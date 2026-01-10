মকৰ সংক্ৰান্তি কিয় পালন কৰা হয় ? জানক কিয় এই উৎসৱত খোৱা হয় দৈ-চিৰা

মকৰ সংক্ৰান্তি কিয় পালন কৰা হয় ? জানক কিয় এই উৎসৱত খোৱা হয় দৈ-চিৰা
মকৰ সংক্ৰান্তি কিয় উদযাপন কৰা হয়, এই উৎসৱ কিয় অতি বিশেষ আৰু এই সময়ত পৰম্পৰাগতভাৱে দৈ-চিৰা আৰু তিল কিয় খোৱা হয় সেই বিষয়ে জানো আহক-
Published : January 10, 2026 at 5:11 PM IST
ভাৰতত মকৰ সংক্ৰান্তি অতি উলহ-মালহেৰে পালন কৰা হয় ৷ এই উৎসৱক বিভিন্ন ৰাজ্যত বিভিন্ন নামেৰে জনা যায়: বিহাৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ খিচিৰি পৰ্ব, গুজৰাট আৰু ৰাজস্থানৰ উত্তৰায়ণ, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু তামিলনাডুৰ পংগল, মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু তেলেংগানাৰ মকৰ সংক্ৰান্তি, অসমৰ ভোগালী বিহু, পঞ্জাৱৰ লোহৰী ৷ এইবাৰ এই উৎসৱ ১৪ জানুৱাৰীত পালন কৰা হ’ব ৷ সেয়ে আজি এই প্ৰতিবেদনত মকৰ সংক্ৰান্তি কিয় উদযাপন কৰা হয়, এই উৎসৱ কিয় অতি বিশেষ আৰু এই সময়ত পৰম্পৰাগতভাৱে দৈ-চিৰা আৰু তিল কিয় খোৱা হয় সেই বিষয়ে জানো আহক-
মকৰ সংক্ৰান্তি কিয় পালন কৰা হয় ?
উত্তৰায়ণ নামেৰেও পৰিচিত মকৰ সংক্ৰান্তি হৈছে হিন্দু উৎসৱ, য'ত সূৰ্যৰ দক্ষিণ গোলাৰ্ধৰ পৰা উত্তৰ গোলাৰ্ধলৈ যাত্ৰা কৰা হয় ৷ সৌৰ পঞ্জিকা অনুসৰি পালন কৰা একমাত্ৰ হিন্দু উৎসৱ আৰু সূৰ্য মকৰ ৰাশিত প্ৰৱেশ কৰা দিনটোত পৰে ৷ সাধাৰণতে প্ৰতি বছৰে ১৪ জানুৱাৰীত কিছুমান ব্যতিক্ৰম বাদ দি উদযাপন কৰা এই উৎসৱে নতুন চপোৱাৰ বতৰ আৰম্ভ কৰে আৰু সমগ্ৰ দেশতে ইয়াক অতি উৎসাহেৰে পালন কৰা হয় ৷ ইয়াৰ উপৰিও ই পৃথিৱীত শান্তি-সম্প্ৰীতি পুনৰুদ্ধাৰ আৰু এটা অন্ধকাৰ আৰু অশুভ শক্তিৰ অন্ত পৰাৰ পিছত নতুন যুগৰ আৰম্ভণিৰ প্ৰতীক ৷ এই উৎসৱ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন নাম আৰু ৰীতি-নীতিৰে পালন কৰা হয়, যাৰ ফলত ই বৈচিত্ৰ্যত একতাৰ প্ৰকৃত প্ৰতীক ৷
মকৰ সংক্ৰান্তিক উত্তৰায়ণ বুলি কিয় কোৱা হয় ?
