজেই নিজৰ হাতৰ আখৰ পঢ়িব নোৱৰাৰ সেই লাজকুৰীয়া অভিজ্ঞতা । আচলতে, স্কুলীয়া দিনত প্ৰায়ভাগ শিক্ষাৰ্থীয়েই মনে মনে এনেকুৱা একোটা মানসিক চাপৰ দিন পাৰ কৰি আহিছে । কিন্তু সেইগৰাকী ছোৱালীৰ কথা ভাবকচোন, যিয়ে নিজৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ হোমৱৰ্কৰ কেইখনমান ফটোৰ জৰিয়তে আজি লাখ লাখ লোকৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ পৰিছে !
বিশ্বৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া হাতৰ আখৰৰ গৰাকী নেপালৰ প্ৰকৃতি মাল্লা
নেপালৰ ছাত্ৰী প্ৰকৃতি মাল্লাৰ বয়স যেতিয়া মাত্ৰ ১৪ বছৰ আছিল, তেতিয়াই এটা সাধাৰণ স্কুলৰ গৃহকাৰ্যই তেওঁক সমগ্ৰ বিশ্বতে জনপ্ৰিয় কৰি তুলিছিল । অষ্টম শ্ৰেণীৰ হোমৱৰ্ক কৰাৰ সময়ত তেওঁ এনে এক ব্যতিক্ৰমী হাতৰ আখৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল, যিটো দেখিবলৈ ঠিক এটা শিল্পকৰ্মৰ দৰে আছিল । আজিৰ যুগত ইয়াক সহজে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা বুলিও ক’ব পৰা যায় । তেওঁৰ হাতৰ আখৰৰ প্ৰতিটো আখৰৰ গঠন আছিল নিখুঁত আৰু আখৰবোৰৰ মাজৰ ব্যৱধান আছিল একেবাৰে সমান তথা আকৰ্ষণীয় । যেতিয়া তেওঁৰ বহীৰ এখন ফটো ইণ্টাৰনেটত আপলোড কৰা হৈছিল, তেতিয়াই ই ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মসমূহৰ জৰিয়তে মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে ভাইৰেল হৈ পৰিছিল । সমগ্ৰ বিশ্বৰ মানুহ তেওঁৰ আখৰৰ সৌন্দৰ্য দেখি আচৰিত হৈ পৰিছিল । বহুতে ইয়াৰ তুলনা কম্পিউটাৰৰ ফণ্টৰ সৈতে কৰিছিল । তেওঁৰ হাতৰ আখৰ কেৱল চাফ-চিকুণেই নাছিল, বৰঞ্চ ইয়াৰ ভাৰসাম্য, সমতা আৰু লিখনীৰ ধাৰাবাহিকতাই পেছাদাৰী কেলিগ্ৰাফাৰসকলকো আপ্লুত কৰিছিল । অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে প্ৰকৃতি সমগ্ৰ বিশ্বতে ‘বিশ্বৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া হাতৰ আখৰৰ গৰাকী’ হিচাপে পৰিচিত হৈ পৰে ।
এয়া বংশগত গুণ, নেৰানেপেৰা অভ্যাস নে আন কিবা ?
আজিকালি বেছিভাগ পিতৃ-মাতৃয়েই নিজৰ সন্তানৰ হাতৰ আখৰ উন্নত কৰাৰ বাবে যথেষ্ট চিন্তা আৰু কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় । তেনে সময়ত প্ৰকৃতিৰ নিখুঁত হাতৰ আখৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে— "ধুনীয়া হাতৰ আখৰৰ আঁৰৰ বিজ্ঞানটোনো কি ?" কিছুমান মানুহে ভাবিব পাৰে যে, ই এটা ঈশ্বৰ প্ৰদত্ত বা প্ৰাকৃতিক উপহাৰ । কিন্তু বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, এই দক্ষতাৰ ক্ষেত্ৰত বংশগত কাৰণ বা জেনেটিক্সে অতি কম ভূমিকাহে পালন কৰে । প্ৰকৃততে, সুন্দৰ হাতৰ আখৰ হৈছে এক অৰ্জিত দক্ষতা, যিটো বছৰ বছৰ ধৰি কৰা নিয়মীয়া অভ্যাস আৰু সচেতন প্ৰচেষ্টাৰ ফলত গঢ়ি উঠে । ছালৰ ৰং বা উচ্চতাৰ দৰে শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্যসমূহৰ বিপৰীতে, নিখুঁত হাতৰ আখৰ লৈ কোনো শিশু জন্ম নহয় আৰু ইয়াৰ বাবে পিতৃ-মাতৃক ধন্যবাদ দিব নোৱাৰি । ই হ’ল একাগ্ৰতা, ধৈৰ্য্য আৰু নিজৰ আখৰখিনিক অধিক উন্নত কৰাৰ বাবে কৰা অহৰহ প্ৰচেষ্টাৰ ফল ।
The handwriting of #Prakriti malla, the class VIII student from #Nepal. Probably one of the best handwritings in the #world. pic.twitter.com/1hNZKm0BHj— Lara (@Laraib_Fatima94) October 7, 2017
একাগ্ৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু অনুশাসনৰ ফল
প্ৰকৃতিৰ ক্ষেত্ৰত লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় যে, তেওঁৰ লিখাৰ শৈলী আৰু আখৰবোৰৰ মাজৰ পাৰস্পৰিক সামঞ্জস্যই স্পষ্টকৈ প্ৰমাণ কৰে যে ইয়াৰ আঁৰত আছিল এক গভীৰ আগ্ৰহ আৰু একাগ্ৰ প্ৰশিক্ষণ । আখৰবোৰৰ দৃশ্যমান ভাৰসাম্য ধৰি ৰখাৰ বাবে তেওঁ সদায় বিশেষ গুৰুত্ব দিছিল । হাতৰ আখৰৰ এনে এক নিখুঁত ধাৰাবাহিকতা কেতিয়াও আকস্মিকভাৱে বা এনেয়ে হ’ব নোৱাৰে; বৰঞ্চ ই সময়ৰ লগে লগে গঢ়ি উঠা এক শৃংখলাৱদ্ধ আৰু অনুশাসিত লিখনী অভ্যাসৰে প্ৰতিফলন ।
- She is Prakriti Malla from Nepal.— Nalini Unagar (@NalinisKitchen) December 10, 2025
- Her handwriting is regarded as the " world’s most beautiful handwriting."
