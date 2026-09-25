ETV Bharat / lifestyle

পিতৃপক্ষ কি বা কেনেকৈ পালন হয়? এই সময়ছোৱাত কিদৰে পূৰ্বপুৰুষক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিব?

এইবেলি ২৬ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ১০ অক্টোবৰলৈকে পিতৃপক্ষৰ সময় ৷ এই সম্পৰ্কত বিধিবোৰক লৈ বৰ্ণালী দেৱীৰ প্ৰতিবেদন...

PITRU PAKSHA 2026
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 25, 2026 at 11:48 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

পিতৃপক্ষ কি হয় বা মানুহে ইয়াৰ আলোচনা কিয় কৰে, জানিবলৈ আপোনালোকৰো নিশ্চয় মন যায়? আপোনালোকৰ জ্ঞানাৰ্থে জনাওঁ যে মাথোঁ কেইটামান ঘন্টাৰ পিছতে পিতৃপক্ষ আৰম্ভ হ’ব ৷ হিন্দু ধৰ্মৰ বৈদিক পৰম্পৰা অনুসৰি, এইবেলি ২৬ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ১০ অক্টোবৰলৈকে পিতৃপক্ষৰ সময় ৷ অৰ্থাৎ ভাদ মাহৰ পূৰ্ণিমা তিথিৰ পিছদিনাৰ পৰা আৰম্ভ হৈ অমাৱস্যা অৰ্থাৎ মহালয়াৰ দিনটোলৈকে এই সময়ছোৱাক পিতৃপক্ষ হিচাপে ধৰা হয়

হিন্দু ধৰ্ম অনুসৰি বছৰৰ এই দিনকেইটা সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ বিশেষকৈ নিজৰ নিজৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ আত্মাৰ সদগতিৰ অৰ্থে এই সময়ছোৱাত দান কৰা, পূজা বা শ্ৰাদ্ধ কৰাটোৱে বিশেষ সুফল প্ৰাপ্তিত সহায় কৰে ৷

PITRU PAKSHA 2026
পিতৃপক্ষৰ সময় (ETV Bharat Assam)

পিতৃপক্ষৰ সময়ছোৱাৰ শেষৰটো দিন আটাইতকৈ গুৰুত্বপূর্ণ ৷ এই দিনটো সৰ্ব পিতৃ অমাৱস্যা(মহালয়া)ৰূপে উদযাপিত হয় ৷ এইছোৱা সময়ত পূৰ্বপুৰুষসকল মৰ্ত্যলৈ নামি আহে আৰু মহালয়াৰ দিনাখন উভতি যায় বুলিও বিশ্বাস কৰা হয় ৷ সেয়ে অসমত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পক্ষটিক প্ৰেতপক্ষ ৰূপেও জনা যায় ।

পিতৃপক্ষৰ প্ৰতিটো দিনত তৰ্পনাদি অৰ্পণ কৰাটো কিয় প্ৰয়োজন ?

PITRU PAKSHA 2026
তাম বা মাটিৰ পাত্ৰত বিশুদ্ধ পানী, গংগাজল, কেঁচা গাখীৰ আৰু ক’লা তিল মিহলাই তৰ্পণ কৰক (ETV Bharat Assam)

সনাতনী হিন্দু পৰম্পৰা অনুসৰি পিতৃপক্ষৰ প্ৰতিটো তিথিতে পিতৃপুৰুষৰ আত্মাৰ সদগতি প্ৰাপ্তিৰ অৰ্থে শ্ৰাদ্ধ, পিণ্ডদান, তৰ্পনাদি অৰ্পণৰ নিয়ম বৈদিক যুগৰ পৰাই প্ৰচলন হৈ আহিছে । সমাজ তথা গৃহশান্তিৰ অৰ্থে পিতৃপক্ষৰ শ্ৰাদ্ধ কৰ্ম বিশেষ মহত্বপূৰ্ণ । এনে কৰিলে পিতৃপুৰুষসকলৰ আত্মাই সদগতি লাভ কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ উত্তৰপুৰুষসকলৰ দুখ-কষ্ট দূৰ হয় আৰু আশীৰ্বাদ লাভ কৰে ৷

PITRU PAKSHA 2026
প্ৰতিদিনে পূৰ্বপুৰুষসকলক স্মৰণ কৰক (ETV Bharat Assam)
PITRU PAKSHA 2026
আমিষ আহাৰ গ্ৰহণৰ পৰা বিৰত থাকক (ETV Bharat Assam)

পোন্ধৰদিনীয়া এই সমছোৱাত কি কৰিব লাগে ?

