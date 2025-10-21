ETV Bharat / lifestyle

দীপাৱলীত বিষাক্ত বায়ুৱে প্ৰভাৱিত কৰে হাওঁফাওঁক, এই ৫বিধ খাদ্যই কৰিব সহায়

এই ছুপাৰফুডসমূহ আপোনাৰ খাদ্যত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে আপুনি আপোনাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ হাওঁফাওঁৰ বাবে এক শক্তিশালী সুৰক্ষামূলক কৱচ তৈয়াৰ কৰিব পাৰে-

Post-Diwali Pollution: 5 Superfoods to Protect and Strengthen Your Lungs Naturally
দীপাৱলীত বিষাক্ত বায়ুৱে প্ৰভাৱিত কৰে হাওঁফাওঁক, এই ৫বিধ খাদ্যই কৰিব সহায় (CANVA)
প্ৰদূষণৰ কণাবোৰ যেতিয়া আমাৰ শৰীৰত যেতিয়াই প্ৰৱেশ কৰে তেতিয়া ই প্ৰদাহ আৰু অক্সিডেটিভ চাপৰ সৃষ্টি কৰে, যাৰ ফলত শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যা আৰু সংক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় ৷ এই ছুপাৰফুডসমূহ আপোনাৰ খাদ্যত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে আপুনি আপোনাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ হাওঁফাওঁৰ বাবে এক শক্তিশালী সুৰক্ষামূলক কৱচ তৈয়াৰ কৰিব পাৰে ৷ জানো আহক-

  • হালধি আৰু জালুক

হালধিত কাৰকুমিন নামৰ এক যাদুকৰী যৌগ থাকে ৷ ই এক শক্তিশালী এন্টি-ইনফ্লেমেটৰী আৰু এন্টিঅক্সিডেন্ট ৷ কাৰকুমিনে প্ৰদূষণৰ ফলত হাওঁফাওঁত হোৱা প্ৰদাহ কমায় ৷ জালুকৰ লগত খালে ইয়াৰ শোষণ ২০০০ গুণ বৃদ্ধি পায় ৷

কেনেকৈ কৰিব ব্যৱহাৰ ?

  1. প্ৰতি নিশা শুই উঠাৰ আগতে হালধিৰ গাখীৰ খাব লাগে (এচিকুট জালুক দিব) ৷
  2. ৰন্ধা সময়ত বা দালিত অলপ জালুকৰ সৈতে হালধি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ৷
  • গুড়

গুড় হৈছে পুৰণি আৰু পৰীক্ষা কৰা ঘৰুৱা ঔষধ ৷ ই কেৱল হাওঁফাওঁ আৰু শ্বাসনলী পৰিষ্কাৰ কৰাত সহায় কৰাই নহয়, ইয়াৰ আইৰণ আৰু এন্টিঅক্সিডেন্ট তেজত অক্সিজেনৰ প্ৰৱাহ উন্নত কৰে ৷ ইয়াৰ উপৰিও শৰীৰৰ পৰা ক্ষতিকাৰক বিষাক্ত পদাৰ্থ বাহিৰ কৰি দিয়াত সহায় কৰে ৷

কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব ?

  1. আহাৰ খোৱাৰ পিছত গুড়ৰ সৰু টুকুৰা খাব ৷
  2. চৰ্দি বা কাহ হ’লে আদাৰ লগত খাব পাৰে ৷
  3. চাহত চেনিৰ সলনি গুৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ৷
  • টেঙা ফল তথা আমলখি

কমলা, নেমু, আৰু আমাৰ থলুৱা ছুপাৰফুড আমলখি আৰু অন্য টেঙা ফলত ভিটামিন চি প্ৰচুৰ পৰিমাণে থাকে ৷ ভিটামিন চি হৈছে হাওঁফাওঁৰ কোষক প্ৰদূষণৰ ফলত হোৱা ক্ষতিৰ পৰা ৰক্ষা কৰা এক শক্তিশালী এন্টিঅক্সিডেন্ট ৷ ইয়াৰ উপৰিও ই আপোনাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি কৰে ৷

কেনেকৈ কৰিব ব্যৱহাৰ ?

  1. প্ৰতিদিনে পুৱা খালী পেটত আমলখিৰ ৰস খাব লাগে ৷
  2. নেমু আৰু মৌ মিহলি পানী খাব লাগে ৷
  3. কমলা বা বতৰৰ ফল খাদ্যত অন্তৰ্ভুক্ত কৰক ৷
  • আদা আৰু তুলসী

আদাৰ এন্টি-ইনফ্লেমেটৰী গুণ আছে যিয়ে শ্বাসনলীত প্ৰদাহ কমায় আৰু শ্লেষ্মা বাহিৰ কৰাত সহায় কৰে ৷ তুলসীক হাওঁফাওঁৰ বিষমুক্তকৰণ বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ এই দুয়োটা মিলি হাওঁফাওঁ পৰিষ্কাৰ কৰাৰ কাম কৰে ৷

কেনেকৈ কৰিব ব্যৱহাৰ ?

  1. আদা-তুলসীৰ চাহ বা কাপ বনাই দিনে দুবাৰকৈ খাব ৷
  2. পুৱা খালী পেটত ২-৩ টা তুলসীৰ পাত চোবাই খাব লাগে ৷
  3. শাক-পাচলি বা চূপ আদিত আদাৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি কৰিব লাগে ৷
  • সেউজীয়া পাতৰ শাক-পাচলি

পালেং, মেথি, ব্ৰকলিৰ দৰে সেউজীয়া শাক-পাচলিত বিটা-কেৰটিন, ভিটামিন ই, ফলেটৰ দৰে এন্টিঅক্সিডেন্ট প্ৰচুৰ পৰিমাণে থাকে ৷ এই পুষ্টিকৰ উপাদানসমূহে হাওঁফাওঁৰ কাৰ্যক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে আৰু ইহঁতক অক্সিডেটিভ চাপৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ শক্তি প্ৰদান কৰে ৷

কেনেকৈ কৰিব ব্যৱহাৰ ?

  1. দৈনন্দিন খাদ্যত পালেং আৰু অন্যান্য সেউজীয়া শাক-পাচলি অন্তৰ্ভুক্ত কৰক ৷
  2. ব্ৰকলি লঘু ভাপত বা চালাড হিচাপে খাব ৷
  3. সেউজীয়া শাক-পাচলিৰ ৰসো খাব পাৰে ৷

মনত ৰাখিব যে প্ৰদূষণৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰাটো কেৱল এই ছুপাৰফুডবোৰৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নহয় ৷ মাস্ক পিন্ধা, ঘৰৰ ভিতৰত থকা, প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খোৱাও সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ এই যুঁজত আপুনি আপোনাৰ খাদ্যাভ্যাস শক্তিশালী কৰি আপোনাৰ হাওঁফাওঁক সহায় কৰিব পাৰে ৷