she was honoured by the nepalese armed forces for her outstanding handwriting. pic.twitter.com/8DfOZQZvKN
মাংসপেশীৰ স্মৃতি (Muscle Memory) আৰু ধাৰাবাহিকতাৰ ভূমিকা
কোনোবাই জানো কেতিয়াবা এবাৰ গীটাৰ বজায়েই এজন ভাল গীটাৰবাদক হ’ব পাৰে ? হাতৰ আখৰৰ ক্ষেত্ৰতো একেটা নিয়মে প্ৰযোজ্য হয় । আচলতে, হাতৰ আখৰ হৈছে এক সূক্ষ্ম চালিকা শক্তি বা পেশী সঞ্চালনমূলক দক্ষতা, যিটো কোনো বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱা বা ছবি অঁকাৰ সৈতে একে । ইয়াত হাতৰ আঙুলি, হাতৰ তলুৱা আৰু বাহুৰ সৰু সৰু মাংসপেশীবোৰৰ সমন্বয়ৰ লগতে কলমটোৰ ওপৰত দিয়া চাপ আৰু গতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ প্ৰয়োজন হয় । যেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে এটা নিৰ্দিষ্ট শৈলীত বাৰে বাৰে লিখে, তেতিয়া মগজুৱে 'মাংসপেশীৰ স্মৃতি' গঢ়ি তোলে । এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বাবেই বাৰে বাৰে কৰা অভ্যাসৰ জৰিয়তে হাতৰ সঞ্চালন স্বয়ংক্ৰিয় আৰু স্বাভাৱিক হৈ পৰে ।
নিখুঁত ভাৰসাম্যৰ আঁৰৰ ৰহস্য
প্ৰকৃতিৰ লিখনীত দেখা পোৱা এনে ধৰণৰ নিখুঁত ভাৰসাম্য লাভ কৰাৰ অৰ্থ হ’ল— তেওঁৰ মাংসপেশীবোৰে কোনো প্ৰচেষ্টা নোহোৱাকৈয়ে প্ৰতিটো আখৰ গঠন কৰিবলৈ প্ৰায় স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে সঁহাৰি জনায় । এয়া কেতিয়াও এটা ৰাতিৰ ভিতৰতে সম্ভৱ হৈ নুঠে; হাতৰ আখৰত এনে মসৃণ আৰু ধাৰাবাহিক শৈলী আনিবলৈ হাজাৰ হাজাৰবাৰ অভ্যাস কৰাৰ প্ৰয়োজন হয় । বহাৰ ধৰণ, কলম ধৰাৰ নিয়ম, কাগজ ৰখাৰ কোণ আৰু আনকি লিখাৰ গতিয়েও এই নিখুঁততাত অৰিহণা যোগায় । চমুকৈ ক’বলৈ গ’লে, তেওঁৰ হাতৰ আখৰ কেৱল এটা সুন্দৰ শিল্পকৰ্মই নহয়— বৰঞ্চ ই হৈছে দৃঢ়তা, সূক্ষ্ম পৰ্যবেক্ষণ ক্ষমতা আৰু এক সুপ্ৰশিক্ষিত পেশী সঞ্চালন প্ৰণালীৰ এক যৌথ ফলাফল ।
Prakriti Malla - a student in Nepal is thr girl recognized with the most beautiful handwriting in the world.— D Prasanth Nair (@DPrasanthNair) December 29, 2022
Amazing !
Rcvd from WA pic.twitter.com/RZHODnQsgm
হাতৰ আখৰে এজনৰ ভৱিষ্যৎ কেনেকৈ সলনি কৰিব পাৰে ?
