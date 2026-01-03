ভাৰতৰ কোনখন চহৰক কোৱা হয় 'City of Honey'...ইয়াৰ নাম কি জানেনে ?
"City of Honey" উপাধিৰে সন্মানিত উত্তৰ প্ৰদেশৰ মহাৰাজগঞ্জ জিলাৰ বিষয়ে আপুনি শুনিছেনে ? জানো আহক কেনেকৈ মহাৰাজগঞ্জ হৈ পৰিল উত্তৰ প্ৰদেশৰ "চুইট হাব"-
Published : January 3, 2026 at 4:03 PM IST
প্ৰতিখন চহৰৰ নিজস্ব এটি কাহিনী তথা ঐতিহ্য আছে ৷ বিশ্বৰ কোনো কোনো ঠাই সুস্বাদু খাদ্যৰ বাবে পৰিচিত হোৱাৰ বিপৰীতে আন কোনো ঠাইত প্ৰাণৱন্ত সংস্কৃতি আৰু প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ বাবে পৰিচিত ৷ কিন্তু আপুনি কেতিয়াবা কোনো চহৰৰ"মিঠা" খাদ্যৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰাৰ কথা শুনিছেনে ?
উত্তৰ প্ৰদেশৰ মহাৰাজগঞ্জ জিলা তেনে এক বিশেষ স্থান ৷ ইয়াৰ বতাহ ফুলৰ সুগন্ধি আৰু পথাৰত মৌমাখিৰ গুণগুণনিৰে সুবাসিত হৈ থাকে ৷ বৃহৎ পৰিসৰৰ মৌজুল উৎপাদন আৰু মৌপালনে এই জিলাখনক "City of Honey" উপাধিৰে সন্মানিত কৰা হৈছে ৷ হয়, এই চহৰখন কেৱল এখন ঠাই নহয়, পূব উত্তৰ প্ৰদেশৰ এক প্ৰধান "মৌ হাব" ৷ জানো আহক কিহৰ বাবে মহাৰাজগঞ্জক ইমান বিশেষ কৰি তোলা হৈছে যে ই উত্তৰ প্ৰদেশৰ "চুইট হাব" হৈ পৰিছে ৷
মহাৰাজগঞ্জ হৈছে পূব উত্তৰ প্ৰদেশৰ "চুইট হাব"
উত্তৰ প্ৰদেশৰ মহাৰাজগঞ্জ জিলা বৃহৎ পৰিসৰত মৌ উৎপাদন আৰু মৌপালনৰ বাবে বিখ্যাত ৷ স্থানীয় কৃষক আৰু মানুহৰ বাবে এইটো কেৱল এটা কাম নহয়, তেওঁলোকৰ জীৱনশৈলী আৰু অৰ্থনীতিৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ ৷ মৌ, মাম, আৰু মৌমাখিৰ লগত জড়িত অন্যান্য সামগ্ৰীয়ে ইয়াৰ মানুহৰ বাবে ভাল উপাৰ্জনৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে ৷ ইয়াৰ ফলত ই পূব উত্তৰ প্ৰদেশৰ এক প্ৰধান ‘মৌ হাব’ হৈ পৰিছে ৷
মহাৰাজগঞ্জৰ নামটো অকলশৰীয়াকৈ পোৱা নাছিল ৷ ইয়াৰ পৰিৱেশ মৌমাখিৰ বাবে একেবাৰে উপযুক্ত:
ভৌগোলিক অৱস্থান: এই জিলা ভাৰত-নেপাল সীমান্তৰ ওচৰত আৰু গোৰখপুৰ সংমণ্ডলৰ অংশ ৷
প্ৰাকৃতিক সেউজীয়া: গোটেই বছৰজুৰি ফুল, পথাৰ, প্ৰাকৃতিক সেউজীয়াৰ প্ৰচুৰতা থাকে ৷
শস্য আৰু ফলৰ বাগিচা: ইয়াত চুপাৰি, সৰিয়হ, ফলমূলৰ গছ আৰু ৰসাল গাঁৱৰ প্ৰচুৰতা আছে ৷
এই উৰ্বৰ ভূমি আৰু অনুকূল জলবায়ুৱে মৌমাখিৰ উন্নতি আৰু মৌ উৎপাদনৰ বাবে এক উৎকৃষ্ট পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে ৷
ইয়াত মৌ কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰা হয় ?
মহাৰাজগঞ্জত মৌ উৎপাদনৰ বাবে পৰম্পৰাগত আৰু আধুনিক দুয়োটা কৌশল ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷ খেতিয়কসকলে নিজৰ মৌমাখিৰ বাকচবোৰ পথাৰ, ফলৰ বাগিচা, হাবিৰ ওচৰত ৰাখে ৷ মৌমাখিয়ে বিভিন্ন উৎসৰ পৰা অমৃত সংগ্ৰহ কৰে, যেনে-
- সৰিয়হ
- লিচি
- সূৰ্য্যমুখী
- বনৰীয়া ফুল
এই কাৰণেই জিলাখন প্ৰাকৃতিক সোৱাদ আৰু বিশুদ্ধতাৰ বাবে বিখ্যাত ‘বহু ফুলৰ মৌ’ৰ বাবে জনাজাত ৷
ভাৰত আৰু বিদেশত চাহিদা
উত্তৰ প্ৰদেশ ভাৰতৰ অন্যতম প্ৰধান মৌ উৎপাদনকাৰী ৰাজ্য, মহাৰাজগঞ্জ আৰু চাহাৰনপুৰৰ দৰে জিলাই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰিছে ৷ ভাল চপোৱা, অনুকূল বতৰ, আৰু চৰকাৰী সমৰ্থনে ইয়াত মৌ উৎপাদন বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি কৰিছে ৷
ইয়াত উৎপাদিত মৌ কেৱল স্থানীয় বজাৰতে সীমাবদ্ধ নহয় ৷ ভাৰতৰ পৰা ইউৰোপ, উপসাগৰীয় দেশ, আৰু দক্ষিণ-পূব এছিয়ালৈ মৌ ৰপ্তানি কৰা হয় আৰু এই ব্যৱসায়ত মহাৰাজগঞ্জে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰে ৷
লগতে পঢ়ক