মানুহে মকৰ সংক্ৰান্তিক উত্তৰায়ণ বুলি কয় কাৰণ ইয়াত সূৰ্যৰ উত্তৰ গোলাৰ্ধৰ দিশে গতি কৰাটো চিহ্নিত কৰা হয় ৷ অৰ্থাৎ এই দিনটোত ধনু ৰাশিৰ পৰা সূৰ্য মকৰ ৰাশিত প্ৰৱেশ কৰে ৷ সেয়েহে মকৰ সংক্ৰান্তিয়ে সূৰ্যৰ মকৰ ৰাশিত প্ৰৱেশৰ চিন স্বৰূপ ৷ আজিৰ পৰাই সূৰ্যই উত্তৰ দিশলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে আৰু শীতকালো কমিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ আজিৰ পৰা দিনটোৰ দৈৰ্ঘ্য বাঢ়ি যায় আৰু ৰাতিৰ দৈৰ্ঘ্য কমি যায় ৷ ৰাতি আন্ধাৰৰ প্ৰতীক, আৰু দিন পোহৰৰ প্ৰতীক, গতিকে এক প্ৰকাৰে প্ৰকৃতিয়ে আমাক আন্ধাৰৰ পৰা পোহৰলৈ যাবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰে ৷ আন্ধাৰ অজ্ঞানতা, কু-অভিপ্ৰায়, নেতিবাচকতা আৰু কামনাৰ প্ৰতীক, আনহাতে পোহৰে জ্ঞান, জ্ঞান আৰু ধনাত্মকতাৰ প্ৰতীক ৷ এই উৎসৱে অন্ধকাৰ দূৰ কৰি পোহৰেৰে ভৰাই তোলাৰ প্ৰতীক ৷ মকৰ সংক্ৰান্তিয়েও শস্য চপোৱাৰ বতৰ আৰম্ভ কৰে ৷
জানি লওক দৈ-চিৰা কিয় খোৱা হয়
সূৰ্য দেৱতাক উৎসৰ্গিত এই উৎসৱ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন ধৰণেৰে পালন কৰা হয় ৷ এই উৎসৱৰ বাবে প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ নিজস্ব নাম আছে, আৰু এই দিনটোত বিভিন্ন ব্যঞ্জন প্ৰস্তুত কৰা হয় ৷ ভাৰতবৰ্ষত সকলো উৎসৱৰ সময়ত বিশেষ ব্যঞ্জন প্ৰস্তুত কৰি খোৱাৰ পৰম্পৰা আছে ৷ এই ব্যঞ্জনসমূহ সাধাৰণতে ঋতুভিত্তিক আৰু বছৰৰ সেই সময়ৰ বাবে উপযুক্ত ৷ একেদৰে মকৰ সংক্ৰান্তি উপলক্ষে বিশেষকৈ বিহাৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ মানুহে দৈ-চিৰা খায় ৷
দৰাচলতে দৈ আৰু চিৰাক সূৰ্য দেৱৰ প্ৰিয় প্ৰসাদ বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা সূৰ্য দেৱতাক দৈ আৰু চিৰা অৰ্পণ কৰিলে তেওঁক সন্তুষ্ট হয় আৰু তেওঁ আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ৷ এই উপলক্ষে দৈ আৰু চিৰা খালে সৌভাগ্য আৰু সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায় বুলিও বিশ্বাস কৰা হয় ৷ জ্যোতিষৰ মতে দৈ আৰু চিৰা খোৱাতো ৰাশিফলৰ গ্ৰহৰ দোষ দূৰ হয় ৷ তদুপৰি মকৰ সংক্ৰান্তি উপলক্ষে সংক্ৰান্তিৰ দিনা দান আৰু খিচড়ি খোৱাটো অত্যন্ত ফলদায়ক বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ৷ সেয়েহে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু বিহাৰত ইয়াক খিচিৰি পৰ্ব বুলিও কোৱা হয় ৷
এই পাৰ্থক্যবোৰৰ মাজতো কিছুমান কথা সম্পূৰ্ণ সাধাৰণ, এই উৎসৱৰ প্ৰকৃত মনোভাৱক প্ৰতিফলিত কৰে ৷ প্ৰতিখন ৰাজ্যই একে উদ্দেশ্যেৰে এই উৎসৱ পালন কৰে: সূৰ্য দেৱতাক পূজা কৰা আৰু শস্য চপোৱাৰ বতৰ উদযাপন কৰা ৷