কেৱল ছ’চিয়েল মিডিয়াত লাইক আৰু কমেণ্ট লাভ কৰাই নহয়, নেপালৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীয়ে জনোৱা স্বীকৃতি আছিল তেওঁৰ জীৱনৰ এক ডাঙৰ মাইলৰ খুঁটি । এই স্বীকৃতিৰ পিছতে তেওঁ কেৱল এটা ইণ্টাৰনেট ট্ৰেণ্ড বা ভাইৰেল বিষয় হৈ থকাৰ পৰিৱৰ্তে এক ৰাষ্ট্ৰীয় গৌৰৱৰ প্ৰতীক হৈ পৰিছিল । প্ৰকৃতিৰ এই প্ৰতিভাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো স্থান লাভ কৰিছিল । তেওঁৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মুহূৰ্তসমূহৰ এটা আছিল— যেতিয়া তেওঁ সংযুক্ত আৰৱ আমিৰশ্বাহীৰ (UAE) ৫১ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱস উপলক্ষে তেওঁলোকৰ নেতৃত্বলৈ এখন হাতেৰে লিখা অভিনন্দন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল । এই কাৰ্য কেৱল এটা চাক্ষুষ সৌন্দৰ্য প্ৰদৰ্শনতে সীমাবদ্ধ নাছিল । আজিকালি প্ৰায়েই হাতৰ আখৰক পুৰণি বা অপ্ৰাসংগিক বুলি গণ্য কৰা হয় । যিসকলে মন্তব্য কৰে যে, ‘ডিজিটেল যুগত হাতৰ আখৰৰ কোনো মূল্য নাই’, তেওঁলোকৰ বাবে প্ৰকৃতিৰ এই সফলতা এক উপযুক্ত উত্তৰ । তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত, এই হাতৰ আখৰেই সাংস্কৃতিক আদান-প্ৰদান আৰু সদ্ভাৱনাৰ এক শক্তিশালী মাধ্যম হৈ পৰিছিল ।
প্ৰকৃতিৰ যাত্ৰাৰ পৰা কিছুমান ব্যৱহাৰিক পৰামৰ্শ
খৰখেদা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে লাহে লাহে আৰু নিয়ন্ত্ৰিতভাৱে লিখাৰ অভ্যাস
অভ্যাস কৰাৰ প্ৰাৰম্ভিক দিনবোৰত প্ৰতিটো আখৰ লিখিবলৈ পৰ্যাপ্ত সময় ল’ব লাগে । ধৈৰ্য্যই হাতৰ আখৰ পৰিষ্কাৰ আৰু চাফ-চিকুণ কৰাত সহায় কৰে, আনহাতে খৰখেদা কৰিলে প্ৰায়েই আখৰৰ গঠন বা আকাৰ অসমান হৈ পৰে ।
আখৰৰ সমান আকাৰ আৰু ব্যৱধান বজাই ৰখা
আখৰৰ ধাৰাবাহিক আকাৰ আৰু সমান ব্যৱধানে হাতৰ আখৰক অধিক পৰিষ্কাৰ আৰু পেছাদাৰী ৰূপ দিয়ে । প্ৰকৃতিৰ ক্ষেত্ৰতো এই বিশেষত্বটোৱেই তেওঁৰ আখৰক 'কম্পিউটাৰাইজড্ ফণ্ট'ৰ দৰে সৰ্বোচ্চ সন্মান আনি দিছিল । উন্নত মানদণ্ডৰ কলম আৰু আঁচ নথকা কাগজ ব্যৱহাৰ কৰি নিয়মীয়া অভ্যাস কৰিলে হাতৰ মাংসপেশীৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সামগ্ৰিক ভাৰসাম্য উন্নত হয় । অৱশ্যে, আৰম্ভণি কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে আঁচ থকা কাগজ ব্যৱহাৰ কৰাটোও কোনো অসুবিধাৰ কথা নহয় ।
উপসংহাৰ
আজিৰ এই দ্ৰুতবেগী পৃথিৱীত ‘সুন্দৰ হস্তলিপি’ শব্দটোৱে যেন তাৰ পুৰণি মৰ্যাদা হেৰুৱাই পেলাইছে । কিন্তু এনে এক সময়ৰ ক্ষণত থিয় হৈও প্ৰকৃতি মাল্লা কেৱল এটা ভাইৰেল নাম হৈ থকা নাই— বৰঞ্চ তেওঁ এই কথাৰে এক ডাঙৰ প্ৰমাণ যে চেষ্টা আৰু অভ্যাস কেতিয়াও অথলে নাযায় । ইয়াৰ বাবে হয়তো মাহ বা বছৰ বছৰ সময় লাগিব পাৰে, কিন্তু প্ৰকৃতিৰ দৰেই এটা অতি সাধাৰণ কাৰ্যৰ জৰিয়তেও জীৱনলৈ অলৌকিক পৰিৱৰ্তন আহিব পাৰে ।
লগতে পঢ়ক : ইংলিছ চেনেল পাৰ কৰি ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত অংকিত হৈ ৰ'ল অসমৰ অংকিতা কোঁৱৰ