মহা শিৱৰাত্ৰি : শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা কেনেকৈ মহাদেৱ-পাৰ্বতীক আৰাধনা কৰিলে সুফল পাব ?

মনৰ আশাপূৰ্ণ কৰিবলৈ শিৱলিংগত শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা কি অৰ্পণ কৰিব, টকা-পইচাত ঋণগ্ৰস্ত হৈ থকাসকলে শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা কি কৰিব, এই সন্দৰ্ভত জনালে জ্যোতিষ সম্ৰাজ্ঞী ড৹ কৰবী বেজবৰুৱাই...

Mahashivratri 2026
শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা কেনেকৈ মহাদেৱ-পাৰ্বতীক আৰাধনা কৰিলে সুফল পাব ? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 15, 2026 at 9:45 AM IST

2 Min Read
আজি মহা শিৱৰাত্ৰি । সনাতন ধৰ্মৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উৎসৱ হৈছে এই মহা শিৱৰাত্ৰি । আজি অৰ্থাৎ দেওবাৰে বিয়লি ৪ বাজি ১৪ মিনিটৰ পৰা আৰম্ভ হৈ সোমাবাৰৰ সন্ধিয়ালৈকে এইবাৰ মহা শিৱৰাত্ৰিৰ তিথি পৰিছে । এই পবিত্ৰ দিনটোতে মহাদেৱ আৰু মা পাৰ্বতীৰ বিবাহ হৈছিল ৷ সেয়ে আজিৰ দিনটোক প্ৰেমৰ দিন হিচাপেও বহুতে বিশ্বাস কৰে ।

আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত মহাদেৱ আৰু মা-পাৰ্বতীক একেলগে পূজা কৰি আমি আমাৰ মনৰ আশাসমূহ পূৰ্ণ কৰিব পাৰো । কেনেদৰে জানেনে -

শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা কেনেকৈ মহাদেৱ-পাৰ্বতীক আৰাধনা কৰিলে সুফল পাব ? (ETV Bharat Assam)
  • আপোনাৰ মনৰ আশাপূৰ্ণ কৰিবলৈ শিৱলিংগত কি অৰ্পণ কৰিব

এই পবিত্ৰ দিনটোত শিৱ লিংগত জল অভিষেশ কৰা লগতে মনৰ আশা পূৰ্ণ কৰিবলৈ শিৱ লিংগত ১০৮ টা অক্ষত অৰ্থাৎ নভগা চাউল দান কৰক ৷ ‘‘ঔমঃ নমঃ শিৱায়ঃ’’ মন্ত্ৰৰে অভিমন্ত্রিত কৰি মনৰ ইচ্ছাটো আপুনি শিৱ লিংগত অৰ্পণ কৰিব পাৰে । যদি মন্দিৰত অসুবিধা হয়, তেন্তে ঘৰতে অভিমন্ত্রিত কৰি শিৱ লিংগত অৰ্পণ কৰিব পাৰে ।

লগতে শিৱ লিংগত পঞ্চামৃত অৰ্থাৎ গাখীৰ, দৈ, ঘীউ, মৌ আৰু চেনী একেলগে মিহলাই প্ৰথমে শিৱ লিংগত পানীৰে অভিষেশ কৰি এই পঞ্চামৃত অৰ্পণ কৰিব পাৰে ।

  • টকা পইচাত ঋণগ্ৰস্ত হৈ থকাসকলে শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা কি কৰিব

যিসকলে টকা পইচাত ঋণগ্ৰস্ত হৈ আছে, তেওঁলোকে শিৱ লিংগত মহাদেৱৰ নাম লৈ কুঁহিয়াৰ নাইবা ডালিমৰ ৰস অৰ্পণ কৰিব পাৰে ।

  • ১৬ সোমাবাৰৰ ব্ৰত

চাকৰি বা বিবাহৰ কাৰণে বহুতে ১৬ সোমাবাৰৰ ব্ৰত কৰা দেখা যায় । এই মহা শিৱৰাত্রিৰ দিনৰ পৰা ১৬ সোমাবাৰৰ ব্ৰতো আৰম্ভ কৰিব পাৰে ।

  • মহাদেৱ-পাৰ্বতীক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ কি কৰিব

এই মহা শিৱৰাত্রিত মহাদেৱ-পাৰ্বতীক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ

"কৰ্পূৰ গৌৰম কৰুণাৱতাৰম,

সংসাৰসাৰম ভূজগেন্দ্ৰহাৰম।

সদা বসন্তম হৃদয়াৰবিন্দে,

ভৱম ভৱানী সহিতম নমামি ।।

এই ফাঁকি মন্ত্ৰৰে পূজা সমাপ্ত কৰিব পাৰে ।

