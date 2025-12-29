মনত পৰেনে তাহানিৰ সেই গ্ৰিটিংছ কাৰ্ডবোৰলৈ ? ছচিয়েল মিডিয়াৰ যুগত যেন হেৰাই গৈছে ইয়াৰ অস্তিত্ব

মনত পৰেনে তাহানিৰ সেই গ্ৰিটিংছ কাৰ্ডবোৰলৈ ? ছচিয়েল মিডিয়াৰ যুগত যেন হেৰাই গৈছে ইয়াৰ অস্তিত্ব
সময় বাগৰাৰ লগে লগে গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডৰ স্থান ল’লে ফেচবুক-হোৱাটছ্এপে, আপোনাৰ বাৰু মনত পৰেনে গ্ৰিটিংছ কাৰ্ডৰ বাবে আগ্ৰহ, অপেক্ষাৰ এক আৱেগিক শিহৰণৰ সেই দিনবোৰৰ কথা ?
Published : December 29, 2025 at 10:23 AM IST
পদূলি মুখত ইংৰাজী নৱবর্ষ ২০২৬ ৷ নতুন বছৰৰ আগমনত পুলকিত হৈ পৰিছে প্রতিজনৰে মন ৷ এনে সময়তে মনলৈ আহে তাহানিৰ নানাৰঙী গ্রীটিংছ কার্ডখনৰ কথা ৷ কোনো বন্ধু-বান্ধৱী বা আত্মীয়ই পঠোৱা ‘গ্রীটিংছ কার্ড’খন ডাকোৱালে লৈ আহে আৰু আমাৰ হাতত তুলি দি যায় ৷ কিন্তু এতিয়া মোবাইল ইণ্টাৰনেটৰ যুগত ই বিলুপ্ত ৷
সময় বাগৰিছে, স্মৃতিৰ মণিকোঠাত এতিয়াও সজীৱ হৈ আছে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাবলৈ ইজনে আনজনক দিয়া গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডৰ কথা ৷ এটা প্ৰজন্মৰ যেন আৱেগৰ নাম আছিল এই গ্ৰীটিংছ কাৰ্ড ৷ মনত সাঁচি থোৱা সকলো কথা লিখি শুভেচ্ছা দিয়া হৈছিল এই কাৰ্ডৰ জৰিয়তে ৷ সময়ৰ পৃষ্ঠাত মেলানি মাগিব আৰু এটা বছৰে ৷ সামাজিক মাধ্যমৰ প্ৰচলনৰ পূৰ্বে প্ৰিয়জনলৈ এই গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডত লিখা হৈছিল একলম ৷ প্ৰিয়জনৰ একলমৰ বাবে পদূলিলৈ গৈ ডাকোৱালক অপেক্ষা কৰা সেই দিনবোৰ এতিয়া হেৰাই গ’ল ৷ এতিয়া দোকানৰ কোনোবা এচুকত হয়টো পৰি আছে এই গ্ৰীটিংছ কাৰ্ড ৷ সময় বাগৰাৰ লগে লগে গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডৰ স্থান ল’লে ফেচবুক আৰু হোৱাটছ্এপ মেছেজে ৷ এতিয়া হেৰাই গৈছে সেই মাদকতা ৷
নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা এতিয়া কেৱল যেন মোবাইলৰ স্ক্ৰীণতে সীমাৱদ্ধ হৈ ৰৈছে । এটা ক্লিক, এটা বাৰ্তা, আৰু শ শ লোক সংযোগ হৈ পৰে । কিন্তু এই দ্ৰুতগতিত চলি থকা ডিজিটেল জগতখনত এসময়ত নৱবৰ্ষৰ আৰম্ভণি হোৱা গ্ৰিটিং কাৰ্ডৰ স্মৃতিবোৰ যেন আজিৰ দিনত ক’ৰবাত যেন পিছ পৰি ৰৈছে । সময় সলনি হৈছে, প্ৰযুক্তিৰ উন্নতি হৈছে, কিন্তু আৱেগৰ সেই লেহেমীয়া, শিথিল প্ৰকাশ বিৰল হৈ পৰিছে । দুই-তিনি দশকৰ আগতে যেতিয়া অপেক্ষা কৰাটো এটা উদযাপন আছিল, তেতিয়া নৱেম্বৰ বা ডিচেম্বৰ অহাৰ লগে লগে বজাৰত ৰঙীন গ্ৰিটিং কাৰ্ড ওলাইছিল । মানুহে নিজৰ আপোনজনৰ বাবে কাৰ্ড বাছি লৈছিল কেইবা সপ্তাহ আগতেই । মেইলত অহা প্ৰতিটো খামৰ বাবে অপেক্ষা কৰাটো এটা উদযাপনৰ দৰে অনুভৱ হৈছিল ।
ডাকঘৰৰ চাইকেলৰ ঘণ্টাটো শুনিলেই আশা জাগি উঠিব যে হয়তো এইবাৰ বিশেষ কোনোবা এজনৰ বাৰ্তা আহিল । সম্পৰ্কবোৰত প্ৰেমৰ উন্মাদ শব্দবোৰত বাস কৰিছিল আৱেগ আৰু অনুভূতি । সেই সময়ত কাৰ্ডৰ ভিতৰত লিখা শব্দবোৰ কেৱল আনুষ্ঠানিক শুভেচ্ছাই নাছিল বৰঞ্চ বন্ধুৰ প্ৰতি বন্ধুত্ব, আপোনজনৰ প্ৰতি প্ৰেম আৰু বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ প্ৰতি সন্মান—এই সকলোবোৰ হাতে লিখা অনুভৱেৰে কাগজত লিখা হৈছিল । আজিৰ ডিজিটেল বাৰ্তাবোৰ হয়তো নিমিষতে যিকোনো ব্যক্তিলৈ পঠিয়াব পৰা যায়, কিন্তু হাতেৰে লিখা আৱেগৰ ভাববোৰ কোনো স্ক্ৰীণত প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাযায় ।
কেনেকৈ আহিছিল গ্ৰীটিংছ কাৰ্ড ?
গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডৰ ইতিহাসৰ কথা ক’বলৈ গ’লে এই ইতিহাস খুবেই পুৰণি ৷ কোৱা হয় যে আধুনিক গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডৰ জন্মদাতা বুলি ইংলেণ্ডৰ যোছেফ চি হৰ্চলি (Joseph C Horshley ) নামৰ লোকজনকে কোৱা হয় ৷ ১৮৪৩ চনত যোচেফে তেওঁৰ প্ৰিয়বন্ধু ছাৰ হেনৰী ক’ললৈ (১৮০৮-১৮৮২) বৰদিনৰ শুভেচ্ছা জনাবলৈ আঁকি দিয়া কাৰ্ডখনকে আধুনিক গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডৰ প্ৰথম বুলি আখ্যা দিয়া হয় ৷ ৫.৫ ইঞ্চি দৈৰ্ঘ্যৰ আৰু ৩.৫ ইঞ্চি প্ৰস্থৰ এই গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডখনত লিখা আছিল ” A Merry Christmass and A Happy New Year “. প্ৰথম মহাসমৰৰ (১৯১৪-১৯১৮) সময়ৰ পৰা গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডৰ ব্যৱহাৰ দ্ৰুতগতিত আৰম্ভ হয় ৷ তাৰ মূখ্য কাৰণ হ’ল সৈনিক সকলে ঘৰৰ পৰা দূৰৈত অজান দেশ, অজান ঠাইত যুদ্ধত লিপ্ত থাকিবলগীয়া হৈছিল ৷ সেয়েহে বৰদিন, নতুন বছৰ আদিত সৈনিকসকলে ঘৰৰ মানুহ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবীক সুৱঁৰি আৰু তেওঁলোকলৈ মৰম-শুভেচ্ছা গ্ৰীটিংছ কাৰ্ড যোগে পঠিয়াবলৈ লয় ৷ দ্বিতীয় মহাসমৰে (১৯৩৯-১৯৪৫) এই পৰম্পৰা বহুগুণে বঢ়াই তোলে ৷ ফলত সমগ্ৰ বিশ্বতে গ্ৰীটিংছ কাৰ্ড অধিক জনপ্ৰিয় হ’বলৈ ধৰে ৷
গ্ৰন্থ বিক্ৰেতা আকাশ কুমাৰ সিং আৰু ৰতন কুমাৰ চৌধাৰীয়ে কয় যে, "পূৰ্বে আমাৰ দোকানবোৰে কেৱল সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰাই নাছিল, সম্পৰ্কও বাছি লোৱা হৈছিল । প্ৰেমিক-প্ৰেমিকা, বন্ধু-বান্ধৱী আৰু নৱবিবাহিতসকলে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা কাৰ্ড চাই সময় অবিবাহিত কৰিছিল । কাগজৰ গোন্ধ আৰু লিখিত শব্দৰ মূল্য এতিয়াও মানুহৰ স্মৃতিত জীপাল হৈ আছে ।" তেওঁলোকে কয় যে, আজিও গ্ৰিটিং কাৰ্ড বহু পৰিয়ালৰ পুৰণি বাকচ আৰু এলবামত সুৰক্ষিতভাৱে ক’ৰবাত নহয় ক’ৰবাত ৰাখি থোৱা আছে । সেইবোৰলৈ চাই পুৰণি সম্পৰ্কবোৰৰ কথাই মনত পেলোৱাই নহয়, অতীতৰ স্মৃতিবোৰো আমাক সোঁৱৰাই দিয়ে ।
এইক্ষেত্ৰত নিজৰ মনোভাৱ ব্যক্ত কৰি তেওঁলোকে কয়, "আমি সকলোৱে ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ । ফেচবুক হওক, ৱাটছএপ হওক, ইনষ্টাগ্ৰাম হওক তাত গৈ এটা মেছেজ লিখোঁ, হেপ্পী নিউ ইয়েৰ হওক বা হেপ্পী বাৰ্থডে হওক । সেই হেঁপাহখিনি তাতে আৰম্ভ হৈ তাতেই শেষ । কিন্তু আগৰ সেই দিনসমূহ এতিয়া আমাক আকৌ ঘূৰাই লাগে । আজি যান্ত্ৰিকতাৰ মাজত আমি ক'ৰবাত হেৰাই গ'লেও সেই দিনসমূহ আমি আকৌ বিচাৰোঁ ।"
লগতে পঢ়ক