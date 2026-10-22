ৰাজনীতি নহয়!!! এইবাৰ কলা ভালপোৱা ৰাইহান ভাদ্ৰাৰ প্ৰতি মাতৃ প্ৰিংয়কাৰ প্ৰেৰণামূলক পোষ্ট

ৰাজনীতি নহয়!!! এইবাৰ কলা ভালপোৱা ৰাইহান ভাদ্ৰাৰ প্ৰতি মাতৃ প্ৰিংয়কাৰ প্ৰেৰণামূলক পোষ্ট
ফটোগ্ৰাফী প্ৰদৰ্শনীৰ বাবে বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে কংগ্ৰেছী সাংসদ প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ পুত্ৰ ৰাইহান ভাদ্ৰা ৷ প্ৰদৰ্শনীৰ পৰা ফটো আঁতৰোৱাৰ পদক্ষেপৰ পিছতে পুতেকলৈ মুকলি সমৰ্থন তেওঁৰ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 22, 2026 at 5:29 PM IST
হায়দৰাবাদ : মাকৰ আছে ৰাজনীতিৰ সৈতে গভীৰ সম্পৰ্ক, আনহাতে পুতেকৰ পছন্দ কলা ৷ মাক-পুতেকৰ এই পৱিত্ৰ সম্পৰ্কৰ মাজত আজিলৈকে আউল লগোৱা নাই ৰাজনীতি অথবা ফটোগ্ৰাফীয়ে ৷ বৰঞ্চ দুয়ো দুয়োৰে পূৰ্ণ সমৰ্থক ৷ পিছে এতিয়া সানমিহলি হৈ পৰিল সকলো ৷ আৰম্ভ হৈছে ৰাজনৈতিক বিবাদ ৷
ফটো তুলি ভাল পোৱা প্ৰিয়ংকা গান্ধী আৰু ৰবাৰ্ট ভাদ্ৰাৰ পুত্ৰ ৰাইহান ভাদ্ৰাৰ নতুন দিল্লীৰ এক চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনীৰ পৰা প্ৰশাসনে কেতবোৰ ফটো প্ৰদৰ্শনী আৰম্ভ হোৱাৰ দুঘণ্টামান পূৰ্বে আঁতৰাই পেলাইছিল ৷ কিয়নো পুতেকৰ ফটোত আছিল যুৱক-যুৱতীৰ নেতৃত্বত চলা যন্তৰ মন্তৰ আন্দোলন আৰু ভাৰতীয় জাতীয় পতাকা ৷ তাতেই লাগি গ’ল খেলিমেলি ৷
.@raihanrvadra When someone with power becomes afraid of the expression of another, he doesn’t know it, but he has already lost the very power he is trying to protect. You stand for what is true and everything beautiful will find its way to you. I am proud of you, always will be. ❤️ mama— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) October 22, 2026
দৰাচলতে সমগ্ৰ দেশৰ ৰাজনীতিক মহলত এতিয়া চৰ্চাত আছে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা নেত্ৰী তথা সাংসদ প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰা আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ ৰাইহান ভাদ্ৰা ৷ অলপতে দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত হোৱা ছাত্ৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত তোলা কেতবোৰ ফটো লৈ ৰাইহান ভাদ্ৰাই নতুন দিল্লীৰ বিকানেৰ হাউচ আৰ্ট গেলেৰীত ‘নো আইডিয়া ইজ ফাইনেল’ শীৰ্ষক একক ফটোগ্ৰাফী প্ৰদৰ্শনীৰ কিউৰেট কৰিছিল ৷
বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা আলোকচিত্ৰৰ প্ৰদৰ্শনীত ৰাজপথৰ ফটোগ্ৰাফী আৰু যুৱ প্ৰতিবাদৰ ফটোকে ধৰি ১০০ৰো অধিক ফটো প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে ।
ফটোগ্ৰাফী প্ৰদৰ্শনীৰ মুকলি হোৱাৰ কেইঘণ্টামান আগতে ভেন্যু মেনেজমেণ্টে (স্থান ব্য়ৱস্থাপনা) ৭০খনতকৈও অধিক ফটো ৰাইহানৰ আঁতৰাবলৈ বাধ্য কৰাইছিল ৷ এই ফটোসমূহত বিশেষকৈ যুৱক-যুৱতীৰ নেতৃত্বত চলা আন্দোলন আৰু ভাৰতীয় জাতীয় পতাকাক চিত্ৰিত কৰা হৈছিল ৷ ভেন্যু মেনেজমেণ্টে ফটোসমূহক লক্ষ্য কৰি ‘নীতি ভংগ’ৰ কথা কৈ সেইসমূহ আঁতৰাবলৈ বাধ্য কৰায় ৷
এই ঘটনাৰ পিছতে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে ছ’চিয়েল মিডিয়া এক্সত পোষ্ট দি পুত্ৰক এগৰাকী মাতৃ হিচাপে সমৰ্থন দি মনোবল যোগায় ৷ ফটো আঁতৰোৱা কাৰ্য্য় ৰাজনৈতিক চেঞ্চৰশ্বিপ আৰু যুৱ কণ্ঠৰ মুখ বন্ধ কৰা কাৰ্য বুলি তেওঁ গৰিহণা দিয়ে ।
তেওঁ এটা আৱেগিক বাৰ্তা শ্বেয়াৰ কৰি কয়, "যেতিয়া ক্ষমতাত থকা কোনোবাই আন এজনৰ প্ৰকাশভংগীক ভয় কৰে... তেতিয়া তেওঁ ইতিমধ্যে ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা শক্তিটোৱেই হেৰুৱাই পেলাইছে । তুমি যিটো সত্য তাৰ বাবে থিয় দিছা আৰু সকলো ধুনীয়া বস্তুৱে তোমাৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ বাট বিচাৰি পাব । মই তোমাক লৈ গৌৰৱান্বিত, সদায় গৌৰৱ কৰি থাকিম ।"
উল্লেখ্য যে, ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ নকৰি সৃষ্টিশীল কলাৰ অগতানুগতিক পথ বাছি জীৱন গঢ়িবলৈ আগবঢ়া ৰাইহান ভাদ্ৰা এগৰাকী ভিজুৱেল আৰ্টিষ্ট, কিউৰেটৰ আৰু ফটোগ্ৰাফাৰ ৷
ৰাইহান সাত বছৰ বয়সতে ফটোগ্ৰাফীৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছিল ৷ বন্যপ্ৰাণী ছাফাৰীৰ সময়ত মাকে তেওঁক প্ৰথমটো কেমেৰা হাতত দিছিল । পিছলৈ তেওঁ লণ্ডনৰ SOAS বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰে আৰু বিষয়বস্তু কেন্দ্ৰিক আলোকচিত্ৰ তথা পদপথৰ ফটোগ্ৰাফীৰ প্ৰতি গভীৰভাৱে আকৰ্ষিত হৈ পৰে ৷
দিল্লীৰ ৰাজপথৰ আন্দোলনক লৈয়ে ৰাইহানে কেতবোৰ ফটো আৱদ্ধ কৰি এক প্ৰদৰ্শনীৰ আয়োজন কৰা আৰু এই বিষয়টো এইদৰে ৰাজনীতিকৰণ হৈ পৰাৰ প্ৰেক্ষাপটত এগৰাকী মাতৃ হিচাপে প্ৰিয়ংকাই নিজৰ পুত্ৰক মনোবল দি কলাত মনোনিৱেশ কৰি যাবলৈ দিয়া উৎসাহ সঁচাকৈ প্ৰেৰণাদায়ক ৷
লগতে পঢ়ক : ডালেৰ মেহেন্দীলৈ সমৰ্থন জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ FWICEৰ