  • প্ৰতিদিনে পুৱা গা-পা ধুই পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্ন পোছাক পৰিধান কৰি পূৰ্বপুৰুষসকলক স্মৰণ কৰক ।
  • ঘৰৰ দক্ষিণ দিশত(ঘৰৰ বাহিৰত) এটা তাম বা মাটিৰ পাত্ৰত বিশুদ্ধ পানী, গংগাজল, কেঁচা গাখীৰ আৰু ক’লা তিল মিহলাই তৰ্পণ কৰক । এই তৰ্পণ প্ৰতিদিনেই কৰিব পাৰিব ৷ তৰ্পণ দিয়াৰ পিছত পূৰ্বপুৰুষসকলক সুঁৱৰি অজানিতে হোৱা ভুল-ভ্ৰান্তিৰ বাবে ক্ষমা কৰি দিবলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰক(চাদৰ ওপৰত বা মন্দিৰক বাদ দি ঘৰৰ বাহিৰৰ সকলো ঠাইত এই তৰ্পণ থ’ব পাৰিব) ৷
  • পৰিয়ালৰ পৰম্পৰা অনুসৰি পূৰ্বপুৰুষৰ শ্ৰাদ্ধ আদি কৰিব পাৰে ৷ অৱশ্যে মৃতকৰ তিথি অনুসৰি শ্ৰাদ্ধ কৰিব পাৰিলে বিশেষভাৱে ভাল বুলি গণ্য কৰা হয় ৷
  • মনে বিচৰা যিকোনো ভাল কামত জড়িত হওক ৷

কি কি কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব ?

পিতৃপক্ষৰ এই সময়ছোৱাত যিকোনো ধৰণৰ মাংগলিক কাৰ্য কৰাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত ৷ যেনে - বিবাহ, চূড়াকৰণ, ঘৰ লোৱা, নতুন বাহন ক্ৰয় কৰা, ভূমি পূজন আদি কামসমূহ পাৰিলে এৰাই চলিব ৷ তাৰোপৰি যিকোনো ধৰণৰ আমিষ খাদ্য যেনে - মাছ, মাংস, কণী, সুৰা, পিঁয়াজ, নহৰু, মচুৰ দাইল আদি ভক্ষণৰ পৰা বিৰত থাকক ৷ জ্যেষ্ঠজনক দুখ দিব পৰা যিকোনো কাম কৰাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব

PITRU PAKSHA 2026
যিকোনো ধৰণৰ মাংগলিক কাৰ্য কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক (ETV Bharat Assam)

এই সময়ত কি কাম কৰিব ?

এই সময়ছোৱাত পুৰোহিত নাইবা আৰ্তজনক বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ দান-দক্ষিণা কৰিব পাৰে ৷ গুপ্ত ঋণ তথা অভিশাপ মুক্তিৰ উপায় হিচাপে দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণৰ পূৰ্বে ৰন্ধা খাদ্যৰ পৰা কিছু অংশ কাউৰী, কুকুৰ, গৰু, পৰুৱা বা কীট-পতংগ আৰু অগ্নি বা দেৱতাৰ উদ্দেশ্যে অৰ্পণ কৰক ।

PITRU PAKSHA 2026
কাউৰী, কুকুৰ, গৰু আদিক খাদ্য খুৱাওক (ETV Bharat Assam)

ধ্যানৰ প্ৰয়োজনীয়তা

এইখিনি সময়ত ধ্যানৰ গুৰুত্ব সৰ্বাধিক ৷ বিশ্বাস অনুসৰি যদিহে কোনো লোকে শুদ্ধ মনেৰে এই সময়ত ধ্যান কৰে, তেন্তে তেওঁ ধ্যানৰ দ্বাৰা পূৰ্বপুৰুষসকলৰ লগত সংযোগ হ’ব পাৰে বুলি কোৱা হয় ৷

বিঃদ্ৰুঃ প্ৰচলিত জনবিশ্বাসৰ আধাৰত ওপৰৰ কথাখিনি লিখা হৈছে ৷ ইয়াৰ জৰিয়তে অন্য় কোনো ধৰ্মত বিশ্বাসী লোকৰ আস্থাক আঘাত হনাৰ বা প্ৰভাৱিত কৰা প্ৰচেষ্টা লোৱা হোৱা নাই ৷ ইটিভি ভাৰতে পঢ়ুৱৈ জনতাৰ আস্থাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে এই লেখা প্ৰকাশ কৰিছে, অন্য় কোনো উদ্দেশ্য় নাই৷

লগতে পঢ়ক: মিজোৰামত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ‘প্লাক এণ্ড পে’ ফেষ্টিভেল, কৃষি কৰ্মৰ জয়গান

TAGGED:

PITRU PAKSHA IMPORTANT RITUALS
পিতৃপক্ষ
পিতৃপক্ষত দান
মহালয়া
PITRU PAKSHA 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.